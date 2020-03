Paraphysique de l'affliction paritaire

Pédophilie de l'église

L'église de la pédophilie

Laissez venir à moi les petits enfants

Cela a dû être interprété littéralement

L'autorité pour les parents

L'autorité de la communauté religieuse

Religieuse ou laïque, toute autorité est odieuse

C'est toujours de l'abus de pouvoir

Le pouvoir de l'abus

Et aussi la hiérarchie des abus

Les abus de la hiérarchie

Femmes, objets de concurrence entre mâles

Sous le capital, c'est image assez banale

Toute autorité pour se couvrir toujours

Dans l'église, le scandale fera juste un petit tour

Mais que nous racontez-vous

L'autorité a tous les droits, taisez-vous !

Car toute institution

Tend à se protéger

Par le mensonge institutionnalisé

Pas seulement chez les catholiques

Mais aussi dans toutes les autres inepties frénétiques !

Certes

La sexualité est soi-disant libérée

Mais de quoi est-elle libérée ?

Certainement pas des préjugés

Et elle n'est pas nommée

Et elle n'est pas parlée

Or

La sexualité est apprise

La sexualité est acquise

C'est une construction bio-psycho-sociale

Elle est donc modelée par le capital

Cela est donc prégnant

Surtout chez les adolescentes et chez les adolescents

Souvent, à l'école maternelle et en primaire

Avant douze ans, toute une éducastration réactionnaire

D'une orientation sexuelle par la pornographie

Avec toute sa fausseté et sa stéréotypie

Plus de quatre vingt dix pour cent des adolescents

Regardent des films pornographiques, par probabilité, trente pour cent

Plus de soixante dix pour cent des adolescentes

Regardent des films pornographiques

Et cinquante pour cent des adolescentes

N'y perçoivent pas la masculinité dominante !

Et en matière sexuelle

Les conseillers conjugaux, ceci est attesté

Avec les conseillères conjugales, sont les mieux formés

Mais hélas, ni les médecins et ni les psychologues

Et ailleurs aussi, c'est le fog

Il suffirait, cependant, d'être un peu sexologue

Cela dit

Ce qui est intéressant

Cela n'est pas de parler de pornographie, évidemment

Mais de montrer pourquoi

La pornographie est cachée ou interdite

Cela est un autre quoi

Sans cesse des envies de forniquer

Tout le monde en serait obsédé

Mais, si épanouie était l'humaine sexualité

Il y aurait peut-être moins d'inhumanité

Et à propos d'inhumanité

Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Pétain

Mao, Staline, et tous les hommes de l'étatisme, plus ou moins

Avec toutes les complicités sans lesquelles ils ne seraient rien

Sur le podium de l'inhumanité, l'on pourrait se bousculer

De petites et de grandes inhumanités

Et de l'inhumanité incontestée

Par exemple, l'Espagne du génocidaire Franco

Encore plus de fosses communes qu'au Cambodge

L'un des plus grands criminels de guerre, fut Francisco Franco !

Hélas

L'on encense encore ces ordures

L'on en fait de belles fritures

Comme un rythme circadien des horreurs

Comme un éternel retour des horreurs

Atlas circadien des organes

Atlas circadien des profanes

Du mécanisme physique propre à des milieux

Mais des autres, nous sommes à cent lieux

Notre ignorance jamais en panne

Et tout être humain est un puits d'ignorance

Que l'on outrepasse en puits de science

De notre ignorance

Nous ne voyons jamais le fond

Prétendre le contraire serait inutile prétention

Mais finalement

Tout est et fait trace

Toute empreinte comme un livre

De cela, le peuple San de Namibie, s'enivre

De tout phénomène, l'interprétation est littérale

Pour qui sait lire les empreintes

Il n'est plus aucune feinte

Et l'Histoire n'est que de l'empreinte

Mais trop ancienne, elle est comme éteinte

Toute interprétation s'y éreinte

Tout y est donc comme une contrainte !

Et nous interprétons tout selon notre conditionnement/engrammation

Selon notre affectivité, selon notre expérience, selon notre éducation

Et tout est parfois si lointain

Tout fait analysé devient donc incertain

Ainsi du quinzième siècle au dix-septième siècle

Soixante mille personnes furent condamnées pour sorcellerie

Malmenées, méprisées, torturées, brûlées

Et donc pour sorcellerie, tuées

Vers 1420

Premier procès pour sorcellerie

Vers 1486

Le marteau des sorcières

Et les femmes, en victimes, seront les premières

Cela fait partie intégrante

De l'histoire des mentalités, cette intrigante

1933

Apparaît le mot de génocide

Et il y en eut des génocides

Prétendus sorciers et prétendues sorcières

1916, les arméniens, puis juifs et gitans, révolutionnaires libertaires

Des crimes de barbarie

Des crimes de vandalisme

Donc, fascisme, nazisme, stalinisme, gauchisme, libéralisme

Tous les masques du capitalisme

Pour éradiquer la culture d'un peuple

Voilà bien qui le dépeuple

De la révolution inconnue

De l'extermination inconnue

Et des tas d'autres exterminations passées inaperçues !

Et à quoi bon la plasticité neuronale

Et à quoi bon les cellules gliales

D'ailleurs presque plus nombreuses que les neurones

Tutrices neuronales, astrocytes sans aumône

Ce qui n'empêche pas l'esclavage moderne

Le salariat est à côté une vieille baderne

Du trafic d'enfants, du trafic d'organes

Du trafic de femmes, au tout insane

De la séquestration, des adoptions illégales

Comme sous feu Franco, adoubé par le capital

Mendicité, exploitation par le travail

Vol imposé, servitude domestique

Prostitution, prélèvement d'organes, d'autres trafics

Tout un monde parallèle

Tout un monde de fiel

Chaque monde tendant à devenir un monde parallèle

Du corporatisme et à chaque échelle

En Europe, la prostitution forcée

Pas de quoi pavoiser

Au moins cinq cent mille personnes, au bas mot

Au moins, cent mille mineurs, le capital, c'est si beau

Venant d'Allemagne, de Bulgarie, de Roumanie

Et d'autres pays aussi

Et des mondes à part

Pas besoin du cosmos, il y en a sur Terre, de toutes parts

Et afin de ne pas garantir mon anonymat

Mon nom n'a pas été modifié, ha ! ha !

Allez, quoi, il faut bien rigoler

Quand le monde entier ne sait que se détester !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Church pedophilia

The Church of Pedophilia

Let the little children come to me

This had to be interpreted literally

Authority for parents

The authority of the religious community

Religious or secular, all authority is odious

It's always an abuse of power

The Power of Abuse

And also the hierarchy of abuse

Abuse of the hierarchy

Women, objects of competition between males

Under the capital, it is rather banal image

Any authority to always cover yourself

In the church, the scandal will just take a little turn

But what do you tell us

The authority has all the rights, be silent!

Because any institution

Tends to protect themselves

By the institutionalized lie

Not just among Catholics

But also in all the other frantic nonsense!

Certainly

Sexuality is supposedly liberated

But what is it released from?

Certainly not prejudice

And she is not named

And she is not spoken

Gold

Sexuality is learned

Sexuality is acquired

It is a bio-psycho-social construction

It is therefore shaped by capital

This is therefore significant

Especially in adolescent girls and adolescents

Often in kindergarten and elementary school

Before twelve, a whole reactionary education

Sexual orientation through pornography

With all its falsity and stereotypy

Over ninety percent of adolescents

Watch pornographic films, probably, thirty percent

Over seventy percent of adolescent girls

Watch pornographic movies

And fifty percent of adolescent girls

Do not perceive the dominant masculinity!

And in sexual matters

Marriage counselors, this is attested

With the marriage counselors, are the best trained

But alas, neither the doctors nor the psychologists

And elsewhere too, it's the fog

It would be enough, however, to be a little sexologist

That said

What is interesting

This is not to talk about pornography, obviously

But to show why

Pornography is hidden or prohibited

This is another what

Constantly desires to fornicate

Everyone would be obsessed with it

But, if fulfilled was human sexuality

There might be less inhumanity

And about inhumanity

Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Pétain

Mao, Stalin, and all the men of statism, more or less

With all the complicity without which they would be nothing

On the podium of inhumanity, we could jostle

Small and large inhumanities

And undisputed inhumanity

For example, the Spain of the genocidal Franco

Even more mass graves than in Cambodia

One of the greatest war criminals was Francisco Franco!

Alas

We still praise this garbage

We make beautiful fries

Like a circadian rhythm of horrors

Like an eternal return of horrors

Circadian Atlas of Organs

Circadian Atlas of the Lay

From the physical mechanism specific to environments

But of the others, we are a hundred places

Our ignorance never broken down

And every human being is a sink of ignorance

That we go beyond a well of science

Of our ignorance

We never see the bottom

To pretend otherwise would be pointless pretension

But finally

Everything is and traces

Any imprint like a book

From this, the San people of Namibia get drunk

Interpretation of any phenomenon is literal

For those who can read fingerprints

There is no more pretense

And history is only an imprint

But too old, it's like extinct

All interpretation is exhausted

Everything is there as a constraint!

And we interpret everything according to our conditioning / engrammation

According to our affectivity, according to our experience, according to our education

And sometimes everything is so far away

Everything analyzed therefore becomes uncertain

Thus from the fifteenth century to the seventeenth century

Sixty thousand people were convicted of witchcraft

Mistreated, despised, tortured, burned

And therefore for witchcraft, killed

Around 1420

First trial for witchcraft

Around 1486

The hammer of witches

And women, as victims, will be the first

This is an integral part

From the history of mentalities, this intriguing

1933

The word genocide appears

And there were genocides

So-called witches and so-called witches

1916, Armenians, then Jews and Gypsies, libertarian revolutionaries

Crimes of barbarism

Crimes of vandalism

So fascism, Nazism, Stalinism, leftism, liberalism

All the masks of capitalism

To eradicate the culture of a people

Here is who depopulates him

From the unknown revolution

Unknown extermination

And lots of other exterminations gone unnoticed!

And what good is neural plasticity

And what good are the glial cells

Besides, almost more numerous than neurons

Neuronal guardians, astrocytes without alms

Which does not prevent modern slavery

The workforce is next to an old badge

Child trafficking, organ trafficking

Trafficking in women, completely insane

For kidnapping, illegal adoptions

As under Franco, dubbed by capital

Begging, exploitation by work

Theft imposed, domestic servitude

Prostitution, organ harvesting, other trafficking

A whole parallel world

A whole world of gall

Each world tending to become a parallel world

Corporatism and on every scale

In Europe, forced prostitution

Nothing to show off

At least five hundred thousand people, at least

At least a hundred thousand miners, capital, it's so beautiful

Coming from Germany, Bulgaria, Romania

And other countries too

And worlds apart

No need for the cosmos, there are on Earth, everywhere

And in order not to guarantee my anonymity

My name has not been changed, ha! ha!

Come on, what, we have to laugh

When the whole world only knows how to hate itself!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"