TRAVAILLER, POLLUER, CONSOMMER ET DONC, FERMER SA GUEULE !

Cette manie capitaliste

Le commerce est bien fasciste

De fouiller dans les caddies et les sacs

Grandes et petites surfaces, magasins bio, du tac au tac

Prenant les gens pour voleuses et voleurs

Face à cela, peu de râleuses et de râleurs

Alors que c'est le commerce, le vrai voleur

Hélas

Car, à part moi et quelques autres

Cela ferme sa gueule, les autres

" TRAVAILLE

CONSOMME

ET FERME TA GUEULE "

Slogan dans une manif, révélateur

Les voleurs du commerce

Le commerce des voleurs

Caissiers et caissières

Vendeurs et vendeuses

Au tout réactionnaire

Du côté du patronat

Du côté conditionné du salariat

L'envie de leur casser la gueule

Car, la vie, le commerce la dégueule

Les magasins de bouffe, il faudrait les piller

Comme il faudrait brûler tous les papiers

Quelques bandes bien organisées

Pour que la peur change de côté !

Tout pouvoir est à refuser

Tout pouvoir ne sert qu'à dominer

Savoir du pouvoir

Pouvoir du savoir

Et il y a tant de bourgeoisies

Relire mon précis des 64 bourgeoisies

Et il y a tant de hiérarchies

Et là, peu importe

Car c'est une seule et même porte

Si l'on veut, vraiment, que l'on en sorte

Une année lunaire : 354 jours

Un cycle lunaire : 27 à 28 jours

Cycle menstruel : 28 jours

Tout ceci en vrac

De à l'environ, il faut préparer son sac

Car, de ceci ou de cela, en fonction

Très jadis

Il n'y a pas besoin de magasins

D'eau, de nourriture, faire le plein

Comme avec la bétuline

Pas à faire de queue crétine

Brai de bouleau

Colle préhistorique, c'est-y pas beau

L'on pouvait même mâcher cette gomme

Le vrai bio était là, tout le reste déconne

Il s'agissait de rendre la colle malléable

Du passé au tout inconcevable

Au tout merdique d'aujourd'hui, concevable

Forêts tropicales

Récifs coralliens

Comme les derniers témoins

Même si

L'on pourrait encore y croire, ainsi

Moins cent soixante et onze mètres, record des profondeurs

Pour du corail, Polynésie française, il bat encore, le coeur

Et nonobstant

Beaucoup de France, étudiantes et étudiants

Au réchauffement climatique, du pas croyant

Cela n'est pas étonnant

Avec, toutes notions

Avec, toutes façons

Du monde et son atomisation

Les relations de l'atomisation

L'atomisation des relations

L'atomisation des idées

Les idées de l'atomisation

L'atomisation des convictions

Les convictions de l'atomisation

Les manifestations de l'atomisation

L'atomisation des manifestations

Les solidarités de l'atomisation

L'atomisation des solidarités

L'atomisation du copinage, du sexe, et des amitiés

Les amitiés, le copinage, le sexe, de l'atomisation

Bref

L'atomisation du monde

Le monde de l'atomisation

Comme avec la pollution de l'air

Tout la produit, l'entretient, au laissez-faire

Ce qui équivaut

Comme des guerres

Dans ce monde de moutons et de veaux

Et donc, chaque année dans le monde

Neuf millions de décès, morbide faconde

Quinze millions de personnes touchées

Ce, en toute hypocrite équanimité !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

This capitalist craze

Trade is fascist

Rummaging through shopping carts and bags

Large and small surfaces, organic stores, ticking over

Taking people for thieves and thieves

Faced with this, few complainers and complainers

While it's trade, the real thief

Alas

Because apart from me and a few others

It closes its mouth, the others

" WORK

CONSUME

AND CLOSE YOUR GUEULE "

Slogan in a demo, revealing

Commercial thieves

Thieves' trade

Cashiers

Salespeople

To all reactionaries

On the employers' side

On the conditioned side of the workforce

The desire to break their mouths

Because life and trade disgust

Food stores should be looted

Like we should burn all the papers

Some well organized bands

So that fear changes sides!

All power is to be refused

All power only serves to dominate

Knowledge of power

Power of knowledge

And there are so many bourgeoisies

Re-read my summary of the 64 bourgeoisies

And there are so many hierarchies

And there, whatever

Because it's one and the same door

If we really want to get out

Lunar year: 354 days

A lunar cycle: 27 to 28 days

Menstrual cycle: 28 days

All this in bulk

From around, you have to prepare your bag

Because of this or that, depending

Very long ago

There is no need for shops

Water, food, refuel

As with betulin

No cretine tail

Birch pitch

Prehistoric glue, it's not beautiful

You could even chew this gum

The real bio was there, everything else messes around

It was about making the glue malleable

From the past to all inconceivable

At all shitty today, conceivable

Tropical forests

Coral reefs

Like the last witnesses

Even if

We could still believe it, as well

Minus one hundred and seventy-one meters, record depth

For coral, French Polynesia, it still beats, the heart

And notwithstanding

Lots of France, students

Global warming, not believing

This is not surprising

With, all notions

With, anyway

Of the world and its atomization

The relationships of atomization

The atomization of relationships

The atomization of ideas

The ideas of atomization

The atomization of convictions

Convictions of atomization

Manifestations of atomization

The atomization of manifestations

The solidarities of atomization

The atomization of solidarities

The atomization of cronyism, sex, and friendships

Friendships, cronyism, sex, atomization

In short

The atomization of the world

The world of atomization

As with air pollution

All the product, maintains it, by laissez-faire

What is equivalent

Like wars

In this world of sheep and calves

And so, every year around the world

Nine million deaths, morbidly faconde

Fifteen million people affected

This, in all hypocritical equanimity!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"