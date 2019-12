Paraphysique de biodynamie généralisée

Février 1907

L'affaire Albert Soleilland

Sept jours sur sept

7 jours sur 7

Et les médias de masse se déchaînant

Toujours pareil

Toujours le même soleil

Rien n' a changé depuis, vraiment

Cela fait vendre, l'assassinat d'enfants

Toute une presse de caniveau

De l'horreur pour idiotes et idiots

La petite Marthe Erbelding, onze ans

Violée et poignardée

Comme une obligation d'en parler

La fausse monnaie propre au fait-diversier

Prétexte imparable

Jusqu'en 1981, cela fut comparable

Pour ne pas abolir la peine de mort

La presse réactionnaire fut son fort

La peste émotionnelle hypnothérapeute

De l'hypnosédation en meute

Pour une fabrique de psychose d'insécurité

Les mêmes recettes et les mêmes cuisiniers

Certes, de nos jours, en France

Les misères sont un peu moins criantes

Les misères sont un peu plus décentes

Surtout, un peu moins voyantes

Mais, pour le monde

Les misères sont toujours aussi effarantes

Le présent est parfois encore du passé, cela nous inonde !

Mais, en France

L'exploitation sait se moderniser

Pour les jeunes, ce sont des CDD

Une trappe à précarité

Du style, dix sept emplois

Er ce, en vingt quatre mois

Il y a tant de bachelières et de bacheliers

Que le diplôme est fortement dévalué

Jadis, le certificat d'études primaires était plus relevé

Quelques fautes d'orthographe dans une dictée

Et cela suffisait pour le rater

Donc

Des petits emplois délocalisés

Et des déménagements imposés

Faire des ménages, du ramassage de volailles

Tout vite fait, tout mal fait, aïe, aïe

Des petits jobs sans aucun avenir

Cela semble cynique de le dire

Comme un effet de cicatrice

Pas besoin d'une traductrice

Jeunes diplômés

Dix pour cent au chômage

Jeunes non diplômés

47 pour cent au chômage

Avec une dette publique à rembourser

Et pour chaque nourrisson, 30.000 euros, déjà endetté

Une nouvelle génération du pourquoi, interrogation normative

Néanmoins, un jeune sur cinq est dans une association caritative

Et au plus bas de l'échelle du capital

C'est bien entendu le bac professionnel du capital !

La montagne

Des hiérarchies sociales et professionnelles

Artistiques et scientifiques aux mêmes ailes

Plus vous y êtes bas

Plus cela fait mal, évident constat

Seuls les dominants y sont admirés

Seules les dominantes y sont admirées

Comme un éternel ultra-trail

Comme un éternel courriel ou mail

170 kilomètres à plus de dix mille mètres

Mais à la vie cruelle, personne n'est traître

Donc, Kilian Jornet, fameux traileur

Mais pour lui, comme une fureur

Dans le monde du séparé

De la pensée séparée

Refoulement de la sensibilité

Dissonance cognitive

Et du discours logique comme option vindicative

Comme pour l'élevage des animaux non-humains

Comme pour l'abattage des animaux non-humains

Mais aussi, peut-être un bien

Contre la souffrance animale, cela n'est pas rien

Félicitations aux véganes et aux végétariennes et aux végétariens

Mais bientôt, mais déjà, des viandes végétales

Mais bientôt, mais déjà, des viandes de synthèse

Contre la souffrance animale, nouvelle thèse

Et les poissons, souvent oubliés

Bref, tout système nerveux centralisé

Pour l'industrie, tout un marché à prendre

C'est la seule logique que l'industriel peut apprendre

Finalement, sur notre planète

Sachant ce quelle sait, l'espèce humaine est bien bête

Où tout vit de la souffrance

Où tout vit de la violence

Où tout vit de la malveillance

Où tout vit de la démence !

Certains et certaines, sans honte

Croient tout de même y trouver un bon compte

Mais c'est une fausse conscience qui les dompte

Et à propos de compte

Tous les pays sont en compte

Voici, ainsi :

Les principaux créanciers des américains

La dette américaine est bien cachée, c'est bien vilain

1) Chine

980 milliards d'euros

2) Japon

932 milliards d'euros

3) Irlande

258 milliards d'euros

18) France

61,7 milliards d'euros

La dette publique américaine

S'élève donc à 16947 milliards d'euros

Un jeu de cartes en moins rigolo

Comme quoi, l'économie de marché

De l'humanité, ce renoncement achevé

Qui d'ailleurs, à tout moment, peut s'effondrer

Après moi le déluge, devise du capital

Et de tout ce qui y participe, c'est fatal !

Il faut donc abolir l'économie

Il faut donc, répétons-le, d'autres énergies

Mais par exemple, notre société souffre de fécophobie

Alors que, autre exemple

Plutôt que de tuer les vaches

Récupération des bouses de vaches

Pour l'engrais des vignes et des champs

Le vin, les légumes, en plus sain, évidemment

Et le tout à l'avenant

Défendre

Ce qu'il reste du vivant

Quand tout est devenu aberrant

Comme peut l'être tout gouvernement

Aux maigres acquis de la classe exploitée, s'attaquant

Et contre cela, l'anarchie au premier rang

Comme des anarchistes biélorusses premiers des manifestants

Hiver 2016, contre la taxe parasite

Contre aussi donc, flics, staliniens, fascistes, gauchistes, un vrai mérite

Un impôt dégueulasse contre les chômeuses et les chômeurs

Pour les vrais braves, il n' y a pas d'heure

En France, c'est simplement plus hypocrite

La misère sociale est comme de la dynamite

Mais, il y a aussi des processus solidaires

Pas loin, souvent, de la pensée libertaire

B17 à Nantes, garage solidaire

D'autres aussi, sans aucune agitation publicitaire !

Il faudrait aussi

Toujours dans la misarchie

Toujours dans l'anarchie

Des centres gratuits de sexualité solidaire

Des centres gratuits de bouffe solidaire

Des centres gratuits pour des hébergements solidaires

Des centres gratuits pour de l'écoute solidaire

Sans aucun papier, sans aucun justificatif

Bref, sans aucun motif

Toute une biodynamie généralisée à la vie

Et donc aussi à la psychologie

Et toujours aussi, à Paris

Flics, staliniens, bureaucrates, syndicalistes

Cassant la gueule à des féministes

Cassant la gueule à des anarchistes

Flics, staliniens, bureaucrates, syndicalistes

Rouges ou bruns, des mêmes fascistes

Le capital sait reconnaître les siens

Du fascisme libéral, ce sont les bons chiens

Il n'est que temps

Pour l'émeute

Il n'est que temps

Pour la révolte

Il n'est que temps

Pour l'insurrection

Pour la vraie révolution

La mort des gens, sinon !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

February 1907

The Albert Soleilland case

Seven days on seven

7 days on 7

And the mass media going wild

Always the same

Always the same sun

Nothing has changed since then, really

It sells, the murder of children

A whole channel press

Horror for idiots and idiots

Little Marthe Erbelding, eleven

Raped and stabbed

Like an obligation to talk about it

Counterfeit currency

Unstoppable pretext

Until 1981, this was comparable

In order not to abolish the death penalty

The reactionary press was his strong point

The emotional hypnotherapist plague

Pack hypnosis

For a factory of insecurity psychosis

The same recipes and the same cooks

Certainly nowadays in France

The miseries are a little less glaring

The miseries are a little more decent

Especially, a little less showy

But, for the world

The miseries are still as terrifying

The present is sometimes still from the past, it floods us!

But in France

The farm knows how to modernize

For young people, these are fixed-term contracts

A precarious hatch

Style, seventeen jobs

Er ce, in twenty four months

There are so many high school graduates

That the diploma is strongly devalued

Formerly, the certificate of primary studies was higher

Some spelling mistakes in a dictation

And that was enough to miss it

Therefore

Relocated small jobs

And forced moves

Housework, poultry collection

Quickly, all badly done, ouch, ouch

Small jobs with no future

It seems cynical to say it

Like a scar effect

No need for a translator

Young graduates

Ten percent unemployed

Non-graduate youth

47 percent unemployed

With public debt to repay

And for each infant, 30,000 euros, already in debt

A new generation of why, normative questioning

However, one in five young people is in a charity

And at the bottom of the capital ladder

It is of course the professional bac of capital!

The mountain

Social and professional hierarchies

Artistic and scientific on the same wings

The lower you are

The more it hurts, obvious observation

Only the dominant ones are admired there

Only the dominant ones are admired there

Like an eternal ultra-trail

Like an eternal email or mail

170 kilometers over ten thousand meters

But in cruel life, no one is a traitor

So, Kilian Jornet, famous traileur

But for him, like a fury

In the world of the separate

From separate thought

Repression of sensitivity

Cognitive dissonance

And logical discourse as a vindictive option

As for the breeding of non-human animals

As for the slaughter of non-human animals

But also, maybe a good

Against animal suffering, it is not nothing

Congratulations to vegans and vegetarians

But soon, but already, vegetable meats

But soon, but already, synthetic meats

Against animal suffering, a new thesis

And the fish, often forgotten

In short, any centralized nervous system

For the industry, a whole market to take

This is the only logic that the industrialist can learn

Finally, on our planet

Knowing what she knows, the human species is very stupid

Where everything lives on suffering

Where everything lives on violence

Where everything lives on malice

Where everything lives on dementia!

Some and some, without shame

Still believe to find a good account

But it's a false conscience that tames them

And about account

All countries are included

Here, as well:

The main creditors of the Americans

American debt is well hidden, it's ugly

1) China

980 billion euros

2) Japan

€ 932 billion

3) Ireland

258 billion euros

18) France

€ 61.7 billion

American public debt

So amounts to 16,947 billion euros

A less funny card game

Like what, the market economy

Of humanity, this renunciation completed

Who, by the way, can collapse at any time

After me the flood, the currency of capital

And of all that takes part, it is fatal!

The economy must therefore be abolished

So let’s repeat, other energies

But for example, our society suffers from fecophobia

While another example

Rather than killing the cows

Cow dung recovery

For the fertilizer of vines and fields

Wine, vegetables, healthier, of course

And all with the endorsement

Defend

What's left of the living

When everything has become absurd

As any government can be

To the meager acquired of the exploited class, attacking

And against that, anarchy in the first row

Like Belarusian anarchists first of the demonstrators

Winter 2016, against parasite tax

Against also therefore, cops, Stalinists, fascists, leftists, a real merit

A disgusting tax against the unemployed

For the real brave, there is no time

In France, it's just more hypocritical

Social misery is like dynamite

But, there are also solidarity processes

Often not far from libertarian thought

B17 in Nantes, solidarity garage

Others too, without any advertising agitation!

We should also

Still in the misarchy

Still in anarchy

Free solidarity sexuality centers

Free solidarity food centers

Free centers for solidarity accommodation

Free centers for solidarity listening

Without any paper, without any supporting documents

In short, without any reason

A whole biodynamics generalized to life

And therefore also to psychology

And always also, in Paris

Cops, Stalinists, bureaucrats, unionists

Cracking down on feminists

Breaking the jaws of anarchists

Cops, Stalinists, bureaucrats, unionists

Red or brown, from the same fascists

Capital knows how to recognize its own

Liberal fascism is good dogs

It's only time

For the riot

It's only time

For the revolt

It's only time

For the insurrection

For the real revolution

The death of people, otherwise!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"