Capitalisme catastrophiste autoréalisateur suivi des Bourgeoisies nationales, syndicales, patronales

Des films catastrophe

Des documentaires catastrophe

Des discours catastrophe

Forcément, sous le capital, tout est catastrophe

Cela n'est même plus scotomisé

Au contraire, cela est annoncé

Certes, la planète Terre, d'autres, en a vu

C'est seulement l'espèce humaine qui sera bue

D'autres espèces aussi, à qui l'espèce humaine est malotrue

Ainsi, neuf millions de personnes, qui chaque année

Meurent, de la pollution diverse, au tout de mauvaise qualité

De l'air, de l'air, mais il est empoisonné

Et comme pour en rajouter

Puisque absolument TOUT est relié

Quatre vingt pour cent d'insectes en moins

Ces trente dernières années

De l'entomofaune bien vilaine, comme un tout, c'est certain

Et le présent n'est que la fiction du passé

Toutes les prédictions livresques en train de se réaliser

Le présent est en fait sans futur

Il n'est que le présent

Du fur et à mesure de son environnement

Chimique, biologique, géologique, géographique, climatique

Politique, et résultante psychosomatique, toute une clique

Dans mon écriture ostinato

La vérité c 'est pas rigolo

Comme une insupportable fréquence

Des chaconnes passacailles, une danse

Là sur Terre

Voilà bien le seul véritable enfer

Riches ou pauvres, les pieds aux fers

Et plus l'on est indigent, plus cela serre

Alors, à quoi bon philosopher sur l'Univers !?

Du fond diffus cosmologique

Prédit dès 1948, par feu ( 1904 - 1968 ) George Gamow, maître de logique

Plus tard, cela fit :

Longueur d'onde : 7,35 cm

Température : 2,7 K

Fréquence : 4081 mégahertz

Et alors, à quoi bon

De la technologie et de ses applications

De la xylographie à l'imprimerie

Donc, du dixième siècle, en Asie

En Europe au quinzième siècle, diffusion du savoir

Mais en premier, la bible à 42 lignes, pour n'importe quoi, croire

Des caractères mobiles comme innovation

Hélas, dès le départ, en esprit à réaction

Ainsi, des indulgences imprimées

Pour acheter son paradis, des laissez-passer

Tout cela, pour à nos jours mortifères, arriver

Alors, faut-il le répéter

Que tout, sous le capital, est inhumanité

Que c'est partout une inhumanité pratiquée

C'est d'ailleurs, de nos jours, la normalité

Tout le monde doit s'y conformer

Alors que pendant ce temps

Sous le capital, Il ne peut en être autrement

Sous le capital, c'est son seul évident

TOUT y est dément, TOUT y est violent !

Comme ainsi :

15 pour cent des gens en Inde et en Mongolie

Qui ont faim

Comme ainsi :

25 pour cent des gens au Yémen et à Madagascar

Qui ont faim

Comme ainsi :

35 pour cent des gens en Corée du Nord et à Haïti

Qui n'ont même pas de quoi se nourrir

Mais sous le capital, il faut souffrir

Cependant que dans le même temps

14 pour cent des gens sur Terre sont en surpoids

177 cm, 64 kg, non, pas moi

Et c'est ainsi qu'en quarante ans

Enfants et adolescents obèses, x 10, c'est édifiant

Comme ainsi :

Courses dans des grandes surfaces

Tour de taille, 0,3 plus important

Que les courses en petite surface, c'est édifiant

En 2015, taux d'obésité selon les revenus par foyer

Par conséquent, plus élevé

Chez les moins de mille deux cents euros

Où l'on mange beaucoup trop et trop mal

Et par conséquent aussi, un taux d'obésité moins élevé

Chez les plus de 3800 euros

Où l'on mange mieux, et surtout, moins mal

Le capital c'est la guerre

Toute une politique, des hommes et femmes d'affaires

Vaginocrates et phallocrates aussi réactionnaires

Le capital est un permanent crime de guerre

Tout y semble anecdotique

Du dérisoire par les statistiques

En même temps

Ou alors, justement

Tout un individualisme frénétique

Même feu ( 1806 -1856 ) Max Stirner, en aurait la colique

Chacun et chacune pour soi, tout le monde pour personne

Et toutes nos diverses pollutions qui nous sonnent

Avec toute une alimentation pas bonne

1,6 million de décès dans le monde, par excès de sel

Dans le monde, comme la vie est belle

Et à l'industrie agroalimentaire, tout individu se doit d'être rebelle !

Alors que :

Le vide de l'Univers

L'Univers du vide

Comme hélas nos têtes si vides

( 5x10-27 ) kilogramme de matière

Par mètre cube

Soit, une particule par mètre cube

Du photon au phonon

Du mirage optique et sonore

Le capital aussi fait fort

Son faux synesthète se nomme Jordan Belfort

Le capital est comme un litre de pulsar

De l'Univers inhomogène c'est un peu le pinard

Cent mille milliards en kilogramme

Au capital, tout le nourrit, tout l'entretient, y'en a marre

Le seul véritable ennemi du système, c'est l'anar

Comme je le disais à deux jeunes gens de seize ans

Avec un monde au tout tyran

Et encore à quoi bon

De la technologie et de ses expérimentations

1800 : lumière infrarouge

1801 : rayonnement ultraviolet

Quand pour les nouvelles générations

Un monde de pollution, de perdition, de désolation, de robotisation

Nous sommes déjà dans la catastrophe

De jour en jour, elle s'étoffe

Avec toute une domination de la catastrophe

Avec toute une représentation de la catastrophe !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Bourgeoisies nationales, syndicales, patronales

" Dans le pouvoir des conseils , qui doit supplanter internationalement tout autre pouvoir , le mouvement prolétarien est son propre produit , et ce produit est le producteur même . Il est à lui - même son propre but .

Là seulement la négation spectaculaire de la vie est niée à son tour . "

G . E . Debord ( 1931 - 1994 ) La société du spectacle , 1967

Nous avons tous et toutes tendance à grossir les chiffres du nombre des manifestants et manifestantes , lors des traditionnels défilés de rue , ou à les diminuer , selon nos intérêts politiques . Je dis intérêt , car il est plus idoine que le mot conviction , qui tend lui à ne plus être ...

Ainsi , il y a souvent des modes de calcul assez similaires entre les calculs des syndicats et les calculs de la police , mais la police compte environ un et demi manifestant au mètre carré et les organisateurs deux manifestants au mètre carré .

Et derrière les chiffres , il y a un enjeu politique , nous dit le secrétaire général du syndicat Unité police SGP - FO ... si même la police le dit !

Et oui , il y a aussi des syndicats dans la police et des syndicats chez les gardiens de nos prisons .

Il y a bien la CGT / E en Espagne qui se revendique de l ' anarchosyndicalisme et qui a des gardiens de prison dans son syndicat ...

La CGT / E étant une scission de la CNT / E jugée par trop " rigoriste " par la CGT / E ...

en fait , l ' on retrouve ici la vieille querelle entre les anarcho - possibilistes Espagnols et les anarchosyndicalistes Espagnols , une polémique déjà présente en 1936 parmi les tendances de la CNT / E de cette période de l ' Histoire ...

Maintenant , un patron pas bête , ferait tout pour avoir un syndicat dans son entreprise , pour éviter tout mouvement réellement contestataire qui pourrait lui échapper ...

Et il est bien sûr qu 'avec une CGT ou autre dans son entreprise , c ' est la Pax Romana assurée !

Mais il ne s ' agit plus ici de régions contrôlées par l ' empire romain , mais d ' entreprises sous l ' éteignoir syndical .

" Que voulez - vous la porte était gardée

Que voulez - vous nous étions enfermés

Que voulez - vous la rue était barrée

Que voulez - vous la ville était matée . "

Paul Eluard ( 1895 - 1952 )

Et je me souviens d ' un titre du quotidien " Le parisien libéré " ( peut - être racheté bientôt par un grand capitaine de la société spectaculaire marchande techno - industrielle ) , " Mais que fait la CGT ? " et oui quand la CGT ou autre syndicat n ' arrive pas ou plus à freiner un mouvement de grogne social , les bourgeoisies ont peur ...

Comme en 1936 , en France , lorsque les staliniens et autres bureaucrates syndicaux , n ' arrivaient plus à stopper les grèves , et que le patronat français leur demandait de s ' en expliquer .

Et c ' est valable pour tous les pays où les syndicats ont pour seule vraie fonction , d ' empêcher une révolution ... le bureaucrate syndical est le meilleur allié des bourgeoisies .

Comme aussi les chiffres qui varient du simple au triple , en rapport aux massacres de Sétif , Guelma et Kherrata , de quelques milliers de morts / mortes , à des dizaines de milliers de tués / tuées , selon les historiens / historiennes ( et de leur inconscient politique ... ) .

Et donc , que ces chiffres émanent du gouvernement français ou algérien ...

Donc le 8 mai 1945 , n ' a pas tout à fait la même signification , pour les algériens et algériennes , que pour les français et françaises .

Le gouvernement français en formation en 1945 ( gaulliens et staliniens principalement ) , ne voulait pas de ces manifestations algériennes nationalistes , surtout dans le département de Constantine en Algérie française . La répression en fut d ' autant plus impitoyable que la France voulait coûte que coûte conserver ses colonies , dont l ' Afrique du Nord ...

Aujourd ' hui, les bourgeoisies algériennes commémorent elles aussi leurs martyrs / martyres , leurs morts / mortes , leurs blessés / blessées , de cette mémorable journée du 8 Mai 1945 , dans le département de Constantine en Algérie ...

Toutes les bourgeoisies sont constitutives de divers massacres , en tant que victimes ou en tant que bourreaux .

" Je me souviens de Montreuil ( 93 ) , quand j ' habitais près de la Mairie de Montreuil , pour les staliniens , les anarchistes , c ' étaient des mecs de droite ou des petits bourgeois , ou encore pire ...

Gérard Despeghel ( né en 1953 ) , dit gégé de Tonnerre ( 89 ) , un vrai homme du peuple , lui .

Et c ' est ainsi que chaque bourgeoisie dans le monde a ses propres " fêtes " nationales , son 8 Mai 1945 , sa propre libération , ou son Sétif , de sa propre répression ...

En fait il n ' y a aucune différence entre un animal humain ou animal non - humain , bien conditionné , bien engrammé , et une machine bien conditionnée , sauf , et la séparation est de taille , la machine bien conditionnée n ' a pas elle , de cerveau affectif ...

Elle n ' a pas d ' affectivité .

Mais de toutes façons , même cette affectivité humaine et non humaine , est conditionnée , de sorte qu ' elle est orientée elle aussi .

Et un changement d ' opinion , quelle que soit cette opinion , est chez l ' animal humain , un changement qui procède de l ' affectivité.

Et encore , du moins en politique , ces changements authentiques sont - ils rares ...

Un exemple classique est celui - ci , lorsque feu Louise Michel ( 1830 - 1905 ) , fut victime d ' une tentative d ' assassinat le 22 Janvier 1888 par feu le " chouan " Pierre Lucas , et que Louise Michel renonça à le poursuivre en justice , ce Pierre Lucas , ébaubi de tant de sollicitude , finit par " adhérer " aux idées anarchistes ...

Mais il s ' agit là , avant tout , d ' un phénomène de l ' affectivité transférentielle ...

Sur un autre plan , qu ' est la pratique de la langue française , il faut bien convenir , que c ' est au Québec , une province francophone du Canada , qu ' elle est la mieux respectée et donc pratiquée .

Ainsi au Québec , l ' on dit courriel et non email , et l ' on dit aussi un pourriel / polluriel plutôt qu ' un spam , ou aussi clavarder pour chatter ... ce sont des petits détails , croyons - nous , qui en disent nonobstant très long ...

" Prolétaires et mendiants : deux catégories qui s ' opposent à n ' importe quel changement , à n ' importe quel désordre rénovateur . Placés aux deux extrémités de l ' échelle sociale , ils craignent toute modification en bien ou en mal : ils sont pareillement établis , les uns dans l ' opulence , les autres dans le dénuement . "

E. M . Cioran ( 1911 - 1995 ) " Précis de décomposition "

Mais il fallut aussi à cette province du Canada , beaucoup de combats linguistiques , pour imposer vaille que vaille , cette langue française , qu ' elle chérissait tant .

Nous le savons bien , dans la société spectaculaire marchande techno - industrielle , rien , absolument rien , n ' est jamais gratuit . Aucun acte ni aucune parole .

L ' affectivité est aussi une monnaie d ' échange et surtout de chantage .

La gratuité est donc , dans une pareille société de guerre permanente , ressentie comme anormale , et même " criminelle " ...

Un crime contre l ' argent , en somme . Ainsi , même quand des associations caritatives distribuent gratuitement des fleurs ( des roses ) , dans la rue , personne ou presque n ' ose prendre l ' une de ses fleurs , de peur que ne soit réclamée une somme d ' argent , une fois la fleur dans la main ...

Et il est exact que souvent , sous prétexte d ' un renseignement ou d ' un soi - disant don , que l ' on vous demande ou que l ' on est censé vous faire , l ' on en profite effectivement pour vous soutirer un peu de monnaie , de vous faire abonner à quelque revue , ou carrément de vous demander de faire un don à une " noble " cause ...

Et tout ceci a rendu beaucoup de gens méfiants sur les diverses sollicitations de la rue ...

A tel point , que l ' on ne peut même plus demander son chemin ou l ' heure qu ' il est à quelqu ' un / quelqu ' une , sans que la personne concernée n ' accélère le pas , ou fasse mine de ne point vous entendre ...

Mais pas de panique , ce phénomène est surtout vérifiable , dans les mégapoles et les grandes villes ... comme à Paris , par exemple .

Nous avons la théorie de la clef , mais pas la clé de la théorie .

" Pour les organisations gauchistes ou libertaires , et surtout les autres , les autocollants , c ' est bien , à condition que cela reste du folklore , mais si on veut appliquer leur contenu , rien ne va plus , c ' est pareil pour les slogans , faut que cela reste du folklore incantatoire , de la routine et du folklore . "

Discussion entre anarchistes non encartés / encartées dans une manifestation .

Car il y faut une clé , et encore une fois , nous n ' avons que la théorie de la clef .

La clef elle - même , ne se trouve dans aucune des 64 bourgeoisies , et peut - être même pas chez nos plus brillants théoriciens de la théorie .

Nous baignons depuis trop longtemps , dans les 64 mensonges des 64 bourgeoisies .

Ceux et celles qui sont fidèles de mes anarticles ( pas prétentieux le petit ) , savent ce que j ' entends / ce que nous entendons par les 64 bourgeoisies , ( 4 x 16 = 64 ) ou ( 4 x 4 x 4 = 64 ) , etc...

Je ferais un article très explicite et très exhaustif sur ces 64 bourgeoisies dans un proche avenir .

Cela dit , il y a de temps à autre , quelques anarticles qui paraissent sur les " Indymedia " et qui sont bons , ( comme l ' anarticle " Routine " du 1. 10 . 2010 par Archi sur Indymedia Nantes , etc... et qui sont l ' oeuvre d ' anarticlistes aiguisés et facétieux , tout à fait anonymes , par ailleurs ...

L ' anonymat en toutes choses , cela éviterait peut - être , qu ' il y ait des gens qui se croient des " grosses têtes " , terme d ' autant plus risible , que nous sommes tous et toutes , des petites têtes ! des petites têtes , avec pas grand - chose dedans .

Nous regardons les ruines de la société spectaculaire marchande techno - industrielle , et nous nommons ces ruines , c ' est en quelque sorte de l ' archéologie vécue au jour le jour ...

Y aura t - il un jour , où des gens pourraient s ' exclamer " Les pauvres et ils / elles appelaient cela de la vie ... " ?

Mais comment la non vie , la vie humaine fossilisée , cette vie marchande pourrait - elle engendrer de la vie ?

Dans toutes les écoles de police , l ' on étudie la gestion d ' une manifestation .

Les étudiants / étudiantes en répression sont tour à tour , policiers / policières et manifestants / manifestantes . L ' on y expérimente toutes sortes d ' insultes et des stratégies du maintien de l ' ordre des bourgeoisies .

" Parmi les grands exportateurs richement dotés par les banques figuraient tous les constructeurs automobiles dont les archives françaises et allemandes attestent la précocité de l ' engagement allemand rencontrée plus haut . Le vol . 774 de la série AJ 40 est inépuisable sur les commandes de moteurs et véhicules , Renault , Berlier , Peugeot , Latil , Citroën , Delahaye , Ford , Saurer , SOMUA , etc . France entière . "

Annie Lacroix - Riz ( née en 1947 ) " Industriels et banquiers sous l ' occupation , la collaboration économique avec le Reich et Vichy . "

Les trois grandes lignes directrices , après le refus ou l ' acceptation du terrain de la démonstration syndicale ou autre , par la préfecture de police , sont une étroite collaboration avec les grandes centrales / muselières syndicales , les grandes centrales syndicales bourgeoises , donc , ne laisser sur le trajet de la manifestation que des cibles sans aucun danger réel , et pouvoir par positionnement photographique , ficher le plus possible les nouvelles têtes .

Et puis les forces policières pourront toujours laisser sur le parcours de la manifestation , ce qu ' elles veulent , en fonction du résultat que souhaite obtenir la hiérarchie policière . Tout y est prévu à l ' avance , et de multiples scénarios envisagés ...

Un bourgeois malin , pourrait laisser sa vieille Porsche sur le parcours de la manifestation , en espérant qu ' on la brûle , pour ainsi se faire rembourser par les assurances ...

Quelquefois , il arrive que l ' Etat soit l ' assureur des assurances ( quand les bourgeoisies sont divisées sur un objectif ) , et que cela arrange l ' Etat . Donc les " casseurs " ne cassent jamais rien du tout , en fait , les bourgeoisies s ' y retrouvent toujours rubis sur l ' ongle ...

C ' est de la mise en scène savamment étudiée , il y a juste de temps en temps , quelques petits dérapages , et plus rarement quelques bavures ...

Cela dit les remparts policiers des bourgeoisies sont plus craints par la peur qu ' ils inspirent , que par leur invincibilité réelle ... les véritables casseurs sont dans les gouvernements et les syndicats bourgeois , jamais dans la rue .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Disaster films

Catastrophic documentaries

Disastrous speeches

Inevitably, under capital, everything is disaster

It’s not even taped anymore

On the contrary, it is announced

Certainly, planet Earth, others, has seen it

Only the human species will be drunk

Other species too, to which the human species is malotrue

So, nine million people, who every year

Die, from various pollution, all of poor quality

Air, air, but it's poisoned

And as if to add more

Since absolutely EVERYTHING is connected

Eighty percent fewer insects

For the past thirty years

Very nasty entomofauna, as a whole, for sure

And the present is only the fiction of the past

All the bookish predictions coming true

The present is in fact without future

He is only the present

As its environment progresses

Chemical, biological, geological, geographic, climatic

Political, and resulting psychosomatic, a whole click

In my ostinato writing

The truth is not funny

Like an unbearable frequency

Chaconne passacailles, a dance

There on earth

This is the only real hell

Rich or poor, feet in irons

And the more you are destitute, the more it tightens

So what good is it to philosophize about the Universe !?

From the cosmic microwave background

Predicted as early as 1948, by fire (1904 - 1968) George Gamow, master of logic

Later, it did:

Wavelength: 7.35 cm

Temperature: 2.7 K

Frequency: 4081 megahertz

And then, what good is it

Technology and its applications

From woodcut to printing

So from the tenth century in Asia

In Europe in the fifteenth century, dissemination of knowledge

But first, the 42-line bible, for anything, believe

Movable characters as innovation

Alas, from the start, in a reactionary spirit

So, printed indulgences

To buy paradise, passes

All of this, for in our deadly days, to happen

So, must we repeat it

That everything under capital is inhumanity

That it is practiced inhumanity everywhere

Nowadays, this is normal

Everyone must comply

While during this time

Under capital, It cannot be otherwise

Under capital, it's its only obvious

EVERYTHING is crazy, EVERYTHING is violent!

As so:

15 percent of people in India and Mongolia

Who are hungry

As so:

25 percent of people in Yemen and Madagascar

Who are hungry

As so:

35 percent of people in North Korea and Haiti

Who don't even have enough to eat

But under capital, you have to suffer

However that at the same time

14 percent of people on Earth are overweight

177 cm, 64 kg, no, not me

And that's how in forty years

Obese children and adolescents, x 10, it's uplifting

As so:

Races in large areas

Waist, 0.3 larger

That shopping in small areas is edifying

In 2015, obesity rate by household income

Therefore, higher

Among the less than one thousand two hundred euros

Where we eat too much and too bad

And therefore also, a lower obesity rate

At over 3800 euros

Where we eat better, and above all, less badly

Capital is war

A whole policy, businessmen and women

Vaginocrats and phallocrates also reactionary

Capital is a permanent war crime

Everything seems anecdotal

Derisory by statistics

At the same time

Or then, precisely

All a frantic individualism

Same fire (1806 -1856) Max Stirner, would have colic

Each and everyone for themselves, everyone for no one

And all our various pollutions that ring us

With a whole diet not good

1.6 million deaths worldwide due to excess salt

In the world, how beautiful life is

And in the food industry, everyone must be rebellious!

While :

The emptiness of the Universe

The Universe of the Void

As alas our heads so empty

(5x10-27) kilogram of material

Per cubic meter

Or, one particle per cubic meter

From photon to phonon

Optical and sound mirage

Capital is also strong

His false synesthet is called Jordan Belfort

Capital is like a liter of pulsar

Of the inhomogeneous Universe it's a bit of the pinard

One hundred trillion in kilograms

In the capital, everything feeds it, everything maintains it, it’s fed up

The only real enemy of the system is the anar

Like I said to two young people of sixteen

With a world of tyrant

And again what good

Technology and its experiments

1800: infrared light

1801: ultraviolet radiation

When for new generations

A world of pollution, destruction, desolation, robotization

We are already in disaster

Day by day, it is growing

With all the domination of the disaster

With a whole representation of the disaster!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Bourgeoisies nationales, syndicales, patronales

"In the power of the councils, which must supplant all other powers internationally, the proletarian movement is its own product, and this product is the producer itself. It is its own goal.

There only the spectacular negation of life is denied in turn. "

G. E. Debord (1931 - 1994) The society of the spectacle, 1967

We all have a tendency to increase the numbers of the number of demonstrators during traditional street parades, or to decrease them, according to our political interests. I say interest, because it is more suitable than the word conviction, which tends to no longer be ...

Thus, there are often fairly similar methods of calculation between union calculations and police calculations, but the police have around one and a half demonstrators per square meter and the organizers two demonstrators per square meter.

And behind the figures, there is a political issue, says the general secretary of the union Police unit SGP - FO ... if even the police say so!

And yes, there are also unions in the police and unions among the guards of our prisons.

There is indeed the CGT / E in Spain which claims to be anarchosyndicalism and which has prison guards in its union ...

The CGT / E being a split from the CNT / E deemed too "rigorous" by the CGT / E ...

in fact, we find here the old quarrel between the Spanish anarcho - possibilists and the Spanish anarchosyndicalists, a controversy already present in 1936 among the CNT / E tendencies of this period of History ...

Now, a not stupid boss, would do everything to have a union in his business, to avoid any really protest movement that could escape him ...

And it is of course that with a CGT or other in his business, it is the Pax Romana insured!

But it is no longer a question here of regions controlled by the Roman empire, but of companies under the trade union extinguisher.

"What do you want the door was guarded

What do you want we were locked up

What do you want the street was blocked

What do you want the city was put down. "

Paul Eluard (1895 - 1952)

And I remember a title from the daily "Le parisien libéré" (perhaps bought out soon by a great captain of the spectacular techno - industrial trading company), "But what does the CGT do?" And yes when the CGT or other union fails or no longer to curb a movement of social grumbling, the bourgeoisies are afraid ...

As in 1936, in France, when the Stalinists and other union bureaucrats, could no longer stop the strikes, and that French employers asked them to explain it.

And it is valid for all countries where the only real function of unions is to prevent a revolution ... the union bureaucrat is the best ally of the bourgeoisies.

As also the figures which vary from simple to triple, in relation to the massacres of Sétif, Guelma and Kherrata, from a few thousand dead, to tens of thousands of killed / killed, according to historians / historians (and their unconscious Politics ... ) .

And so, whether these figures come from the French or Algerian government ...

So on May 8, 1945, does not have quite the same meaning, for Algerians, as for the French.

The French government in formation in 1945 (Gaullians and Stalinists mainly), did not want these Algerian nationalist demonstrations, especially in the department of Constantine in French Algeria. The repression was all the more ruthless because France wanted at all costs to keep its colonies, including North Africa ...

Today, the Algerian bourgeoisies also commemorate their martyrs / martyrs, their dead, their wounded, of this memorable day of May 8, 1945, in the department of Constantine in Algeria ...

All the bourgeoisies constitute various massacres, as victims or as executioners.

"I remember Montreuil (93), when I lived near the town hall of Montreuil, for the Stalinists, the anarchists, they were right-wing guys or petty bourgeois, or even worse ...

Gérard Despeghel (born in 1953), known as gégé de Tonnerre (89), a real man of the people.

And this is how each bourgeoisie in the world has its own national "holidays", its May 8, 1945, its own liberation, or its Setif, from its own repression ...

In fact there is no difference between a human animal or non-human animal, well conditioned, well engrammed, and a well conditioned machine, except, and the separation is size, the well conditioned machine does not have it, of emotional brain ...

She has no affectivity.

But in any case, even this human and non-human affectivity is conditioned, so that it is oriented too.

And a change of opinion, whatever that opinion is, in the human animal, a change that comes from affectivity.

And still, at least in politics, are these authentic changes rare ...

A classic example is this, when the late Louise Michel (1830 - 1905), was the victim of an assassination attempt on January 22, 1888 by the late "chouan" Pierre Lucas, and Louise Michel gave up trying to prosecute him. , this Pierre Lucas, born of so much concern, ends up "subscribing" to anarchist ideas ...

But this is, above all, a phenomenon of transferential affectivity ...

On another level, that is the practice of the French language, it must be admitted, that it is in Quebec, a French-speaking province of Canada, that it is best respected and therefore practiced.

So in Quebec, we say email and not email, and we also say spam / spam rather than spam, or also chat to chat ... these are small details, we believe, that say notwithstanding very long ...

"Workers and beggars: two categories which oppose any change, any renovating disorder. Placed at the two ends of the social scale, they fear any modification for good or for bad: they are similarly established , some in opulence, others in destitution. "

E. M. Cioran (1911 - 1995) "Precise decomposition"

But it also took this province of Canada, a lot of linguistic battles, to impose what is worth, this French language, which it cherished so much.

We know it well, in the spectacular techno-industrial market society, nothing, absolutely nothing, is never free. No action or word.

Affection is also a currency of exchange and above all blackmail.

Gratuity is therefore, in such a permanent war society, felt as abnormal, and even "criminal" ...

A crime against money, in short. So, even when charities distribute flowers (roses) for free, in the street, almost no one dares to take one of their flowers, for fear that a sum of money will be demanded once the flower in the hand ...

And it is true that often, under the pretext of an information or a so - called gift, that we ask you or that we are supposed to make you, we take advantage of it to extract a little from you. currency, to subscribe to some magazine, or outright to ask you to donate to a "noble" cause ...

And all this has made many people suspicious of the various demands of the street ...

So much so that we can no longer even ask for directions or the time it is for someone, without the person concerned accelerating the pace, or pretending not to tell you hear ...

But do not panic, this phenomenon is especially verifiable, in megacities and big cities ... like in Paris, for example.

We have the theory of the key, but not the key to the theory.

"For leftist or libertarian organizations, and especially the others, stickers are fine, provided that it remains folklore, but if you want to apply their content, nothing is fine, it's the same for slogans, It has to remain incantatory folklore, routine and folklore. "

Discussion between anarchists not inset / inset in a demonstration.

Because you need a key, and again, we only have the theory of the key.

The key itself is not found in any of the 64 bourgeoisies, and perhaps not even in our brightest theoretical theorists.

We have been swimming for too long, in the 64 lies of the 64 bourgeoisies.

Those who are faithful to my anarticles (not pretentious the little one), know what I mean / what we mean by the 64 bourgeoisies, (4 x 16 = 64) or (4 x 4 x 4 = 64), etc ...

I would make a very explicit and exhaustive article on these 64 bourgeoisies in the near future.

That said, there are from time to time, some anarticles which appear on the "Indymedia" and which are good, (like the an article "Routine" of 1. 10. 2010 by Archi on Indymedia Nantes, etc ... and which are the work of sharp and facetious anarticlists, completely anonymous, moreover ...

Anonymity in all things, it would perhaps prevent, that there are people who believe themselves to be "big heads", a term all the more laughable, since we are all of us, little heads! little heads, with not much in it.

We look at the ruins of spectacular techno-industrial merchant society, and we name these ruins, it is sort of archeology lived day by day ...

Will there be a day when people could say "The poor and they called it life ..."?

But how could non-life, fossilized human life, this market life generate life?

In all police schools, the management of a demonstration is being studied.

The repressive students are in turn, police officers and demonstrators. One experiences there all kinds of insults and strategies of maintenance of the order of the bourgeoisies.

"Among the large exporters richly endowed by the banks were all the car manufacturers whose French and German archives attest to the precocity of the German engagement encountered above. Vol. 774 of the AJ 40 series is inexhaustible on orders for engines and vehicles, Renault, Berlier, Peugeot, Latil, Citroën, Delahaye, Ford, Saurer, SOMUA, etc. France as a whole. "

Annie Lacroix - Riz (born in 1947) "Industrialists and bankers under occupation, economic collaboration with the Reich and Vichy."

The three main guidelines, after the refusal or acceptance of the field of union or other demonstration, by the police headquarters, are close collaboration with the big union centers / muzzles, the big bourgeois union centers, therefore, do not let on the way to the event only targets without any real danger, and being able by photographic positioning, to file the new faces as much as possible.

And then the police forces can always leave on the route of the demonstration, what they want, depending on the result that wishes the police hierarchy. Everything is planned in advance, and multiple scenarios envisaged ...

A smart bourgeois could leave his old Porsche on the route of the event, hoping that it will be burned, so that he can be reimbursed by insurance ...

Sometimes it happens that the state is the insurer of insurance (when the bourgeoisies are divided on one objective), and that this settles the state. So the "breakers" never break anything at all, in fact, the bourgeoisies always find themselves ruby ​​on the nail ...

It is the carefully studied staging, there are just from time to time, a few small slippages, and more rarely a few burrs ...

That said, the bourgeoisie's police ramparts are feared more by the fear they inspire than by their real invincibility ... the real thugs are in bourgeois governments and unions, never on the streets.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien