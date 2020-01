Putanisme patriarcal, putanisme social

Certes

Tout harcèlement est à proscrire

Comme

Toute exploitation est à abolir

Harcèlement de l'exploitation

Exploitation du harcèlement

Or, TOUT est harcèlement

Or, TOUT est exploitation, c'est bien embêtant

Ce qui peut devenir ambigu, plus que dérangeant

Quand la chasse est ouverte

Avec pour tout, partout, la délation offerte

Quand l'on règle des comptes

Comme une guerre des sexes qui monte

D'anciens ressentiments qui s'affrontent

Des vengeances qui s'affirment, sans honte

Une sempiternelle vendetta

Je t'avais fait ceci, tu m'avais fait cela

Et c'est ainsi, que finalement, la société entière

Est en guerre, contre la société entière

Moi, contre toi

Toi contre moi

Eux contre elles

Elles contre eux

Lui contre elle

Elle contre lui

Les raisons sont toujours variées

C'est pas seulement en sexualité

Hommes humiliés, femmes harcelées ou violées

Avant tout, par le salariat

Tout le monde aliéné

Avant tout, par le patronat

Tout le monde exploité

Avec aussi par ailleurs, des femmes

Humiliant certains hommes, dès qu'elles en ont le pouvoir

Avec aussi par ailleurs, des hommes

Harcelant ou violant des femmes, dès qu'ils en ont le pouvoir !

Et ceci, par la situation sociale

Selon son inscription dans la hiérarchie du capital

Sa puissance de feu, donc son argent

Mais pas seulement, le dominé pouvant devenir dominant

Sous le capital, tout ment l'argent, car l'argent ment

Et la femme, qui est d'ailleurs le vrai sexe fort

Avec sa plastique si séduisante comme faux tort

Est un sacré objet gratifiant pour le sexe masculin

Et l'homme qui est d'ailleurs le vrai sexe faible

Est un sacré objet gratifiant pour le sexe féminin

Ou bien aussi le sexe féminin pour le sexe féminin

Ou bien aussi le sexe masculin pour le sexe masculin

Peu importe, c'est selon les envies et les besoins

Mais les pulsions sexuelles sont quasiment les mêmes

C'est selon les temps, selon les lieux, la culture qui n'est pas la même

Mais à force de conditionnement

Le capital fait toujours tout croire, évidemment

Avec tout ce qui divise

Et qui le nourrit

Avec tout ce qui sépare

Et qui le nourrit

Comme tous les syndicats et toutes les corporations

Toutes les notoriétés, toute la spectacularisation

Et voilà, de nouveau en actualité, la délation

C'est qu'à force de bien se déguiser

Et d'appellation savoir changer

Le fascisme a su partout s'imposer

D'interdiction en interdiction

De délation en délation

Le fascisme décomplexé est comme une banalité !

Donc, pas mieux qu'en 1936

Aux Jeux olympiques de Berlin

Et déjà Coca-Cola, déjà vilain

" Un pays, un peuple, une boisson "

Et de la France, une participation

Avec feu Pierre Mendès France, seule opposition

Et toute la complicité, déjà, de la députation

Pas mieux

Que les 20.000 euros dépensés par mois

Pour conserver la momie de feu Lénine

Toute une fausse bonne conscience crétine

Mausolée, en vérité, du communisme de guerre

Contre, par exemple, feu Nestor Makhno et son anarchisme révolutionnaire

Lénine père de Staline, Staline, père de Poutine

Avec aussi, feu Trotski, massacrant toute humeur mutine

Autre fossoyeur de la révolution, opportuniste de vermine

Du fascisme rouge au fascisme brun

Il faudra en découdre avec les poings

Chaque fascisme se croyant le plus malin

Mais très vite, tout s'oublie

D'une génération l'autre, c'est fini

Et qui, par exemple, se souvient aujourd'hui

Du champion du monde Eugène Criqui

2 juin 1923 en poids plume

Boxe anglaise qui parfois s'enrhume

Comme s'oubliera aussi

Toute technologie le veut ainsi

La voiture à essence ou à Diesel

Et dès maintenant, la voiture électrique y est rebelle

Certes, encore 31 millions, en France, de voitures à essence ou à Diesel !

Mais, donc en France, en cet instant

Cent mille voitures électriques, c'est dément

Or, pour deux millions de voitures électriques

Il faut deux réacteurs nucléaires, c'est charmant

Hélas, n'en doutons pas

Et personne n'en doute, n'est-ce pas !?

Petit à petit

Toute technologie fait son nid

En ce temps d'astronomie gravitationnelle

Alors que 3/4 des miels récoltés sont comme du fiel

Et ce sur les cinq continents

Traces neurotoxiques, des insecticides, édifiant

Néanmoins, et sans barguigner

En 2016, 3000 tonnes, de la pollution déversée

Du profit immédiat toujours à l'aise

Et nous les prétendus humains

Communiquant finalement moins bien

Que les arbres médecins

Qui tissent des liens de solidarité

Qui se souviennent et savent entre arbres, coopérer

Alors, donc, que le meilleur herbicide

Serait le blé, mais l'industrie phytosanitaire, n'est pas lucide

Et c'est forcément l'engrais azoté

Bien sûr, qui est de loin, le préféré

Avec maintenant, le sulfoxaflor, le dernier-né

Car, on l'oublie trop souvent

Sous le capital, tout se loue, tout s'échange, tout s'achète, tout se vend

Tout y est du viol, tout y est violent

Il y faut séduire, il y faut donc mentir

Enfants rois, adolescents rois, adultes rois, tyrans ou martyrs !

Et c'est ainsi

Des ( né en 1967 ) Christophe Rocancourt

Victimes ou complices, toute une cour

Triomphant

Du toc en stock, au tout clinquant

L'argent ouvrant des sexes et des bouches

Vraiment, l'argent c'est louche

Le capital et ses gens

Ne respectant et n'admirant que l'argent

L'argent du talent, le talent de l'argent

Quand seul l'argent compte

Avec donc, finalement, aucun vrai mécompte

L'argent comme principal AGENT DU CAPITAL

Tout ce qui l'engraisse est SON AGENT, fatal

Le capital, de tout milieu, est putain

Christophe Rocancourt en échoue le malsain

Belles voitures, belles nanas, bons restaurants

Belles maisons, la vraie laideur, finalement

Le capital c'est putain

Le capital, c'est tout vain !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Certainly

All harassment is to be avoided

As

All exploitation is to be abolished

Harassment of operations

Harassment exploitation

EVERYTHING is harassment

However, EVERYTHING is exploitation, it's annoying

What can become ambiguous, more than disturbing

When the hunt is on

With everything, everywhere, the information offered

When you settle scores

Like a rising war of the sexes

Old resentments that clash

Revenge that asserts itself, without shame

An endless vendetta

I did this to you, you did this to me

And so, ultimately, the whole society

Is at war with society as a whole

Me against you

You against me

Them against them

They against them

Him against her

She against him

The reasons are always varied

It's not only in sexuality

Humiliated men, harassed or raped women

Above all, by the wage earners

Everyone alienated

Above all, by employers

Everyone exploited

Also with women

Humiliating certain men, as soon as they have the power

Also with men

Harassing or raping women, as soon as they have the power!

And this, by the social situation

According to its registration in the hierarchy of capital

His firepower, so his money

But not only, the dominated can become dominant

Under capital, everything lies money, because money lies

And the woman, who is also the real strong sex

Envoyer des commentairelastic so attractive as a false wrong

Is a sacred gratifying object for the male sex

And the man who is also the real weak sex

Is a sacred rewarding object for the female sex

Or also the female sex for the female sex

Or also the male sex for the male sex

No matter, it is according to desires and needs

But the sexual drives are almost the same

Depending on the time, on the place, the culture is not the same

But by dint of conditioning

Capital always makes everything believe, obviously

With all that divides

And who feeds him

With everything that separates

And who feeds him

Like all unions and all corporations

All the notoriety, all the spectacularization

And now, again in the news, the denunciation

Because by dint of dressing up well

And to know how to change

Fascism has succeeded everywhere

From ban to ban

From denial to denial

Uninhibited fascism is like a banality!

So no better than in 1936

At the Berlin Olympics

And already Coca-Cola, already naughty

"A country, a people, a drink"

And from France, a participation

With the late Pierre Mendès France, only opposition

And all the complicity, already, of the deputation

Not better

That the 20,000 euros spent per month

To preserve the late Lenin's mummy

A whole false good moron

Mausoleum, in truth, of war communism

Against, for example, the late Nestor Makhno and his revolutionary anarchism

Lenin father of Stalin, Stalin, father of Putin

With also, the late Trotsky, massacring all mischievous humor

Another gravedigger of the revolution, opportunist of vermin

From red fascism to brown fascism

You will have to do battle with your fists

Each fascism believing itself to be the cleverest

But very quickly, everything is forgotten

From one generation to the next, it's over

And who, for example, remembers today

From the world champion Eugène Criqui

June 2, 1923 in featherweight

English boxing which sometimes catches a cold

As will also be forgotten

Any technology wants it that way

The petrol or diesel car

And right now, the electric car is rebellious

Admittedly, still 31 million, in France, of petrol or Diesel cars!

But, so in France, right now

One hundred thousand electric cars is crazy

However, for two million electric cars

You need two nuclear reactors, it's lovely

Alas, don't doubt it

And nobody doubts it, does it !?

Step by step

All technology makes its nest

In this time of gravitational astronomy

While 3/4 of the honeys harvested are like gall

And this on the five continents

Neurotoxic traces, insecticides, uplifting

Nevertheless, and without fussing

In 2016, 3,000 tonnes of pollution spilled

Immediate profit always at ease

And we the so-called humans

Communicating less well

Let the doctors trees

Who forge bonds of solidarity

Who remember and know between trees, cooperate

So, therefore, that the best herbicide

Would be wheat, but the phytosanitary industry is not lucid

And it's necessarily nitrogen fertilizer

Of course, which is by far, the preferred

Now with sulfoxaflor, the latest addition

Because we forget it too often

Under capital, everything is rented, everything is traded, everything is bought, everything is sold

Everything is rape, everything is violent

You have to seduce there, so you have to lie

Children kings, adolescents kings, adults kings, tyrants or martyrs!

And it is so

Des (born in 1967) Christophe Rocancourt

Victims or accomplices, a whole court

Triumphant

From knock in stock, to all tinsel

Money opening genders and mouths

Really, money is fishy

Capital and its people

Respecting and admiring only money

Talent money, money talent

When only money matters

With therefore, ultimately, no real discount

Money as the main CAPITAL AGENT

Everything that makes him fat is HIS AGENT, fatal

Capital, from any medium, is fucking

Christophe Rocancourt fails the unhealthy

Beautiful cars, beautiful girls, good restaurants

Beautiful houses, real ugliness, finally

Capital is fucking

Capital is all in vain!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"