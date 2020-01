Ni patrie, ni frontière, ni nation, ni région

" Sms de Tara et Fred , via séjour à Toulouse, " Occupation de l'ancienne école des beaux-arts de Nantes par de jeunes migrants isolés et autres gens à la rue, et en ce dimanche 19 novembre, plusieurs centaines de CRS qui avec la BAC sont prêts à intervenir, et déjà un MIE ou mineur isolé étranger qui a fait une crise d'épilepsie, et il est à l'hôpital aux urgences. La réquisition d'un local abandonné par la mairie se poursuit toujours... "

Tara et Fred

Deux milliards de personnes sont à ajouter

Cela devient du sexer uniquement pour procréer

Il faudrait s'arrêter un peu

Moins de monde sur la planète Terre, cela serait mieux

Il faut faire de la promotion

Pour l'avortement, pour la contraception

Et même surtout pour la stérilisation

Trompes et canaux déférents en ligaturation

Tout totalitarisme aimant la surpopulation

De la chair à profit, de la chair à canon

80 pour cent en 40 ans

De la population

Et de son augmentation

Un petit calcul tout à fait

Tout-à-fait autrefois, l'illogisme du français

Donc, petit calcul terrifiant

Avec tous nos modernes polluants

Comme l'érosion des sites archéologiques, qui va en s'accélérant

Aussi vite en 70 ans

Que ces derniers 4500 ans

L'espèce humaine est fichue

Turlututu chapeau pointu

Mais peut-être suis-je pessimiste et schlass

Quand sous ma plume, tout trépasse

Mais, nonobstant, hélas

Tout langage vraiment libertaire

Peut paraître de nos jours vernaculaire

Comme le mien si peu spectaculaire

Mais de la notoriété, je n'ai que faire

M'opposant à tout hiératisme

Mettant au pilori TOUT isme

Tout semblant changer faussement

Un peu, comme chaque époque, de vêtements !

Mais pourtant

Et à bien y réfléchir, finalement

Le pantalon date de plusieurs milliers d'années

Mais ne rivalisant pas avec toute monumentalité

De Malte à Carnac, c'est plus voyant

Qu'un simple vêtement, plus aguichant

Néanmoins

De toute une histoire, tout vêtement est le parlant

Du treizième siècle avec l'effacement de la poitrine

Aucun risque pour la pulsion de nourrisson, fantasme de tétine

Moi qui suis un incorrigible téteur

Cela n'aurait pas été mon heure

Bref

De la raideur et de l'immobilité

De la conception de la beauté

Femme en rigidité ou femme corsetée

Dix-huitième siècle, le nichon en valeur

Du bon lait pour les téteurs

Puis, la jambe apparaît

Robe jusqu'au sol comme un forfait

Pour en finir avec le corset

1926

Voilà la robe noire de Chanel

Un peu d'évasion pour les belles

De la simplicité, de la mobilité

Mais encore une fois

Pour qu'ainsi tout, n'y soit pas le même poids

Chaque régime politique

Avec sa mentalité spécifique

Du costume de l'esprit

De l'esprit du costume

Comme une coutume

Tout devant être dans une catégorie !

Et chaque époque blindée

Et chaque individu blindé

Habitudes, certitudes, préjugés

Comme la plus grande bataille de blindés

Juillet/Août 1943, Koursk, une bataille de chars

7600 blindés s'affrontant dare-dare

Des soldats nazis contre des soldats staliniens

Comme si la vie était un éternel combat, le refrain

Et moi, je pue des pieds

Prenant TOUT, frénétique du contre-pied

Brevibacterium colonisant mes chaussettes

Mes pieds, mes chaussures, comme c'est chouette

Fidèle amie, ô de la taquine petite bête

Avec une odeur spécifique

Il s'agit de l'acide isovalérianique

L'on peut le conjuguer avec l'odeur de certains fromages

Une odeur commune sans aucun vrai dommage

Et si les réacteurs nucléaires français

Comme nos pieds puaient

Qu'ils sont obsolètes, cela se sentirait

Et puis

Les grands nombres banalisent tout

Tant de ceci, tant de cela, c'est fou

700 millions de dyslexiques dans le monde

Certes, ma faconde n'est pas toujours féconde

Avec donc à chaque grand nombre, qui à un autre, est une fronde

Car, il y en a tant et tant

Que c'est hors tout entendement

80 millions de spécimens au musée de Londres

L'Histoire naturelle, notre imagination, fait fondre

98 pour cent des gènes humains sont non codants

Tout nous échappant, rien ne nous étonnant !

Par exemple aussi, la forêt française

72 pour cent de feuillus, 28 pour cent de résineux

Alors que la Terre fut une boule de glace et une boule de feu

Pourtant, sévit tout un mensonge technologique

De plus en plus, il prend ses aises

Ainsi, le TGV, train à grande vitesse

Sur un trajet, en moyenne, 155 km/heure, en vitesse

Ainsi, le train intercités, train à vitesse moyenne

Sur un trajet, en moyenne, 103 km/heure, en vitesse

Ainsi, le TER, train à petite vitesse

Sur un trajet, en moyenne, 83 km/heure, en vitesse

Alors que déjà, la voiture de 1910, De Dion-Bouton

Que conduisit feu l'anarchiste et fameux mécanicien

Roulait à plusieurs dizaines de km/heure, c'est pas rien

Il s'agit de ( 1876 - 1912 ) Jules Bonnot, apôtre de la révolution

Ce qui me fait penser à ma dernière manifestation

C'était à Paris, non à Nantes, cette fois, donc, le jeudi 16 novembre 2017

Alors que se meurt toute conversation

Difficile d'établir une communication

Même dans un lieu d'une prétendue contestation

Réclamant trois coups de fouet au lieu de cinq coups de fouet, ô désespération

Donnant mon numéro de mobile à un couple qui me parut sympathique

Paraissant en accord avec ma critique

Je peux toujours attendre, encore une illusion d'optique

Chacun et chacune devant rester dans son coin

Sinon l'on est un fou, une folle, une vilaine, un vilain

Donc, avec mon drapeau d'anarchie, tout en tête

Et à la fureur des staliniens de la CGT, pauvres bêtes

La CGT qui fut pourtant fondée par des anarchistes

Mais à force de démissionner, tout fut repris par les réformistes

Donc, comme au bon vieux temps

Rien qu'à nos têtes, quand les syndicats nous pourchassaient tout le temps

Alors qu'en manifestation, tout devrait être révolte en fête

Pour qu'enfin TOUT pète !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Sms of Tara and Fred, via stay in Toulouse," Occupation of the old school of fine arts of Nantes by young isolated migrants and other people on the street, and on this Sunday November 19, several hundred CRS who with the BAC are ready to intervene, and already a UAM or isolated foreign minor who has had an epilepsy attack, and he is in the emergency room. The requisition of a room abandoned by the town hall still continues ... "

Tara and Fred

Two billion people are to be added

It only becomes sex to procreate

We should stop a little

Fewer people on planet Earth, it would be better

You have to promote

For abortion, for contraception

And even especially for sterilization

Fallopian tubes and vas deferens

Any totalitarianism that likes overcrowding

Profitable flesh, cannon fodder

80 percent in 40 years

Population

And its increase

A little calculation altogether

Quite formerly, the illogism of French

So, terrifying little calculation

With all of our modern pollutants

As the erosion of archaeological sites, which is accelerating

As fast in 70 years

That these last 4500 years

The human species is ruined

turlututu pointed hat

But maybe I'm pessimistic and schlass

When under my pen, everything dies

But, notwithstanding, alas

Any truly libertarian language

May seem vernacular these days

Like mine so unspectacular

But notoriety, I don't care

Opposing all hieratism

Pilloring ALL ism

Everything seeming to change falsely

A bit, like every era, of clothes!

And yet

And to think about it, finally

The pants are thousands of years old

But not rivaling any monumentality

From Malta to Carnac, it's more visible

Than a simple garment, more enticing

However

Of a whole story, every garment speaks for itself

From the thirteenth century with the erasure of the chest

No risk for infants' drive, pacifier fantasy

I am an incorrigible sucker

It wouldn't have been my time

In short

Stiffness and stillness

From the conception of beauty

Woman in stiffness or corseted woman

Eighteenth century, the boob in value

Good milk for breastfeeders

Then the leg appears

Dress to the ground as a package

To finish with the corset

1926

This is Chanel's black dress

A little escape for the beautiful

Simplicity, mobility

But again

So that everything is not the same weight

Each political regime

With his specific mentality

Spirit costume

Costume spirit

As a custom

Everything must be in a category!

And each armored era

And each armored individual

Habits, certainties, prejudices

Like the biggest tank battle

July / August 1943, Kursk, a tank battle

7,600 armored cars competing against each other

Nazi soldiers against Stalinist soldiers

As if life were an eternal struggle, the refrain

And I stink

Taking EVERYTHING, frantic against the foot

Brevibacterium colonizing my socks

My feet, my shoes, how cool

Faithful friend, oh tease little beast

With a specific smell

It is isovaleranic acid

It can be combined with the smell of certain cheeses

A common smell without any real damage

And if French nuclear reactors

How our feet stank

That they are obsolete, it would feel

And then

Big numbers trivialize everything

So much of this, so much of that, it's crazy

700 million dyslexics worldwide

Admittedly, my style is not always fruitful

So with each large number, which to another, is a sling

Because there are so many

That it is beyond all understanding

80 million specimens at the London museum

Natural history, our imagination, melts

98 percent of human genes are non-coding

Nothing escapes us, nothing surprising us!

For example too, the French forest

72 percent hardwood, 28 percent softwood

While the Earth was a ball of ice and a ball of fire

Yet there is a whole technological lie

More and more, he takes his ease

Thus, the TGV, high speed train

On a journey, on average, 155 km / hour, in speed

So the intercity train, medium speed train

On a journey, on average, 103 km / hour, in speed

So the TER, low speed train

On a journey, on average, 83 km / hour, in speed

While already, the 1910 car, De Dion-Bouton

What led the late anarchist and famous mechanic

Driving at several tens of km / hour, it's not nothing

These are (1876 - 1912) Jules Bonnot, apostle of the revolution

Which makes me think of my last event

It was in Paris, not in Nantes, this time, therefore, Thursday, November 16, 2017

As all conversation dies

Difficult to establish communication

Even in a place of an alleged challenge

Claiming three lashes instead of five lashes, oh despair

Giving my mobile number to a couple who seemed nice to me

Appearing in agreement with my criticism

I can still wait, another optical illusion

Everyone to stay in their corner

Otherwise we're crazy, crazy, naughty, naughty

So with my flag of anarchy all in mind

And to the fury of the CGT Stalinists, poor beasts

The CGT which was however founded by anarchists

But by dint of resigning, everything was taken over by the reformists

So like the good old days

Just at our head, when the unions chased us all the time

While in demonstrations, everything should be revolt in celebration

So that ALL goes crazy!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"