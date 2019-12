Capital de mutation, capital de régénération

Chaque personne

Croit en la liberté

Or, la liberté n'existe pas

Sinon celle de chacun

Sinon celle de chacune

Chaque personne

Pense détenir la vérité

Or, la vérité n'existe pas

Sinon celle de chacun

Sinon celle de chacune

Chaque personne

Aime croire à l'objectivité

Or, l'objectivité n'existe pas

Sinon celle de chacun

Sinon celle de chacune

Chaque personne

Croit à la lucidité

Or, la lucidité n'existe pas

Sinon celle de chacun

Sinon celle de chacune

Chaque personne

Vit dans sa bulle de réalité

Or, la réalité n'existe pas

Sinon celle de chacun

Sinon celle de chacune

Tout cela

Selon les expériences de chacun

Tout cela

Selon les expériences de chacune

Comme des bébés Univers

Mondes bulles, bulles mondes, été comme hiver

Mais

Si nous lisons ou entendons des énoncés idiots

Nous serons alors des idiotes ou des idiots

D'autant plus que nous croirons

En la liberté, en la vérité

En l'objectivité, en la lucidité, en la réalité

Et de ce fait, nous nous immobiliserons !

Ainsi

Tous les totalitarismes

Toutes les excroissances du capitalisme

Du fascisme, du nazisme, du libéralisme, du gauchisme

Ne peuvent piéger

Que des gens sous-informés

Que des gens conditionnés et donc manipulés

C'est d'ailleurs là, le criant secret

Toute personne de pouvoir le sait

Le capitalisme, en permanence, le fait

Et tous les gens y sont comme ses objets

Toute une société informationnelle

Dans une falsification informelle

Et plutôt que de cacher

Il suffit simplement d'orienter

Là, où l'on veut aller

Dans cette structure, tout le monde est comme drogué

Il n'y a là aucune liberté

Il n'y a là aucune vérité

Il n'y a là aucune objectivité

Il n'y a là aucune lucidité

Il n'y a là aucune réalité

Il n'y a là que de la publicité

Avec comme seule offrande

Toute une habile propagande

Certes

Tout est de la propagande

Mais sous le capital, une seule commande

Ainsi

Toutes les drogues devraient être en vente libre

Certes

Dans cette sotte société, rien n'est libre

Et si chaque être humain était bien dans sa peau

Plus besoin de se droguer, du capital, c'est un faux

Car, il faut tenir le coup

Tant ce monde est abject, tant ce monde est fou !

Donc

Des euphorisants légaux

Des abrutissants légaux

NPS, nouveaux produits de synthèse

De l'euphorie chimique comme nouvelle thèse

De nouvelles bombes chimiques

S'opposant aux drogues naturelles ou biologiques

Légaliser les drogues biologiques

Ce serait donc plus logique

Drogues légales ou drogues illégales

Selon les intérêts des lobbys du capital

Mais le football est aussi une drogue

Mais aller à la messe est aussi une drogue

Mais toute religion est aussi une drogue

Mais toute idéologie est aussi une drogue

Mais le militantisme est aussi une drogue

Mais le bistrot est aussi une drogue

Mais toute croyance est aussi une drogue

Oublier toutes les vies confisquées

Le capital sait tout kidnapper

C'est la guerre totale du capital

Le domaine de l'argent et du commercial

La guerre de l'économie mondiale

Donc, contre le vivant, contre la vie elle-même

Quant TOUT n'est plus que de la haine

Ainsi

25 millions d'enfants pauvres en Europe

Un jeune sur six est sans formation ni emploi en Europe

25 pour cent des gens vivent dans la pauvreté en Europe

Comme au Portugal, comme en Italie, et ailleurs, le capital est au top !

Contre le capitalisme

Voir ou revoir " Wilhelm Reich : Les mystères de l'organisme "

De 1971, et de Dusan Makavejev, subversif sexualisme

Mais avec le retour de la morale sexuelle

Du refoulement sexuel, de l'inhibition sexuelle

Et de sa fausse conscience pornographique

Fausse conscience dépourvue du contexte psychanalytique et politique

C'est ainsi à l'opposé de la révolution sexuelle

Et tout a été jeté sciemment pêle-mêle

Le capital a ses poubelles

Il s'agit de tout confondre, de tout mélanger

Que rien ne puisse plus signifier

Surtout dans le domaine de la sexualité

C'est hélas une aube nouvelle

Où tout sentira la fausseté rebelle

Ne plus savoir qui est qui

Quand il n'y a plus que la survie

Quand tout devient un défi

Le capital en pleine mutation

Le capital en pleine régénération

Des fausses valeurs en miroir du bonheur

Tous contre tous, toutes contre toutes

Et des rapports humains en déroute

De l'esclavage salarié, de l'esclavage retraité, de l'esclave chômeur

Et de toutes les luttes du passé

Comme des mémoires effacées

Comme si elles n'avaient pas existé !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Each person

Believe in freedom

Freedom does not exist

Otherwise everyone's

Otherwise that of each

Each person

Think you have the truth

The truth does not exist

Otherwise everyone's

Otherwise that of each

Each person

Likes to believe in objectivity

Objectivity does not exist

Otherwise everyone's

Otherwise that of each

Each person

Believes in lucidity

However, lucidity does not exist

Otherwise everyone's

Otherwise that of each

Each person

Lives in his reality bubble

However, reality does not exist

Otherwise everyone's

Otherwise that of each

All of this

According to each one's experiences

All of this

According to each one's experiences

Like babies Universe

Bubble worlds, world bubbles, summer and winter

But

If we read or hear silly statements

We will then be idiots or idiots

Especially since we will believe

In freedom, in truth

In objectivity, in lucidity, in reality

And therefore, we will stop!

So

All totalitarianisms

All the growths of capitalism

Fascism, Nazism, Liberalism, Leftism

Can't trap

That under-informed people

That people conditioned and therefore manipulated

This is also where the secret cry

Anyone in power knows this

Capitalism, constantly, does

And all the people there are like his objects

An entire information society

In an informal forgery

And rather than hiding

You just have to orient

Where we want to go

In this structure, everyone is like drugged

There is no freedom there

There is no truth there

There is no objectivity there

There is no lucidity there

There is no reality there

There is only advertising there

With only one offering

All a clever propaganda

Certainly

Everything is propaganda

But under capital, only one order

So

All drugs should be over the counter

Certainly

In this foolish society, nothing is free

And if every human being felt good

No more need for drugs, capital, it's a fake

Because you have to hold on

How abject this world is, how crazy this world is!

Therefore

Legal highs

Legal idiots

NPS, new synthetic products

Chemical euphoria as a new thesis

New chemical bombs

Opposing natural or biological drugs

Legalize biological drugs

So it would be more logical

Legal drugs or illegal drugs

According to the interests of the capital lobbies

But football is also a drug

But going to mass is also a drug

But all religion is also a drug

But all ideology is also a drug

But activism is also a drug

But the bistro is also a drug

But all belief is also a drug

Forget all the confiscated lives

Capital knows how to kidnap everything

It's the total war of capital

The field of money and commercial

The war of the world economy

So against the living, against life itself

When EVERYTHING is just hate

So

25 million poor children in Europe

One in six young people have no training or jobs in Europe

25 percent of people live in poverty in Europe

As in Portugal, as in Italy, and elsewhere, the capital is at the top!

Against capitalism

View or review "Wilhelm Reich: The Mysteries of the Body"

From 1971, and Dusan Makavejev, subversive sexualism

But with the return of sexual morality

Sexual repression, sexual inhibition

And his false pornographic conscience

False consciousness without the psychoanalytic and political context

This is the opposite of the sexual revolution

And everything was knowingly thrown out in a jumble

Capital has its garbage cans

It's all about confusing, mixing everything

That nothing can mean more

Especially in the area of ​​sexuality

It is unfortunately a new dawn

Where everything will feel rebellious falsehood

No longer knowing who is who

When there is only survival

When everything becomes a challenge

Capital in full transformation

Capital in full regeneration

False values ​​mirroring happiness

All against all, all against all

And routed human relationships

Employed slavery, retired slavery, the unemployed slave

And from all the struggles of the past

Like erased memories

As if they hadn't existed!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"