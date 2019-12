Hypoxie de la réification

1900

La plupart des physiciennes et des physiciens

Se disent, que pour de nouvelles découvertes, c'est la fin

Or, bien sûr, il n'en fut rien

Dès 1905, un certain Albert Einstein, vint

1956

La mémoire artificielle

N'est encore qu'une idée dans le ciel

1970

Personne, vraiment encore, n'oserait prédire le Web et Internet

Ou alors, dans la spéculative fiction

Ou alors, le savant au cerveau pas net

Chaque temps avec ses obsessions

Sa vie de tous les jours, son organisation

Comme quoi

Ce grand succès que fut la futurologie

Passe de nos jours pour une plaisanterie

En vérité, rien avec exactitude, ne peut être prédit

Prédire c'est être toujours à côté de la plaque

La réalité nous donne volontiers des claques

1970

Islamisation

De la science dans les pays musulmans

Que le créationnisme américain, c'est aussi débile, c'est aussi dément

Net recul de la raison

Nette progression de la réaction

Et dans tous les pays

Du nationalisme et de la patrie !

Dans chaque pays

Est un président de la tyrannie

Avec dans chaque gouvernement

Tous ses petits, tous ses enfants

Des êtres humains immondes et répugnants

Avec toujours des élections truquées

Aux vrais résultats parfois annulés

De la dictature à peine dissimulée

De la dictature de l'économie de marché

Faisant croire aux gens qu'ils peuvent vraiment voter

Beaucoup de candidates et de candidats

Mais un seul et même programme, voilà

Le capital est toujours sur les coups, pour gagner

Car de A à Z, il peut tout contrôler

C'est comme une matrice

Qui pond ses électeurs et ses électrices

Avec comme seul choix

Avec comme seul droit

Subir son esclavage

Se taire, ne pas faire de tapage

Et puis

Aussi, la terrifiante surpopulation

Les guerres ou bien alors la contraception

La surpopulation fait le jeu de la réaction

La réaction ?

C'est-à-dire, le salariat

C'est-à-dire ?

Le prolétariat

C'est-à-dire ?

Le patronat

C'est-à-dire ?

Le syndicat

C'est-à-dire ?

Le patriarcat

C'est-à-dire ?

Toute religion, toute idéologie

Mentales ou physiques, toutes les maladies

Bref, tout ce qui nourrit le capital, et oui !

Cependant

Que les inégalités sont criantes

Cependant

Que les misères sont devenues insultantes

Soumission à la banalité

La banalité de la soumission

Plus aucune révolte globale

Seulement de la révolte locale

Du local au global, l'on attend

Nonobstant

Rien qu'en France

Cela passe inaperçu comme une évidence

3520 ménages ultra-riches

Soit l'arithmétique de 400 milliards d'euros

Des ménages ne déclarant pas toute leur fortune

De l'argent en moins, par exemple, pour les hôpitaux

Pour le service public en général, moins de thunes

Donc, encore 140 milliards d'euros

Qui sont planqués dans les paradis fiscaux

Sans compter, ceux et celles, un peu moins riches

Avec 300 milliards d'euros, c'est tout de même chiche

Quand chaque pays est vache à lait du capital

Quand tout pays ou presque est devenu un paradis fiscal

L'économie est criminelle de guerre

Comme toutes les femmes et hommes d'affaires

Affaires du capital

Capital des affaires

Voilà des constatations peu sibyllines

Logique imbitable mais peu fine

Quand l'argent dicte toute vie

Quand l'argent invalide toute vie !

En Catalogne, ainsi :

Le régionalisme séparatiste, n'est de toutes façons, jamais révolutionnaire

N'aspirant qu'à sa propre police, sa propre armée, son parlement

Toute une logistique réactionnaire

Bref, toujours le gouvernement

Et puis, la Catalogne :

C'est vingt pour cent

De la richesse en Espagne, pas étonnant

Avec un revenu moyen supérieur

En rapport à la moyenne nationale, par ailleurs

L'humanité inhumanité de plus en plus sectaire

Du corporatisme exacerbé dans l'atmosphère

Au moins

Dans les temps anciens

L'on se mélangeait, l'on s'accouplait

Néandertaliens avec des homo sapiens

Denisoviens avec des homo sapiens

Avec quelques gènes en héritage

Qui vont cheminant d'âge en âge

Comme pour l'adaptation à l'altitude

Pour ne pas sombrer dans l'hypoxie ou l'hébétude

Donc, quelques gènes en commun

Certes, face à l'environnement, cela ne pèse rien

Du métissage et de la mutation

Il le faudrait surtout dans nos idées

Car nous nous comportons comme nous pensons

Nous pensons comme nous nous comportons

Et donc, dans tous nos actes, changer

Pour l'avènement d'une autre société !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

1900

Most physicists

Tell themselves, that for new discoveries, it's the end

However, of course, this was not the case.

As early as 1905, a certain Albert Einstein came

1956

Artificial memory

Only an idea in the sky

1970

Nobody, really yet, would dare to predict the Web and the Internet

Or in speculative fiction

Or, the scientist with the not clear brain

Each time with its obsessions

His everyday life, his organization

Like what

This great success that was futurology

Going on these days for a joke

In truth, nothing exactly can be predicted

Predicting is always being missed

Reality gladly gives us slaps

1970

Islamization

Science in Muslim countries

That American creationism is also stupid, it's also crazy

Clear decline in reason

Clear progress in reaction

And in all countries

Nationalism and country!

In each country

Is a president of tyranny

With in every government

All her little ones, all her children

Filthy and disgusting human beings

Always with rigged elections

With real results sometimes canceled

Barely concealed dictatorship

From the dictatorship of the market economy

Making people believe they can really vote

Lots of candidates

But one and the same program, that's it

Capital is always on the move, to win

Because from A to Z, he can control everything

It's like a matrix

Who lays his constituents

With only choice

With only right

Undergo his slavery

Be quiet, don't make a fuss

And then

Also, the terrifying overcrowding

Wars or contraception

Overpopulation plays the reaction game

The reaction ?

That is to say, the wage

That is to say ?

The proletariat

That is to say ?

Employers

That is to say ?

The syndicate

That is to say ?

Patriarchy

That is to say ?

Any religion, any ideology

Mental or physical, all illnesses

In short, everything that feeds capital, and yes!

However

That the inequalities are glaring

However

That miseries have become insulting

Submission to the banality

The banality of submission

No more global revolts

Only from local revolt

From local to global, we wait

Notwithstanding

In France alone

It goes unnoticed as obvious

3,520 ultra-wealthy households

Or the arithmetic of 400 billion euros

Households not declaring all their wealth

Less money, for example, for hospitals

For public service in general, less money

So another 140 billion euros

Who are stashed in tax havens

Without counting, those, a little less rich

All the same, with 300 billion euros

When each country is capital cash cow

When almost any country has become a tax haven

The economy is war criminal

Like all business men and women

Capital business

Business capital

These are somewhat cryptic findings

Unbeatable but unclear logic

When money dictates all life

When money invalidates all life!

In Catalonia, as follows:

Separatist regionalism is never revolutionary anyway

Desiring only his own police, his own army, his parliament

All reactionary logistics

In short, always the government

And then, Catalonia:

It's twenty percent

Wealth in Spain, no wonder

With higher average income

Compared to the national average, moreover

More and more sectarian inhumanity

Corporatism exacerbated in the atmosphere

At least

In ancient times

We mixed, we mated

Neanderthals with homo sapiens

Denisovians with homo sapiens

With a few inherited genes

Who go from age to age

As for the adaptation to the altitude

To avoid sinking into hypoxia or daze

So some genes in common

Certainly, in the face of the environment, it does not weigh anything

Crossbreeding and mutation

It should be especially in our ideas

Because we behave as we think

We think like we behave

And therefore, in all our actions, change

For the advent of another society!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"