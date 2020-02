Le monde comme apologie de l'atrocité

Si nous savions vraiment lire

Comprendre vraiment, c'est-à-dire

Certes

Tout dépend de ce que l'on lit

Certes

Tout dépend de ce que l'on écrit

Alors que tout est dénoncé

Parfois, de bons documentaires de télé

Cependant

Que rien ne semble vouloir réellement changer

Que rien ne semble réellement pouvoir changer

Tout semblant en immobilité

Et ainsi, le climat peut bien se modifier

Après moi le déluge

Des disputes pour y avoir sa luge

Tout ce qui a pu s'écrire

Tout ce qui a pu se faire, s'entendre, se dire

Comme si rien n'avait été écrit

Comme si rien n'avait été fait, entendu ou dit

Suicide collectif de l'espèce humaine

Quand c'est le chacun pour soi qui mène

Quand c'est le chacune pour soi qui mène

La société de consommation

La société de la perversion

Bientôt, toute une perdition

Des codages nerveux si différents

D'un encéphale l'autre, pour communiquer, on fait comment ?

Comme la tomate de saison

Qui mûrit en mai/juin

Mais la tomate que le plus souvent, nous consommons

Celle produite sous une serre chauffée, au tout malsain !

Donc, sept fois plus de C02

Que la tomate de saison, il y a le feu

Plus aucune cohésion sociale

Plus aucune mémoire sociale

Ce qui se perçoit dans tout mouvement dit social

Le contraire de la famille orque

Au transfert du savoir culturel

Comme partout puisque tout est du culturel

La femelle orque vivant

Et oui, jusqu'à 60/80 ans

Ménopausée à environ quarante ans

Tout un matriarcat mémoriel

Des habitats de pêche, de chasse, au tout miel

Alors que vivre ou soi-disant vivre pour les êtres humains

C'est devenu, inéluctablement, un parcours du combattant

Cela est trop certain

C'est un supplice permanent

Surtout dans la solitude, surtout dans l'isolement

Suicidés, suicidées, suicidantes, suicidants

C'est le contraire, pour le coup, qui serait étonnant

Tout y est comme à l'armée

Garde-à-vous, repos, rompez

Comme ce tyran de Joseph Kony

Une armée de terreur, de modernes nazis

Soudan, Ouganda, Centrafrique

En fonction des intérêts économiques

De tous les pays qui trafiquent en Afrique !

Avec de jeunes garçons enrôlés de force

Avec de jeunes filles devenant des prostituées

Avec des bandes armées

Violant, torturant, tuant, pillant, exterminant

Est derrière toute une stratégie géopolitique

Chaque pays impliqué avec son spécifique

Tout y étant plus flagrant

Que dans les pays d'Occident

Du manifestement

Du subtilement

Le capital des armées

Les armées du capital

Toute une économie s'y juxtaposant

Toute une économie s'y nourrissant

Bref et donc

Nous ne savons ni entendre, ni écrire, ni lire

Nous ne savons ni écrire

Ou alors dans le vide

Et c'est donc toujours un bide

Et j'écris dans le vide

Et je fais le bide

Sinon

Le monde, depuis longtemps, se serait transformé

Sinon

Depuis longtemps, le monde aurait changé

Tout prix Nobel est forcément une imposture

Comme tout diplôme est forcément une incongruité

Quand partout, apologie des atrocités et de l'ordure !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

If we could really read

Really understand, that is to say

Certainly

It all depends on what you read

Certainly

It all depends on what you write

While everything is exposed

Sometimes good TV documentaries

However

Nothing seems to really change

Nothing really seems to change

Everything seeming still

And so the climate can change

After me the flood

Disputes over having your sledge

Everything that could have been written

Everything that could be done, heard, said

As if nothing had been written

As if nothing had been done, heard or said

Collective suicide of the human species

When it's each man for himself who leads

When it's everyone for themselves who leads

The consumer society

The society of perversion

Soon a whole perdition

So different nervous codings

From one brain to the other, how do we communicate to communicate?

Like the seasonal tomato

Which matures in May / June

But the tomato that most often we eat

The one produced in a heated greenhouse, all unhealthy!

So seven times more C02

Let the tomato in season, there is fire

No more social cohesion

No more social memory

What is perceived in any so-called social movement

The opposite of the Orc family

Transfer of cultural knowledge

Like everywhere since everything is cultural

The female orca alive

And yes, up to 60/80 years

Menopausal at around forty

A whole memory matriarchy

Fishing, hunting, all-honey habitats

So that live or supposedly live for human beings

It has inevitably become an obstacle course

This is too certain

It's a constant torture

Especially in solitude, especially in isolation

Suicides, suicides, suicides, suicides

It is the opposite, for once, which would be surprising

Everything is like in the army

Be careful, rest, break

Like this tyrant of Joseph Kony

An army of terror, modern Nazis

Sudan, Uganda, Central African Republic

According to economic interests

Of all the countries that trade in Africa!

With young boys forcibly enlisted

With young girls becoming prostitutes

With armed gangs

Violating, torturing, killing, plundering, exterminating

Behind a whole geopolitical strategy

Each country involved with its specific

Everything being more blatant

Only in Western countries

Obviously

Subtly

The capital of armies

The armies of capital

A whole economy juxtaposed

A whole economy feeding on it

Brief and therefore

We can neither hear, write, nor read

We can neither write

Or then in a vacuum

And so it's still a flop

And I write in the void

And I'm doing the flop

If not

The world would have changed a long time ago

If not

The world would have changed a long time ago

Any Nobel Prize is necessarily a sham

As any diploma is necessarily an incongruity

When everywhere, apology for atrocities and junk!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"