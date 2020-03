Ni liberté, ni égalité, ni fraternité

Seize kilos de céréales

Pour produire un kilo de viande

Tant de carnivores, cela fait de la demande

Engendrant des maladies et de la quémande

De l'aberration du capital

Alors

Qu'il y a partout de la pauvreté

Et en France

Le seuil de pauvreté

2018

1015 euros par mois

Moi, c'est encore en dessous

Et pour avoir une femme, il faut des sous

C'est à peine mieux, ma foi

Pour la retraite moyenne nette

1300 euros par mois, c'est pas la fête

Et alors

Il faut le ressasser encore

Que le terme de Sécurité Sociale

Sonne comme un gros mot, comme un mal

Cele ne fait pas riche, cela ne fait pas glamour

L'on est assuré du four

De plus en plus de gens à la rue

Même pour qui a perdu la vue

Oser dire le contraire

Est d'un crétinisme peu ordinaire

Certes

Les laquais serviteurs de l'Etat

Eux, sont bien logés, voilà

Femmes, hommes, du pouvoir, bons chiens de garde

Biens dressés, pour faire face, quand cela barde !

Des serviteurs gratuitement logés

Des surfaces habitables d'environ 159 mètre carré

Du personnel domestique de toute gratuité

Comme tout un personnel politique bien récompensé

Chefs de la police

Le capitalisme est imbu de malice

Chefs des divers renseignements

Comme pour tous les gens

Qui font partie d'un gouvernement, passé ou présent

De l'autre côté du miroir

Personne ne semble le croire

Et l'on accepte cela, c'est à ne pas croire

Cédric Herrou, lui, condamné

Pour des migrants et migrantes, avoir aidé

Des gens épuisés, affamés, frigorifiés terrifiés

Pourtant un simple geste d'humanité

Soi-disant, des étrangers en situation irrégulière

Comme si l'on pouvait, à sa propre planète Terre

Devenir ou être, un étranger ou une étrangère

Voilà bien la société réactionnaire

Où TOUT ou presque, conspire pour son maintien

Sans cesse et sans aucune fin

Plus aucune figure réellement contestataire

Entendu au niveau spectaculaire

Quand le moins virulent d'avant

Est devenu le plus virulent maintenant

Comme Jacques Testart, un savant

Quand tout a été anesthésié

Quand tout a été tronqué

Quand tout a été castré !

Or, à chaque seconde, de quoi se révolter

Or, à chaque seconde, de quoi révolutionner

Toute vie humaine si éphémère

En prendre vraiment conscience

C'est devenir inévitablement anarchiste révolutionnaire

Vive l'anarchie, vive la pensée libertaire

Et beaucoup plus de squelettes sous terre

Trop attendre, la belle affaire

Ainsi

Les Catacombes de Paris

Six millions sous la terre

Vingt mètres sous terre

Nombre de gens à Paris

Environ deux millions sur terre

Et donc trois personnes mortes

Pour une personne vivante, de la sorte

Salut, d'ailleurs, aux cataphiles

Si je pouvais les suivre à la file

Stratégie future en cas de guerre civile

Car

La marchandise nous avilit

Car la marchandise nous humilie

Car la marchandise nous congédie

Tout y est de la tragédie

Tout y est taré, tout nous y conchie

ADN, quatre paires de base

Panspermie, la véritable phase

Quand s'éjacule tous les mondes

Moins de douleur, que l'urètre, dans une sonde

Quand s'ovule tous les multivers

Tout pouvant s'y faire

Nous sommes ainsi de jamais

Nous sommes ainsi de toujours

Nous ne sommes d'aucun fait

Nous sommes de tous les tours

Et bientôt des cellules synthétiques

Et bientôt des organismes synthétiques !

Toute une biologie de synthèse

De l'ordinateur parent, plus besoin de la baise

Sans compter toute une xénobiologie

De toutes nos imaginations, faisant forcément fi

Mais c'est au tout jetable

Désuétude planifiée, que tout accable

1901

Feu ( 1867 - 1914 ) Adolphe Alexandre Chaillet, inventeur électrotechnicien

Qui, de la durée, se souciait bien

Sa fameuse ampoule soufflée à la main

Avec une douille

Elle fonctionne toujours, jamais de rouille

Brillant sans interruption

TOUT pourrait, bien sûr, être ainsi

Dans une économie distributive, une société d'anarchie

Pour le commerce, pour le capital, une abomination

Ne fabriquant que pour jeter

Ne fabriquant rien qui puisse durer

Sinon

Il faut une autre société

Il faut donc d'autres mentalités

Mais quand la monstruosité est unifiée

L'on ne peut plus y échapper

De toute cette merde, tout individu éclaboussé

Du fait même de sa prétendue normalité

Mais la soumission est-elle même fragmentée

Du corporatisme dans un masochisme accepté

Prix à payer pour une angoisse diminuée

Ne faîtes rien, le capital s'occupe de tout

Ne faîtes rien, le capital s'occupe de vous

Ne pensez rien, le capital pense pour vous

Ni liberté, ni égalité, ni fraternité

Croire au libre arbitre est la pire des lâchetés !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Sixteen kilos of grain

To produce a kilo of meat

So many carnivores, there is demand

Generating disease and begging

The aberration of capital

So

There is poverty everywhere

And in France

The threshold of poverty

2018

1015 euros per month

Me, it's still below

And to have a wife, you need money

It's hardly better, my faith

For average net retirement

1300 euros per month is not the party

So what

We have to rehash it again

That the term Social Security

Sounds like a bad word, like an evil

It's not rich, it's not glamorous

We are assured of the oven

More and more people on the street

Even for those who have lost their sight

Dare to say the opposite

Is of an unusual cretinism

Certainly

The servant servants of the state

They are well housed, that's it

Women, men, power, good watchdogs

Well trained, to face, when it bards!

Servants free of charge

Living space of around 159 square meters

Free domestic staff

Like all well-rewarded political staff

Police chiefs

Capitalism is full of mischief

Information heads

As for all people

Who are part of a government, past or present

on the other side of the mirror

Nobody seems to believe it

And we accept that, it's not to be believed

Cédric Herrou, him, condemned

For migrants, to have helped

Exhausted, hungry, refrigerated people terrified

Yet a simple gesture of humanity

Supposedly, illegal aliens

As if you could, to your own planet Earth

Become or be, a stranger

This is the reactionary society

Where EVERYTHING or almost, conspires for its maintenance

Constantly and without end

No more really contested figures

Heard at a spectacular level

When the least virulent before

Has become the most virulent now

Like Jacques Testart, a scientist

When everything was anesthetized

When everything was truncated

When everything has been castrated!

Now, every second, enough to revolt

Now, every second, something to revolutionize

All human life so fleeting

Realize it

It is inevitably becoming a revolutionary anarchist

Long live anarchy, long live libertarian thought

And many more skeletons underground

Waiting too long, the good deal

So

The Catacombs of Paris

Six million underground

Twenty meters underground

Number of people in Paris

About two million on earth

And so three people died

For a living person, so

Hello, by the way, to the cataphiles

If I could follow them in line

Future strategy in the event of civil war

Because

The commodity degrades us

Because the goods humiliate us

Because the merchandise dismisses us

Everything is tragedy

Everything is tared, everything conches us there

DNA, four base pairs

Panspermie, the real phase

When all the worlds ejaculate

Less pain, than the urethra, in a catheter

When all the multiverse ovulate

Anything you can do

We are so forever

We are always like this

We are by no means

We are all round

And soon synthetic cells

And soon synthetic organisms!

A whole synthetic biology

From the parent computer, no more fucking

Without counting a whole xenobiology

Of all our imaginations, necessarily ignoring

But it's all disposable

Planned obsolescence, which is overwhelming

1901

Feu (1867 - 1914) Adolphe Alexandre Chaillet, inventor of electrical engineering

Who, of the duration, cared well

His famous bulb blown by hand

With a socket

It always works, never rust

Brilliant without interruption

EVERYTHING could, of course, be like this

In a distributive economy, a society of anarchy

For trade, for capital, an abomination

Only making to throw

Making nothing that can last

If not

Another company is needed

So other mentalities are needed

But when monstrosity is unified

You can't escape it anymore

From all this shit, every individual splashed

By the very fact of its alleged normality

But is the submission even fragmented

Corporatism in an accepted masochism

Price to pay for a reduced anxiety

Do nothing, capital takes care of everything

Do nothing, capital takes care of you

Think nothing, capital thinks for you

No freedom, no equality, no brotherhood

Believing in free will is the worst cowardice!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"