Le trafic des trafics

N'importe qui

Peut dire du mal ou du bien

Sur n'importe quoi

Sur n'importe qui

Cela est bien certain

Comme dans les sordides

Histoires de couples, ô tout candide

Rien n'étant vraiment vérifiable

De par soi-même, sondable

Du ressentiment

De la haine

De la diffamation

Des incompréhensions et frustrations

Toute une accumulation

L'on ne connaît, vraiment, rien des coulisses

Et en tous les domaines, c'est la même glisse

Il faut donc tout croire

Il faut donc tout boire

Car à moins

Et c'est pour le moins

D'avoir vécu ou de vivre la chose

Toute vérification met sur pause

Un peu comme l'Histoire

Et aussi, des petites histoires

Et aussi, des grandes histoires

Il faut donc tout croire

Il faut donc tout boire

Tout étant une affaire

Voilà pourquoi, c'est si précaire

D'appréciation

D'interprétation

Appréciation de l'interprétation

L'interprétation de l'appréciation !

Tout ce qui se passe

C'est du pile ou face

Histoire de l'affabulation

L'affabulation de l'Histoire

Car finalement, pour tout évènement

Nous n'y étions pas, forcément

Et qui l'eut cru

Nous tomberions des nues

Si toute réalité, nous la savions, nous l'avions su !

Mais nous sommes, avant tout

Mais nous sommes malgré tout

Et même malgré nous

Et donc surtout

Ce que nous consommons

Comme les transports maritimes

Une effroyable source de pollution

Vêtements, nourriture, objets divers

Des paquebots sur toute la Terre

Tout un marché de l'horreur

L'horreur de tout marché

Et même sur les espèces menacées

Une espèce disparaissant toutes les huit minutes

On nous le dit, et puis après, zut

Et c'est le pangolin

Pour ses écailles, ébouillanté, c'est cruellement crétin

Et c'est le concombre de mer

Pourtant utile jardinier de la mer

Avec des légendes associées, qui en font la cherté

Toujours en relation avec la rareté

Avec du lucre assermenté, au tout braconnier !

Trafic du fric

Fric du trafic

Trafic de drogue

Trafic de femmes

Trafic des âmes

Trafic de l'économie

L'économie du trafic

Trafic animal

Trafic électoral

Trafic médical

Trafic routier

Trafic ferroviaire

Trafic de tous les trafics

Fermes géantes de concentration animale

Usines géantes d'extermination animale

De part notre consommation

De tous les trafics, plus ou moins, nous participons

De tous les trafics, plus ou moins, nous collaborons

Le trafic des métiers

Du manutentionnaire, de l'ouvrier spécialisé

Et même l'ouvrier qualifié

Au plus c'est dur, plus c'est mal payé

De quoi, faire grève, toute l'année

Femme ou homme de ménage, grande pénibilité

Et je ne peux, beaucoup, qu'en oublier

Comme dans les hôpitaux, il y faut un moral d'acier

Et à l'inverse, plus un métier est bien rémunéré

Plus c'est gratifiant, pratique pour y fainéanter

Et surtout pour y être respecté et admiré

Mais les vrais flemmards, c'est assez évident

Sont en haut des hiérarchies, c'est épatant

Cela pullule surtout, dans tous les gouvernements !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Anybody

Can say bad or good

On anything

On anyone

This is quite certain

As in the sordid

Couple stories, oh very candid

Nothing is really verifiable

By itself, pollable

Resentment

Hatred

Defamation

Misunderstandings and frustrations

A whole accumulation

We really don't know anything behind the scenes

And in all areas, it's the same slide

So you have to believe everything

So you have to drink everything

Because unless

And at the very least

To have lived or to live the thing

All verification pauses

A bit like history

And also, little stories

And also, great stories

So you have to believe everything

So you have to drink everything

Everything being a business

That's why it's so insecure

In appreciation

On interpretation

Assessment of interpretation

The interpretation of appreciation!

Everything that happens

It's heads or tails

History of fabrication

The Fabulous History

Because ultimately, for any event

We weren't there, necessarily

And who would have believed it

We would fall from the clouds

If all reality, we knew it, we had known it!

But we are, above all

But we are still

And even in spite of us

And therefore above all

What we consume

Like shipping

A terrible source of pollution

Clothes, food, various objects

Cruise ships all over the Earth

A whole horror market

The horror of any market

And even on endangered species

A species disappearing every eight minutes

We are told, and then after, damn

And it's the pangolin

For its scales, scalded, it's cruelly stupid

And it's the sea cucumber

Yet useful gardener by the sea

With associated legends, which make it expensive

Always related to rarity

With sworn lucre, all poachers!

Money traffic

Traffic money

Drug traffic

Trafficking in women

Trafficking in souls

Economy traffic

Traffic economy

Animal trafficking

Electoral traffic

Medical traffic

Road traffic

Rail traffic

Traffic of all traffics

Giant animal concentration farms

Giant animal extermination factories

Due to our consumption

Of all the traffic, more or less, we participate

Of all traffics, more or less, we collaborate

Trafficking in trades

Handler, skilled worker

And even the skilled worker

The harder it is, the more it is badly paid

What to go on strike all year round

Housekeeper or woman, very difficult

And I can not forget that much

As in hospitals, it takes a moral of steel

And conversely, the more a job is well paid

The more rewarding, convenient to laze

And above all to be respected and admired

But the real lazy people, it's pretty obvious

Are at the top of the hierarchies, it's amazing

It swarms especially, in all governments!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"