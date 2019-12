La misarchie ou l'harmonie holiste

Tout

Se tient main par la main

Comme dans le monde microbien

Qui a fait

Qui a défait

Nombre de peuples ou de cités

Bien plus que par les armes, décimés

Les colons le transporte avec eux

Sans le savoir, leur butin leur plus précieux

Les microbes sont comme d'invisibles dieux

Avec comme seule crainte, le feu

Sur la main, dix millions de microbes par centimètre carré de peau

Bénéfiques ou maléfiques, hors le vrai, hors le faux

Un niveau d'organisation important

Car tout est relié, on l'oublie facilement

Une interdépendance généralisée

Comme avec nos milliards de bactéries, et sur un corps bien lavé

L'indépendance n'existe pas, cela fait rigoler

L'arbre aussi est une structure bactérienne

Tout se copule quoi qu'il advienne

Ainsi le microbe n'est pour rien

Dans le fait de prendre les gens pour moins que rien

16 juillet 1942, trois heures du matin

13 mille juives et juifs furent arrêtés

La police française fit bien son métier

Puis, au Vélodrome d'Hiver, furent enfermés

Puis après déportés, puis après exterminés

Un sur trois était un enfant

Qui avait moins de seize ans

Horrible niveau d'organisation du capital

Direction Auschwitz-Birkenau, extrême droite du capital !

D'un niveau d'organisation l'autre

D'accord ou pas d'accord, tout le monde apôtre

Atomes, molécules, cellules, organes

Individus, sociétés, Systèmes stellaires, Univers, Multivers

Tout ce que notre ignorance condamne

Seule la conscience holiste est révolutionnaire

Il faut apprendre la misarchie

Ni aucun chef, ni aucun leader, pour une autre vie

Mettre au rebus toutes les hiérarchies

Comme la poubelle nucléaire

De la Hague, et on laisse faire

30.000 conteneurs de déchets

Certes, c'est la société du déchet

9778 tonnes de combustibles usagés

1000 sous-traitants, 4000 salariés

Et le Mox que personne ne sait recycler

Vraiment

Il n'y a que des sots métiers

Dans une sotte société

Je ne cesse de le rappeler

Car tout métier

Dans la présente société

Est le meilleur des policiers

Du policier sans l'uniforme

Car tout métier fabrique de la norme !

Tout participe à tout

L'effet papillon est en tout et partout

N'y échappe pas même le fou

Comme les nanoparticules

Qui sont le miroir d'un monde ridicule

Dioxyde de titane

Hélas, cela n'est pas une vanne

Présence dans les bonbons et les cosmétiques

Les tatouages et donc dans les ganglions lymphatiques

Pas étonnant

Si feu ( 1874 - 1955 ) Egas Moniz, le père de la lobotomie

Réussit à l'introduire en neurochirurgie

Encore un prix Nobel ( 1949 ) de l'horreur

Toujours un pas de plus dans la terreur

Mais le capital

Ayant le couteau sous la gorge

Un capitalisme vert, déjà, se forge

Les excréments humains pour se chauffer

L'urine devenant de l'énergie pour se déplacer

L'urine étant stérile, on peut la boire

Pour beaucoup, c'est difficile à croire

Cependant, c'est 95 pour cent d'eau

5 pour cent, urée, créatinine, sodium, potassium, chlore

Trois mille composants chimiques, c'est fort

L'on pourrait aussi utiliser d'autres énergies du corps

Donc, la pluie, le vent, mers et océans, soleil

L'urine, les excréments, sans doute d'autres merveilles

Mais pas un capitalisme vert

Mais dans un communisme libertaire

Peu importe l'appellation, si c'est vraiment révolutionnaire !

Et donc valable pour l'humanité entière

Sinon, c'est bon pour la fourrière

Donc, avec l'urine de vingt millions de personnes

L'on pourrait faire décoller une fusée

Ou plus judicieusement l'utiliser

Or, chaque individu

Comme quoi les faits sont têtus

Urine 38000 litres d'urine dans sa vie

La fin de l'économie

La fin des anciennes énergies

De l'inédit, de nouvelles énergies

Soleil, pluie, eau, vent

Urine, menstrues, sperme, excréments

Tant d'autres que j'oublie forcément

C'est aussi cela l'anarchie

Enfin que commence la vie

Les vrais fainéants

Sont dans tous les gouvernements

Les vrais criminels, les vrais parasites, les vrais voleurs

Les vrais imbéciles, les vrais pollueurs, les vrais menteurs

Tous les vrais ceci ou les vrais cela

Et cela ne manque pas, voilà

Il s'agit donc pour cette vermine de noyer le poisson

Avec des experts en récupération

Et avec une intellectualité d'élevage en collaboration

Et la domination se dira contre la domination

Et le fascisme se dira contre le fascisme

Et le nazisme se dira contre le nazisme

Et le libéralisme se dira contre le libéralisme

Et le gauchisme se dira contre le gauchisme

Bref, le capitalisme se dira contre le capitalisme

Il y en a tant, inutile ici de citer des noms

Le plus fameux étant l'inénarrable Marcel Campion

Mais il y a aussi des gens sincères, ils sont aussi dans les manifestations

Qui se font berner, qui se font avoir

Par des gens qui ne veulent que du pouvoir

Des malheureuses et des malheureux, prêts à tout croire

Alors qu'en vérité, il faut détruire toute domination, tout pouvoir !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

All

Hold hands by hand

As in the microbial world

Who did

Who defeated

Number of peoples or cities

Much more than weapons, decimated

The settlers carry it with them

Without knowing it, their most precious loot

Microbes are like invisible gods

With only fear, fire

On the hand, ten million microbes per square centimeter of skin

Beneficial or evil, apart from the true, excluding the false

An important level of organization

Because everything is connected, we easily forget

Widespread interdependence

As with our billions of bacteria, and on a well-washed body

Independence does not exist, it makes you laugh

The tree is also a bacterial structure

Everything copulates no matter what

So the microbe is for nothing

In taking people for less than nothing

July 16, 1942, three a.m.

13,000 Jews were arrested

French police did their job well

Then, at the Winter Velodrome, were locked up

Then after deported, then after exterminated

One in three was a child

Who was under sixteen

Horrible level of capital organization

Direction Auschwitz-Birkenau, far right of the capital!

From one level of organization to the other

Agree or disagree, everyone an apostle

Atoms, molecules, cells, organs

Individuals, societies, Star systems, Universe, Multiverse

All that our ignorance condemns

Only holistic consciousness is revolutionary

We must learn misarchy

Neither any chief, nor any leader, for another life

Discard all hierarchies

Like the nuclear trash

De la Hague, and we let it happen

30,000 waste containers

It’s certainly the waste society

9,778 tonnes of spent fuel

1000 subcontractors, 4000 employees

And the Mox that no one can recycle

Really

There are only foolish trades

In a foolish society

I keep reminding you

Because any job

In this society

Is the best police

Policeman without a uniform

Because any profession creates standards!

Everything participates in everything

The butterfly effect is everywhere and everywhere

Don't escape even the madman

Like nanoparticles

Who are the mirror of a ridiculous world

Titanium dioxide

Alas, this is not a valve

Presence in sweets and cosmetics

Tattoos and therefore in the lymph nodes

Not surprising

Si feu (1874 - 1955) Egas Moniz, the father of lobotomy

Successfully introduces it in neurosurgery

Another Nobel Prize (1949) for horror

Always one more step in terror

But the capital

Having the knife under my throat

Green capitalism is already being forged

Human excrement for heating

Urine becoming energy to move

Since the urine is sterile, we can drink it

For many, it's hard to believe

However, it is 95 percent water

5 percent, urea, creatinine, sodium, potassium, chlorine

Three thousand chemical components is strong

We could also use other body energies

So rain, wind, seas and oceans, sun

Urine, feces, probably other wonders

But not green capitalism

But in libertarian communism

Whatever the name, if it's really revolutionary!

And therefore valid for all humanity

Otherwise, it's good for the pound

So with the urine of twenty million people

We could take off a rocket

Or more judiciously use it

However, each individual

Like what the facts are stubborn

Urine 38,000 liters of urine in a lifetime

The end of the economy

The end of the old energies

New, new energies

Sun, rain, water, wind

Urine, menses, sperm, feces

So many others that I necessarily forget

This is also anarchy

Finally that life begins

The real slackers

Are in all governments

Real criminals, real parasites, real thieves

Real fools, real polluters, real liars

All the real this or the real this

And there’s no shortage

It is therefore for this vermin to drown the fish

With recovery experts

And with a collaborative breeding intellectuality

And domination will say against domination

And fascism will speak out against fascism

And Nazism will speak out against Nazism

And liberalism will speak out against liberalism

And leftism will say against leftism

In short, capitalism will speak out against capitalism

There are so many, no need here to name names

The most famous being the incontrovertible Marcel Campion

But there are also sincere people, they are also in the demonstrations

Who are fooled, who are fooled

By people who only want power

Unhappy men and women, ready to believe everything

When in truth, we must destroy all domination, all power!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"