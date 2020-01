Capitalisation de l'egogestion egogérée

" Contre les diverses théories du genre nous allons essayer d'exposer comment, à travers la démocratisation généralisée en cours et la tendance à l'égogestion ( Guigou , 1987 ), on assiste à une réduction des conflits entre le pôle féminin de la division des sexes ( souvent encore défini par ses fonctionnalités ) et l'individualité sociale ( celle qui ne relèverait pas de la " nature " ) dans laquelle finalement, les femmes modernes, sous l'action du mouvement des femmes et de l'Etat, se sont coulées comme la classe ouvrière l'avait fait peu de temps auparavant "

J. Wajnsztejn ( Rapports à la nature, sexe, genre, et capitalisme ) Ed : Acratie

J'écoute ( né en 1962 ) Anselm Jappe

Nouvelle critique de la valeur qui s'échappe

Sur France Culture qui le happe

Mais toute critique n'est jamais nouvelle

Simplement, la critique s'adapte à son temps

Car seul le temps du capital est réel

Production de la fausse contestation

Production de la fausse communication

Produire pour produire comme aliénation

Finalement, seule la croissance zéro serait belle

Comme cultiver son potager dans son jardin

Comme acte révolutionnaire le plus anodin, mais malin

Des grandes surfaces, être le plus loin

Et ne plus faire aucun gosse

Quand cela devient comme un crime contre l'humanité

Et si vraiment, vous voulez un ou des gosses

Et bien, il faut adopter

Que pour cela, tout soit extrêmement simplifié

Car il y a tant d'enfants maltraités

Car il y a tant d'enfants tués

Car il y a tant d'enfants non désirés

Qui ne demandent qu'à être adoptés

Certes

Pour cela, les mentalités doivent changer

Encore la vieille histoire de la notion de propriété !

Et donc

En rapport à la valeur d'usage

Et donc

En rapport à la valeur d'échange

De la valeur de ceci

De la valeur de cela

Selon les époques, les lieux, les temps

Les régions, les pays, les gens

Ainsi, aujourd'hui

Des tableaux, et de la démesure dans les prix

1 ) Salvator Mundi

450, 3 ( millions d'euros )

De feu Léonard de Vinci

2 ) Les femmes d'Alger ( version O )

179, 4 ( millions d'euros )

De feu Pablo Picasso

3 ) Nu couché

170, 4 ( millions d'euros )

De feu Amadeo Modigliani

4 ) Trois études de Lucian Freud

142, 4 ( millions d'euros )

De feu Francis Bacon

5 ) Le cri

119, 9 ( millions d'euros )

De feu Edvard Munch

Hors les ventes privées

Où tout est scotomisé !

Alors que des gens crèvent la faim

C'est odieux, c'est insultant, c'est indécent, c'est crétin

Alors qu'entre 1993 et 2017

33293 migrants et migrantes

Voilà bien une arithmétique humiliante

Qui sont morts et mortes

En essayant vainement de rejoindre l'Europe, de la sorte

Pas étonnant

Quand le monde devient, à toute détresse, indifférent

Comme une capitalisation généralisée

De toutes les autophagies accumulées

Pas étonnant

Si huit à neuf fois sur dix

La femme ne jouit pas en sexant

Faudrait penser à se repaître de son clitoris

Pas étonnant

Si, nous vivrons de moins en moins longtemps

Comme l'ancienne génération

Qui fut moins exposée aux diverses pollutions

Par exemple, ma mère, dont je m'occupe assez souvent

Ma mère, donc, a 92 ans

Même si toute erreur est abusive généralisation

Et ainsi encore, la mère de Catherine Deneuve

106 ans, la comédienne, Renée Simonot, Dorléac, née Deneuve

Pas étonnant

Si depuis 2001

Les opérations militaires extérieures

Encore les gouvernements américains, ô malheur

Ce qui représente un coût de 6000 milliards de dollars

C'est du lourd, c'est du salopard

200 fois le produit intérieur brut

Du Mali, du Niger, du Tchad, le capital est une brute

Certes, tout s'exprime ici d'une façon abrupte !

Et toujours des livres, sur le capital, qui sont critiques

Mais rien, ou si peu, ne change jamais

Et d'ailleurs, qui les lit ?

Et d'ailleurs, surtout, qui les comprend ?

Et toujours des documentaires, sur le capital, qui sont critiques

Mais rien, ou si peu, ne change jamais

Et d'ailleurs, qui les voit ?

Et d'ailleurs, surtout, qui les comprend ?

Pas étonnant

21 mai 1945

Capture de Heinrich Himmler par les anglais

Qu'on laissera se suicider par cyanure, car cela arrangeait

Et cela évitait aussi un embêtant procès

Pas étonnant

Si Gudrun Himmler, la fille, fidèle à son père

Resta si nazie, si réactionnaire

Elle fut à peine inquiétée

Quelques mois de prison, puis elle fut relâchée

Elle aida par la suite par des combines financières

Ainsi que par des aides juridiques, d'anciens criminels de guerre

D'anciens nazis condamnés

Certes

Les fascistes rouges staliniens, eux, ne furent jamais jugés

Comme aussi les castristes et guévaristes si encensés

1933 en Allemagne

Des camps de concentration pour les communistes allemands

Des camps de concentration pour tous les divers opposants allemands

1937 en Allemagne

500.000 personnes condamnées par les tribunaux

Et toujours, hélas, des fascistes, des staliniens, des nazis, partout

Car toute cette fausse conscience fait des petits

Mais tout débute un jour, petit à petit

Début du néolithique, anthropisation et même anthropocène

Sédentarisation, migration, invention

La roue, l'attelage, la charrette, début des marqueurs sociaux

Il faudrait savoir s'arrêter avant l'inutile, avant l'idiot

La capitalisation ne rime pas avec la véritable révolution !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Against the various theories of gender, we are going to try to explain how, through the general democratization underway and the tendency to self-management (Guigou, 1987), we are witnessing a reduction in conflicts between the female pole of the division of gender (often still defined by its functionality) and social individuality (that which does not come under "nature") in which ultimately, modern women, under the action of the women's movement and the State, have flows like the working class did shortly before "

J. Wajnsztejn (Relations with nature, sex, gender, and capitalism) Ed: Acratie

J'écoute (born in 1962) Anselm Jappe

New criticism of the value that escapes

On France Culture which catches him

But all criticism is never new

Simply, the critic adapts to his time

Because only the time of capital is real

Filing of false challenge

Production of false communication

Produce to produce as alienation

Ultimately, only zero growth would be beautiful

Like cultivating your vegetable garden in your garden

As the most harmless but clever revolutionary act

Be the farthest

And don't make any more kids

When it becomes a crime against humanity

And if you really want one or more kids

Well, you have to adopt

For that, everything is extremely simplified

Because there are so many abused children

Because there are so many children killed

Because there are so many unwanted children

Who are just waiting to be adopted

Certainly

For this, mentalities must change

Still the old story of the concept of property!

And so

In relation to the use value

And so

In relation to the exchange value

Of the value of this

Of the value of that

According to times, places, times

Regions, countries, people

So today

Tables, and excess in prices

1) Salvator Mundi

450.3 (millions of euros)

The late Leonardo da Vinci

2) The women of Algiers (version O)

179.4 (millions of euros)

The late Pablo Picasso

3) Reclining nude

170.4 (millions of euros)

The late Amadeo Modigliani

4) Three studies by Lucian Freud

142.4 (millions of euros)

The late Francis Bacon

5) The cry

119.9 (million euros)

The late Edvard Munch

Excluding private sales

Where everything is scotomized!

As people starve

It's obnoxious, it's insulting, it's indecent, it's moron

Whereas between 1993 and 2017

33,293 male and female migrants

This is a humiliating arithmetic

Who are dead and dead

By trying in vain to reach Europe, in this way

Not surprising

When the world becomes indifferent

Like a generalized capitalization

Of all the accumulated autophagies

Not surprising

If eight to nine times out of ten

Woman does not enjoy sex

Should think about feasting on her clitoris

Not surprising

Yes, we will live less and less long

Like the older generation

Who was less exposed to various pollutions

For example, my mother, whom I take care of quite often

My mother, therefore, is 92 years old

Even if any error is abusive generalization

And so again, Catherine Deneuve's mother

106 years old, the actress, Renée Simonot, Dorléac, née Deneuve

Not surprising

If since 2001

External military operations

Again the American governments, oh woe

Which represents a cost of 6000 billion dollars

It's heavy, it's bastard

200 times the gross domestic product

From Mali, Niger, Chad, capital is a bully

Certainly, everything is expressed here in an abrupt way!

And always books, on capital, which are critical

But nothing, or so little, never changes

And besides, who reads them?

And besides, above all, who understands them?

And always documentaries, on capital, which are critical

But nothing, or so little, never changes

And besides, who sees them?

And besides, above all, who understands them?

Not surprising

May 21, 1945

Capture of Heinrich Himmler by the English

Let them kill themselves by cyanide, because it was convenient

And it also avoided a pesky lawsuit

Not surprising

If Gudrun Himmler, the daughter, faithful to her father

Stayed so Nazi, so reactionary

She was barely worried

A few months in prison, then she was released

She later helped with financial schemes

As well as legal aid, former war criminals

Former Nazis sentenced

Certainly

The Stalinist Red Fascists were never tried

As also the castrists and guévaristes so acclaimed

1933 in Germany

Concentration camps for German Communists

Concentration camps for all the various German opponents

1937 in Germany

500,000 people convicted by the courts

And always, alas, fascists, Stalinists, Nazis, everywhere

Because all this false consciousness makes little ones

But it all starts one day, little by little

Early Neolithic, anthropization and even anthropocene

Sedentarization, migration, invention

The wheel, the carriage, the cart, the start of social markers

You should know how to stop before the useless, before the idiot

Capitalization does not rhyme with the real revolution!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index "