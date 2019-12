" Ni dieu, ni maître, ni droite, ni droite, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement, le travail, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. "

( Slogan anarchiste, lors de la manifestation du jeudi 5 décembre 2019, à Nantes )

Il faut se battre

Pour tout

Allo, le 1 ?

Ici, le 1

Faîtes le 2

Ici, le 2

Faîtes le 3

Et ma foi

Tout est comme cela

Voilà !

Ii faut se battre pour tout

Monde de folles et de fous

Et oui mon pote

Et oui ma chochotte

C'est le monde thatchérisé, du fascisme libéral

C'est là, le monde de l'ineptie totale

Il faut en chier

La moindre chose doit se mériter

La torture du monde

Le monde de la torture

Au tout KGB/FSB

Au tout CIA/NSA

Station immobile imposée

Mais là, devant la télé

Toute une variabilité

Elle s'éclate, la débilité !

Et à grande échelle

Privation sensorielle

Car tout est du bruit télévisuel

Sans aucun lien vraiment relationnel

Les lois du marché

Le marché des lois

De la torture psychologique

De la torture physique

Et ce, donc, dans tous les pays

Partout où le capital sévit

Avec toujours

Et même parfois à rebours

Les services secrets de la technologie

La technologie des services secrets

Pour manipuler, désinformer, toujours prêts

Des vers cybernétiques très très sophistiqués

Pour d'autres pays, neutraliser ou saboter

Américains et israéliens

Mains dans les mains

Et en ce domaine, les plus au point

Contre l'Iran

Et son programme nucléaire

Mais, l'on ne peut, cependant

Rien glorifier, car tout Etat est policier et réactionnaire

Comme au Japon

Militarisation de la prison

Treize minutes pour manger

Au pas cadencé, il faut marcher

Et tout est chronométré !

24H sur 24h, la lumière allumée

Corps et esprits militarisés

Permission pour dormir et pour se sustenter

Pour la garde à vue aussi, au tout maltraité

Militarisation du monde

Monde de la militarisation

Et finalement

Le monde entier est une prison

Tout y est maton

Dans chaque tête

De l'éducastration matonne

Dans chaque encéphale

De l'engrammation, du conditionnement, tout cela entonne

Comme pour normaliser la sexualité

L'on devrait dire les sexualités

Alors qu'il n'y a aucune normalité en sexualité

Sauf à y prendre son pied

Dans la nature, la principale est la bisexualité

Car, par rapport à qui, par rapport à quoi, la prétendue normalité

C'est justement cela qui serait l'anormalité

Et voici les tarés évangéliques

Et voici les fanatiques catholiques

Une répugnante colique

Toutes les religions sont des coups de trique

Usant des lobotomies, des exorcismes

Des méthodes aversives, tout un fascisme

Des thérapies de conversion

Des messes de guérison

De publiques confessions

Comme au pays de la crétinerie, les Etats-Unis

Mais, hélas, ailleurs aussi

Pauvres homos

Je suis chanceux, je suis hétéro

Et il y a une telle misère dans les sexualités

Qu'à chaque heure, un enfant violé

Tous les jours, sous les coups, un enfant tué

Avec aussi, 200 enfants, humiliés, frappés

Et sexuellement agressés

La France et ses réalités cachées

Enfants qui pour la plupart

Car une fois devenus adultes, c'est souvent trop tard

Pour reproduire les mêmes atrocités

Ce, à moins, en prenant conscience, de les renier, de les réorienter !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"No god, no master, no right, no right, to be really happy, need more government, work, we do not care, we do not want to work at all."

(Anarchist slogan, during the demonstration on Thursday, December 5, 2019, in Nantes)

We have to fight

For everything

Hello, the 1?

Here, the 1

Make the 2

Here, the 2

Make the 3

And my faith

Everything is like that

Here !

We must fight for everything

World of madmen and madmen

And yes buddy

And yes, my sweetie

It's the soherised world of liberal fascism

This is the world of total ineptitude

You have to fuck

The least thing must be earned

The torture of the world

The world of torture

At all KGB / FSB

At all CIA / NSA

Stationary stationary imposed

But there, in front of the TV

All the variability

She explodes, debility!

And on a large scale

Sensory deprivation

Because everything is TV noise

Without any really relationship link

The laws of the market

The market of laws

Psychological torture

Physical torture

And this, therefore, in all countries

Wherever capital is rife

With always

And sometimes even backwards

Secret services of technology

Secret Service Technology

To manipulate, misinform, always ready

Very sophisticated cybernetic worms

For other countries, neutralize or sabotage

Americans and Israelis

Hands in the hands

And in this area, the most developed

Against Iran

And its nuclear program

But, one can not, however

Nothing to glorify, because any state is policeman and reactionary

As in Japan

Militarization of the prison

Thirteen minutes to eat

At a pace, you have to walk

And everything is timed!

24 hours a day, the light on

Corps and militarized minds

Permission to sleep and to eat

For the custody also, the whole mistreated

Militarization of the world

World of militarization

And finally

The whole world is a prison

Everything is there

In each head

From education matonne

In each encephalon

Engrammation, conditioning, all this sounds

As to normalize sexuality

We should say sexualities

While there is no normality in sexuality

Except getting your foot in it

In nature, the main one is bisexuality

For whom, relative to what, the so-called normality

This is precisely what would be the abnormality

And here are the evangelical evangelists

And here are the Catholic fanatics

A disgusting colic

All religions are stabbing

Using lobotomies, exorcisms

Aversive methods, a whole fascism

Conversion therapies

Masses of healing

From public confessions

As in the country of the cretinery, the United States

But, alas, elsewhere too

Poor homos

I'm lucky, I'm straight

And there is such misery in sexualities

Every hour, a child raped

Every day, under the blows, a child killed

With too, 200 children, humiliated, beaten

And sexually assaulted

France and its hidden realities

Children who for the most part

Because once grown up, it's often too late

To reproduce the same atrocities

This, unless, becoming aware, to deny them, to redirect them!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"