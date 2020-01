Crétinisme et jobarderie psychophysiologiques

" A un niveau fondamental, toutes les forces quotidiennes sont en réalité des actions à distance, soit gravitationnelles soit électromagnétiques. Il existe cependant plusieurs différences entre ces deux types de forces. Les forces électriques peuvent devenir insensibles à grande distance parce que les objets peuvent être électriquement neutres. Au contraire, rien n'est gravitationnellement neutre. Les forces électriques sont également beaucoup plus intenses que la gravité : une grande intensité de masse doit être rassemblée avant que la gravité ne devienne importante "

Joao Magueijo, docteur en physique, théoricien de la VVL ( Plus vite que la lumière, Dunod éditeur )

En musique

Et c'est tout-à-fait historique

La sensibilité amérindienne

Donc son processus, a fortement marqué, sans que l'on comprenne

Le blues, le jazz, le rock, et j'en passe

Des musiques à une seule face

Comme aussi la plupart des Afro-Américains

Avec comme point de départ, l'amérindien

Ainsi, des plus grands guitaristes

Jesse Ed Davis, Jimmy Hendrix

Ainsi, du plus grand bassiste

Le fameux Randy Castillo, un indien apache

Amérindienne était la grand-mère de feu Jimmy Hendrix

Et tant d'autres, sans qu'on le sache

Comme aussi feu Charlie Patton, de tous, le grand-père

Le tambour, lui, de la guitare, fut le père

Instrument qui fut interdit

Tambour incarnant, jadis, la musique du proscrit

Un peu comme le banjo, instrument des plantations

Comme pour le peuple indien, toute une colonisation

Cela évoquait par trop toute une extermination

Mais il y eut des feu ( 1946 - 2015 ) John Trudell

Pour maintenir des amérindiens, la mémoire belle

Car, depuis toujours, quelques êtres de lumière

Car, depuis toujours, quelques êtres révolutionnaires

Sans qui l'humanité ne serait déjà plus

Et l'humanité aurait déjà disparu !

Mais au fil du temps

Quand de l'économie, tout est le mouvement

Déjà, le cerveau humain rétrécit

Nous devenons de plus en plus crétines et crétins

La technologie n'y est pas pour rien

Quand le monde n'est plus une magie

Par exemple, en Europe, il y a environ vingt mille ans

L'être humain, parfois 1m90, était plus costaud et plus grand

Le chasseur cueilleur, au système immunitaire plus vaillant

Plus fort physiquement, plus endurant, le cerveau moins abruti

Surtout, environnement plus sain qu'aujourd'hui

De nos jours, bientôt ou déjà

Des tablettes numériques

Pour les contrôles d'identité, nouveaux flics

D'abord pour les automobilistes

Puis pour tout, c'est la logique capitaliste

Tout un processus planétaire

Car le capital doit dissuader, retourner, contrôler les contestataires

Ou peut-être psychologiquement, de petites bombes nucléaires

Et à propos de l'énergie nucléaire

Nevada, site d'essai

Entre 1951 et 1992, et ce sont des faits

L'armée américaine n'hésita pas

Elle ne sait que cela, la marche au pas

Et donc, 928 bombes atomiques furent lâchées

Quand même le quartz en fut choqué

De l'espèce humaine, rien ne peut étonner

Comme une grosse météorite, elle peut tout exterminer

En parabole du cratère de Chicxulub, il y a 66 millions d'années

Quand la météorite des Alvarez, de 10 km, s'est écrasée

Yucatan, golfe du Mexique

Pentaceratops lui n'a pas oublié

Avec toute son espèce, parmi d'autres, espèce annihilée

Comme donc aussi 75 pour cent d'espèces, au moins, fin épique !

Météorite qui valait pour 10 milliards de Hiroshima

Elle allait à 72000 km/heure, voilà

Donc, pour les dinosaures, la dernière heure

Mais les oiseaux toujours là, pour leur bonheur

" Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux Etats-Unis a plus de cent molécules chimiques mesurables dans le sang "

Thomas Zoeller ( scientifique )

Même si

Tout est affaire de matière

Un milliard de particules de matière

Mais plus 1

Même si

Tout est affaire d'antimatière

Un milliard de particules d'antimatière

Ne pas oublier, le 1, géométrie différentielle du pour

Sinon, pour la compréhension, c'est le four

De feu Paul Dirac, pyrrhonisme de théoricien physicien

De feu Ettore Majorana, le disparu

Certes

Tout est impermanent

Même le cinéma n'est plus permanent

Mais je réfute ce propos qui ment

Car c'est maintenant le monde cinéma permanent

Par contre

La pollution chimique, jamais, elle, ne ment

Et année après année

L'être humain devient de plus en plus crétin

Cela est, chez les enfants, surtout constaté

Baisse du quotient intellectuel

Le cerveau des bébés comme une poubelle

PCB, du retardateur de flamme si menteur, et autres saletés

Il y en a tellement, impossible de toutes les nommer

Déjà, pour un peu, y remédier, beaucoup de sel iodé !

La carence d'iode fortement impliquée

Et c'est pendant la grossesse

Que la pollution chimique fait sa messe

Paresse des hormones thyroïdiennes

Mais d'ici que le capital en convienne

Des enfants en déficit attentionnel

De plus en plus d'enfants autistes

De plus en plus d'enfants agités ou hyperactifs

Un enfant sur 68 est diagnostiqué autiste aux Etats-Unis

Et ce dès aujourd'hui

Thyroïde, carence d'iode, goître, crétinisme

Avec ainsi même du déficit économique pour le capitalisme

Ce dans tous les pays

Car seul y compte l'immédiat profit

Avec de plus en plus de soumis, aussi

Avec de moins en moins de révolte, aussi

Or, tous nos meubles ou presque, sont pollués

Or, tout ce que nous respirons est pollué

Or, tous nos vêtements ou presque, sont pollués

Tous les objets divers de la vie courante, sont pollués

Tous les océans, toutes les mers, toute la nature, TOUT est pollué

Le capital a absolument TOUT crétinisé

Depuis la naissance et bien avant

Ainsi, ne se fait pas correctement le développement

Aucun apprentissage ne se fait plus facilement

La femme enceinte est pesticidée

Dans son ventre, le bébé déjà handicapé

Un monde prêt pour l'inhumanité généralisée

Un monde prêt pour toutes les monstruosités !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"On a fundamental level, all daily forces are actually actions at a distance, either gravitational or electromagnetic. There are, however, several differences between these two types of forces. Electric forces can become insensitive at long distances because objects can be electrically neutral. On the contrary, nothing is gravitational neutral. Electric forces are also much more intense than gravity: a great intensity of mass must be gathered before gravity becomes important "

Joao Magueijo, doctor of physics, VVL theorist (Faster than light, Dunod editor)

In music

And it's completely historical

Native American sensitivity

So his process, marked strongly, without us understanding

Blues, jazz, rock, and so on

Single-sided music

Like most African Americans too

With the Amerindian as a starting point

So the greatest guitarists

Jesse Ed Davis, Jimmy Hendrix

So from the greatest bass player

The famous Randy Castillo, an Apache Indian

Native American was the grandmother of the late Jimmy Hendrix

And so many others, without us knowing it

Like also the late Charlie Patton, of all, the grandfather

The drum, the guitar, was the father

Instrument that was banned

Drum that once embodied the music of the proscribed

A bit like the banjo, an instrument of plantations

As for the Indian people, a whole colonization

It all too much evoked an extermination

But there was a fire (1946 - 2015) John Trudell

To maintain Amerindians, beautiful memory

Because, always, some beings of light

Because, always, some revolutionary beings

Without whom humanity would no longer be

And humanity has already disappeared!

But over time

When the economy, everything is movement

The human brain is already shrinking

We are becoming more and more morons and morons

Technology is not for nothing

When the world is no longer a magic

For example, in Europe about twenty thousand years ago

The human being, sometimes 1m90, was sturdier and taller

The hunter-gatherer, with a more valiant immune system

Stronger physically, more enduring, less brain brainless

Above all, a healthier environment than today

These days, soon or already

Digital tablets

For identity checks, new cops

First for motorists

Then for everything, it's capitalist logic

A whole planetary process

Because capital must dissuade, return, control protesters

Or maybe psychologically, small nuclear bombs

And about nuclear energy

Nevada test site

Between 1951 and 1992, and these are facts

The American army did not hesitate

She only knows that, walking

And so, 928 atomic bombs were dropped

Even when the quartz was shocked

Nothing in the human species can surprise

Like a big meteorite, it can exterminate everything

In parable of the Chicxulub crater, 66 million years ago

When the 10 km Alvarez meteorite crashed

Yucatan, Gulf of Mexico

Pentaceratops did not forget him

With all its species, among others, annihilated species

Like so also 75 percent of species, at least, epic end!

Meteorite worth 10 billion Hiroshima

She was going at 72,000 km / hour, that's it

So, for dinosaurs, the last hour

But the birds still there, for their happiness

"Every baby born in the United States today has over a hundred measurable chemicals in the blood"

Thomas Zoeller (scientist)

Even if

Everything is a matter of matter

A billion particles of matter

But more 1

Even if

It's all about antimatter

A billion particles of antimatter

Do not forget, the 1, differential geometry of the

Otherwise, for understanding, it's the oven

The late Paul Dirac, physicist theorist pyrrhonism

The late Ettore Majorana, the missing

Certainly

Everything is impermanent

Even cinema is no longer permanent

But I refute this lie

Because it's now the permanent cinema world

On the other hand

Chemical pollution never lies

And year after year

The human being becomes more and more moron

This is, especially in children, found

IQ drop

Babies' brains like a trash can

PCB, flame retardant if lying, and other dirt

There are so many, impossible to name them all

Already, for a little, remedy it, a lot of iodized salt!

Iodine deficiency strongly implicated

And it's during pregnancy

That chemical pollution makes its mass

Laziness of thyroid hormones

But by the time capital agrees

Attention deficit children

More and more autistic children

More and more agitated or hyperactive children

One in 68 children diagnosed with autism in the United States

And this today

Thyroid, iodine deficiency, goiter, cretinism

With the same economic deficit for capitalism

This in all countries

Because only the immediate profit counts

With more and more submissives, too

With less and less revolt, too

However, almost all of our furniture is polluted

Now everything we breathe is polluted

Almost all of our clothes are polluted

All the various objects of everyday life, are polluted

All the oceans, all the seas, all of nature, EVERYTHING is polluted

Capital absolutely cretinized EVERYTHING

From birth and long before

So development is not done properly

No learning is easier

Pregnant women get pesticides

In his womb, the already disabled baby

A world ready for widespread inhumanity

A world ready for all monstrosities!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"