Paraphysique des niveaux d'organisation

Contagion psychologique, contagion émotionnelle

Rien de plus viral

Rien n'est plus fatal

Certes, ce que j'écris, l'on s'en fiche, c'est que dalle

Du biologique

Du psychologique

Du politique

Du religieux ou de l'idéologique

De l'économique

Donc

Contagion virale, biologique

Contagion émotionnelle

Contagion idéologique et politique

Contagion psychologique

Contagion économique

Tout cela est bien contagieux

Toi, moi, elles, ils, eux

La contagion des conditionnements

Les conditionnements de la contagion

Les déterminants du conditionnement

Le conditionnement des déterminants

Au tout contagieux

Tout un bruit odieux

Hélas

Peu de misophones

De toute cette cacophonie aphone

De tous les formulaires

Et à tous les formulaires

Trop peu, à être des réfractaires

Trop peu d'inclassables

Trop peu d'incassables

Gens seuls dans leurs idées

Car du tout préparé en idée, se méfier

Mais c'est un prix à payer !

Et alors, que pour tout, il faut un permis

Comme en prison, de la société, une décalcomanie

Avec ou sans virus

Encore plus évident avec virus

Permis de sortir

Permis de circuler

Permis de copuler

Permis de se regrouper et de manifester

Permis de voyager

Permis de ceci

Permis de cela

Permis de vivre, et là, tout est dit

Le monde est une prison

Presque tous

Comme des matons

Presque toutes

Comme des matonnes

Mais, nonobstant

Chaque jour dans le monde

Des éjaculateurs font des rondes

Centaines de milliers de naissances de l'inconscience

Comme un horrible non-sens

L'on ne fait que coïter ou quoi ?

Mais la morale est sauve, ma foi

C'est juste pour enfanter

C'est juste pour se conformer

Alors que nous vivons

Sur une centrale nucléaire naturelle

Moins délétère qu'une centrale artificielle

Donc, les forces terrestres en perpétuelle activité

La géologie du globe, géologie modifiée

Ce à chaque seconde

Ce qui peut, en trois heures, générer

Une énergie nucléaire correspondant

Et ce, à quatre mille fois, édifiant

L'explosion atomique d'Hiroshima

De quoi méditer, voilà !

Et si comme la foudre

Réserve inépuisable de poudre

Sur la planète Terre et chaque jour

Frappant quatre millions de fois

De nouvelles vraies idées nous frappaient

De nouvelles vraies idées nous transformaient

Et bien cela se saurait !

Notre planète, comme tout cerveau, planète toute façonnée

Par l'humanité

L'humanité, de part toutes ses activités

Est devenue une force géologique à part entière

Mais sur des millions ou des milliards d'années

Tout est d'une grande précarité

23 heures, cela était la durée d'une journée

Sur Terre, il y a ainsi 350 millions d'années

Et en vérité

De tout, nous sommes engrammés et conditionnés

Femmes, hommes, enfants

Avec tous les déterminants

Dans des niveaux d'organisation différents

Dont c'est la prime au subconscient

Avec tout ce qui ne rentre pas dans notre signifiant

Quand rien n'y est codant

Comme une langue étrangère en passant

Nos cuirasses caractérielles nous stagnant

Toute soumission, toute obéissance, s'y confortant

Toute compromission du au suivant

Tout un processus désangoissant

Dans un tout du punissant

Dans un tout du récompensant !

Le capital et ses chimères

Le socle illusionniste des milliardaires

Mais jamais aussi somptueux

Aurores boréales, dont nous jouissons si peu

Intense vent solaire

Il y a de la fuite dans l'air

Car sur le ring du mégavers

Le naturel

Supplante toujours l'artificiel

Comme de vrais seins

Par rapport à de faux seins

Ainsi Cignus X-1

Premier trou noir détecté

Quinze masses solaires

Du trou noir ordinaire

Et au centre de notre galaxie, caché

C'est par millions de masses solaires qu'il faut compter

Et parfois, du proche et de l'ailleurs

Hier, aujourd'hui, demain, la même heure

Des millions ou des milliards

Comme autant de soleils fêtards

Du massif ou du supermassif

Contrôlant l'architecture de l'univers

Envisageant la géométrie non conforme d'autres plurivers

Tout se dévorant

Tout se nourrissant

Tout se grandissant

Au tout, comme un rayonnement d'Hawking, s'évaporant

Hydrogène, hélium, souvent, au restaurant

Des étoiles s'effondrant

Des trous noirs fusionnant

Des étincelles

Des ondes gravitationnelles

Toute une accrétion de gaz et de poussières

Ni effets spéciaux

Ni du vrai, ni du faux

Tout se contentant d'être, univers, multivers

Et pour nous prendre à revers

Paraphrasant feu le savant érudit Henri Laborit

Dans l'enfer orchestré de son oubli

La seule raison d'être d'un être

C'est d'être

Tout le reste est de la blablalogie

Rien d'important, rien de dérisoire

Des choses et des êtres, l'infini, de toutes les histoires !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Psychological contagion, emotional contagion

Nothing more viral

Nothing is more fatal

Certainly, what I write, we don't care, is that slab

Organic

Psychological

Politics

Religious or ideological

Economic

Therefore

Viral, biological contagion

Emotional contagion

Ideological and political contagion

Psychological contagion

Economic contagion

All this is very contagious

You, me, them, they, them

Contagion of packaging

The conditions of contagion

The determinants of conditioning

The conditioning of determinants

All contagious

All an odious noise

Alas

Few misophones

Of all this voiceless cacophony

Of all forms

And to all forms

Too few, to be refractory

Too few unclassifiable

Too few unbreakable

People alone in their ideas

Because at all prepared in idea, beware

But it is a price to pay!

And so, that for everything, you need a permit

Like in prison, from society, a decal

With or without virus

Even more obvious with viruses

Exit permit

Driving license

Permit to copulate

Permits to regroup and demonstrate

Travel permit

Permit of this

Allowed this

Permit to live, and there, everything is said

The world is a prison

Almost all

Like cattails

Almost all

Like matons

But, notwithstanding

Every day in the world

Ejaculators make rounds

Hundreds of thousands of births of unconsciousness

Like a horrible nonsense

Are we just coining or what?

But morality is saved, my faith

It's just to give birth

It's just to comply

As we live

On a natural nuclear power plant

Less harmful than an artificial plant

So the land forces in perpetual activity

The geology of the globe, modified geology

This every second

Which can, in three hours, generate

Corresponding nuclear energy

And this, four thousand times, uplifting

Hiroshima's atomic explosion

What to meditate, that's it!

And if like lightning

Endless supply of powder

On planet Earth and every day

Striking four million times

New real ideas hit us

New real ideas transformed us

Well, that would be known!

Our planet, like all brains, all shaped planet

By humanity

Humanity, through all its activities

Has become a geological force in its own right

But over millions or billions of years

Everything is very precarious

11 p.m. that was the duration of a day

On Earth, 350 million years ago

And in truth

Of all, we are engrammed and conditioned

Women, men, children

With all the determinants

In different levels of organization

Whose premium is the subconscious

With everything that does not fit into our signifier

When nothing is coding

Like a foreign language by the way

Our character breastplates stagnating us

Any submission, any obedience, comforting itself there

Any compromise from to the next

A whole distressing process

In a punishing whole

In a rewarding whole!

Capital and its dreams

The illusionist base of billionaires

But never so sumptuous

The Northern Lights, which we enjoy so little

Intense solar wind

There is a leak in the air

Because in the megavers ring

Natural

Always supplants the artificial

Like real breasts

Compared to fake breasts

Thus Cignus X-1

First black hole detected

Fifteen solar masses

Ordinary black hole

And in the center of our galaxy, hidden

Millions of solar masses are counted

And sometimes, from relatives and elsewhere

Yesterday, today, tomorrow, the same time

Millions or billions

Like so many party suns

Massive or supermassive

Controlling the architecture of the universe

Considering the non-conforming geometry of other pluriverses

All devouring

All feeding

Everything growing

To the whole, like a Hawking radiation, evaporating

Hydrogen, helium, often in restaurants

Collapsing stars

Black holes merging

Sparks

Gravitational waves

A whole accretion of gas and dust

No special effects

Neither true nor false

All content to be, universe, multiverse

And to take us back

Paraphrasing the learned scholar Henri Laborit

In hell orchestrated by his forgetfulness

The only reason for being

Is to be

Everything else is blablalogy

Nothing important, nothing trivial

Things and beings, the infinite, of all stories!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"