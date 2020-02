Masturbatorium de capitalisation

18 mars 1967

Le Torrey Canyon fit une sieste

119 000 tonnes de pétrole brut

S'échouant dans la mer

Marée noire en première définition

Pour de certaines plages, toute une contamination

Pour des côtes anglaises

Pour des côtes françaises

Cornouailles et Bretagne

De la pollution comme un nouveau bagne

Puis, il fallut polluer

Napalm et divers détergents

Pour pouvoir dépolluer

Et après avoir tout bombardé

Il s'agissait, en partie, de tout brûler

Des nappes immondes dérivant

Sur 120 km, du pétrole pour les anglais

Sur 80 km, du pétrole pour les français

Un bateau de 267,30 m de long hors tout

Quand le monde des mers devient fou

Tout

Sans cesse, se reproduisant

Tout

Sans cesse, s'imitant

Une sorte de terrorisme involontaire

Du terrorisme d'Etat dans l'air

Dans l'industrialisation et de l'agroalimentaire

Avec en bonus le terrorisme volontaire

Et des rapports sociaux de plus en plus précaires !

Ainsi

Au cours des soixante dernières années

Vraiment, il y a de quoi flipper

83 attaques diverses, l'on finit par s'y habituer

Certes, c'est dans le monde entier

Que le terrorisme a fini de se propager

Terrorisme diffus, terrorisme concentré, terrorisme intégré

Du terrorisme étatisé au terrorisme individualisé

Tout fanatisme pouvant l'instrumentaliser

Et tôt ou tard

De quoi même angoisser les fêtards

Car tôt ou tard

Des centrales nucléaires seront ciblées

De fait, elles ne sont pas bien sécurisées

Sans compter les convois nucléaires

15 tonnes de plutonium qui prennent l'air

Les fameux convois exceptionnels

Comme les perspectives sont belles

Rien que sur une route

Quelques explosifs pour une déroute

Sans compter la menace sournoise des drones

Si la stratégie défensive n'est pas la bonne

Avec encore la bombe atomique artisanale

De toute une économie d'irresponsabilité fatale

Il suffit de 25 à 50 kg d'uranium hautement enrichi

Vraiment, pour le plus vilain

C'est déjà demain

Ainsi, rien que dans le Cotentin

La Hague, la plus grande concentration de radioactivité

17000 conteneurs de déchets de haute activité

70 tonnes de plutonium et autres joyeusetés

Mais toujours réduire la sécurité

Pour toujours le profit, l'augmenter !

Mais c'est aussi le commerce de l'armement

Qui sur toute la planète Terre, jamais, lui, ne ment

C'est finalement

Le capital qui subventionne

C'est finalement

Le capital qui cautionne

Comme jadis, l'organisation ultra-droitière

La fameuse organisation ( années 1930 ) La Cagoule, ultra-réactionnaire

Qui fut aussi financée

Par des sociétés capitalisées

L'Oréal, Michelin, les huiles Lesieur

Quand la capitalisation est la seule valeur

Et qui avalise souvent tous les dictateurs

Avec comme pour le coton, de gros producteurs

Voilà, l'Ouzbékistan

Avec un million de personnes en travail forcé

Cela dit, sous le capital, le travail est partout, toujours forcé

Car il faut bien, se vêtir, dormir, boire et manger, se loger

Donc, des adultes mais aussi des enfants

Achat, filage, confection, coton pesticidé

Sans bien sûr aucune traçabilité

Et tout le réseau bio, démantelé

37 milliards d'euros dans les poches des négociants

Il se passe d'horribles choses dans le monde marchand

Alors que dans le même temps

De la science, c'est le mouvement

L'analyse des monuments

Khéops, 130 m de haut, analyse muographique

10.000 muons par mètre carré, des particules cosmiques !

Scannage, aussi, en infrarouge

Rayons cosmiques sur tout ce qui bouge

Alors qu'en ce moment, le commerce est en fête

Tant de choses inutiles se vendent, c'est bête

Surtout qu'en l'année 2018

Parmi les pays les plus endettés

Quand à l'Europe, il faut emprunter

France : 75 milliards d'euros

Italie : 45 milliards d'euros

Comme aussi toutes les armes

Qui font verser tant de larmes

Voilà bien ce qu'il faudrait détruire

Si une autre société, l'on veut construire

Et c'est des Mandres-en-Barrois

Quand le nucléaire est le roi

Environ 150 personnes, 220 hectares de bois

Bois Lejuc pour y creuser des puits d'accès

Pour la plus grande poubelle nucléaire souterraine

Bure, et toute une population que l'on malmène

Alors que bientôt, ni homme, ni femme, pour la procréation

Masturbatorium en nouvelle tradition

Utérus artificiel, plus aucune relation

Des banques de sperme

Aux USA, 50 dollars le don, la sexualité humaine se ferme

C'est la suite logique de toute marchandisation

Quand toute récupération et assimilation, pour de la capitalisation !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

March 18, 1967

Torrey Canyon took a nap

119,000 tonnes of crude oil

Stranding in the sea

Oil spill in first definition

For certain beaches, a whole contamination

For English coasts

For French coasts

Cornwall and Brittany

Pollution like a new prison

Then we had to pollute

Napalm and various detergents

To be able to clean up

And after bombing everything

It was, in part, to burn everything

Dirty tablecloths drifting

Over 120 km, oil for the English

Over 80 km, oil for the French

A 267.30 m long boat overall

When the sea world goes crazy

All

Constantly reproducing

All

Constantly imitating

A kind of involuntary terrorism

State terrorism in the air

In industrialization and the food industry

With the bonus of voluntary terrorism

And increasingly precarious social relationships!

So

Over the past sixty years

Really, there is something to freak out

83 various attacks, you get used to it

It’s all over the world

That terrorism has finished spreading

Diffuse terrorism, concentrated terrorism, integrated terrorism

From state terrorism to individual terrorism

Any fanaticism that can exploit it

And sooner or later

What even anxious revelers

Because sooner or later

Nuclear power plants to be targeted

In fact, they are not well secured

Without counting nuclear convoys

15 tonnes of plutonium taking the air

The famous exceptional convoys

How beautiful the prospects are

Just on a road

Some explosives for a rout

Not to mention the sneaky threat of drones

If the defensive strategy is not the right one

Still with the homemade atomic bomb

An economy of fatal irresponsibility

25 to 50 kg of highly enriched uranium is sufficient

Really, for the ugliest

It's already tomorrow

So, just in Cotentin

La Hague, the largest concentration of radioactivity

17,000 high-level waste containers

70 tonnes of plutonium and other treats

But always reduce security

Forever profit, increase it!

But it is also the arms trade

Who on all of planet Earth never lies

It's finally

The capital that subsidizes

It's finally

The capital that guarantees

As in the past, the ultra-right-wing organization

The famous organization (1930s) La Cagoule, ultra-reactionary

Which was also funded

By capitalized companies

L'Oréal, Michelin, Lesieur oils

When capitalization is the only value

And who often endorses all dictators

With as for cotton, large producers

There you go, Uzbekistan

With one million people in forced labor

However, under capital, work is everywhere, always forced

Because you have to dress well, sleep, drink and eat, find accommodation

So adults but also children

Purchase, spinning, making, pesticide cotton

Of course without any traceability

And the whole organic network, dismantled

37 billion euros in the pockets of traders

Horrible things are happening in the trading world

While at the same time

Science is movement

Monuments analysis

Khufu, 130 m high, muographic analysis

10,000 muons per square meter, cosmic particles!

Scanning, too, in infrared

Cosmic rays on everything that moves

While at the moment, commerce is celebrating

So many useless things are sold, it's stupid

Especially that in the year 2018

Among the most indebted countries

When to Europe, you have to borrow

France: 75 billion euros

Italy: 45 billion euros

Like all weapons

Who make so many tears

This is what should be destroyed

If another company, we want to build

And it's Mandres-en-Barrois

When nuclear power is king

About 150 people, 220 hectares of wood

Bois Lejuc to dig access wells

For the largest underground nuclear bin

Bure, and a whole population that we manhandle

So that soon, neither man nor woman, for procreation

Masturbatorium in new tradition

Artificial uterus, no more relationship

Sperm banks

In the USA, 50 dollars a donation, human sexuality is closed

It is the logical continuation of all commodification

When all recovery and assimilation, for capitalization!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"