Le génocide anarchiste, génocide non reconnu

Un génocide inconnu

Un génocide méconnu

Celui de millions d'anarchistes

Dans tous les pays, des listes

Des Sacco et des Vanzetti

Jamais, cela ne finit

Car

Pour tous les fascistes rouges

Des staliniens et des gauchistes

Car

Pour tous les fascistes bruns

Des nazis et des nationalistes

Car

Pour les démocraties du capital

Au service de l'organisation du fascisme libéral

Le capital n'a qu'un seul ennemi

C'est bien évidemment, l'anarchie

Voilà pourquoi

Elle est si diffamée

Voilà pourquoi

Elle est sans cesse exterminée

Hypersociété

Hyper-parentalité

Tout y est aberré

Tout y est surveillé

Tout y est retourné

Tout y est falsifié

Société drone

Société hélicoptère

Société curling

Parentalité drone

Parentalité hélicoptère

Parentalité curling

Reproduction de la société réactionnaire !

Alors que déjà

Encore un terrifiant constat

Huit enfants sur dix

Avec un zéro ou avec un dix

Devront, pour avoir le même statut

Que leurs parents, qui l'eût cru ?

Faire trois ans d'études en plus

La vie avec de moins en moins de bonus

Tout ceci est vérifiable

Contre votre aigreur, car je suis fiable

Ici, aucune des habituelles jérémiades

Ici, aucune des habituelles rodomontades

Ainsi

Il y aurait des génocides présentables

Que des convives s'y mettent à table

Dans les livres d'histoire, des génocides fréquentables

D'autres

Génocide arménien, génocide anarchiste, moins admirables

Celui des anarchistes, presque comme une fable

Alors

Que tous les progrès sociaux

Sont le fait des anarchistes

Hélas, le peuple est devenu idiot

Conditionné par toute la propagande capitaliste

Et tout est devenu de la propagande capitaliste

Plus rien ne veut rien dire

Nous sommes si peu à le dire

Nous sommes si peu à l'écrire

Disparition de l'espèce humaine en point de mire !

Avoir la force d'un yéniche

De la dialectique qui casse les niches

Avec nos mémoires du plaisir

De nos si pauvres loisirs

Tabac, alcool, les opiacés

Drogues de plus en plus diversifiées

Sexer ou les séries télévisées

Il n'y a pas que la messe

Pour nous tenir en laisse

Il n'y a pas que le football

Pour crétiniser les populations, pas de bol

Tout fait ivresse

Quand tout est détresse

Des gens de plus en plus abrutis

Des gens de plus en plus soumis

Comme aussi dans les manifestations

Et cela vous donnerait des leçons

Jeunes gauchistes en recherche de domination

Ne voulant en fait, aucune vraie révolution

Cela prend même des airs libertaires

Mais hélas, ce ne sont que des airs

Et puis, chaque corporation

Qui ne défend que sa corporation

Son syndicat, son groupe, son parti, son organisation

Toute une contre-révolution

Qui sait-on jamais

Est déjà là en prévention

Il s'agit de contrôler la population

L'examen est passé avec mention !

Pas étonnant

Si je suis censuré sur tant de sites

Dire la vérité, est chez moi, un rite

Voilà bien un grand mérite

Après tout, l'arbre est dans la graine

Aucune vérité n'est vaine

Et les arbres aussi

Savent voyager à travers les océans

Mais pour la nature, c'est déjà fini

Ainsi, pour reconstituer une forêt tropicale

Dans l'inexorable marche du capital

Il faut au moins sept cents ans

Et oui, dame nature prend son temps

Comme le ficus watkinsiana ou figuier étrangleur

Qui petit à petit, heure après heure

Peut étrangler, enserrer, d'autres arbres concurrents

Pour la lumière, un combat patient

Donc, de plus en plus

Il faudra s'adapter à un monde parfaitement monstrueux

Les futurs moi, toi, ils, elles, eux

Il ne restera que les pires personnes

Les plus horribles, les plus infectes, les plus connes

S'éliminant d'elles-mêmes, les bonnes

De ce fait, après le génocide inconnu

De ce fait, après le génocide non reconnu

Jusqu'à la lie, la honte est bue

Forcément, de moins en moins d'anarchistes

Forcément, de plus en plus de fascistes

Ne sachant même pas qu'ils sont des fascistes

Il y en a de toutes sortes

L'air du temps les porte

Dans toutes les familles, dans tous les gouvernements

Avec le génocide anarchiste, forcément !

Patrice Faubert ( 2017 )

An unknown genocide

An unknown genocide

That of millions of anarchists

In all countries, lists

Sacco and Vanzetti

It never ends

Because

For all the red fascists

Stalinists and leftists

Because

For all the brown fascists

Nazis and nationalists

Because

For capital democracies

At the service of the organization of liberal fascism

Capital has only one enemy

Obviously, anarchy

that's why

She is so defamed

that's why

She is constantly exterminated

Hypersociété

Hyper-parenting

Everything is aberrated

Everything is monitored

Everything went back

Everything is falsified

Drone company

Helicopter company

Curling society

Drone parenting

Helicopter parenting

Curling parenting

Reproduction of the reactionary society!

While already

Another terrifying observation

Eight in ten children

With a zero or with a ten

To have the same status

Than their parents, who would have believed it?

Do three more years of study

Life with less and less bonuses

All of this is verifiable

Against your bitterness, because I am reliable

Here, none of the usual whining

Here, none of the usual ranting

So

There would be presentable genocides

Let guests sit at the table

In history books, frequent genocides

other

Armenian genocide, anarchist genocide, less admirable

That of the anarchists, almost like a fable

So

May all social progress

Are the work of anarchists

Alas, the people became silly

Conditioned by all capitalist propaganda

And everything became capitalist propaganda

Nothing is meaningless

We are so few to say

We are so few to write it

Disappearance of the human species in focus!

Have the strength of a yeniche

Dialectics that break niches

With our memories of pleasure

Of our poor leisure

Tobacco, alcohol, opiates

Increasingly diverse drugs

Sexer or TV series

It's not just mass

To keep us on a leash

It's not just football

To cretinize populations, no bowl

All done drunkenness

When everything is distressed

More and more stupid people

More and more submissive people

As also in the demonstrations

And that would give you lessons

Young leftists in search of domination

In fact wanting no real revolution

It even looks libertarian

But alas, these are just tunes

And then, each corporation

Who only defends his corporation

His union, his group, his party, his organization

A whole counter-revolution

Who do we ever know

Is already there in prevention

It's about controlling the population

The exam passed with distinction!

Not surprising

If I'm censored on so many sites

Tell the truth, is my home, a rite

This is a great merit

After all, the tree is in the seed

No truth is in vain

And the trees too

Can travel across the oceans

But for nature, it's already over

So, to restore a tropical forest

In the inexorable march of capital

It takes at least seven hundred years

And yes, mother nature takes her time

Like the ficus watkinsiana or strangler fig

Who little by little, hour after hour

May strangle, enclose, other competing trees

For light, a patient fight

So more and more

We will have to adapt to a perfectly monstrous world

The future me, you, they, them, them

Only the worst people will be left

The most horrible, the most foul, the most known

Eliminating themselves, the good ones

Therefore, after the unknown genocide

As a result, after the unrecognized genocide

To the dregs, shame is drunk

Inevitably, less and less anarchists

Inevitably, more and more fascists

Not even knowing that they are fascists

There are all kinds

The spirit of the times wears them

In all families, in all governments

With the anarchist genocide, of course!

Patrice Faubert (2017)