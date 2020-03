Mégacide de thésaurisation

1942

Lancement dans l'espace

Faut bien que nazisme se passe

Premier missile balistique

V2 de l'Allemagne nazie

Puis

Toute la conquête spatiale, plus tard, suivit

Et même en Afrique

Financement participatif pour le fric

Tout un matériel d'aérospatial

Au tout fabriqué sur place

Au tout importé comme trace

Du Zaïre, coin perdu, étrange bal

Et donc, tout importé de RFA, fatal

Mais tout s'oublie, tout passe

Encore

De l'ancien nazi recyclé

Dans le monde de la fusée

Cela pue

Autant que le dictateur Mobutu

Qui fut béni par tous les corrompus

Tout cela se conjuguant

Tout cela s'associant

Passé, futur, présent

Mais une fusée s'écrasant

Terminus du satellite communiquant

Et l'OTRAG

Finit en tragédie et en gag !

Du pétard à la fusée

Combustibles innovants, pour hisser

De la vitesse d'échappement pour s'envoler

Avec aussi, de l'armement toujours amélioré

Pour neutraliser ou pour tuer

Du mégacide

De tous les génocides

Territoires et propriétés, le véritable acide

Tout a été réadapté

Tout a été réactualisé

Comme l'univers concentrationnaire

Fils, filles, pères, mères

Non seulement

Des camps nazis

Non seulement

Des camps staliniens

D'autres moins connus, c'est certain

Avec même des contemporains

Mais

Aussi, des temples de la consommation

Mais

Aussi, du tourisme de massification

Et toujours des paroles sans les actes

Sinon, depuis longtemps, un autre pacte

L'éboueur le sait, sociologue qui vide nos ordures

De la dissonance cognitive qui dure !

" Les gens sont des écologistes dans leurs têtes mais pas dans leurs actes. "

Un éboueur de Paris

Comme chaque ordinateur

Pesant son poids d'horreur

Des dizaines de kg de matières rares

Hors la voiture, comme des kilomètres, à part

Avec aussi de la fumisterie

Avec aussi de l'hypocrisie

Ainsi, du robot Sophie

Adopté par la tyrannique Arabie Saoudite

Vraiment, la pensée séparée, médite

Aucun droit, féminicide culturel, qui l'édite

Même si, le minimum vital, depuis peu, elle édite

Et à quand, de la morale sexuelle, et de sa clique

Par exemple, des boulangeries érotiques

Un vagin nature, aïe, aïe, ail, ail

Un vagin au chocolat

Un vagin à la confiture

Un vagin à ceci ou un vagin à cela

Un pénis nature, avec liqueur

Ou sans liqueur

Un pénis au chocolat

Un pénis à la confiture

Un pénis à ceci ou à cela

Des nichons au miel

Des nichons sans miel

Des nichons avec du lait

Des nichons sans lait

Selon les goûts et les couleurs

Là, il s'agirait de gâteaux

Ailleurs, d'autres gestes, d'autres pratiques, d'autres mots

Quand toute vérité ne serait qu' un moment du faux

La gourmandise sans menteuses et sans menteurs

De nouvelles conceptions, de nouvelles lueurs

Sans lieux communs, sans préjugés, sans jugements de valeur

Mais, de tous temps

Et pour tout esprit imaginant

Ce qui se fait

Se fera, a déjà été fait

En pratique, narguer la camarde et sa faux

Il y aurait de quoi faire

Avec un nouvel imaginaire !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

1942

Space launch

Nazism must happen

First ballistic missile

V2 of Nazi Germany

Then

All the space conquest, later, followed

And even in Africa

Crowdfunding for cash

All aerospace equipment

All manufactured on site

At all imported as a trace

From Zaire, lost corner, strange ball

And so, all imported from Germany, fatal

But everything is forgotten, everything passes

Again

Old Nazi Recycled

In the rocket world

It stinks

As much as the dictator Mobutu

Who was blessed by all the corrupt

All this combined

All this combining

Past, future, present

But a rocket crashing

Communicating satellite terminal

And the OTRAG

Ends in tragedy and gag!

From the firecracker to the rocket

Innovative fuels, for hoisting

Escape speed to fly away

With also, weapons always improved

To neutralize or to kill

Megacid

Of all the genocides

Territories and properties, the real acid

Everything has been rehabilitated

Everything has been refreshed

Like the concentration camp universe

Son, daughters, fathers, mothers

Not only

Nazi camps

Not only

Stalinist camps

Others less known for sure

With even contemporaries

But

Also, temples of consumption

But

Also, mass tourism

And always words without deeds

Otherwise, for a long time, another pact

The garbage collector knows it, sociologist who empties our garbage

Lasting cognitive dissonance!

"People are ecologists in their heads but not in their actions."

A garbage collector from Paris

Like every computer

Weighing its weight in horror

Tens of kg of rare materials

Outside the car, like miles apart

With also fumisterie

Also with hypocrisy

So, from the robot Sophie

Adopted by the tyrannical Saudi Arabia

Truly, separate thinking, meditates

No right, cultural feminicide, which edits it

Even if, the vital minimum, recently, it publishes

And when, sexual morality and its clique

For example, erotic bakeries

A natural vagina, ouch, ouch, garlic, garlic

A chocolate vagina

A vagina with jam

A vagina at this or a vagina at this

A natural penis, with liquor

Or without liquor

A chocolate penis

A penis with jam

A penis to this or that

Honey boobs

Boobs without honey

Boobs with milk

Milk-free boobs

According to tastes and colors

There, it would be cakes

Elsewhere, other gestures, other practices, other words

When all truth is only a moment of the false

Gluttony without liars and without liars

New designs, new lights

Without commonplace, without prejudice, without value judgments

But, at all times

And for all imagining minds

What is done

Will be done, has already been done

In practice, taunt the camarde and its scythe

There would be enough to do

With a new imagination!

