Monsanto, salaud

Le peuple aura ta peau

Et oui

Si la vie est dans le pré

La mort est aussi dans le pré

Agriculture biologique

Agriculture chimique

Comme le montre bien l'excellent

Documentaire de télévision, pourtant

" La vie est dans le pré "

Et subliminalement, de tout gouvernement et de son inutilité

Aucun ministre, aucune ministre, ne pouvant rien changer

Tout étant la camisole des marchés

Mais les gens n'aiment pas être déstabilisés

Faire l'autruche, pour éviter toute anxiété

Comme beaucoup de paysans français qui préfèrent tout ignorer

Il en va ainsi

Du passé historique, aussi

De toutes les tragédies, de toutes les saletés

23/08/1939

Pacte de l'Allemagne nazie

Pacte de l'URSS stalinienne

Fascisme brun

Fascisme rouge

Tirant sur tout ce qui bouge

Le fascisme rouge

Qui aura éliminé ses propres dirigeants

Qui aura éliminé son propre peuple

Qui aura éliminé les généraux de sa propre armée !

Ainsi des caves des services secrets

Fascisme brun, fascisme rouge, qui n'en avaient

En URSS, une balle dans la nuque, toutes les deux minutes

Est traité de menteur qui dénonce ces faits

Du mensonge déconcertant, tout un biais

Car, là

Même l'accusateur

Même le calomniateur

Même le procureur

Peuvent être accusés, torturés

Peuvent être tués

Quand sonne leur heure !

D'une terreur l'autre

Mais là, le nazisme, copiant

Mais là, le nazisme, imitant

Mais là, le nazisme, empruntant

Puis, le monde entier, s'en inspirant

Plus hypocritement, plus habilement

Des Staline et des Hitler

S'important

S'exportant

Aujourd'hui, demain, hier

Ou alors

Au tout, révolutionnaire

Au tout, socialisme libertaire

Mais c'est heureux

Pas que des peureuses et des peureux

De la résistance

De la résilience

Là, où on le peut

Et quand on le peut

Par delà le fardeau de son milieu

Par la plume, par la charrue, par la grève, par la manifestation

Et contre toute compétition

Et contre toute hiérarchisation

Voilà bien encore une dénonciation

Qui me vaudra toutes les détestations

Avec le retour, attention à vos abattis

De l'agriculture à visage humain, et voici

L'agriculture sur abattis-brûlis

De l'ancien temps jamais fini !

Et si les morts se levaient ?

Clin d'oeil à feu Léo Ferré qui me charmait

Comme ceux de cet horrible forfait

21857 officiers polonais

Katyn : 4404

Kalinine : 6287

Kharkov : 3896

Kiev : des milliers

Minsk : des milliers

Familles éliminées ou déportées

Plus personne pour témoigner

Stratégie stalinienne érigée

Tchéka ( 1917 ), Guépéou ( 1922 ), NKVD ( 1934 )

Toute une tradition d'exterminateurs, de tueurs

Toute une tradition de terreur et d'horreur

Dont le plus fameux tueur

Des basses pratiques staliniennes, l'éboueur

Feu ( 1895 - 1955 ) Vassili Miklaïlovitch Blokhine

Qui reçut en récompense, l'ordre de Lénine

Avec d'autres distinctions de répugnantes officines

Le nazisme comme le stalinisme, traitant de menteuses et de menteurs

Celles et ceux qui osent remettre les pendules à l'heure

Comme Staline instituant la famine en Ukraine

Bien après la défaite militaire de l'anarchiste Nestor Makhno, ô déveine

Il y eut donc du cannibalisme en Ukraine

Contre les rouges

Contre les blancs

Tout se continuant, indéfiniment

Hier, demain, aujourd'hui, forcément

Il ne faut pas se tromper de camp

Le communisme antistalinien fut aussi liquidé

Rétablir cette réalité scotomisée

Et donc de toutes les horreurs et atrocités

Il en reste toujours des traces

Et partout, dans le monde, à prendre, encore des places !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Monsanto, bastard

The people will have your skin

And yes

If life is in the meadow

Death is also in the meadow

Organic Agriculture

Chemical farming

As the excellent shows

TV documentary, however

"Life is in the meadow"

And subliminally, of any government and its uselessness

No minister, no minister, unable to change anything

Everything being the camisole of the markets

But people don't like to be destabilized

Ostrich, to avoid anxiety

Like many French peasants who prefer to ignore everything

So it is

Also from the historical past

Of all the tragedies, of all the filth

08/23/1939

Nazi Germany Pact

Stalinist USSR Pact

Brown fascism

Red fascism

Pulling on everything that moves

Red fascism

Who will have eliminated his own leaders

Who will have eliminated his own people

Who will have eliminated the generals of his own army!

So secret service cellars

Brown fascism, red fascism, who had none

In the USSR, a bullet in the neck, every two minutes

Is treated as a liar who denounces these facts

Confusing lie, a whole bias

Because there

Even the accuser

Even the slanderer

Even the prosecutor

May be charged, tortured

Can be killed

When their hour strikes!

From one terror to another

But there, Nazism, copying

But there, Nazism, imitating

But there, Nazism, borrowing

Then, the whole world, inspired by it

More hypocritically, more skillfully

Stalins and Hitlers

Important

Exporting

Today, tomorrow, yesterday

Or

All in all, revolutionary

All in all, libertarian socialism

But it's happy

Not just fearful and fearful

Resistance

Resilience

Where we can

And when we can

Beyond the burden of its environment

By pen, by plow, by strike, by demonstration

And against all competition

And against any hierarchy

This is yet another denunciation

Who will earn me all the hates

With the return, watch out for your giblets

Agriculture with a human face, and here

Slash and burn agriculture

Old times never finished!

What if the dead rose?

Wink to the late Léo Ferré who charmed me

Like those in this horrible package

21,857 Polish officers

Katyn: 4404

Kalinin: 6287

Kharkov: 3896

Kiev: thousands

Minsk: thousands

Families eliminated or deported

No one left to testify

Stalinist strategy erected

Tcheka (1917), Guépéou (1922), NKVD (1934)

A whole tradition of exterminators, killers

A whole tradition of terror and horror

Whose most famous killer

Low Stalinist practices, the garbage collector

Fire (1895 - 1955) Vassili Miklaïlovitch Blokhine

Who received as a reward the order of Lenin

With other distinctions from repugnant pharmacies

Nazism like Stalinism, dealing with liars

Those who dare to set the record straight

Like Stalin instituting famine in Ukraine

Long after the military defeat of the anarchist Nestor Makhno,

So there was cannibalism in Ukraine

Against the reds

Against whites

Everything continuing, indefinitely

Yesterday, tomorrow, today, necessarily

Don't go wrong

Anti-Stalinist communism was also liquidated

Restore this scotomized reality

And so of all the horrors and atrocities

There are still traces

And everywhere, in the world, to take, still places!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"