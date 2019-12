Vésanie normative

" Avec une probabilité de seulement un sur un milliard pour qu'une vie complexe apparaisse sur une planète, on trouverait encore que des milliards de planètes, dont le Soleil, ont développé dans l'Univers une vie intelligente. Par ailleurs, il n'est pas déraisonnable de penser que des environnements différents de ce que nous connaissons sur Terre pourraient aussi héberger une vie complexe "

André Brahic, Bradford Smith " Terres d'ailleurs, à la recherche de la vie dans l'Univers "

( Editions Odile Jacob )

13, 77 milliards d'années

Expansion de notre univers

4, 56 milliards d'années

Formation de la Terre

4 milliards d'années

Une forme de vie primaire sur Terre

Et pour tout cela

Pas besoin de Karma

De la bêtise, en veux-tu en voilà

Avec la soumission des religions

Les religions de la soumission

Tout subir, tout accepter

La vie après la mort, voilà bien l'inhumanité

Perpétuer les tyrannies, il fallait y penser

Y a-t-il, en vérité

Une vie avant la mort ?

Y a-t-il, en vérité

Seulement la mort, après la mort !

Les religions aident à tout supporter

Les idéologies aussi peuvent y participer

Comme en Inde, où le seul domaine de diversité

Pluralisme de fausse diversité

Diversité de faux pluralisme

La violence institutionnalisée par les religions

Comme les castes, le Karma, les gourous, en adoration

Pour le capital, un processus de généralisation !

Et c'est ainsi

Qu'encore en Inde, mais ici ou là, aussi

500 millions de personnes sont sans toilettes

Mais les diverses croyances y font place nette

La moitié de la population

Qui ferme sa gueule, grâce aux diverses religions

Donc, 600 millions de personnes, sous-alimentées

Capitalisme sauvage, enfants domestiques, maltraités

Et voici Bombay, 18 millions de gens

Second plus grand bidonville d'Asie, édifiant

Mais si tout ce beau monde

Est sage, il ira dans son paradis

Mais si tout ce beau monde

Reste dans sa case cage

Et quel que soit son âge

Il ira dans son paradis

Avec bien sûr, comme seule et unique condition

Une inconditionnelle soumission

La religion c'est dégueulasse

Autant que l'idée de race

Massacres entre religions différentes

Et pas seulement en Inde aux résignations répugnantes

Fillettes violées, viols collectifs en plein jour

Personnes brûlées vives, à qui le tour

Conflits idéologiques et interreligieux

Plus aucune idéologie, plus aucune religion, cela serait mieux !

Partout de la vésanie

Mot Pinélien, remplacé dès 1850

Et c'est le mot psychose, depuis

Mais cela reste de la folie

Comme le djihad médiatique

Avec ses combattants reporters fanatiques

Le fascisme djihadiste d'une génération numérique

C'est du Hollywood amélioré

Toute vraie exécution y est spectacularisée

La téléréalité peut aller se rhabiller

Six médias principaux

Pour le médiatique, des tas de bureaux

La propagande au plus haut niveau

Et ce qui est contre, devient pour, pas idiot

Une mise en scène de l'horrible, bien étudiée

Par des spécialistes occidentaux retournés

Cinéma, radio, les réseaux sociaux

RépétitIon de tous les clichés

D'un bord l'autre, clichés sans cesse répétés

Comme au cinéma, l'arabe, toujours le méchant

Pour la propagande rusée, pas embêtant

Et pour la future relève, des enfants déjà instrumentalisés

L'EI, 30.000 viennent de l'étranger, 3000 viennent de l'Europe

Le fascisme religieux se veut interlope !

Tout étant, à l'origine, le produit du colonialisme

Tout étant donc, à l'origine, le produit du capitalisme

14/18, 140.000 soldats en Belgique et en France, venant de l'Inde

1,4 million dans le monde, des troupes coloniales

Toute la troupe du capital !

Mais, dans tous les pays

Le fascisme libéral s'installe, c'est ainsi

Il sait prendre différentes formes

Il sait imposer différentes normes

Par des religions ou par des idéologies

Il est sans cesse redéfini

Avec de nouvelles générations

Sans aucune mémoire, sans aucune culture, sans aucune conscience

Ou la culture de l'inculture

Ou la conscience qui est de la fausse conscience

Avec surtout de la fausse contestation

Toute celle qui est télévisée

L'on peut même la voir manifester

Parfois elle peut même casser

Mais rien du tout, en réalité

Il est bien rempli, de la fausse contestation, le panier

Le capital sait prendre les devants

Contrôler, puis tenir en laisse, les futurs dominants

Contestataire à 14 ans

Conservateur à 20 ans

Fasciste libéral à 30 ans

Voilà contre quoi, IL FAUT SE BATTRE

Voilà sur quoi, IL FAUT DEBATTRE

Voilà, TOUT CE QU'IL FAUT ABATTRE

Car nous sommes déjà dans le désastre

TOUT est à commencer !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicen ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"With a probability of only one in a billion for a complex life to appear on a planet, we would still find that billions of planets, including the Sun, have developed an intelligent life in the universe. is not unreasonable to think that different environments from what we know on Earth could also harbor a complex life "

André Brahic, Bradford Smith "Lands elsewhere, in search of life in the Universe"

(Editions Odile Jacob)

13, 77 billion years

Expanding our universe

4, 56 billion years

Formation of the Earth

4 billion years

A form of primary life on Earth

And for all this

No need for Karma

Stupidity, do you want it here

With the submission of religions

Religions of submission

To undergo everything, to accept everything

Life after death, here is the inhumanity

Perpetuate tyrannies, you had to think about it

Is there, in truth

A life before death?

Is there, in truth

Only death, after death!

Religions help to support everything

Ideologies too can participate

As in India, where the only area of ​​diversity

Pluralism of false diversity

Diversity of false pluralism

Institutionalized violence by religions

Like the castes, the Karma, the gurus, in adoration

For capital, a process of generalization!

And it is so

That still in India, but here and there, too

500 million people are without toilets

But the various beliefs make it clear

The half of the population

Who closes his mouth, thanks to the various religions

So, 600 million people, undernourished

Wild Capitalism, Domestic Children, Abused

And here is Bombay, 18 million people

Second largest slum in Asia, edifying

But if all this beautiful world

Is wise, he will go to his paradise

But if all this beautiful world

Stay in his cage box

And whatever his age

He will go to his paradise

With of course, as one and only condition

An unconditional submission

Religion is disgusting

As much as the idea of ​​race

Massacres between different religions

And not only in India with disgusting resignation

Violated girls, gang rapes in broad daylight

Burning people, who have a turn around

Ideological and interreligious conflicts

No more ideology, no religion, it would be better!

All over the vesanie

Pinelien word, replaced since 1850

And that's the word psychosis, since

But that's still madness

Like media jihad

With his fighters fanatical reporters

The jihadist fascism of a digital generation

It's Hollywood improved

Any real execution is spectacularized

Reality TV can go get dressed

Six main media

For the media, lots of offices

Propaganda at the highest level

And what is against, becomes for, not silly

A staging of the horrible, well studied

By western specialists returned

Cinema, radio, social networks

Repetition of all the clichés

From one edge to the other, clichés constantly repeated

Like in cinema, Arabic, always the bad guy

For cunning propaganda, not annoying

And for the future succession, already instrumentalized children

EI, 30,000 come from abroad, 3,000 come from Europe

Religious fascism wants to be an interloper!

All being, originally, the product of colonialism

All being therefore, originally, the product of capitalism

14/18, 140,000 soldiers in Belgium and France, coming from India

1.4 million worldwide, colonial troops

The whole troop of capital!

But in all countries

Liberal fascism settles, that's how

He knows how to take different forms

He knows how to impose different standards

By religions or ideologies

He is constantly redefined

With new generations

Without any memory, without any culture, without any consciousness

Or the culture of ignorance

Or consciousness that is false consciousness

With mostly the false challenge

Anyone who is televised

We can even see it manifest

Sometimes she can even break

But nothing, actually

It is well filled, the false challenge, the cart

Capital knows how to take the lead

Control, then leash, the future dominant

Contestant at 14

Curator at 20

Liberal fascist at 30

Against that, YOU MUST BEAT

That's what, YOU MUST DEBATE

That's it, ALL THAT MUST BE ABATE

Because we are already in the disaster

ALL is to start!

Patrice Faubert (2017) puete, peuete, pouete, paraphysicen (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"