Numerus clausus du FERMEZ VOS GUEULES !

Me voici

Censuré sur des sites

Hier, comme aujourd'hui

Se réclamant de l'anarchie

Chacun et chacune avec son anarchie

C'est pas la mienne, et l'on te chie

De la contamination réactionnaire

Et donc, de l'infiltration en milieu libertaire

Comme l'instrumentalisation de virus en trou de ver

Il faut toujours que j'expulse mes colères

De l'estomac, cela peut éviter le cancer

Et si les raisons de ces gens, pour m'exclure, sont justifiées, j'en reste amère

Anarchistes lignistes

Des endroits où l'on ne me serrerait pas la main

Souvent de jeunes incultes

Souvent, des vieux qui se butent

Pas de quoi s'étonner

Depuis des années et des années

Tous les esprits nazifiés

Tous les esprits fascisés

Tous les esprits droitisés

Il faut suivre la ligne

Sinon, vous êtes l'indigne

La ligne du parti

La ligne de l'organisation

La ligne du syndicat

La ligne du site, et tout est dit

Et toute ligne, c'est du caca

Haï universellement, je suis, voilà !

Toute idéologie

C'est de l'esprit de troupeau

Toute religion

C'est de l'esprit de troupeau

Toute manifestation, le plus souvent

C'est de l'esprit de troupeau

De la nouvelle jeunesse, de nouveaux seaux

Une vérité dont personne ne veut

Regarder cela en face, qui le peut ?

Comme un virus

Du FERMEZ VOS GUEULES en numerus clausus

Prière de tout accepter

Partout la police, partout l'armée

C'est pour votre bien et plus aucune liberté

Mais alors, et le virus des accidents de la route ?

Chaque année, dans le monde, mais personne ne l'écoute

Un million de mortes et de morts, et là, ni police, ni armée, dans la soute !

Et toute digression, sur celui, sur celle, quand on l'ose

Aucune pause, du en joue, feu

Avec des drones chez vous, de mieux en mieux

Bref

De la fausse démocratie

Mais, de la vraie tyrannie

Finalement

Ne participer à rien

Grève de l'acte cioranien

Cela peut-être bien

Pour ne pas, ne plus se tromper

Par la déception, ne pas être rongé

Il faudrait tout boycotter

Quand tout est aberré

Comme nos prétendus philosophes de télé

Tout un assortiment de faussaires assermentés

Et c'est arte qui est la chaîne de télé, la moins polluée

Ni amour, ni amitié

Quand tout est devenu fausseté

Et je ne suis pas nihiliste

C'est toute la présente organisation du monde qui est nihiliste

Il n'y a quasiment plus que divers dogmatismes

De tous les échouages des ismes

Certes, jadis, en Espagne républicaine, il y eut l'anarchosyndicalisme

Voilà pourquoi, Michèle Bernstein ( née en 1932 ) proposa

En 1957, le terme de situationniste, que son succès, forgea

Du nihilisme, de tous, de toutes, de moi, l'on pourrait le dire

Et de moi, l'on va encore médire

En-dehors, en-dehors, je dois le dire

Très jeune, j'étais un stirnérien

En vieillissant, je le redeviens !

Et vous

C'est quoi votre fascisme ?

Et vous

C'est quoi votre stalinisme ?

Et vous

C'est quoi votre gauchisme ?

Et vous

C'est quoi votre libéralisme ?

Et vous

C'est quoi votre démocratisme ?

Et vous

C'est quoi votre capitalisme ?

Et vous

C'est quoi votre isme ?

Chacun, chacune, le sien

Oh, le vilain

Qui dérange bien

Certes, je le sais bien

En-dehors des clous

En-dehors des folles et des fous

En-dehors des tabous

Moi, l'ignoré de partout

Sauf en quelques endroits

Sauf pour qui cela fait foi

Jeux olynfrics des idéologies

Jeux olynfrics des religions

Elle est partout la peste

Quand tout le monde se déteste

Justement, à cause des idéologies

Justement, à cause des religions

Rien n'est pire

Véritable empire

Que la peste des esprits

Dont je récolte tous les lazzis !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Here I am

Censored on sites

Yesterday like today

Claiming to be anarchy

Each and everyone with his anarchy

It's not mine, and we shit you

Reactionary contamination

And therefore, infiltration in a libertarian environment

Like the instrumentalization of wormhole viruses

I always have to expel my anger

Stomach can prevent cancer

And if the reasons of these people, to exclude me, are justified, I remain bitter

Lignist anarchists

Places where people wouldn't shake my hand

Often young uncultivated

Often old people who run into each other

No wonder

For years and years

All Nazified Spirits

All fascinated minds

All rightful minds

You have to follow the line

Otherwise, you are unworthy

The party line

The organization line

The union line

The site line, and everything is said

And any line is poop

Universally hated, there I am!

Any ideology

It's herd spirit

Any religion

It's herd spirit

Any event, most often

It's herd spirit

New youth, new buckets

A truth nobody wants

Face it, who can?

Like a virus

CLOSE YOUR GUEULES in numerus clausus

Please accept everything

Everywhere the police, everywhere the army

It's for your good and no more freedom

So what about the road accident virus?

Every year around the world, but nobody listens to it

A million dead and dead, and there, neither police, nor army, in the hold!

And any digression, on that, on that, when we dare

No break, play, fire

With drones at home, better and better

In short

False democracy

But, real tyranny

Finally

Participate in nothing

Strike of the cioranian act

That may well be

So as not to be mistaken

By disappointment, don't be gnawed

We should boycott everything

When everything is aberrant

Like our so-called TV philosophers

A whole assortment of sworn counterfeiters

And it's Arte which is the least polluted TV channel

Neither love nor friendship

When everything has become false

And I'm not a nihilist

The whole present organization of the world is nihilistic

There are hardly any more than various dogmatisms

Of all the strandings of the isms

Admittedly, in republican Spain, there was anarchosyndicalisme

This is why, Michèle Bernstein (born in 1932) proposed

In 1957, the term situationist, which his success, forged

Nihilism, everyone, everyone, me, you could say

And from me, we’ll still slander

Outside, outside, I have to say it

Very young, I was a stirnerian

As I get older, I become it again!

And you

What is your fascism?

And you

What is your Stalinism?

And you

What is your leftism?

And you

What is your liberalism?

And you

What is your democratism?

And you

What is your capitalism?

And you

What is your ism?

Each, each, his

Oh, the villain

Who bothers well

I certainly know

Outside the nails

Outside the mad and the mad

Beyond taboos

I, the ignored everywhere

Except in a few places

Except for whom it is authentic

Olynfrics games of ideologies

Religion olynfrics games

She is everywhere the plague

When everyone hates each other

Precisely because of ideologies

Precisely, because of religions

Nothing is worse

Real empire

May the plague of spirits

Whose I harvest all the lazzis!

Patrice Faubert (2020) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"