Paraphysique de Tako-Tsubo

SMS reçu de Nantes

Avec une texture édifiante

Ce, à propos de la manifestation du jeudi 21 septembre

Moi, j'étais à Paris, cortège CNT, sans en être membre

Avec mon drapeau anarchiste personnel

Car aux luttes sociales, je me mêle

Mais je préfère manifester avec les anarchistes

Car je me méfie des bureaucrates syndicalistes

Anarchosyndicalistes et encore plus des anarchopossibilistes

Donc, ce sms, qui disait :

" Récapitulation des blessés après regroupement des infos, quatre

blessés aux urgences. Cinq personnes touchées au crâne. Vingt-cinq

personnes touchées par des tirs de grenades. Beaucoup de personnes

touchées par des grenades de désencerclement. Tout le monde gazé. "

Tara et Fred

Bref, comme d'habitude à Nantes

Où, comme ailleurs, la police fait ce qui lui chante

Si je devais compter le nombre de fois, où j'ai été gazé

Quasiment à chaque fois où j'ai pu manifester

La plupart du temps à Nantes

C'est un peu comme une rente

Et dans l'absolu

Il faudrait manifester contre tout

Le capital étant partout

Le capital étant absolu

Tous les partis en font partie

Tous les syndicats en font partie

Presque toutes les organisations en font partie

Presque toutes les associations en font partie

Aussi, vive l'anarchie, vive la rue

je viens de désigner, de la révolution, tous les ennemis

Je viens de désigner, de la révolution, toutes les ennemies

Cela n'est pas être sectaire

Que de rester sur de vraies positions révolutionnaires

L'on ne peut s'allier, avec qui, vous trahira plus tard

Leçon historique que devrait connaître tout anar

Pour lui, une balle dans le dos

Ou dans la nuque, une fois le citron bien pressé

Des communistes staliniens, une spécialité

Des communistes trotskistes, pour infiltrer

Voilà bien de faux communistes, de faux révolutionnaires

Les vrais communistes ne pouvant être que libertaires

Et de 1936, pour évoquer cet air

De la Catalogne libertaire

Voir ou revoir le documentaire

" Vive l'anarchie, CNT AIT FAI IFA "

Sur Internet, qui en donne une petite idée, voilà

Tous les hommes d'Etat sont des pourris

Ne défendant que les nantis

Comme feu Nixon, ce président nazi

Et feu Kissinger, à la pourriture infinie

Viêt Nam :

Environ 58000 soldats américains tués

Et environ deux millions de soldats et civils vietnamiens tués

Environ un mort américain

Pour environ quarante tués vietnamiens

Dès 1858, par les français, l'Indochine fut colonisée

Puis de 1945 à 1975, la guerre du Vietnam à proprement parler

Le vrai courage était de la refuser

Le vrai courage était de la déserter

Mais, hélas

Tout est prêt à recommencer

D'une façon l'autre, qui semble ne pas se répéter

Sur Terre, tout est My Lai, tout est massacré

16 mars 1968, femmes, enfants, nourrissons, vieillards, éliminés

Des civils Sud-vietnamiens

Par des soldats et officiers américains

Mutilés, violés, mitraillés, donc tués

Un véritable charnier

Et parmi les coupables, aucun vrai condamné

La morale militaire, il fallait protéger !

C'est maintenant le business de l'agroalimentaire

Qui nous tue lentement, tout un savoir-faire

Ou même, et ce à 14 pour cent, le prétendu bio

Contient des résidus d'insecticide, d'herbicide, de fongicide

Quand aux produits conventionnels, c'est à 97 pour cent

Tout cela est retrouvé dans le sang

Toute une alimentation de génocide

Et le goût formé par le faux

E621, glutamate monosodique, exhausteur de goût

Qui à haute dose, nécrose le cortex

Mais plus rien ne vexe

Le capital est fou

E129, du colorant capillaire et autres aspects

Asthme, eczéma, diverses allergies

D'autres colorants, d'autres maladies

Malheureusement, du capital, ce sont les fruits

Mais puisque l'on vous dit

Qu'en 2024, les Jeux olympiques

En fait, les Jeux du fric

Auront lieu à Paris

Il n'y aurait plus qu'à se taire

Qu'à laisser tout faire !

Alors que rien que le village olympique

17000 athlètes, au moins presque deux milliards d'euros

Et ce au bas mot !

Il y a vraiment de quoi se révolter

Et ce sans jamais compter

Mais les défenses du capital

Sont déjà en place

Fausse contestation aux multiples grimaces

Toujours la première à son bal

Comme la soi-disant " France Insoumise " cette farce

Une contre-révolution d'avance, une révolution de retard

Tout y sonne faux sauf les fards

Il faudrait un volcanisme révolutionnaire

Contre staliniens, gauchistes, et tous les faux frères

Le dernier espoir d'humanité, la société libertaire !

Donc, comme le 10 avril 1815, en Indonésie

L'éruption du Tambora, à l'énergie infinie

Soixante millions de tonnes de dioxyde de soufre

Le globe recouvert, toute l'humanité qui en souffre

100.000 personnes tuées peu de jours après

Puis, au fil des années, des millions de personnes en décès

Des pillages, des fuites, d'autres forfaits

De l'épidémie, de la maladie, du choléra, de la famine

Avec aussi changement climatique, cela rime

Asie, Europe, Amérique

Et toujours en activité, la chambre magmatique

Avec peut-être un jour

Des aérosols volcaniques, le grand retour

Donc, temps humide et pluvieux, des inondations

Et le " Frankenstein " de Marie Shelley, qui ainsi, sortit de son imagination

Toutes les récoltes perdues

Changement climatique comme un dû

Mais aussi des révoltes sociales, rien de perdu !

Mais tout dans cette société

Est là pour nous contrarier

Est là pour nous renier

Est là pour nous inverser

Comme pour le vol de chéquier

Banque et commissariat, il faut aller

Chaque administration se renvoyant la balle

Et l'on est que dalle

Plainte, de plus, il faut porter

Pour espérer pouvoir être remboursé

Et comme les assurances, les banques ne veulent pas payer !

Bientôt, il faudra un avocat

Pour se rendre dans une banque ou autre

La vie sans aucune vie, voilà

Sous le capital, rien n'est vraiment nôtre

Et l'espèce humaine devenue si inhumaine

Se drogue, alcool, tabac, sport, divers stupéfiants

Messe, religions, idéologies, loisirs du conditionnement

Un mélange si édifiant

Cela dit

Le puceron a sa fourmi

Le poisson-globe a son dauphin

Le scolopendre a son lémurien

Et la liste n'est pas finie

La recherche de dopamine nous domine ainsi

Ou manger des champignons de Paris

Certes, mais du champignonniste Angel Moioli

Fumier de cheval travaillé, mycélium, terre minérale

Le règne fongique n'appartient pas au règne végétal

Un peu comme des mots

Dont certains sont si idiots

Qui nous font Tako-Tsubo

Comme là, les mots du boulot

Et puis ceux de tous les jours

Des mots légers ou des mots lourds

Le vagin au lieu de la vagin ( femme )

La verge au lieu de le verge ( homme )

La chemise au lieu de le chemise ( homme )

Le chemisier au lieu de la chemisier ( femme )

Et l'on pourrait ainsi transformer les sons

Sonogrammes d'oiseaux comme des violons

Infrarouge, ultraviolet, longueurs d'ondes

Du petit et du grand, d'autres mondes

Tout est codification

Tout est information

Chaque système en est l'interprétation

Comme les Esquimaux

Qui avec cinquante mots

Peuvent différencier le blanc

Comme quoi tout son est hallucinant

Chaque culture avec ses couleurs

Chaque culture avec ses odeurs

Chaque culture avec ses saveurs

Ses bonheurs, ses malheurs, ses terreurs

Ses rêves, ses cauchemars, ses pleurs

Ses beautés, ses laideurs

Ses chaleurs, ses froideurs

Peut-être bien dans l'Univers

Et son horloge pulsar, précision de l'Univers

C'est la recherche de dominance qui est vénéneuse

Encore plus que les cinq cent variétés d'espèces vénéneuses

Certes, la nature mycologique peut-être menteuse

Tout le mal que nous nous sommes fait

Le capitalisme, ses guerres, ses inégalités, ses méfaits

Tout le bien que nous aurions pu nous faire

Société libertaire, société révolutionnaire

Un volcan de transformation

Babouvisme en autogestion

Tout le bien que nous aurions pu nous faire

Comme une radioactivité communautaire

D'entraide, de partage, de solidarité, d'égalité

Et bien donc, l'osmose de diversité !

Pas comme le syndicalisme devenu purement cogestionnaire

Ni réformiste, ni révolutionnaire, mais fondamentalement réactionnaire

Il s'agit de calmer toutes les misères

Du capital, de participer à toutes les guerres

Bref, le syndicalisme du système

Tout ce que le capital aime !

Pas non plus comme la famille

De la haine, un jeu de quilles

La famille éclatée, dispersée, parents divorcés ou séparés

Où d'ailleurs personne ne peut se blairer

Sans compter ceux et celles qui se sont exilés

Comme une détestation généralisée

Où chaque personne doit tirer en premier

Comme une guerre civile

Pour sans se tromper, taper dans le mille

Moi, par ma famille, je suis méprisé

Je suis anarchiste, c'est donc comme une normalité

Dans cette fausse conscience conditionnée

Dans cette pensée séparée

Et je suis pourtant, et ce, depuis quelques temps

Comme très présent aidant de ma mère qui a 92 ans

Encore le monde à l'envers, rien d'étonnant

Il faut s'ignorer

Pour ne pas se cracher

Et c'est de l'individu à la famille

Et c'est de la famille à la société

Toute une haine bien cachée

Toute une haine institutionnalisée !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

SMS received from Nantes

With an uplifting texture

This, about the demonstration on Thursday September 21

I was in Paris, CNT procession, without being a member

With my personal anarchist flag

Because in social struggles, I mingle

But I prefer to demonstrate with the anarchists

Because I mistrust union bureaucrats

Anarchosyndicalists and even more anarchopossibilists

So this sms, which said:

"Recap of the injured after gathering information, four

injured in the emergency room. Five people hit in the skull. Twenty five

people hit by grenades. Many people

hit by de-encircling grenades. Everyone gassed. "

Tara and Fred

In short, as usual in Nantes

Where, as elsewhere, the police do what they want

If I had to count the number of times I was gassed

Almost every time I have been able to demonstrate

Most of the time in Nantes

It's a bit like an annuity

And in absolute terms

Protest against everything

Capital being everywhere

Capital being absolute

All parties are part of it

All unions are part of it

Almost all organizations are members

Almost all associations are members

Also, long live anarchy, long live the street

I just designated, of the revolution, all the enemies

I have just designated, of the revolution, all the enemies

It is not to be sectarian

Than staying on real revolutionary positions

We cannot ally ourselves, with whom, will betray you later

Historical lesson every anar should know

For him, a bullet in the back

Or in the neck, once the lemon is squeezed well

Stalinist Communists, a specialty

Trotskyist Communists, to infiltrate

There are many false communists, false revolutionaries

True communists can only be libertarians

And from 1936, to evoke this air

From libertarian Catalonia

Watch or review the documentary

"Long live anarchy, CNT AIT FAI IFA"

On the Internet, which gives a little idea, that's it

All statesmen are rotten

Defending only the haves

Like the late Nixon, this Nazi president

And the late Kissinger, endlessly rotten

Vietnam:

About 58,000 American soldiers killed

And about two million Vietnamese soldiers and civilians killed

About one American dead

About forty Vietnamese killed

From 1858, by the French, Indochina was colonized

Then from 1945 to 1975, the Vietnam War itself

The real courage was to refuse it

The real courage was to desert her

But unfortunately

Everything is ready to start again

In a way the other, which seems not to repeat itself

On Earth, everything is My Lai, everything is massacred

March 16, 1968, women, children, infants, old people, eliminated

South Vietnamese civilians

By American soldiers and officers

Mutilated, raped, machine-gunned, therefore killed

A real mass grave

And among the culprits, no real condemned

Military morality had to be protected!

It's now the food business

Who kills us slowly, a whole know-how

Or even, at 14 percent, the so-called organic

Contains insecticide, herbicide, fungicide residue

As for conventional products, it's 97 percent

All this is found in the blood

A whole food of genocide

And the taste formed by the false

E621, monosodium glutamate, flavor enhancer

Who in high doses necroses the cortex

But nothing annoys anymore

The capital is crazy

E129, hair dye and other aspects

Asthma, eczema, various allergies

Other dyes, other diseases

Unfortunately, capital is the fruit

But since we tell you

That in 2024 the Olympics

In fact, the Games of the money

Will take place in Paris

There would only be to be silent

Let everything do!

While only the Olympic Village

17,000 athletes, at least almost two billion euros

And at the very least!

There is really something to revolt

And without ever counting

But the defenses of capital

Are already in place

False challenge with multiple faces

Always the first at her ball

Like the so-called "France Insoumise" this farce

A counter-revolution ahead, a revolution backward

Everything sounds wrong except the eyeshadows

It would take revolutionary volcanism

Against Stalinists, leftists, and all false brothers

The last hope of humanity, libertarian society!

So, like April 10, 1815, in Indonesia

The Tambora eruption, with infinite energy

Sixty million tonnes of sulfur dioxide

The covered globe, all of humanity suffering from it

100,000 people killed shortly after

Then, over the years, millions of people have died

Looting, leaks, other packages

From the epidemic, from disease, from cholera, from starvation

With climate change, it rhymes

Asia, Europe, America

And still active, the magma chamber

With maybe one day

Volcanic aerosols, the big comeback

So, wet and rainy weather, flooding

And Marie Shelley's "Frankenstein", which thus went out of his imagination

All lost crops

Climate change as a must

But also social revolts, nothing lost!

But everything in this society

Is there to upset us

Is there to deny us

Is there to reverse us

As for checkbook theft

Bank and police station, you have to go

Each administration passing the ball

And one is that slab

Complaint, moreover, it is necessary to bring

To hope to be reimbursed

And like insurance, banks don't want to pay!

Soon a lawyer will be needed

To go to a bank or other

Life without any life, that's it

Nothing under capital is really ours

And the human race has become so inhuman

Drugs, alcohol, tobacco, sport, various narcotics

Mass, religions, ideologies, leisure of conditioning

An uplifting blend

That said

The aphid has its ant

The puffer fish has its dolphin

The centipede has its lemur

And the list is not finished

Dopamine research dominates us

Or eat button mushrooms

Certainly, but from the mushroom maker Angel Moioli

Worked horse manure, mycelium, mineral earth

The fungal kingdom does not belong to the plant kingdom

A bit like words

Some of which are so silly

Who make us Tako-Tsubo

Like there, the words of the job

And then the everyday ones

Light words or heavy words

The vagina instead of the vagina (woman)

The rod instead of the rod (man)

The shirt instead of the shirt (man)

The blouse instead of the blouse (woman)

And we could transform the sounds

Sonograms of birds like violins

Infrared, ultraviolet, wavelengths

Big and small, other worlds

Everything is codification

Everything is information

Each system is the interpretation

Like the Eskimos

Who with fifty words

Can differentiate white

Like what all his sound is amazing

Each culture with its colors

Each culture with its smells

Each culture with its flavors

His happiness, his misfortunes, his terrors

Her dreams, her nightmares, her tears

Its beauties, its ugliness

Its heat, its coldness

Maybe well in the Universe

And its pulsar clock, precision of the Universe

It's the search for dominance that is poisonous

Even more than the five hundred varieties of poisonous species

Certainly the perhaps mycological nature lying

All the harm we have done to ourselves

Capitalism, its wars, its inequalities, its misdeeds

All the good we could have done us

Libertarian society, revolutionary society

A transforming volcano

Babouvism in self-management

All the good we could have done us

Like community radioactivity

Mutual aid, sharing, solidarity, equality

Well then, the osmosis of diversity!

Not like unionism that has become purely co-manager

Neither reformist nor revolutionary, but fundamentally reactionary

It is a question of calming all the misery

Capital, to participate in all wars

In short, the unionism of the system

All that capital loves!

Also not like family

Hate, bowling

The broken up, dispersed family, divorced or separated parents

Where by the way nobody can get bad

Not counting those who went into exile

Like a general hate

Where each person should shoot first

Like a civil war

To make no mistake, hit the bull's eye

I, by my family, am despised

I'm an anarchist, so it's like a normality

In this conditioned false consciousness

In this separate thought

And yet I have been for some time

Like very present caregiver of my mother who is 92 years old

Still the world upside down, no wonder

Ignore yourself

Not to spit

And it's from the individual to the family

And it's from family to society

All a well hidden hatred

All an institutionalized hatred!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"