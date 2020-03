La diversité clonée

" La matière dicte à l'espace comment se déformer. L'espace dicte à la matière comment se déplacer "

John Archibald Wheeler ( physicien ) Du livre " Le livre des univers " de John Barrow aux éditions Dunod

Du microbiote du pénis et du vagin

Feu ( 1523 - 1562 ) monsieur Gabriel Fallope, du génital, fut l'origine

Clitoris, vagin, et de la flore vaginale

Le pendant du microbiote intestinal

Finalement, rien ne rebute le capital

Qui peut tout récupérer sans mal

Il nous faut donc récupérer le capital

Et l'épilation intégrale

De la mode de l'épilation vaginale

Sécheresse, de l'infection fatale

Certes, c'est du plaisir labial

Mais un milliard d'infections vaginales

Dans le monde, chaque année, de l'erreur génitale

Quand un sujet toujours tabou

Devient tendance, l'on s'encanaille, c'est fou

Mais

Si tout le monde sexait selon ses envies et ses besoins

De sexualité, l'on parlerait justement moins

Pénis, vulve, vagin, braquemard, queue, tout y serait sain

Il y a une telle misère sexuelle

Encore plus criante dans le couple, où c'est qu'on baise ?

Sans que l'on me taise

Du couple standard, qui fornique, de moyenne

Une à deux fois par semaine

Et souvent, c'est par mois, quelle déveine !

Il faut réhabiliter toutes les odeurs

Contre tous les produits tueurs

L'odeur du vagin

Avant d'y faire un câlin

L'odeur du trou de balle

J'entends, pas ça, c'est sale

Mais, c'est quoi, le propre ou le sale ?

Tout s'apprenant dès la naissance

Sinon, tout rapport humain serait jugé d'indécence

C'est la plus secrète des évidences

Il faut apprendre le pot

Le pipi, le caca, refouler sa peau

Car, tout est licence

Dans la petite enfance

Nous sommes éduqués

Nous sommes dressés

Avec ées, simples femmes ou déesses

Selon les rites

Selon les mythes

Selon les époques

Selon les pays, les modes, tout en stock

Rien n'est naturel

Tout est donc de l'artificiel

Rien n'est de nature

Tout est de culture

Nos façons de voir et de faire

Tout notre savoir, tous nos repères !

Et tout se paye cher

Comme la célébrité qui use les nerfs

Dans tout son appareillage spectaculaire

Comme jadis, née en 1961, Nadia Comaneci

Fameuse gymnaste expropriée de sa jeune vie

Plus grande gymnaste de tous les temps

D'une gymnastique qui lui prit absolument tout son temps

Elle fut surtout instrumentalisée par des tyrans

Sous une surveillance roumaine de tous les instants

Et à sa faim, tout juste, mangeant

Puis, un jour, aux Etats-Unis, s'enfuyant

D'un procédé l'autre

Soi ou l'autre

Du symbolique, soulever sa jupe, baisser son froc

Dans la société où tout est équivoque

Dans la société au tout toc

Une prostitution ignorée qui nous moque

D'un renoncement l'autre, de soumission en soumission

Plus aucune réelle contestation

Elle a su se moderniser la réaction

En France, elle a le visage politique de Macron

Propre sur elle

Toutes les vieilleries révolutionnaires à la poubelle

La tyrannie, donc, sans démocratie directe, a de nombreux visages

L'on ne peut lui donner aucun âge

Elle est maîtresse du déguisement

Et beaucoup de gens tombent dedans

Mais plus nous sommes propres

Plus nous produisons de déchets, c'est du propre !

La perversité du système

Le système de la perversité

Le théorème du capital

Qui met tout à mal

Une tectonique des plaques

Les plaques de la tectonique

Europe/Asie

Maintenant un seul continent

L'Eurasie de l'économie

Fragments différents assemblés

Croûte continentale

Croûte océanique

Croûte économique

De la plaque continentale

Comme de toute plaque idéologique du capital

Douze plaques, ou plus, ou moins, du pléthorique

Il en va aussi

Du continent englouti, ou Zélandia

Comme de la théorie révolutionnaire, 1968, nous revoilà

Géopolitique, géographique, géologique

Une tectonique, c'est trois à six centimètres par an

Il s'en passe des choses dans l'asthénosphère

De la géologie, étranges enchères

Formation du granit primitif

Formation du cerveau primitif

Comme une symphonie de tout ce qui est

De tout ce qui a été, de tout ce qui sera, de tous les faits

A été, sera, est fait, dans tout effet !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Matter dictates to space how to deform. Space dictates to matter how to move"

John Archibald Wheeler (physicist) From the book "The book of universes" by John Barrow to Dunod editions

Penis and vagina microbiota

Feu (1523 - 1562) Monsieur Gabriel Fallope, from the genital, was the origin

Clitoris, vagina, and vaginal flora

The counterpart of the intestinal microbiota

Finally, nothing puts off capital

Who can recover everything without harm

So we have to recover the capital

And full hair removal

Fashion vaginal hair removal

Drought, fatal infection

Certainly it's lip fun

But a billion vaginal infections

Around the world every year from genital error

When a subject is still taboo

Become trendy, we get slammed, it's crazy

But

If everyone sexed according to their desires and needs

Sexuality, we would just talk less

Penis, vulva, vagina, cock, tail, everything would be healthy

There is such sexual misery

Even more glaring in the couple, where is that we fuck?

Without being silenced

Of the standard couple, who fornique, of average

Once or twice a week

And often, it is per month, what deviousness!

We must rehabilitate all odors

Against all killer products

The smell of the vagina

Before hugging

The smell of the bullet hole

I hear, not that, it's dirty

But, what is it, clean or dirty?

Learning everything from birth

Otherwise, any human relationship would be judged to be indecent.

This is the most secret evidence

You have to learn the pot

Peeing, pooping, pushing back your skin

Because everything is license

In early childhood

We are educated

We are trained

With women, simple women or goddesses

According to the rites

According to myths

According to the times

According to the countries, the modes, all in stock

Nothing is natural

Everything is artificial

Nothing is of a nature

Everything is culture

Our ways of seeing and doing

All our knowledge, all our benchmarks!

And everything is expensive

Like the celebrity who wears out the nerves

In all its spectacular equipment

As once, born in 1961, Nadia Comaneci

Famous gymnast expropriated from her young life

Greatest gymnast of all time

Of gymnastics that took him absolutely all his time

It was mainly exploited by tyrants

Under Romanian surveillance at all times

And to its hunger, just eating

Then, one day, in the United States, fleeing

From one process to another

Either or the other

Symbolic, lifting your skirt, lowering your pants

In a society where everything is equivocal

In an all-knock society

An ignored prostitution that makes fun of us

From one renunciation to another, from submission to submission

No more real challenges

She knew how to modernize the reaction

In France, she has the political face of Macron

Clean on it

All revolutionary trash in the trash

Tyranny, therefore, without direct democracy, has many faces

You can't give it any age

She is mistress of disguise

And a lot of people fall into it

But the cleaner we are

The more waste we produce, it's cleaner!

The perversity of the system

The evil system

The capital theorem

Who hurts everything

Plate tectonics

Tectonic plates

Europe / Asia

Now only one continent

Eurasia economy

Different fragments assembled

Continental crust

Oceanic crust

Economic crust

From the continental plate

As with any ideological plaque of capital

Twelve or more plates or less of the plethoric

So does

From the submerged continent, or Zélandia

Like revolutionary theory, 1968, here we are again

Geopolitics, geographic, geological

A tectonics is three to six centimeters per year

Things are happening in the asthenosphere

Geology, strange auctions

Formation of primitive granite

Primitive brain formation

Like a symphony of all that is

Of all that has been, of all that will be, of all the facts

Has been, will be, is done, in any effect!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"