Paraphysique de l'aplanissement diversifié

" Chaussures précaires et culotte de cuir, jaquette et chemise d'époque, chapeau de feutre, routes mal pavées, et nonobstant, 133 heures et 35 minutes pour 394 miles ou 634 km, ce en moins de 6 jours, par le pédestrian Foster Powell né en 1734 à Horsforth "

Alain Moulinet (Marcheur et historien du sport ) " Le cercle des marcheurs disparus " aux éditions Le Marcheur

Et au fil du temps

Effectivement, l'être humain moins endurant

Et de moins en moins marchant

Des prothèses de la technologie, nous structurant

La marche c'est pourtant bio

Même en athlétique c'est rigolo

Comme feu ( 1947 - 2010 ) Jaime Semprun

D'avoir bien compris, et ainsi, de ne jamais faire la une

Du retour à une agriculture bio

Ou plus simplement d'avoir un jardin bio

Et hors toute blablalogie

Voilà bien de l'anarchie

Rimant toujours avec l'autonomie

Comme la seule optique révolutionnaire

Du concret hors l'éternel imaginaire

Contre le labour, cette pratique millénaire

Et un hectare de terre agricole transformé en désert

Et ce tous les quatre secondes

Une véritable hécatombe

Oui, nul ne l'ignore, l'espèce humaine creuse sa tombe

Menace sur la sécurité alimentaire

Et tout est pollué dans l'air

Alors qu'un gramme de sol respecté

C'est 10 milliards de vie biologique, on l'a oublié

Surtout la France de l'agriculture intensive

Produits toxiques jamais sur la défensive

Déjà

En tous domaines, d'autres façons de voir

Hélas, c'est par trop minoritaire

Pas seulement en jeunesse

Car partout, la remise en cause, se dresse

La nature devrait être notre seule déesse

De toutes façons

Des mentalités, il faudrait une révolution

Du but de l'existence, une autre conception !

Mais

Il n'y a pas que la nourriture

Tant de choses, rendent aussi la vie dure

Comme toute autorité

Bienveillante ou pas, c'est de l'autorité

Toutes les rumeurs, tous les refoulés

De l'inscription de toutes les atrocités

16 août 1870

Village de Hautefaye, Dordogne

Quand sur un bouc émissaire, la populace cogne

L'infortuné Alain de Monéys, fut celui-ci

Par des paysans ivres et abrutis

Comme mauvais parti, il fut pris

Et c'est ainsi, que prussien

Avec l'alcool aidant, il devint

En défoulement collectif, il fut lynché

Il finit sur un bucher

Il fut même un peu mangé

Les coupables, par la suite, furent jugés

Il y eut 21 accusés

La peine de mort pour quatre des accusés

Une condamnation aux travaux forcés à perpétuité

Mais sans doute aussi

Une certaine haine de la noblesse

Quand l'Histoire à la vue qui baisse

Quand aucune classe sociale n'échappe à la détresse !

Et à propos de détresse

Du coq à l'âne en liesse

Quand il faut euthanasier un animal

Tant sa souffrance fait mal

Animal humain

Animal non humain

Quand l'on veut

Là où on le peut

Abréger sa ou la souffrance, cela serait bien

Par-delà toute paperasserie

Au-delà de toute bureaucratie

Les larmes ne sont d'aucun pays, d'aucune patrie

Pour pleurer toute fin de vie

Chats, chattes, chiens, chiennes, autres, parents, proches, amies, amis

Et à chaque fois, je pleure, c'est ainsi

Et la sensibilité

N'est pas de la sensiblerie

Et la sensiblerie

N'est pas de la sensibilité

Mais

Si chaque vie était vraiment épanouie

Elle serait dans un permanent infini

Comme en physique, le temps aboli

Pour d'autres pensées, d'autres mentalités

Avec donc, surtout, une autre société

Qu'enfin, tout puisse vraiment commencer !

" Depuis qu’en 1972 on a laissé choir le système de Bretton Woods et avec lui la couverture-or du dollar, même l’argent des banques centrales a de moins en moins à voir avec une richesse réelle. Ces trente dernières années, les actifs financiers dans le monde ont notamment été multipliés par vingt, sans que cet argent soit le moins du monde couvert par des valeurs réelles correspondantes. Il s’agit là d’une conséquence du gigantesque programme de relance financé par le crédit ( et rendu possible par la dérégulation néolibérale des marchés financiers) grâce auquel on maintient en fonctionnement l’économie réelle depuis presque quarante ans – un programme bien dans l’esprit de Keynes, à ceci près que des bâilleurs de fonds privés ont pris la place des gouvernements et que l’on est à mille lieues d’une reprise auto-entretenue "

Claus Peter Ortlieb

C'est en effet

Quelques minorités, le monde est niais

Par lesquelles le monde est confisqué

Par lesquelles le monde est séquestré

Moyen-Orient

10 pour cent de la population la plus aisée

Avec 61 pour cent des richesses produites, kidnapping

Afrique subsaharienne

10 pour cent de la population la plus aisée

Avec 30 pour cent des richesses produites, kidnapping

Etats-Unis

10 pour cent de la population la plus aisée

Avec 47 pour cent des richesses produites, en kidnapping

Et entre 1906 et 2016

Un pour cent de la population mondiale la plus aisée

Avec 27 pour cent des richesses produites, en kidnapping

Personne ou presque n'en semble vraiment choqué

Puisque cela peut toujours continuer

Comme la guerre au Yémen

Le monde des armes qui toujours dit Amen

Saoudiens et Emirats des clients amis de la France

Des ventes d'armes, monde de la finance

C'est l'entreprise des mêmes

Le capital, l'horreur, il l'aime

Les gouvernements qui financent les guerres

Aujourd'hui, demain, hier

Yémen

10.000 tués

50.000 blessés

2200 décès par choléra

C'est aussi le jeu des alliances commerciales, voilà !

Vendre des armes

Et après, oser verser des larmes

Aux pays qui sont les banques du terrorisme

C'est là le fonctionnement littéral du capitalisme

" Houria Bouteldja aurait pu profiter de ses passages au bled pour entendre parler du printemps berbère de 1980, elle aurait pu se tenir au courant des émeutes qui ont enflammé le pays de 84 à 88 pour finir par celle d'Alger qui vit 500 jeunes exécutés en pleine rue par l'armée décoloniale ! Qu'une guerre civile a fait rage pendant près d'une décennie ( 1991 -2001 ) que des centaines de milliers de civils furent massacrés tant par les islamistes que par les forces de sécurité ( 250.000 morts et disparus selon les estimations )... Allahou akbar ! "

Les amis de Juliette et du Printemps La race comme si vous y étiez ! Une soirée de printemps chez les racialistes

Fragmentation et confusion, voilà le racialisme

De nouveaux habits pour le racisme

Du dernier cri en vogue du gauchisme

Le gauchisme du snobisme

Le snobisme du gauchisme

Avec par exemple, la grossophobie

Et pas la maigrophobie

Avec le blanc

Plus blanc qu'un autre blanc

Plus ou moins blanc

Avec le noir

Plus noir qu'un autre noir

Plus ou moins noir

Extrême gauche du capital

Extrême droite du capital

Pouvant enfin s'unifier

Dans la même débilité

C'est plus la lutte des classes

Cela serait donc la lutte des races

Il est temps de mettre cette pourriture à la casse !

Un peu comme aussi pour la longévité

Toujours une façon tronquée de l'envisager

Longévité en bonne santé

Par exemple, en France, chaque pays ou région, avec sa cadence

J'en fais donc la confidence

63 ans pour les hommes

64 ans pour les femmes

Quand à la mauvaise santé

79 - 63 = 16 ans pour les hommes

85 - 64 = 21 ans pour les femmes

Avec pour tous et toutes

Comme sur une seule route

En tout, partout, de la compétitivité

Tout tend donc à s'uniformiser

Uniformisation de la diversité

Diversité de l'uniformisation

Au niveau des pensées

Qui toutes sont bien dressées et sont bien conditionnées

Au niveau des mentalités

Qui toutes sont bien dressées et sont bien conditionnées

Rien n'étant plus réellement contesté

Petit à petit, tout étant, de facto, accepté

Comme ainsi, en France, les radars pour les contraventions

Un marché de vingt millions d'euros par an

Seize millions de contraventions en 2016, édifiant

En litige, 1,4 pour cent des contraventions, l'autorité n'est pas contestée

C'est ainsi que le temps d'inhumanité économique peut s'écouler !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Precarious shoes and leather pants, vintage jacket and shirt, felt hat, poorly paved roads, and notwithstanding, 133 hours and 35 minutes for 394 miles or 634 km, in less than 6 days, by the pedestrian Foster Powell born in 1734 in Horsforth "

Alain Moulinet (Walker and sports historian) "The circle of missing walkers" published by Le Marcheur

And over time

Indeed, the less enduring human being

And less and less walking

Prosthetics of technology, structuring us

Walking is organic

Even in athletics it's fun

Like fire (1947 - 2010) Jaime Semprun

To have understood correctly, and thus never to make the headlines

Back to organic farming

Or more simply to have an organic garden

And without any blablalogy

This is anarchy

Always bordering on autonomy

As the only revolutionary lens

Concrete beyond the eternal imaginary

Against plowing, this age-old practice

And a hectare of agricultural land transformed into a desert

And every four seconds

A real slaughter

Yes, everyone knows, the human race is digging its grave

Threat to food security

And everything is polluted in the air

While a gram of soil respected

It's 10 billion biological life, we forgot it

Especially France of intensive agriculture

Toxic never on the defensive

Already

In all areas, other ways of seeing

Alas, it is too minority

Not only in youth

Because everywhere, questioning, stands

Nature should be our only goddess

Anyway

Mindsets, a revolution is needed

Another conception of the goal of existence!

But

It's not just food

So many things also make life hard

Like any authority

Benevolent or not, it's authority

All the rumors, all the repressions

Registration of all atrocities

August 16, 1870

Hautefaye village, Dordogne

When on a scapegoat, the populace bangs

The unfortunate Alain de Monéys, was this

By drunk and stupid peasants

As a bad party, he was taken

And so, that Prussian

With the help of alcohol, he became

In collective release, he was lynched

He ends up on a pyre

He was even eaten a little

The culprits were subsequently tried

There were 21 accused

The death penalty for four of the accused

A life sentence of forced labor

But probably also

A certain hatred of nobility

When history at a drop in sight

When no social class escapes distress!

And about distress

From rooster to cheering donkey

When to euthanize an animal

His suffering hurts so much

Human animal

Non-human animal

When we want

Where we can

To shorten his or her suffering would be good

Beyond all paperwork

Beyond all bureaucracy

Tears are from no country, no homeland

To cry at the very end of life

Cats, cats, dogs, bitches, others, parents, relatives, friends, friends

And every time I cry, that's how it is

And the sensitivity

Is not sentimentality

And sentimentality

Is not sensitivity

But

If every life was really fulfilled

She would be in an infinite permanent

As in physics, time abolished

For other thoughts, other mentalities

With therefore, above all, another company

Finally, everything can really start!

"Since 1972, the Bretton Woods system and the dollar's gold hedge were left to fall, even central bank money has less and less to do with real wealth. Financial assets around the world have been multiplied by twenty in particular, without this money being in the least covered by corresponding real values. This is a consequence of the gigantic stimulus program financed by credit (and made possible by neoliberal deregulation of the financial markets) thanks to which the real economy has been kept in operation for almost forty years - a program well in the spirit of Keynes, except that private donors have taken the place of governments and that we are miles away from a self-sustaining recovery "

Claus Peter Ortlieb

It is indeed

Some minorities, the world is stupid

By which the world is confiscated

By which the world is sequestered

Middle East

10 percent of the better-off

With 61 percent of wealth produced, kidnapping

Sub-Saharan Africa

10 percent of the better-off

With 30 percent of the wealth produced, kidnapping

United States

10 percent of the better-off

With 47 percent of wealth produced, kidnapping

And between 1906 and 2016

One percent of the world's wealthiest

With 27 percent of wealth produced, kidnapping

Almost no one seems really shocked

Since it can always go on

Like the war in Yemen

The world of arms that always says Amen

Saudi and Emirates customers who are friends of France

Arms sales, financial world

It is the business of the same

Capital, horror, he loves it

Governments that finance wars

Today, tomorrow, yesterday

Yemen

10,000 killed

50,000 injured

2200 deaths from cholera

It's also the game of commercial alliances, that's it!

Sell ​​weapons

And then dare to shed tears

To the countries that are the banks of terrorism

This is the literal functioning of capitalism

"Houria Bouteldja could have taken advantage of her visits to the village to hear about the Berber spring of 1980, she could have kept abreast of the riots which ignited the country from 84 to 88 to finish by that of Algiers which saw 500 young executed in the middle of the street by the decolonial army! That a civil war raged for nearly a decade (1991-2001) that hundreds of thousands of civilians were massacred by both the Islamists and the security forces (250,000 dead and disappeared according to estimates) ... Allahou akbar! "

Friends of Juliette and Printemps Race as if you were there! A spring evening with racialists

Fragmentation and confusion, that's racialism

New clothes for racism

The latest trend in leftism

The leftism of snobbery

The snobbery of leftism

With, for example, grossophobia

And not skinny

With white

Whiter than another white

More or less white

With black

Blacker than another black

More or less black

Far left capital

Far right capital

Being able to finally unify

In the same debility

It's more the class struggle

So that would be the race struggle

It's time to scrap this rot!

A bit like also for longevity

Always a truncated way of looking at it

Healthy longevity

For example, in France, each country or region, with its pace

So I make it the secret

63 years for men

64 for women

As for poor health

79 - 63 = 16 for men

85 - 64 = 21 years for women

With for all

Like on a single road

In all, everywhere, competitiveness

Everything therefore tends to become uniform

Standardization of diversity

Diversity of standardization

At the level of thoughts

All of which are well trained and well conditioned

At the level of mentalities

All of which are well trained and well conditioned

Nothing being more really disputed

Little by little, everything being, de facto, accepted

Like so, in France, speed cameras for tickets

A market of twenty million euros per year

Sixteen million tickets in 2016, edifying

Litigation, 1.4 percent of tickets, uncontested authority

This is how the time of economic inhumanity can pass!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"