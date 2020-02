Subsidence phénoménologique

De plus en plus de solitaires

Malgré elles, malgré eux

De plus en plus de célibataires

Malgré elles, malgré eux

L'isolement de la solitude

La solitude de l'isolement

L'on ne se rencontre plus

L'on ne se parle plus

Chacun, chacune, pour soi

De la bouffe

Pour gens seuls

Des loisirs pour gens seuls

Des logements

Pour gens seuls

De plus en plus d'isolement

De la solitude pour tous les gens

Certes, l'on naît seul ou seule

Certes, l'on meurt seul ou seule

Et puis, ce qui va avec, tout un sauve-qui-peut

Quand tout s'inonde, quand tout prend feu

Le monde sera inondé

Le monde sera incendié

D'année en année

Petit à petit comme une inéluctabilité

Une inexorable avancée

Et de cela, quiconque, je ne songe à moquer

De quoi avoir, d'ailleurs, l'envie de se suicider

De par nos façons de consommer

De par nos façons de nous comporter

De par nos fausses façons de communiquer

Comme les mégapoles de la subsidence

Affaissement des sols et des villes, ô démence !

Alors

Que sur l'horloge de l'évolution

Comparativement à une journée de vingt quatre heures

420 millions d'années, déjà, les requins

Apparaissant ainsi, à sept heures du matin

Alors

Que sur l'horloge de l'évolution

Beaucoup plus récent est le genre humain

Apparaissant à 23h59 minutes

Et cela représente donc, juste une minute

Mais les requins sont injustement exterminés

Les êtres humains, eux, ne cessant de pulluler

Alors qu'ainsi, tout le vivant, il ne cesse de tout dévaster

Anthropocène

Pyrocène

Capitalocène

Toute une mise en scène

Avec des feux couvants

Sous la terre, durant plus longtemps

Plus impactant, évidemment

Et quand c'est au tout s'effondrant

Peu ou plus de liens entre les gens

Tout autre que soi, devenant, un ennemi, une ennemie

Car, l'on ne sait plus qui est qui

Et qui fait quoi, aussi

La jungle impitoyable du capitalisme, tant de ravages

Tout y est zone, pauvre, riche, tout y est sauvage !

Plus rien, ne semblant

Arrêter le planning, de tout gouvernement

Il faut gérer le désastre, le catastrophisme, la soumission, durablement

Grèves, manifestations, des blocages, des sabotages

Tout conçu comme une gestion des conflits, plus qu'un ratage

Du spectaculaire intégré autophage

Et pour contrôler, il faut faire peur

De ceci, la peur

De cela, la peur

Peur d'avoir peur

Comme stratégie de survie, la peur

Car, elle protège aussi du danger

Mais entretenue par le système, c'est de l'anxiété généralisée

Quand elle n'est pas salutaire, elle est utilisée

Diviser, régner, gouverner

Immobiliser les actes et les pensées

Paralysie, panique, tétanie

Souffle coupé, terreur, des idées suicidaires, tachycardie

En France

Quinze pour cent des hommes

Ont des troubles anxieux

Trente pour cent des femmes

Ont des troubles anxieux

Nos sociétés, c'est symboliquement, toujours Versailles

Vers 1780, même, moins quelques failles

Cinq mille personnes selon les rangs

Serviteurs, courtisanes et courtisans

Petite noblesse

Grande noblesse

Princes, princesses, reines, rois !

Une stricte hiérarchie

Mais, est-ce si différent de notre aujourd'hui ?

Tout y est plus subtil, moins voyant, ainsi

Tout y est plus atomisé aussi

Chaque classe avec chaque classe

Du faux mélange, surtout, dans cette mélasse

De rien, l'on est loin

Tout, de l'obscurantisme, revient

Retour de la morale sexuelle, au tout vilain

Comme vers 1630, à Cologne et à Anvers

Femmes accoucheuses devenant des sorcières

De nos jours, femmes avortant

De la pensée réactionnaire, du tout stigmatisant

Moins, quoique, les décapitations et les pendaisons

Et le bûcher, en symbolisation

D'une réactualisation et imitation, d'autres

De faux progrès, d'autres

Et nos voisins et voisines

Avec qui, de moins en moins, l'on s'acoquine

Le plus souvent, comme des étrangers et des étrangères

Qui habiteraient très très loin, allez hop, circulez !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

More and more loners

Despite them, despite them

More and more singles

Despite them, despite them

The isolation of loneliness

The loneliness of isolation

We don't meet anymore

We don't talk anymore

Each, each, for himself

Food

For single people

Leisure for lonely people

Housing

For single people

Increasing isolation

Loneliness for all people

We are born alone or alone

Of course, we die alone or alone

And then, what goes with it, a whole life-saver

When everything floods, when everything catches fire

The world will be flooded

The world will be burned down

From year to year

Little by little like an inevitability

An inexorable advance

And of that, whoever, I never dream of mocking

Something to have, moreover, the desire to commit suicide

By the way we consume

By our ways of behaving

Because of our false ways of communicating

Like the megacities of subsidence

Subsidence of soils and cities, oh dementia!

So

That on the evolutionary clock

Compared to a twenty four hour day

420 million years ago, sharks already

Appearing like that, at seven in the morning

So

That on the evolutionary clock

Much more recent is the human race

Appearing at 11:59 p.m.

And so that’s just a minute

But the sharks are unjustly exterminated

Human beings, them, never ceasing to proliferate

So that, all alive, it never ceases to devastate everything

Anthropocene

Pyrocène

Capitalocène

A whole staging

With smoldering lights

Under the ground, for longer

More impactful, of course

And when it's all falling apart

Few or more links between people

Everything other than oneself, becoming an enemy, an enemy

Because we no longer know who is who

And who does what, too

The ruthless jungle of capitalism, so much devastation

Everything is zone, poor, rich, everything is wild!

Nothing more, seeming

Stop the planning, of any government

We must manage disaster, catastrophism, submission, sustainably

Strikes, demonstrations, blockades, sabotage

Everything conceived as conflict management, more than a failure

Spectacular integrated autophage

And to control, you have to be afraid

Fear of this

Fear

Fear of being afraid

As a survival strategy, fear

Because it also protects from danger

But maintained by the system, it is generalized anxiety

When it is not beneficial, it is used

Divide, rule, rule

Freeze actions and thoughts

Paralysis, panic, tetany

Breath cut, terror, suicidal thoughts, tachycardia

In France

Fifteen percent of men

Have anxiety disorders

Thirty percent of women

Have anxiety disorders

Our societies are symbolically, always Versailles

Around 1780, even, minus some faults

Five thousand people according to the ranks

Servants, courtesans and courtiers

Gentry

Great nobility

Princes, princesses, queens, kings!

Strict hierarchy

But, is it so different from our today?

Everything is more subtle, less visible, as well

Everything is more atomized there too

Each class with each class

False mixture, above all, in this molasses

You're welcome, you're far

Everything from obscurantism comes back

Return of sexual morality to the ugly

As around 1630, in Cologne and Antwerp

Midwives becoming witches

Nowadays, abortion women

Reactionary thinking, stigmatizing at all

Less, though, beheadings and hangings

And the pyre, in symbolization

Of an update and imitation, others

False progress, others

And our neighbors

With whom, less and less, we get hooked

Most often, like strangers

Who would live very very far, go hop, move on!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"