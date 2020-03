Cartographie du morcellement unifié

" Nous dépendons de tant d'objets pour forger notre identité, et avoir confiance en soi-même, sans doute parce que les choses qui auparavant façonnaient notre identité, comme l'adhésion à une communauté, l'attachement à une terre, ou tout autre lien social, ont été remplacé par le consumérisme. Notre but dans la vie est de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin "

John Thackara ( né en 1951, designer )

Sans mutation génétique

Mais de la gale sarcoptique

Et voilà du mythologique

Abracadabra

Coucou, coyloup, chupacabra

Comme les dieux

Et cela n'est guère mieux

Les monstres, la mythologie, Ovnis

Comme les religions et les idéologies

Sont nées, naissent, de l'ignorance et de la peur

iI en est, et en fut toujours ainsi

La vie échouée a besoin du leurre

Rien dans tout cela

N'est génétique

Rien dans tout cela

N'est spécifique

Car c'est bien encore l'environnement

Qui, justement, pour l'expression des gènes, est déterminant

Bientôt

Des micromachines, circulant dans les artères

Circulant dans les veines, bonnes à tout faire

Renseignant à la minute près sur notre santé

Avec des médicaments adéquats incorporés

Les protéines du décodage humain

Le décodage du protéome humain

Et après-demain ?

L'être humain en sera t-il plus heureux ?

Alors qu'il y a toujours autant de malheureuses et de malheureux

Et entre les gens des rapports si peu chaleureux !

Tout ceci permis

Le permis de tout ceci

Par la réification de toute vie

La fragmentation par les idées

La fragmentation par les religions

La fragmentation par les idéologies

La fragmentation par les croyances

Au tout dispatché

Au tout mélangé

Au tout retourné

Au tout récupéré

Au tout faussé

Sans aucune unité

Des femmes, des hommes, des enfants

Tous âges, tous sexes, évidemment

De ce fait

Partout, l'on en voit les effets

Debordistes de gauche

Debordistes de droite

Debordistes d'extrème gauche

Debordistes d'extrème droite

Cioraniens, cioraniennes de gauche

Cioraniens, cioraniennes de droite

Cioraniens, cioraniennes d'extrème gauche

Cioraniens, cioraniennes d'extrème droite

Laboritiens, laboritiennes de gauche

Laboritiens, laboritiennes de droite

Laboritiens, laboritiennes d'extrème gauche

Laboritiens, laboritiennes d'extrème droite

Le capital est très malin

Divisant tout, produisant de la zizanie, pour un règne sans fin !

Tout ceci pouvant apparaître

Comme grotesque

Tout ceci pouvant apparaître

Comme abracadabrantesque

Et à ce propos

Avec la technologie, de plus en plus d'idiotes et d'idiots

Ainsi, personne

Ne peut empêcher des crétines et des crétins

Certes, nous somme toujours la crétine, le crétin, de quelqu'une, de quelqu'un

Donc, empêcher, de vous lire, de regarder vos tableaux

Mais toute sélection est finalement mutine

Ce qui n'est pas signifiant, ne fait pas comptine

Tout ce que l'on dit

Tout ce que l'on écrit

Pour beaucoup, comme une langue étrangère

De par un codage social/nerveux par trop réactionnaire

Tout est une cartographie

De chaque niveau d'organisation, c'est ainsi

D'un niveau l'autre

Se conjuguant en apôtre

" Il ne s'agit pas seulement d'établir une carte, mais une sorte de livre de cuisine qui nous dit comment créer à la demande une cellule spécifique pour un organe spécifique "

Professeur George McDonald Church ( né en 1954, chimiste et généticien )

Milliers de protéines dans le corps humain

Ceci produit par des milliers de gènes, processus sans fin

Un million, de la variante protéique

Du génome statique, du protéome dynamique

Caractérisation moléculaire de la pathologie

Mais interféré par l'environnement, qui, principalement, agit

L'on attrape pas le cancer

L'on fabrique son cancer !

Donc, de l'interaction

Un gène engendrant plusieurs protéines différentes, c'est selon

Analyse moléculaire, analyse de l'environnement

En tous domaines, rien n'est séparé, notoirement

Des maladies de civilisation

Trois cent mille cancers dans un pays

C'est trente millions de cancers en Chine, si lointain pays

Malbouffe de l'industrialisation

Il ne s'agit pas là d'une supputation

Hélas, elle ne regimbe pas, la confirmation

Quels seront nos pétroglyphes du futur

Obsolescence programmée au fur et à mesure

De la bio-informatique, à toute pauvreté, une inutile démesure

Et toute une paranoïa étatique

De faux coupables, l'on fabrique

Comme pour le montage de l'affaire de Tarnac

Gouvernement débile, du renseignement patraque

15000 heures d'écoute pour du vent

Interdit en vérité, de penser ou de vivre différemment

Et puis, le système immunitaire a fait son temps

Bactéries faisant de la résistance aux antibiotiques

Comme du syllabaire frénétique

Les bactéries s'adaptant

25000 décès aux USA, 18000 en France

10 millions de décès prévus en 2050, ce chaque année

Le système de la limite d'expiration

Limite d'expiration du système

Signalisation généralisée, la marchandise épigraphiste

De toute une archéologie capitaliste !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway indes "

"We depend on so many objects to forge our identity, and to have confidence in ourselves, probably because the things that previously shaped our identity, such as membership in a community, attachment to land, or all other social bond, have been replaced by consumerism. Our purpose in life is to consume on credit, to borrow money to buy things we don't need "

John Thackara (born in 1951, designer)

Without genetic mutation

But sarcoptic mange

And here is mythological

Abracadabra

Cuckoo, coyloup, chupacabra

Like the gods

And it’s not much better

Monsters, mythology, UFOs

Like religions and ideologies

Are born, are born, ignorance and fear

It is, and it always has been

Stranded Life Needs Lure

Nothing in all of this

Is genetic

Nothing in all of this

Is not specific

Because it's still the environment

Which, precisely, for the expression of genes, is decisive

Soon

Micromachines, circulating in the arteries

Flowing through the veins, good for everything

Up to the minute information on our health

With adequate drugs incorporated

Human decoding proteins

Decoding the human proteome

And the day after tomorrow?

Will human beings be happier?

While there are always so many unhappy and unhappy

And between people such unhealthy relationships!

All this allowed

The license of all this

By the reification of all life

Fragmentation by ideas

Fragmentation by religions

Fragmentation by ideologies

Fragmentation by beliefs

All dispatches

All mixed up

To everything returned

At all recovered

All distorted

Without any unit

Women, men, children

All ages, all sexes, of course

Thereby

We see the effects everywhere

Left Debordists

Right Debordists

Far Left Debordists

Far Right Debordists

Cioranians, left cioranians

Cioranians, right-hand cioranians

Cioraniens, cioraniennes of extreme left

Cioranians, far-right cioranians

Laboritiens, Laboritiennes de gauche

Laboritiens, Laboritiennes on the Right

Laboritiens, Laboritiennes of extreme left

Laboritiens, Laboritiennes of extreme right

Capital is very smart

Dividing everything, producing discord, for an endless reign!

All this may appear

As grotesque

All this may appear

As preposterous

And about this

With technology, more and more idiots and idiots

So no one

Can't stop cretines and morons

Certainly, we are always the moron, the moron, someone, someone

So prevent, from reading you, from looking at your tables

But all selection is ultimately mischievous

What is not significant, does not rhyme

Everything we say

Everything we write

For many, as a foreign language

Due to overly reactionary social / nervous coding

Everything is a mapping

Of each level of organization, this is how

From one level to another

Conjugating as an apostle

"It’s not just about making a map, but a kind of cookbook that tells us how to create a specific cell for a specific organ on demand"

Professor George McDonald Church (born in 1954, chemist and geneticist)

Thousands of proteins in the human body

This produced by thousands of genes, an endless process

One million of the protein variant

Static genome, dynamic proteome

Molecular characterization of the pathology

But interfered with by the environment, which mainly acts

We don't get cancer

You make your cancer!

So from the interaction

A gene producing several different proteins is

Molecular analysis, environmental analysis

In all areas, nothing is notoriously separated

Diseases of civilization

Three hundred thousand cancers in a country

Thirty million cancers in China, so far away

Industrialization junk food

This is not a guess

Alas, it does not overflow, the confirmation

What will be our petroglyphs of the future

Obsolescence scheduled as you go

Bioinformatics, in all poverty, a useless excess

And a whole state paranoia

False culprits, we make

As for the assembly of the Tarnac affair

Weak government, wacky intelligence

15,000 hours of listening time for wind

Forbidden in truth, to think or live differently

And then, the immune system has had its day

Antibiotic resistance bacteria

Like frantic syllabary

Bacteria adapting

25,000 deaths in the USA, 18,000 in France

10 million deaths expected in 2050, each year

The expiration limit system

System expiration limit

Generalized signage, epigraphist merchandise

Of a whole capitalist archeology!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.index