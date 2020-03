Inamissible inanité

La pauvreté

C'est surtout de la dépendance

La maladie

C'est surtout de la dépendance

Et des autres, de l'indifférence

La société du marché

Le marché de la société

Un magasin des offrandes

Chacun chacune, pour vendre sa viande

L'argent

Comme puissance de feu

Pour sur le marché, ce qui se fait de mieux

Pour les diverses bourgeoisies

Une bouffe un peu moins empoisonnée

Pour les diverses pauvretés

Une bouffe malsaine, des cancers diversifiés

Ni chance

Ni malchance

Mais de la loi des probabilités

L'économie, cynique, peut tout calculer

Des profits, des pertes, des dépenses

De l'autocritique, toute une dispense

Souriez, pour vous persuader

Souriez, pour vous conditionner !

Il y a des guerres visibles

Jadis, la guerre de Corée

Trois millions de personnes tuées, mais c'est oublié

Et ce en trois ans, aucune guerre n'est risible

Et par le jeu des alliances

Une possible guerre nucléaire, contre l'évidence

Corée du Sud, Corée du Nord

USA, Chine, Russie, pas au même port

Car

Il y a des bombes à fission dopée

De la cyberguerre et de la cybersécurité

Déjà

Des missiles intercontinentaux

Heureusement, s'immobilisant dans un étau

Mais voilà pourquoi

Des vols spatiaux, de la station orbitale

Bientôt, de l'hydrogène liquide, propulsion sidérale

Fuir un monde surpeuplé, sans foi ni loi

Où tout scélérat est un roi

Cependant

Rien que la plus proche sphère

Même pas la banlieue, en rapport à l'Univers

Proxima B, 4,2 années lumière

40.000 milliards de kilomètres

Pour comprendre, pas besoin d'être géomètre

Alors que la distance Terre/Lune, c'est 384.400 kilomètres !

Et puis

Cela est peu dit

Tout être humain revenant de l'espace

De son corps peut perdre la trace

Malgré toute une gymnastique

D'un gadget l'autre, de l'astronautique

Six pour cent de la masse osseuse perdue

Un tiers de la masse musculaire perdue

Pour rien que six mois en apesanteur

Même avec une population nouvelle

Moteur à plasma, dix fois plus vite, de la foudre irréelle

39 jours pour aller sur Mars, mais la survie toujours pas belle

Certes, des centrifugeuses, de la gravitation artificielle

Mais du danger permanent, de l'inhibition de l'action dans le ciel

Des radiations cosmiques

Déserter une planète où tout est devenu toxique

Ni début, ni fin, au tout cyclique

Comme les écoquartiers

Qui sont parfois construits sur des surfaces polluées

Donc, déserter, pour outre-espace, toutes les erreurs, recommencer

Nonobstant

Si tout avait été collectivisé

Mais dans la fraternité et la solidarité

Et tout est caserne sans la liberté

Seulement compterait notre planète

Faisant fi, à ce jour, des 3604 exoplanètes

Rien qu'en Amazonie, 250 langues différentes

Des dizaines de familles linguistiques, diversité effarante !

Mais

Le monde s'organise dans la fausse conscience

Dans une totale inconscience de la fausse conscience

Toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les croyances

Cela passe à la télé, cela parade à la radio

Dans la plupart des journaux

Bientôt, déjà, ici, pas ailleurs, aucune zone habitable

Sur la planète Terre, tout infréquentable

Dans la même unité de temps

Qui peut s'arrêter à tout moment

Quarante mètres de diamètre, un télescope géant

La foudre aussi est maintenant réadaptée

L'hibernation un jour maîtrisée

Pourtant, dans nos villes

Quand l'économie est si vile

Des gens meurent de froid

Des gens meurent de faim

De la petite bourgeoisie toujours satisfaite

De la grande bourgeoisie qui fait la fête

De la moyenne bourgeoisie qui s'entête

Finalement, les rats vivent mieux que nous

Et à Paris, 1,6 à 1,7 rat par personne, c'est fou

3,800 millions de rats environ, des éboueurs naturels

Pas comme nous, dans le comportement, aucun fiel

Servant à éliminer neuf kilogrammes de déchets par an

Et ce par rat urbain, qui vit un an

Alors que l'industrie chimique, tuant

157.000 rats, un million de souris, tous les ans !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Poverty

It's mostly addiction

Disease

It's mostly addiction

And others, indifference

The market society

The company market

An offering store

Each one, to sell his meat

Money

Like firepower

For the best in the market

For the various bourgeoisies

A slightly less poisoned food

For the various types of poverty

Unhealthy food, diverse cancers

No luck

No bad luck

But from the law of probabilities

Economy, cynical, can calculate everything

Profits, losses, expenses

Self-criticism, a whole exemption

Smile, to persuade yourself

Smile, to condition yourself!

There are visible wars

Formerly the Korean War

Three million people killed, but it's forgotten

And in three years, no war is laughable

And through the game of alliances

A possible nuclear war, against the obvious

South Korea, North Korea

USA, China, Russia, not at the same port

Because

There are doped fission bombs

Cyber ​​war and cybersecurity

Already

Intercontinental missiles

Fortunately, immobilizing in a vice

But that's why

Spaceflight, from the orbital station

Soon, liquid hydrogen, sidereal propulsion

Flee a crowded, lawless world

Where every scoundrel is a king

However

Just the closest sphere

Not even the suburbs, in relation to the Universe

Proxima B, 4.2 light years

40,000 billion km

To understand, you don't have to be a surveyor

While the Earth / Moon distance is 384,400 kilometers!

And then

It is little said

Every human being returning from space

His body can lose track

Despite all the gymnastics

From one gadget to another, from astronautics

Six percent of the lost bone mass

A third of the lost muscle mass

For just six months in weightlessness

Even with a new population

Plasma motor, ten times faster, unreal lightning

39 days to go to Mars, but survival still not good

Certainly, centrifuges, artificial gravitation

But permanent danger, inhibition of action in the sky

Cosmic radiation

Desert a planet where everything has become toxic

Neither beginning nor end, all cyclical

Like eco-districts

Which are sometimes built on polluted surfaces

So, desert, for overspace, all the errors, start again

Notwithstanding

If everything had been collectivized

But in fraternity and solidarity

And everything is barracks without freedom

Only our planet would count

Ignoring, to date, the 3604 exoplanets

In Amazonia alone, 250 different languages

Dozens of linguistic families, staggering diversity!

But

The world is organized in false consciousness

In total unconsciousness of false consciousness

All religions, all ideologies, all beliefs

It goes on TV, it shows on the radio

In most newspapers

Soon, already, here, not elsewhere, no habitable zone

On planet Earth, everything infrequent

In the same unit of time

Who can stop at any time

Forty meters in diameter, a giant telescope

Lightning too is now readapted

Hibernation one day under control

Yet in our cities

When the economy is so vile

People are dying of cold

People starve

Always satisfied petty bourgeoisie

Of the big bourgeoisie that celebrates

Of the stubborn middle-class

Finally, rats live better than us

And in Paris, 1.6 to 1.7 rats per person, it's crazy

Around 3,800 million rats, natural garbage collectors

Not like us, in behavior, no gall

Used to eliminate nine kilograms of waste per year

And this by urban rat, which lives a year

While the chemical industry, killing

157,000 rats, a million mice, every year!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"