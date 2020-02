Paraphysique de l'agnosticisme et du pyrrhonisme

" Vous n'y appartenez pas cher professeur, réplique Mikhaïl, mais il est une catégorie de gens qui, s'ils ne croient pas, doivent au moins faire semblant de croire. Ce sont les tourmenteurs, les oppresseurs et les exploiteurs de l'humanité. Prêtres, monarques, hommes d'Etat, hommes de guerre, financiers publics et privés, fonctionnaires de toutes sortes, policiers, gendarmes, geôliers et bourreaux, monopolisateurs capitalistes, pressureurs, entrepreneurs et propriétaires, avocats, économistes, politiciens de tous bords, jusqu'au dernier vendeur d'épices, tous répéteront à l'unisson ces paroles de Voltaire " Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. " et je retourne la phrase de Voltaire, et je dis " Si Dieu existait réellement, il faudrait le faire disparaître. "

Mikhaïl Bakounine ( 1814 - 1876 ) du livre " La princesse de Bakounine " de Lorenza Foschini aux éditions Quai Voltaire

La définition de la machine

N'est pas vraiment câline

C'est l'entreprise qui la définit

Stupidité fonctionnelle c'est ainsi

Comme tout enregistrement acoustique

Avec partout de la voix robotique

Dans une sorte d'indifférence

Comblée de la fausse différence

Et si la nature

Enfante de la différence

La société, elle, en fait de l'inégalité

Puis, tout s'articulant dans des mots

Des mots qui pèsent lourds

Des mots qui pèsent légers

Tout mot est ainsi historien

Son parcours ne se fait pas en vain

Ainsi le mot bougnoule

Chez les racistes, cela roule

Le corvéable à merci sur les bateaux

Mot récupéré par le colonialisme si idiot

Tout mot a sa petite histoire

Cela donne beaucoup à voir

Le mot nègre, au dix-huitième siècle, esclave noir

Puis cela devint minorité visible

Pour scotomiser tout un racisme risible

Comme aussi d'appartenance différente

La bêtise est toujours violente

Il y a aussi des insultes racistes

Il y a aussi des insultes non racistes

Alors qu'il n'existe aucune race, mais simplement des populations différentes !

Un être humain

N'est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge

Un être humain

Est un être humain, qui sans cesse, bouge

Sa couleur de peau

Peut-être ceci ou cela, et après ?

Il faut vraiment le faire exprès !

Comme tout nationalisme

Avec son propre racisme

En Hollande

Du travail à la française

En France

Du travail d'arabe

Du racisme

Chaque pays avec ses propres braises

Racisme qui le dévore comme le crabe

Et je me souviens

En rapport à maintenant, j'étais un gamin

Il y a certes longtemps

C'est bien cela aussi l'écoulement du temps

Dans un bar à Amsterdam

Dans le quartier des dames

Sur un petit panneau

Et cela n'était pas un faux

" Interdit aux chiens et aux français "

Je vous le dis, cela fait son effet

Hélas

Cela aurait pu être dans n'importe quel pays

Tant qu'il y aura du pays

Tant qu'il y aura de la patrie !

Sans compter

Toutes les blagues sexistes ou racistes

C'est du cul ou de la race

Encore et toujours de la trace

Parfois

Il y a comme une éclaircie

Rare à voir dans une vie

Presque la légalisation du haschich dans tous les Etats-Unis

Comme un tour de l'acteur, prodigieux diable, feu ( 1883 - 1951 ) Jules Berry

De l'effet thérapeutique à l'effet festif

En France, le conservateur y est encore rétif

Cannabusiness

Pour le capital, une nouvelle passe

Certes

Des effets médicaux incontestables

Petit à petit, le capital se met à table

Faire de l'argent le rend affable

Mais cela n'est pas de l'altruisme

C'est toujours là du capitalisme

Court-circuitage de tout un trafic illégal

Marché noir repris par le capital

Une image forte du spectaculaire intégré

Qui sait fabriquer du captieux éclairé

Foin de l'ex-URSS et de son spectaculaire concentré

Même sous sa fausse déstalinisation

Quand c'est le livre que l'on mettait en prison

Et non pas l'auteur

Qui de la doctrine n'était pas à l'heure

Comme pour feu ( 1906 - 1964 ) Vassili Grossman

Du livre ( 1962 ) " Vie et destin " déjà pyromane

Mais d'outre lieu, d'outre temps, même drame !

Et tout est devenu médiocre, c'est un fait

Les médecins ne sont plus ce qu'ils étaient

Jamais le même diagnostic, selon qui c'est

C'est le serment d'hypocrite

De vraiment soigner, l'on évite

C'est toujours l'argent, première motivation, qui lévite

Et tout un personnel soignant

De plus en plus incompétent

Fort heureusement, toujours des exceptions

Avec des personnes qui aiment ce qu'elles font

Il faut fuir comme la peste, toute généralisation

Puis encore, le corps humain, si méconnu

Du tissu conjonctif, fibroblaste, cela réclame son dû

Dans tout le corps, les fascias

Comme des faisceaux de combat

Une sorte d'édit de Thessalonique

380 après l'inventé Jésus, les chrétiens frénétiques

Persécutant tout ce qui bouge

Comme sous feu Franco, le noir et rouge

Vivre est devenu un salaire de la peur

C'est de l'insécure à toute heure

Mais il en a toujours été ainsi

Et toujours ainsi, à moins que n'advienne l'anarchie

1840, Proudhon, anarchiste, 1866, Bakounine, anarchie

Surtout pour la pauvreté

Surtout pour la précarité

Une façon aussi de s'en débarrasser

Comme un camp de concentration invisible

Comme un camp d'extermination invisible

Toute une fausse conscience

Qui domine et soumet le monde

De toutes les hiérarchies, c'est l'évidence

De toute organisation humaine, l'infernale cadence !

Mais

Veuillez me croire

Tout est déjà arrivé

Mais

Veuillez me croire

Sur l'échelle du temps

Tout arrive et tout arrivera

Dans l'illusoire espace-temps

Mais

Veuillez me croire

Tout ou presque est captieux

Tout ou presque est fallacieux

Nos moins, nos plus, nos mieux

Mais

Veuillez me croire

Personne n'est moins

Personne n'est plus

Personne n'est mieux

Mais

Veuillez me croire

Personne n'est mieux que personne

C'est là, la grande escroquerie qui bastonne

Mais

Veuillez me croire

Tu te crois mieux loti que moi

Je me crois mieux loti que toi

Voilà bien ce qui fait tout roi

Et tout roi est l'esclave de ses sujets, ma foi

Mais

Veuillez me croire

Déjà, nous ne sommes plus

Déjà, nous n'avons jamais été

Petit à petit, l'Univers va s'évaporer

Mais peut-être d'un Univers l'autre, du bébé

Mais

Veuillez me croire

Tout individu est indéfinissable, il faut le croire !

" L'unique fois où Mikhaïl perdit la tête pour une femme, ce fut pour Antonia, si différente par sa naissance et son intelligence de celles qu'il avait fréquentées au cours de sa vie. A ses yeux, la différence d'âge importait peu. Sa maturité à lui et sa jeunesse à elle simplifièrent même les choses. Les années extrêmement difficiles passées en prison l'avaient changé. A cinquante ans, il aimait d'un amour sincère et passionné une jeune fille de dix-huit ans : " Mon coeur saigne pour toi, lui écrivait-il. Nuit et jour, je rêve de toi. Dès que tu m'auras rejoint, nous partirons pour l'Italie. Ne crains rien, mon coeur, tu auras une femme de chambre et il y aura suffisamment pour vivre. Seulement, viens !"

La princesse de Bakounine de Lorenza Foschini aux éditions Quai Voltaire

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"You do not belong to it dear professor, replies Mikhail, but there is a category of people who, if they do not believe, must at least pretend to believe. They are the tormenters, the oppressors and the exploiters of the Priests, monarchs, statesmen, men of war, public and private financiers, civil servants of all kinds, police officers, gendarmes, jailers and executioners, capitalist monopolists, pressurers, entrepreneurs and owners, lawyers, economists, politicians of all stripes , until the last seller of spices, all will repeat in unison these words of Voltaire "If God did not exist, it would be necessary to invent it. "and I return Voltaire's sentence, and I say" If God really existed, it would have to be made to disappear. "

Mikhaïl Bakounine (1814 - 1876) from the book "La princesse de Bakounine" by Lorenza Foschini published by Quai Voltaire

The definition of the machine

Is not really cuddly

The company defines it

Functional stupidity this is how

Like any acoustic recording

With robotic voices everywhere

In a kind of indifference

Filled with the false difference

And if nature

Child of difference

Society makes it inequality

Then, all articulated in words

Heavy words

Words that weigh light

Every word is thus a historian

His journey is not in vain

So the word bougnoule

With racists, it rolls

Thank you on the boat

Word reclaimed by colonialism so silly

Every word has its story

It gives a lot to see

The word Negro, in the eighteenth century, black slave

Then it became visible minority

To scotomize all a laughable racism

Like also of different belonging

Stupidity is always violent

There are also racist insults

There are also non-racist insults

While there is no race, but simply different populations!

A human

Is neither black, nor white, nor yellow, nor red

A human

Is a human being who keeps moving

His skin color

Maybe this or that, and after?

You really have to do it on purpose!

Like all nationalism

With his own racism

In Holland

French-style work

In France

Arabic work

Racism

Each country with its own embers

Racism that devours him like crab

And I remember

Relative to now, I was a kid

Certainly a long time ago

This is also the passage of time

In a bar in Amsterdam

In the ladies' quarter

On a small sign

And that was not a fake

"Forbidden to dogs and French people"

I tell you, it has its effect

Alas

It could have been in any country

As long as there is country

As long as there is a country!

Without counting

All sexist or racist jokes

It's ass or race

Again and again a trace

Sometimes

There is a thinning

Rare to see in a lifetime

Almost legalizing hashish across the United States

Like an actor, prodigious devil, fire (1883 - 1951) Jules Berry

From therapeutic to festive effect

In France, the curator is still reluctant

Cannabusiness

For capital, a new pass

Certainly

Undeniable medical effects

Little by little, capital sits at the table

Making money makes him affable

But this is not altruism

It's still capitalism

Short-circuiting of all illegal traffic

Black market taken over by capital

A strong image of the spectacular integrated

Who knows how to make enlightened captives

Hay from the former USSR and its spectacular concentrate

Even under its false destalinization

When this is the book we put in prison

And not the author

Who of the doctrine was not on time

As for fire (1906 - 1964) Vassili Grossman

From the book (1962) "Life and destiny" already arsonist

But from elsewhere, from other times, the same drama!

And everything has become mediocre, it's a fact

Doctors are not what they used to be

Never the same diagnosis, depending on who it is

It is the hypocritical oath

To really treat, we avoid

It is always money, the first motivation, which levitates

And all the nursing staff

Increasingly incompetent

Fortunately, there are always exceptions

With people who love what they do

We must flee like the plague, any generalization

Then again, the human body, so little known

Connective tissue, fibroblast, it claims its due

Throughout the body, the fascias

Like battle beams

A kind of Thessaloniki edict

380 after invented Jesus, frantic Christians

Persecuting everything that moves

As under Franco, black and red

Living has become a wage of fear

It's insecure all the time

But it always has been

And always so, unless anarchy happens

1840, Proudhon, anarchist, 1866, Bakunin, anarchy

Especially for poverty

Especially for the precariousness

Another way to get rid of it

Like an invisible concentration camp

Like an invisible extermination camp

A whole false conscience

Who dominates and subdues the world

Of all the hierarchies, it's obvious

From any human organization, the infernal cadence!

But

Please believe me

Everything has already happened

But

Please believe me

On the time scale

Everything happens and everything will happen

In the illusory space-time

But

Please believe me

Almost everything is captivating

Almost everything is fallacious

Our less, our more, our better

But

Please believe me

No one is less

No one is anymore

No one is better

But

Please believe me

No one is better than anyone

This is where the big scam that beats up

But

Please believe me

You think you're better off than me

I think I'm better off than you

This is what makes every king

And every king is the slave of his subjects, my faith

But

Please believe me

We are no longer

We have never been

Little by little, the Universe will evaporate

But maybe from one Universe to another, from the baby

But

Please believe me

Every individual is indefinable, you have to believe it!

"The only time Mikhail lost his head for a woman was for Antonia, who was so different in birth and intelligence from those he had attended in his lifetime. In his eyes, the difference in age mattered His maturity and his youth even simplified things. The extremely difficult years spent in prison had changed him. At fifty, he loved with a sincere and passionate love an eighteen year old girl: "My heart is bleeding for you," he wrote to her. Night and day, I dream of you. As soon as you join me, we will leave for Italy. Don't worry, sweetheart, you'll have a maid and there will be enough to live on. Only come! "

The Princess of Bakunin by Lorenza Foschini published by Quai Voltaire

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"