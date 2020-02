L'impermanence capitalisée

Capitalisation de l'impermanence

L'impermanence

N'est pas de la vacance

La seule permanence

C'est finalement, le malheur

La seule permanence

C'est finalement, la terreur

Tout le reste

Est de l'ordre du fugace

Tout le reste

Est l'opposé de la limace

Permanence de l'impermanence

L'impermanence de la permanence

L'on peut très vite perdre la santé

Comme sur les routes de France, chaque année

Milliers de tués, de blessés, des infirmités

Enfants, adolescence, femmes, hommes, personne n'est épargné

Avec aussi

La pollution atmosphérique, il faut compter

48000 décès par an, la France polluée

Et toute vie devenant un combat

Rien que pour survivre, voilà

Se battre avec les administrations

Incompétence, je-m'en-foutisme, comme une profession

Harceler le secrétariat pour avoir un papier

C'est encore trop demandé

Il faut donc vivre par procuration

C'est là le boulot des stars de la télévision

De l'effet miroir et de l'identification !

La technologie de la sédentarité

En Angleterre, des sumos, ce sont des bébés

Par exemple, il y a quelques dizaines d'années

En France, lors d'épreuves scolaires, une banalité

Les élèves couraient environ 600 mètres en trois minutes

De nos jours, les élèves courent la même distance, en quatre minutes

Et la sédentarité tue plus que le tabac

La technologie est passée par là

Santé physique et santé mentale

Mimétisme de la santé environnementale

Comme la consommation de viande

USA, une effroyable demande

Cent kg de viande par an

Et ce par habitante et habitant

En France, c'est moins de soixante kg, comparativement

Et si tout peut se manger

Tout aussi a une sensibilité

Ainsi, des décapodes marcheurs

Homards, langoustes, araignées de mer

Tourteaux, le bernard-l'ermite, ont une sensibilité

Malgré tout

Dans l'eau bouillante, ils sont plongés

Au moins, en Suisse, ces bestioles sont anesthésiées

Avant d'être torturées et ébouillantées

Et avec la Pecten maximus, il faut compter

Coquille Saint Jacques, mollusque bivalve, non épargné

200 yeux millimétriques, en bord de coquille

Champ visuel de 250 degrés, jamais ne décille !

Le capital

Est comme un palace

Pour la pauvreté, pas la moindre place

Et ne pas confondre misère et pauvreté

La richesse aussi est une misère

Même si elle n'est pas pauvreté

Par déduction, tout le reste, vous trouverez

Donc, toute une stratégie polyvalente

Comme pour NDDL, récupération latente

Mais le pouvoir en place doit sauver la face

Il faut que le zadiste trépasse

Le capital c'est l'éternel casse

De tous les acquis sociaux

De tous les rapports conviviaux

Il s'agit de scotomiser la pauvreté

Ou alors, elle peut circuler

Mais dans certains lieux délimités

Dans les rues comme partout

Plus aucun endroit pour dormir, c'est fou

Des dispositifs contre le ou la sans domicile

D'un système inhumain et imbécile

Comme en France, des salles d'attente

Pourtant prévues pour la détente

Et qui sont en fait réservées

Aux voyageuses et aux voyageurs munis d'un billet

Sinon, amende de cent euros, non mais

L'argent n'est cependant que du papier

Certes, l'or est là pour le tester

Une bien étrange société

Avec de l'argent, tu domineras, tu vivras

Sans argent, tu seras dominé, tu crèveras !

Comme me le dit l'ami Jean-Luc

Qui du capital connaît tous les trucs

Il ne faut point confondre, le fou et le dégénéré

Trump n'est pas fou, c'est un dégénéré

De cet exemple, l'on peut généraliser

Du film

" Aux postes de combat " 1965

L'emportant donc, sur

Du film

" Docteur Folamour " 1964

D'un côté, un américain dégénéré

D'un autre côté, un américain fou

Dégénérescence de la permanence

Permanence de la dégénérescence

Dégénérescence tant physique que psychologique

Comme si le monde entier avait la colique

Toute relation ou presque, morte

Toute conversation ou presque, morte

Ou alors

C'est de la pâle imitation

Dans le dégénéré, plus aucune limitation

Comme si, finalement, la technologie nous limitait

Comme si, finalement, la technologie nous invalidait

De ce monde

Aucune évasion possible

De ce monde

Où le pire est toujours possible !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Capitalized impermanence

Capitalization of impermanence

impermanence

Is not vacancy

The only permanence

It’s finally, misfortune

The only permanence

It’s finally, terror

Everything else

Is of the order of the fleeting

Everything else

Is the opposite of the slug

Permanence of impermanence

The impermanence of permanence

You can lose health very quickly

As on the roads of France, every year

Thousands killed, injured, disabled

Children, adolescence, women, men, no one is spared

With also

Air pollution, you have to count

48,000 deaths per year, France polluted

And all life becomes a fight

Just to survive, that's it

Fighting with administrations

Incompetence, I don't care, like a profession

Harass the secretariat for a paper

It's still too much in demand

So you have to live by proxy

This is the job of TV stars

Mirror effect and identification!

Sedentary lifestyle technology

In England, sumos are babies

For example, a few decades ago

In France, during school tests, a banality

Students ran about 600 meters in three minutes

Nowadays, students run the same distance, in four minutes

Sedentary lifestyle kills more than tobacco

Technology has been there

Physical and mental health

Environmental health mimicry

Like eating meat

USA, a terrible request

One hundred kg of meat per year

And this per inhabitant

In France, it's less than sixty kg, compared

And if everything can be eaten

Just as has a sensitivity

So walking decapods

Lobsters, lobsters, spider crabs

Crabs, the hermit crab, have a sensitivity

Nevertheless

In boiling water, they are immersed

At least, in Switzerland, these critters are anesthetized

Before being tortured and scalded

And with Pecten maximus, you have to count

Scallop, bivalve mollusk, not spared

200 millimeter eyes, at the edge of the shell

250 degree field of view, never kills!

The capital

Is like a palace

No place for poverty

And do not confuse misery and poverty

Wealth is also misery

Even if it is not poverty

By implication, everything else, you will find

So a whole versatile strategy

As for NDDL, latent recovery

But the power in place must save face

The Zadist must die

Capital is eternal breakage

Of all social benefits

Of all the user-friendly reports

It's about scotomizing poverty

Or it can circulate

But in certain demarcated places

In the streets as everywhere

No place to sleep, it's crazy

Anti-homelessness measures

Of an inhuman and foolish system

As in France, waiting rooms

Yet planned for relaxation

And which are actually reserved

For travelers with a ticket

Otherwise, fine of one hundred euros, no but

Money is just paper

Gold is there to test it

A very strange society

With money, you will dominate, you will live

Without money, you will be dominated, you will die!

As my friend Jean-Luc tells me

Who of capital knows all the tricks

The madman and the degenerate must not be confused

Trump is not crazy, he's a degenerate

From this example, we can generalize

Film

"At the combat stations" 1965

So prevailing over

Film

"Doctor Folamour" 1964

On the one hand, a degenerate American

On the other hand, a crazy American

Degeneration of permanence

Permanence of degeneration

Both physical and psychological degeneration

As if the whole world had colic

Almost any relationship, dead

Almost any conversation, dead

Or

It's pale imitation

In the degenerate, no more limitations

As if, ultimately, technology limited us

As if technology ultimately invalidates us

Of this world

No escape possible

Of this world

Where the worst is always possible!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"