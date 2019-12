Paraphysique de la violence restreinte et généralisée

La violence du monde

Le monde de la violence

La violence volontaire

La violence involontaire

La violence légale

La violence illégale

La violence de l'éducation

L'éducation à la violence

La violence de la hiérarchie

La hiérarchie de la violence

La violence de la compétition

La compétition de la violence

La violences des autres sur soi

La violence de soi sur les autres

La violence du sport

Le sport de la violence

La violence de la politique

La politique de la violence

Le capitalisme de la violence

Toute la violence du capitalisme

Tout un alphabet de la violence

Le A de la violence

Le B de la violence

Le C de la violence

Le D de la violence

Et ce jusqu'au Z de la violence

De la violence généralisée

De la violence bien cachée

De la violence comme mode de vie, une mode institutionnalisée

Ii n'y a pas de non-violence

Il n'y a que la violence

Moi, toi, eux, ils, elles, une évidence

Et ce à chaque seconde

Et ce à chaque heure

Et ce à chaque année

Des secondes, des années, des siècles

De la violence de siècle en siècle !

La violence à l'école

La violence au lycée

La violence à l'université

La violence à l'usine

La violence au bureau

La violence au stade

La violence de la famine

La violence physique

La violence psychologique

Et la violence des violences

Pourtant pas même une remontrance

La violence économique

Puis

Tout rapport dit humain

Est la plupart du temps, inhumain

Souvent

De la recherche de dominance

Souvent

De la recherche de compétition

Avec tout le monde qui chie sur tout le monde

Vraiment un drôle de monde

Nonobstant

L'entraide fut pourtant le moteur de l'humanité

Même si elle sombre de plus en plus dans l'inhumanité

Ainsi

Il n'y a pas moins respectables

Que justement, les gens dits respectables !

Comme tous les hommes politiques

Comme toutes les femmes politiques

Comme en général, le fric

Dont tout banquier, est le flic

Donc, la violence de l'argent

L'argent de la violence

Les religions de la violence

La violence des religions

Les idéologies de la violence

La violence des idéologies

Et la plupart de nos mots

Sont des mots de la violence

Comme

Prends ça dans ta gueule

Quand il faut dormir dans la rue

Comme

Un coup de poing dans la gueule

Sans sexualité, mais en rut

Ainsi

Tous les maux mots sont du capital

Comme les mots maux du fascisme libéral

Les mots des Macon, des Mélencon, des Hacon

Et toute une ribambelle d'autres fameux cons

La violence de la fausse contestation

La fausse contestation de la violence

La violence de la censure

La censure de la violence

Comme à partir de votre IP ou de votre nom

Sur Internet, les sites pratiquant cette censure, sont en religion

De tous les bords politiques, de l'Indymedia et autres larrons

Cela n'aime pas la vraie critique, cela n'aime pas la vraie révolution

Car, la violence est en tout

Car, la violence est partout

Car, la violence est UN TOUT !

La violence de toutes les institutions

La violence de la surpopulation

La surpopulation de la violence

Et à tout instant

Le monde entier comme confident

Viols, meurtres, assassinats, tortures

Humiliations, pillages, pour l'humanité, totale déconfiture

La violence de la propriété

La propriété de la violence

IF, fameux film, si il y avait une non-violence

En rien, elle ne serait propriétaire

Si, il y avait une non-violence

En tout, elle serait révolutionnaire

En tout, elle serait libertaire

Mais dans la politique réactionnaire

C'est bien sûr, tout le contraire

La violence du monde réactionnaire

Du capitalisme et de ses gangsters

Gauche, centre, droite

Extrême gauche, extrême centre, extrême droite

Et des tas de gens qui y croient

L'on se moque bien de ces gens, ma foi

Après moi le déluge, comme seul intérêt

Et petit à petit, tout un monde de solidarité qui se défait !

Finalement

Le monde est entièrement militarisé

Le monde est entièrement discipliné

Des pulsions presque complètement camisolées

Pour ne pas passer son temps à sexer

Pour ne pas passer son temps à rêver

Pour ne pas passer son temps à s'amuser

Pour ne pas passer son temps à contempler

Le monde des armes

Les armes du monde

Un monde rêvé

Pour des Anselme Duresnel

Un monde rêvé

Pour des poignées de main faussement belles

La violence de tous les colonialismes

Les colonialismes de la violence

L'empire britannique

Un nazisme avant l'heure

L'empire belge

Un nazisme avant l'heure

L'empire français

Un nazisme avant l'heure

Et tant d'autres empires

Toujours, pratiquant la politique du pire

Du nazisme en rivalité

Mais contre le nazisme allemand, un nazisme unifié

Et dans certains faux vrais pays

Le colonialisme avec son usufruit

Tribus devenant des pays

Création d'un islam politique

Le terrorisme d'aujourd'hui en est l'amère critique !

La violence

Ne peut s'éradiquer par la violence

Elle ne fait forcément qu'en rajouter

Ainsi

La violence sous toutes les formes

Ainsi

La violence sous toutes les normes

La violence est partout chez elle, pour nous submerger

Elle a tous les visages

Elle fait tous les ravages

Et seule la connaissance intime de ses rouages

Pourrait, pourra, peut nous en débarrasser !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index"

The violence of the world

The world of violence

Voluntary violence

Involuntary violence

Legal violence

Illegal violence

Violence of education

Education to violence

The violence of the hierarchy

The hierarchy of violence

The violence of competition

The competition of violence

The violence of others on oneself

Self-violence on others

The violence of sport

The sport of violence

The violence of politics

The politics of violence

Capitalism of violence

All the violence of capitalism

A whole alphabet of violence

The A of violence

The B of violence

The C of violence

The D of violence

And this up to the Z of violence

Generalized violence

Well hidden violence

Violence as a way of life, an institutionalized fashion

There is no nonviolence

There is only violence

Me, you, them, they, they, an obviousness

And every second

And every hour

And every year

Seconds, years, centuries

Violence from century to century!

The violence at school

Violence in high school

Violence at the university

Violence at the factory

Violence in the office

Stadium violence

The violence of famine

Physical violence

Psychological violence

And the violence of violence

Yet not even a remonstrance

Economic violence

Then

Any report says human

Most of the time, inhuman

Often

Dominance research

Often

Competition research

With everyone who shits on everyone

Really a funny world

Notwithstanding

Mutual aid was the engine of humanity

Even if it sinks more and more into inhumanity

So

There is no less respectable

What exactly, the so-called respectable people!

Like all politicians

Like all women politicians

As in general, the money

Of which any banker, is the cop

So the violence of money

The money of violence

Religions of violence

The violence of religions

The ideologies of violence

The violence of ideologies

And most of our words

Are words of violence

As

Take that in your mouth

When to sleep on the street

As

A punch in the mouth

Without sexuality, but in rut

So

All the bad words are capital

Like the evil words of liberal fascism

The words of Macon, Melencon, Hacon

And a whole swarm of other famous cons

The violence of the false challenge

The false challenge of violence

The violence of censorship

Censorship of violence

Like from your IP or your name

On the Internet, the sites practicing this censorship, are in religion

From all political edges, Indymedia and other thieves

It does not like real criticism, it does not like the real revolution

Because, violence is in everything

Because, violence is everywhere

Because, violence is ANYTHING!

The violence of all institutions

The violence of overpopulation

Overpopulation of violence

And at any moment

The whole world as a confidante

Rape, killings, assassinations, torture

Humiliations, looting, for humanity, total discomfiture

Violence of property

The property of violence

IF, famous movie, if there was a nonviolence

In no way would she own

Yes, there was non-violence

In all, she would be revolutionary

In all, she would be libertarian

But in reactionary politics

That's of course, just the opposite

The violence of the reactionary world

Capitalism and its gangsters

Left, center, right

Far left, extreme center, far right

And lots of people who believe in it

We do not care about these people, my faith

After me the flood, as only interest

And little by little, a world of solidarity that breaks up!

Finally

The world is fully militarized

The world is fully disciplined

Impulses almost completely camisolées

To not spend time sexing

To not spend your time dreaming

To not spend your time having fun

To not spend your time contemplating

The world of arms

Weapons of the world

A dream world

For Anselm Duresnel

A dream world

For falsely handsome handshakes

The violence of all colonialism

The colonialism of violence

The British Empire

A Nazism before the hour

The Belgian empire

A Nazism before the hour

The French empire

A Nazism before the hour

And so many other empires

Still, practicing the politics of the worst

From Nazism to rivalry

But against German Nazism, a unified Nazism

And in some fake real countries

Colonialism with its usufruct

Tribes becoming countries

Creation of a political Islam

Today's terrorism is the bitter criticism!

Violence

Can not be eradicated by violence

It is only necessary to add

So

Violence in all forms

So

Violence under all standards

Violence is everywhere at home, to overwhelm us

She has all the faces

She's doing all the damage

And only the intimate knowledge of its workings

Could, will, can we get rid of it!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"