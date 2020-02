Paraphysique de l'isolement et de la solitude

Usure de la répétition

Répétition de l'usure

Comme toutes les luttes sociales séparées

Le plus souvent, sous des formes aliénées

Dans la pensée séparée

Rien ne peut-être réellement relié

Et c'est dans la cour, à côté des poubelles

Histoire vécue, histoire pas belle

Sens propre et sens figuré

Que les déchets accumulés sont jetés

Formant un amoncellement de détritus et de saletés

Avec des boîtes aux lettres, ainsi occultées

Par des voisins anonymes et sans aucune civilité !

Et puis

C'est l'argent qui fait les folies

Comme dans les zones pavillonnaires

Pour beaucoup, de la déception, de la chimère

Quand des pauvres deviennent des propriétaires

L'on est toujours propriétaire de sa misère

Des pavillons HLM à l'horizontale

De l'endettement banal

Avec toute une uniformisation

Avec toute une dépersonnalisation

Avec des gens en dépression

Avec tout un crédit

Qui tue et qui asphyxie

Et le plus souvent

Des passoires thermiques se dévaluant

Et des transports peu nombreux, ou comme inexistants

Avec beaucoup de voitures

Avec toute une pollution qui dure

Solitude dans la multitude

La multitude dans la solitude !

Et là, tout savoir-faire, j'outrepasse

Mais dans cette société

Tout semblant, paradoxalement, s'y opposer

Comme une impossibilité

Pour faire de nouvelles amitiés

Toutes propositions étudiées

D'une région l'autre, selon les affinités

Bouteille à la mer, sans aucune vraie probabilité

Tout un isolement bien organisé

Toute une solitude, à résidence, bien assignée

Et vite, les messages sont clôturés

Car, hélas, l'on ne peut plus faire de vraies rencontres

Tout s'y oppose, toute l'organisation du monde y est contre !

Donc

Toutes les vies à payer des loyers

Ou autre chose, pour la propriété privée

Et toujours, de tout, privé

Avec des stases sexuelles accumulées

Et de tout cela, la pornographie en est une fervente associée

Mais presque bientôt

Mais presque hier

Mais presque aujourd'hui

La mécanique quantique, c'est rigolo

Et justement

Tout est hier

Tout est demain

Tout est aujourd'hui

Comme le mot génocide

Qui se téléporta en 1944, dans un journal

The Washington Post qui en fut lucide

Donc, tout est devenu marketing

De la propagande genrée

De la propagande radiotélévisée

Mémoires humaines

Mémoires naturelles

Mémoires des ordinateurs

Mémoires artificielles

Et bientôt

Humains artificiels

Humains naturels

Aucune vie ne sera plus belle !

Du genre taxé

Rose pour les filles

Genre moins taxé

Bleu pour les garçons

Au tout étudié

Au tout segmenté

Au tout augmenté

Filles, garçons, femmes, hommes

Rose, bleu, que toute réflexion, dégomme

Très jadis

Garçonnets, fillettes

Portaient la même robe, suis-je bête !

De chacune, de chacun

De chacun, de chacune

Même toi avec ton air malin

L'être imaginaire, qui jamais, ne vient

La monnaie, le grisbi, la thune, le lové, l'argent

Un véritable cheval de Troie

Toujours s'adaptant, toujours se mouvant

Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Troie de l'époque du bronze, où durant

Et à propos, pour un siège de neuf ans

Et depuis toujours, se perpétuant

Puisque nous ignorons la biologie des comportements

La superficialité des échanges

Les échanges de la superficialité

Comme l'inévitable engrais

Les mondes parallèles de la nouvelle religion

La nouvelle religion des mondes parallèles

Avec nos doubles, nos triples

Tout un magasin de nos multiples

Contre l'angoisse de la mort, de nouvelles ailes !

Car

Toute consolation naît de l'angoisse

L'angoisse atténuée de toute consolation

Idéologies, religions, croyances, idées, toute une mélasse

Surtout

Quand tout lien social est en putréfaction

Quand toute lutte sociale est en décomposition

Quand toute la nature, nous détruisons

Alors

Que TOUT, nous devons

Aux forêts, aux arbres, aux champignons

Les arbres se parlent, ils ne sont pas idiots

Les odeurs sont leurs mots

Tout un langage carboné gazeux

Tout un bagage bien à eux

Des racines aux feuilles

Des feuilles aux racines

Jadis

La forêt, de 250 m, par an

Avançait, bon an, mal an

L'on trouve, d'ailleurs, plus d'êtres vivants

Dans une poignée de terre d'une forêt

Qu'il n'y a d'êtres humains, c'est sidérant

Sur la planète Terre, j'en suis le premier, stupéfait !

Alors

Que de plus en plus de gens, en solitude

Alors

Que de plus en plus de gens, en isolement

Avec son lot de suicides, de dépressions, de maladies

Mais chut, c'est un sujet interdit

Car sur l'organisation inepte d'une société, tout est dit !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Wear of repetition

Repetition of wear

Like all separate social struggles

Most often in alienated forms

In separate thought

Nothing can really be related

And it's in the yard, next to the trash

A lived history, not a beautiful story

Literal and figurative

That the accumulated waste is thrown away

Forming a heap of litter and dirt

With mailboxes, thus obscured

By anonymous neighbors and without any civility!

And then

It's the money that splurges

As in suburban areas

For many, disappointment, chimera

When the poor become owners

You always own your misery

HLM pavilions horizontally

Mundane debt

With all a standardization

With a whole depersonalization

With people in depression

With all a credit

Who kills and who suffocates

And most often

Devaluing thermal strainers

And few transport, or as nonexistent

With lots of cars

With all the pollution that lasts

Loneliness in the multitude

The multitude in solitude!

And there, all know-how, I go beyond

But in this society

All seemingly, paradoxically, to oppose it

As an impossibility

To make new friendships

All proposals studied

From one region to another, according to affinities

Bottle in the sea, without any real probability

All a well organized isolation

A whole solitude, at home, well assigned

And quickly, the messages are closed

Because, alas, we can no longer make real meetings

Everything is against it, the whole organization of the world is against it!

Therefore

All lives paying rent

Or something else, for private property

And always, of everything, private

With accumulated sexual stasis

And of all that, pornography is a fervent partner

But almost soon

But almost yesterday

But almost today

Quantum mechanics is fun

And justly

Everything is yesterday

Everything is tomorrow

Everything is today

Like the word genocide

Who teleported in 1944 to a newspaper

The Washington Post who was lucid

So everything became marketing

Gender propaganda

Broadcast propaganda

Human memories

Natural memories

Computer memories

Artificial memories

And soon

Artificial humans

Natural humans

No life will be more beautiful!

Of the taxed kind

Pink for girls

Gender less taxed

Blue for boys

At all studied

All segmented

At all increased

Girls, boys, women, men

Pink, blue, that all reflection disgusts

Very long ago

Little girls

Wore the same dress, am I stupid!

Of each, of each

From each and from each

Even you with your clever air

The imaginary being, who never comes

Currency, grisbi, money, coiled, money

A real Trojan horse

Always adapting, always moving

What? Why ? How? 'Or' What ?

Bronze Age Troy, where during

And by the way, for a nine-year seat

And has always been perpetuated

Since we ignore the behavioral biology

The superficiality of the exchanges

Exchanges of superficiality

Like the inevitable fertilizer

The parallel worlds of the new religion

The new religion of the parallel worlds

With our doubles, our triples

A whole store of our multiples

Against the anguish of death, new wings!

Because

All consolation is born from anguish

The anxiety eased from all consolation

Ideologies, religions, beliefs, ideas, all a molasses

Mostly

When all social ties are putrefying

When all social struggle is decaying

When all of nature destroys

So

That EVERYTHING, we must

To forests, trees, mushrooms

Trees talk to each other, they're not stupid

Smells are their words

A whole carbonaceous gaseous language

A whole bag of their own

From roots to leaves

From leaves to roots

formerly

The forest, 250 m, per year

Progressed, good year, bad year

We find, moreover, more living beings

In a handful of land in a forest

That there are no human beings, it is staggering

On planet Earth, I am the first, amazed!

So

That more and more people, in solitude

So

That more and more people, in isolation

With its share of suicides, depressions, illnesses

But hush, it's a forbidden subject

Because on the inept organization of a society, everything is said!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"