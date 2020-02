Du mégacène énergivore

" Plusieurs régions du monde vont devenir littéralement inhabitables parce qu'il y fera trop chaud, parce que les territoires seront inondés, parce que les terres ne seront plus cultivables. "

François Gemenne ( géopolitologue )

Et, nous les verrons

Bientôt, des milliards de réfugiés climatiques

Déjà, nous avons

Air, eau, nourriture, des conflits endémiques

Maladies, épidémies

Coronavirus de Chine, en contraire du déni

Sécheresse, montée des eaux, c'est ainsi

Des phénomènes de plus en plus accentués

Ce, au fil des années

Le permafrost qui disparaît

Et, néanmoins, toujours, l'enfant paraît

Le genre humain

N'est pas si malin

Pour se nourrir ainsi

Des conflits, des guerres, du faux partage

Nous devons apprendre à devenir des sages

Tout aurait pu être un paradis permanent

Avec d'autres déterminants

Et donc d'autres comportements !

Mais à la naissance

Nos têtes sont vides, la belle évidence

Elles sont remplies ineptement

Ou alors, elles sont si vides

Que l'on peut y mettre, ce que l'on veut, dedans

Et tout suit alors, forcément !

De la pollution interne

De la pollution externe

Le streaming

Comme l'avion, pollution de même timing

L'activité numérique

Trois pour cent, environ

Les avions civils et leur trafic

Cinq pour cent, environ

Du tourisme frénétique

Dix pour cent, environ

Sans compter tout le reste, plus qu'un zeste, qui tout dévore

Les voitures et l'agriculture, le textile, le bâtiment, qui font très fort

De l'énergivore

Au tout omnivore

" L'avenir sera épouvantable, soit franchement épouvantable "

Nikita Zimov ( savant russe )

Je pollue

Tu pollues

Il pollue ou elle pollue

Nous polluons

Vous polluez

Ils polluent ou elles polluent

Nous nous polluons

Vous vous polluez

C'est une affaire entendue

Puisque pour cela, tout a été prévu

Plus personne n'est à l'abri

De la nature, qui de plus en plus souvent, se met en furie

En France, ainsi

Dix sept millions de personnes

Peuvent, des inondations, devenir des victimes

Possibles sinistrés

Possibles blessés

Dégâts certifiés !

Il faut aussi compter avec les déchets électroniques

De l'Europe à l'Asie, à l'Afrique

Des décharges à ciel ouvert

Des réparations et des ventes, pour remettre le couvert

Toute une armada de fumée toxique

Soixante pour cent de nos personnels déchets

De l'eau polluée en prime, mais qui le sait ?

Les gaz de nos frigos

Et cuivre, or, aluminium, et autres précieux métaux

Et pour ceux et celles qui fouillent nos poubelles

Cancers et diverses maladies, tout s'y mêle

Pas étonnant

Si l'humanité consomme tant de médicaments

Comme le fentanyl

Cinquante fois plus puissant que l'héroïne

C'est l'ère des opioïdes

Une autre façon de suicide

Trois décès par jour en France

L'overdose renie toute résilience

Avec des dizaines de milliers de décès

Chaque année aux USA, d'horribles faits

Comme des laissés pour compte, discret génocide

Et de la transmission mère/enfant

Tout le monde, sur ordonnance, s'en procurant

Là aussi, toute une complicité

Laboratoires, médecins, pharmaciens, comme des alliés

Nous sommes en fin de course

Il faut vite, très vite, une autre source

De l'extinction prématurée, ne pourra nous sauver, aucune bourse

Où, il faudrait que insupportablement, l'on tousse

Agir vraiment, par peur bleue, par frousse

De force plus que de gré, ouvrir, de secours, la trousse !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Several regions of the world will literally become uninhabitable because it will be too hot there, because the territories will be flooded, because the land will no longer be cultivable."

François Gemenne (geopolitologist)

And, we will see them

Billions of climate refugees coming soon

Already we have

Air, water, food, endemic conflicts

Diseases, epidemics

Coronavirus from China, contrary to denial

Drought, rising waters, that's how it is

Increasingly accentuated phenomena

This, over the years

The disappearing permafrost

And, nevertheless, always, the child appears

The human race

Is not so smart

To eat like this

Conflicts, wars, false sharing

We must learn to become wise men

Everything could have been a permanent paradise

With other determinants

And therefore other behaviors!

But at birth

Our heads are empty, the beautiful evidence

They are filled ineptly

Or they’re so empty

That we can put there, what we want, inside

And everything then follows, necessarily!

Internal pollution

External pollution

Streaming

Like the plane, pollution of the same timing

Digital activity

About three percent

Civilian aircraft and their traffic

About five percent

Frenzied tourism

About ten percent

Without counting everything else, more than a zest, which devours everything

Cars and agriculture, textiles, construction, which are very strong

Energivore

Omnivorous

"The future will be appalling, frankly appalling"

Nikita Zimov (Russian scientist)

I pollute

You pollute

He pollutes or she pollutes

We pollute

You pollute

They pollute or they pollute

We pollute ourselves

You pollute yourself

It's a case heard

Since everything was planned for this

No one is safe anymore

Of nature, which more and more often, gets furious

In France, as well

Seventeen million people

Can become victims of floods

Possible disaster victims

Possibly injured

Certified damage!

You also have to reckon with electronic waste

From Europe to Asia, to Africa

Open dumpsites

Repairs and sales, to replace the cover

A whole armada of toxic smoke

Sixty percent of our personal waste

Polluted water as a bonus, but who knows?

The gas in our fridges

And copper, gold, aluminum, and other precious metals

And for those who search our garbage cans

Cancers and various illnesses, everything comes together

Not surprising

If humanity consumes so many drugs

Like fentanyl

Fifty times more powerful than heroin

It's the era of opioids

Another way of suicide

Three deaths a day in France

Overdose Denies Resilience

With tens of thousands of deaths

Every year in the USA, horrible facts

Like those left behind, discreet genocide

And mother / child transmission

Everyone, by prescription, getting it

There too, a whole complicity

Laboratories, doctors, pharmacists, like allies

We are at the end of the race

Another source is needed quickly, very quickly

From premature extinction, can not save us, no purse

Where, it would be unbearably necessary, we cough

Act really, out of fear, out of fear

Forcibly more than willing, open, rescue, the kit!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"