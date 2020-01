Ni de droite, ni de droite, AILLEURS !

" Nous savons que nous ne savons rien, mais ce rien nous rend féroces "

Docteur René Laennec - 1781 - 1826 - ( Inventeur du stéthoscope

et de l'auscultation médicale dès 1816 )

Manifestation du dix octobre 2017 à Nantes

Avec les syndicats cogestionnaires, du capital , une rente

Et toujours avec mon drapeau d'anarchie

Pour la conservation du titre, l'anarchiste est maudit

Et puis, à mon âge, le 5 janvier prochain, 67 ans, et encore de l'anarchie

Voilà qui est peu tolérable, un gus qui n'a pas changé

Jeunesse ne s'est pas passée

Comment ? Sa veste pas retournée !

Alors que la plupart des gens sont dépolitisés

Avec toute une sous-culture militée

Et voici que je fus abordé

Par un mec louche, faussement déjanté

J'eus du mal à m'en débarrasser

Qui d'astrologie et d'ésotérisme osa me parler

Puis me dit que l'homme descendait du mouton

Et pas du singe, de la connerie, le mur du son

Pas forcément un flic qui voulait m'infiltrer

Comme me le disait la copine Tara, mais peut-être un mec cinglé

Et pour paraphraser l'ami breton, Jacques P, avoir ouvert son esprit

N'est pas l'avoir ouvert à toutes les sottises et toutes les conneries

Cela dit, justement, avec la connerie ambiante

La réaction tous azimuts est devenue bouillante !

Il faut rendre la honte encore plus honteuse

En la livrant à la publicité, pour une critique houleuse

Et puis

Tout individu se définit encore par sa profession

Au lieu de se définir par ses passions

C'est toujours la profession vouée au capital

Alors que la passion peut échapper au capital

La profession rétrécit, est comme une boîte de conserve

Et c'est le capital qui se conserve

Et ainsi toutes nos actions, nos idées, deviennent de la conserve !

Pour les conserves dans des boîtes ou dans des bocaux

C'était déjà en 1795, par feu Nicolas Appert, inventeur pas idiot

Ce fut pratique pour les expéditions militaires

Contre le scorbut, excellent savoir-faire

Et pas encore de bisphénol A

Dans les boîtes de conserve, voilà

Certes

Pour paraphraser la métaphysicienne Claudine Tiercelin

Il y a : Ce qui est vrai

Il y a : Ce que nous tenons pour vrai

Ce que nous tenons pour vrai

N'est pas toujours vrai

Ce qui est vrai

N'est pas toujours ce que nous tenons pour vrai !

Maîtrise du discours logique

Discours logique de la maîtrise

Sauf des faits irréfutables

Hormis dans le détail, des massacres irrévocables

Comme le 18 novembre 1978, la secte du Temple du Peuple

Jonestown, Guyana, des centaines d'adeptes fanatiques, que le suicide, dépeuple

Toujours au nom du peuple

Toujours le peuple

Mais quel peuple ?

Si c'est le plus grand nombre... alors, c'est le peuple ?

Bref, le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne

Avec un prétendu communisme ou socialisme, mais par une vieille baderne

Feu Jim Jones, faux guérisseur, vrai escroc, retardataire

Comme si un suicide collectif pouvait être révolutionnaire

L'on ne peut pratiquer l'humanité

Avec des pratiques d'inhumanité

Et maintenant, le désespéré

Tout seul, ne veut plus se suicider

Comme la toute récente fusillade de Las Vegas

Mais encore une tuerie de masse

Donc, le premier octobre 2017

C'est moins sympathique, qu'en Russie, octobre 1917

Route 91 Harvest, étage 32, hôtel-casino Mandalay Bay Resort

Un forcené, qui dans sa folie fit beaucoup de tort

Au moins 500 hommes et femmes blessés

Au moins 59 personnes tuées

Par Stephen Paddock, retraité aisé et joueur invétéré

Désespéré, et aux anxiolytiques, drogué !

Le capital est le royaume de la mort

Pour fabriquer de la mort, le capital est très fort

Les rythmes circadiens sont comme atomisés

Il n'y a que les divers rythmes du capital, pour nous lobotomiser

Plus le temps de dormir

Plus le temps de lire

Plus le temps de réfléchir

La conversation est comme morte

Pour elle, plus aucune porte

Les misères s'ignorent, de la sorte

Tout l'esclavage du capital, des cohortes

Chronobiologie de la marchandisation

Marchandisation de la chronobiologie

Quand nous pensons la marchandise

La marchandise nous pense, qu'on se le dise

Nonobstant

Je ne suis ni pessimiste

Je ne suis ni optimiste

Pour qui sait me lire, aucun manichéisme

Car au fond

Tout peut arriver, même la vraie révolution

Cependant aujourd'hui, une circonlocution

Car la tête sous l'eau, tout s'apeure, même la réaction

Et puis tout se copie et tout s'imite

Tout est ainsi involontaire plagiat, inévitable rite

Tout ayant été dit des millions de fois

Peut-être des milliards de fois

Bonjour, au revoir, ça va, et autres banalités

D'ailleurs, des formules de politesse, langage automatisé

Et identiquement pour de la plus grande complexité

Un peu comme pour la leptine ou la ghréline pendant le sommeil

Première humiliation de la journée, le réveil !

Bref, nous nous informons toutes et tous, une permanente interaction

De ce fait, d'une façon l'autre, nous nous plagiions

Tout ainsi, appartient à tout le monde

Rien n'appartient à personne, aucune sonde

Des autres bien avant nous

N'ont pas agi, pensé ou travaillé, pour rien

Finalement, aucune quelconquerie, rien n'est vain

Et cela est dit par un debordiste, cioranien, laboritien

En fait, un peu tout, un peu rien

Mais l'espèce humaine va droit dans le mur

Déjà les forêts tropicales vont au plus mal

Tout un cycle du carbone et de l'oxygène, se faussant au fur et à mesure

Voilà, pourquoi

C'est mon " Ce que je crois "

La société humaine du futur, sera libertaire

Ou ne sera pas, ou sera inhumaine et foncièrement réactionnaire !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

