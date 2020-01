Le capital ou la société des inégalités

Le trafic de médicaments

Via Internet, évidemment

700.000 décès chaque année dans le monde

Tout y est effarant quand on le sonde

Cela est comme l'équivalent

De ce monde où tout est argent, où tout est marchand

De 200 milliards d'euros par an

Avec aussi tout un trafic postal

Avec de la complicité qui n'y voit que dalle

Surtout les pilules érectiles

Le machisme est si puéril

Il faudrait demander l'avis aux filles

Quand seuls les yeux des mecs, brillent

Après, donc, les divers produits à érection

D'autres substances en contrefaçon

Antibiotiques, diurétiques

Pas que pour la trique

Anticancéreux, dopants, produits minceurs

Les promesses du faux bonheur

Et ce en quelques clics

Via surtout L'Inde, un peu la Chine, pour le déclic

Avec le pire, le carfentanil

Sédatif pour les éléphants

Décidément, tout décline vraiment

20.000 fois plus puissant que la morphine

Souvent coupé avec l'héroïne ou la cocaïne

Un simple contact avec la peau, overdose, terrifiant !

Et à 95 pour cent

Le trafic est géré par des organisations criminelles

Et en dealant des médicaments, la vie est plus belle

Avec même parfois des mères de familles

Quand la marchandise capitaliste est un jeu de quilles

Les mafias du médicament

Les mafias du logement

D'une façon l'autre

Le capital est en permanence délinquant

Et pour le capital, l'on est toujours l'autre

Grandes villes et petits logements

Comme forcément à Paris, tant de neuf mètres carrés

Pas seulement pour treize pour cent des retraités

Mais à 1800 euros nets par mois, aussi pour des salariés

Et c'est ainsi, aussi pour 23000 foyers

Avec des logements de moins de neuf mètres carrés

Qui à 95 pour cent, par les propriétaires, ne sont pas relogés

C'est la belle France, mais aussi à l'étranger

Et là, aucune technique d'optimisation du mental

Ne pourra rien changer à ce banal

Tout le monde l'utilisant à sa façon, c'est fatal

Respiration

Hyperventilation

Concentration

Méditation

Devenant ainsi comme une technique de domination du capital

Une technique aussi de manipulation, c'est normal

L'idéologie du pouvoir

Le pouvoir de l'idéologie, tout savoir !

Comme feu ( 1901 - 1945 ) Magda Goebbels

Grande bourgeoise qui sut vendre ses fesses

Mondaine et belle

Elle se maria d'abord avec un gros industriel

Puis bifurqua du sionisme au nazisme

De l'étoile juive à première dame du nazisme

Tout pouvant se faire par opportunisme

Tout ce que met bas le capitalisme

Et puis, il faut aller bien

Et puis, il faut paraître bien

Alors que partout, il y a de la dépression

Et ce par centaines de millions

Dans le monde, donc, au fil des décennies

Le phénomène empirant, c'est loin d'être fini

Début du vingtième siècle

Moins de un pour cent

En ce qui concerne la dépression

Vers les années 1950

Six pour cent de personnes dépressives

Alors que de nos jours, comme une autre rive

C'est au moins une personne sur cinq

Qui aura, au cours de son existence, un épisode dépressif

Et c'est loin d'être excessif

Avec de tous les pays, le Japon

Pour l'épidémie de la dépression

Du surmenage, du suicide, voilà la dépression

Du lien de causalité qui trucide

Avec aussi

Toute une promotion de la maladie

DSM, du prêt à diagnostiquer, du prêt au tout dit !

Sur l'échelle de l'information de l'humeur

Des suicides réussis à toutes les heures

Mais de la personne, rien ne dépend

Car c'est d'un contexte précis que tout dépend

De ce fait, c'est le contexte qui crée la maladie

De ce fait, c'est le contexte qui crée l'opinion

De ce fait, c'est le contexte qui crée la profession

De ce fait, c'est le contexte qui crée les envies

Les idées, les goûts, les parcours de vie

Car dans chaque contexte

Il y a bien sûr d'autres contextes

Avec pour ainsi dire des déterminants sociaux

Avec pour ainsi dire des automatismes idiots

Selon la sexuation, selon la culture

Le capital a de nombreuses parures

Avec encore des inégalités salariales

Mais pour beaucoup, c'est toujours l'esclavage salarial

Hommes/hommes, femmes/ femmes

Et le plus souvent, hommes/femmes

Ainsi, en Europe, la différence salariale

Entre hommes et femmes est de moins 16,7 pour cent

Et dans le monde, hommes/femmes, c'est moins 23 pour cent

En Europe, les tâches ménagères, et ce par semaine

19 h pour les femmes, 7h30 pour les hommes, l'entrée sur scène

Quand au nombre de personnes envoyées dans le cosmos

488 hommes, 60 femmes, l'astronautique et son os

Le capital est la société de toutes les inégalités

Nonobstant

Seule la mixité est de créativité

Mais le métier reste séparé de la vie privée

Dans le règne de la pensée séparée !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

