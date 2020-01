Paraphysique du genre hitlérisé

Le climat de l'Histoire

Histoire du climat

Parfois, comme des guerres

Et des catastrophes de naguère

Ainsi

Entre 1258 et 1261

Une partie de l'Europe ne fut pas bien

En 1258 à Londres

L'on vit la population fondre

De la famine

Des maladies et de la mauvaise mine

15000 personnes en moururent

Quand le volcanisme épure

Donc, Londres perdit trente pour cent de sa population

L'éruption volcanique plus meurtrière qu'une révolution

Même hors l'Europe, jusqu'au Japon

Le volcan Samalas fut le plus fripon

Qui en 1257, partout se répandit

158 millions de tonnes de dioxyde de soufre, oh ! le bandit

Deux fois plus que le Tambora en 1815

Encore plus que le Kuwae de 1458

Tout cela engendrant des famines

Tout cela faisant des victimes

De la tragédie

Du tsunami

Comme 43 km de haut, le Samalas, quel panache

Poursuivant chaque personne à la hache

Et finalement

Entre l'activité volcanique

Entre l'activité technologique

L'humanité en grande fragilité

L'humanité sans cesse menacée !

Et dans le domaine du compétitionné

En France, des médaillés et des titrés

En cyclisme sur route

13 titres mondiaux

Jeannie Longo

En pétanque

12 titres mondiaux

Philippe Quintais

En ski nautique

Patrice Martin

10 titres mondiaux

En cyclisme sur piste

Félicia Ballanger

10 titres mondiaux

En judo

Teddy Riner

10 titres mondiaux

Tout est éclectique

Dans la faubertiste paraphysique

De rien, n'est éloigné

Quand à tout, tout est interconnecté

Et en vérité

Seules les affinités stirnériennes devraient importer

Par-delà les âges et les métiers

Mais déjà, le métier est là pour séparer

Le temps du métier

N'est pas le temps de l'affinité

Chaque temps humain devenant une spécialité

Le temps de la sexualité arrivant en dernier !

Mais quand tout survit

Que plus rien ne s'épanouit

C'est pareil pour la sexualité aussi

Et même au lit, souvent une hiérarchie

Le capital nous produit

Nous produisons du capital

Nous pissons du capital

Nous déféquons du capital

Nous mangeons du capital

Nous respirons l'air du capital

La consommation du capital

Le capital de la consommation

Rapports sociaux qui sont de production

Production des rapports sociaux

Ceci

Et tu seras récompensé

Cela

Et tu seras puni ou emprisonné

Aussi, il faut préférer

Au louable refus du travail

Le travail du refus

Aussi, il faut préférer

Même à la critique du travail

Le pertinent travail de la critique

Comme

Pour les emplois à temps partiel

Et à 85 pour cent, ils sont occupés par des femmes

Banco

Les femmes actives seraient à 85 pour cent

Des employées à temps partiel, faux, et pan

Pas de super Banco !

Et toujours et encore

De nouveaux dogmatismes

Comme le fallacieux genrisme

Toujours et encore

25 siècles de tradition

L'abominable excision

200 millions de fillettes excisées

Le précieux clitoris est découpé

Soudan, Guinée, Ethiopie

Et d'autres pays

Voilà bien une pratique de saloperie

Toute une ancestralité que je conchie

Ce monde est vraiment du vomi

Et dans le Sud de l'Egypte

Des femmes comme enfermées dans des cryptes

Clitoris coupé, lèvres arrachées, sexe cousu

Pour qu'au mariage, il soit fraichement bu

Du fascisme de rituel, horrible mue

Sans compter 60.000 fillettes mutilées en France

Autre forme de nazisme sexuel, autre cadence

Mais même le nazisme allemand

Si peu tolérant, si totalisant, si dément

N'excisait pas les femmes

Avec toute une jeunesse fanatisée, autre drame

1927

Jeunesses hitlériennes

17000

1936

5 millions

Et partout, obligation du salut hitlérien

Sur le modèle du scoutisme, en plus malin !

Mais c'était pas pire que le stalinisme

Quand les enfants dénonçaient leurs parents

Des pas assez hitlériens

Des pas assez staliniens

Jeunesse ciment du régime nazi

Jeunesse ciment du régime stalinien

Comme le pape Benoît seize, ancien jeune nazi

Bref, un habile et implacable conditionnement

Organisation ludique, jeux guerriers, des serments

1 ) Les sensations

2 ) Les émotions

3 ) Les sentiments

Il y eut aussi les républiques bananières

Culture de la banane aux mains des réactionnaires

La politique des gros propriétaires

Comme dès 1871 au Costa Rica

United Fruit Company

Via le gouvernement américain comme ami

Avec toujours la CIA

Toujours innovante dans le coup d'Etat

Soutenant toutes les dictatures

En complicité d'avec toutes les ordures

Comme pendant la grève de 1928 en Colombie

Des pesticides mortels et de la révolte aussi

Mille morts par les balles des fusils

Déforestation et aussi génocide des indiens Mayas

Ce fruit des tropiques, c'était surtout du sang, voilà

L'import-export c'est toujours de la mort !

Culture-elle-ment

Nature-elle-ment

Quand tout est détruit

Quand tout est sali

Avec maintenant la pêche électrique

Qui est et sera notre fatidique

C'est-à-dire, devenir fan des Daleks

C'est-à-dire à péter un câble, mec

Extermination, exterminer, exterminer

Le genre humain ivre de débilité

Tout y est de l'endoctrinement

Du pipi, du caca, tous les aliments

Par exemple, quand

Un litre de lait de vache

C'est surtout comme trois litres de purin

Pour un tiers d'herbe à brouter

Deux tiers de céréales et soja à manger

De la pêche électrique au tout transgénique

Provenant d'Amérique du Sud, en pleine déforestation

Pour nourrir les animaux d'élevage en Europe, ô désolation

Alors que boire du lait

Fractures et divers cancers, cela favoriserait

De toute une agriculture intensive

L'argent moteur d'une industrie décisive

Sachant que dans l'ordre polluant

1 ) L'agriculture

2 ) L'automobile

3 ) La chimie

Aucun concept marchant n'est plaisant !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

The climate of history

History of the climate

Sometimes like wars

And disasters of yesteryear

So

Between 1258 and 1261

Part of Europe was not well

In 1258 in London

We saw the population melt

Famine

Illnesses and bad looks

15,000 people died

When volcanism purifies

So London lost thirty percent of its population

The volcanic eruption more deadly than a revolution

Even outside Europe, up to Japan

The Samalas volcano was the most rascal

Who in 1257 spread everywhere

158 million tonnes of sulfur dioxide, oh! the bandit

Twice as much as the Tambora in 1815

Even more than the 1458 Kuwae

All this causing famines

All this making victims

Tragedy

Tsunami

Like 43 km high, the Samalas, what a panache

Pursuing each person with the ax

And finally

Between volcanic activity

Between technological activity

Humanity in great fragility

Humanity constantly threatened!

And in the field of competition

In France, medalists and titled

In road cycling

13 world titles

Jeannie Longo

In pétanque

12 world titles

Philippe Quintais

In water skiing

Patrice martin

10 world titles

In track cycling

Félicia Ballanger

10 world titles

In judo

Teddy riner

10 world titles

Everything is eclectic

In the paraphysical faubertist

From nothing is far away

When everything is interconnected

And in truth

Only stirner affinities should matter

Across ages and professions

But already, the profession is there to separate

The time of the profession

Is not the time of affinity

Each human time becoming a specialty

The time of sexuality coming last!

But when everything survives

Let nothing flourish

It's the same for sexuality too

And even in bed, often a hierarchy

Capital produces us

We produce capital

We piss capital

We defecate capital

We eat capital

We breathe the air of capital

The capital of consumption

Social relationships that are productive

Production of social reports

This

And you will be rewarded

it

And you will be punished or imprisoned

Also, you should prefer

To the commendable refusal of work

The work of refusal

Also, you should prefer

Even at work criticism

The relevant work of the critic

As

For part-time jobs

And 85 percent of them are occupied by women

Banco

85 percent of working women

Part-time, bogus, and pan employees

No super Banco!

And always and again

New dogmatisms

Like the fallacious genrism

Always and again

25 centuries of tradition

The abominable excision

200 million young girls circumcised

The precious clitoris is cut out

Sudan, Guinea, Ethiopia

And other countries

This is a dirty practice

A whole ancestrality that I conquer

This world is really vomit

And in the South of Egypt

Women as if locked in crypts

Clitoris cut, lips torn off, sex sewn

So that at the wedding, it is freshly drunk

Ritual fascism, horrible moult

Without counting 60,000 mutilated girls in France

Another form of sexual Nazism, another cadence

But even German Nazism

So little tolerant, so total, so insane

Didn't excite women

With a whole fanatic youth, another drama

1927

Hitler Youth

17000

1936

5000000

And everywhere, obligation of the Hitler salute

On the model of scouting, more clever!

But it was no worse than Stalinism

When children denounced their parents

Not enough Hitlerites

Not enough Stalinists

Youth cement of the Nazi regime

Youth cement of the Stalinist regime

Like Pope Benedict sixteen, former young Nazi

In short, a clever and relentless conditioning

Fun organization, war games, oaths

1) The sensations

2) Emotions

3) feelings

There were also banana republics

Banana growing in the hands of the reactionaries

The policy of large owners

As from 1871 in Costa Rica

United Fruit Company

Via the US government as a friend

Always with the CIA

Always innovative in the coup

Supporting all dictatorships

In collusion with all the garbage

As during the 1928 strike in Colombia

Deadly pesticides and revolt too

Thousand dead by rifle bullets

Deforestation and also genocide of the Mayan Indians

This tropical fruit was mostly blood, that's it

Import-export is always dead!

Culture-it-ly

Nature-she-ing

When everything is destroyed

When everything is dirty

Now with electric fishing

Who is and will be our fateful

That is, becoming a fan of the Daleks

That is to fart a cable, man

Extermination, exterminate, exterminate

The human race drunk with debility

It's all indoctrination

Pee, poo, all food

For example, when

One liter of cow's milk

It's mostly like three liters of liquid manure

For a third of grass to graze

Two-thirds of grains and soy to eat

From electric fishing to transgenic everything

Coming from South America, in full deforestation

To feed farm animals in Europe, oh sorry

While drinking milk

Fractures and various cancers, this would favor

Of a whole intensive agriculture

The driving force behind a decisive industry

Knowing that in polluting order

1) Agriculture

2) The automobile

3) Chemistry

No walking concept is fun!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"