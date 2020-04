Le confinement du contrôle des populations

Culture de la dominance

La dominance de la culture

La culture des bourgeoisies

Les bourgeoisies de la culture

Qui récupèrent tout

Qui s'approprient tout

La bourgeoisie première classe révolutionnaire

Qui au fil du temps historique devint réactionnaire

Mais si la révolution bourgeoise est faite

La révolution prolétarienne reste à faire, allant de défaite en défaite

Comme le dit feu G.E.Debord, d'une façon si nette

Et pour paraphraser feu le poète chanteur Léo Ferré

Les révolutions, cela les amuse avant de les intéresser

L'on peut d'ailleurs être con

Et être même cultivé

L'on peut d'ailleurs être conne

Et être même cultivée

De même

L'on peut être conscient ou connaissant

Avec peu ou pas de culture

De même

L'on peut être consciente ou connaissante

Avec peu ou pas de culture

Mais quelle culture ?

La scientifique, la philosophique, la sportive, la poétique, la littéraire

Et tous les autres airs

De l'érudition dans l'une, dans l'autre la perdition

Et puis

L'on est toujours

Inculte pour certains et certaines

Et puis

L'on est toujours

En érudition pour certains et certaines

L'on trouve de tout comme jadis à la Samaritaine

Et dans une société harmonieuse et équilibrée

Qui serait, pour nous, difficile à imaginer

Ni juge, ni avocat, ni policier

Et au féminin cela peut se conjuguer !

Si l'on évoque le récent confinement

Qui aurait pu être évité en procédant autrement

En amont, au tout social, évidemment

Tous pour les hôpitaux et la sécurité des gens

Mais là, comme les riches et les notables ne sont pas épargnés

L'on en fait cas, et rien, si cela n'avait touché que la pauvreté

Mais, même à Hong Kong, mégapole de 7,5 millions de personnes

L'on s'y était préparé d'avance, et ainsi, la cloche sonne

En rapport populationnel, peu de contamination et quelques décès

Et donc, le gouvernement français de la crise sanitaire, bientôt, en procès !

Car, il y eut déjà, des précédents

Dont ne tint compte aucun président

1920

La peste aux abords de Paris

1957

La grippe asiatique, 100.000 décès en France

Mais, après moi le déluge, mot d'ordre de la finance

Instrumentalisant

De bons prétextes et du larmoyant

Avec du peuple, l'assentiment

Tout un fascisme de répression

Tout un fascisme de surveillance et d'oppression

Police, armée, partout, en habituation

Pétain revient

Tu as oublié tes chiens

Et donc des prétextes de continuation

Pour totalement contrôler les populations !

Donc

Sous le règne de l'argent, tout génère de l'isolement

Toutes les idéologies, isolant et s'isolant

Toutes les religions, isolant, et s'isolant

Chaque groupe humain, sa grille interprétative, voulant l'imposer

Sans compter

Ici, comme souvent, l'erreur serait de généraliser

Que la plupart des idées sont là pour nous cadenasser

Aussi

Il ne faudrait aucune notoriété

Il ne faudrait aucune célébrité

Quand seuls des gens connus

Ou alors de faux inconnus

Ont le droit de s'exprimer

Ont le droit d'être écoutés

Car, l'on ne peut que le constater

Ce sont des biais via l'autorité

Et de toute autorité

Il faudrait se défaire et la refuser

Si tout individu devenait ingouvernable

L'on pourrait enfin partager la table

Mais

Toutes les bourgeoisies

Sont frileuses

Mais

Toutes les bourgeoisies

Sont peureuses

Mais sont, tels des membres amputés

Qui toujours savent repousser

Pas besoin, ici, des étonnantes planaires

Dont les tissus se régénèrent

Il faudrait le blob, physarum polycephalum

Contre ces cancers érigés en summum !

Peu importe le prétexte

Même avec un bon texte

Tout confinement

Car, pour l'indigence, c'est différent

Et c'est forcement plus éprouvant

Que pour l'opulence, c'est assez évident

De l'espace vital

Qui se paie cher sous le capital

Quand tout roule

Quand tout va bien

Nulle part, au pire, une petite houle

Pas difficile de faire le gentil ,d'aller bien

Pas difficile de faire la gentille, d'aller bien

Mais dans un système pareil, qui peut vraiment aller bien ?

Quand rien ne roule

Quand rien ne va bien

C'est plus difficile de faire le gentil, d'aller bien

C'est plus difficile de faire la gentille, d'aller bien

Et inhibition de l'action

Pour tous et toutes

Et réaction organique à l'agression

Pour tous et toutes

Ainsi, des gens connus

Prêts à tout pour montrer leurs culs

Avec des admirateurs et des admiratrices

Prison des tuteurs et des tutrices

Cela passe si vite, les caprices

De cela, peu est vu

Et la vie courante partagée serait totalement destructrice

C'est l'éternel, j'aime ce qu'il fait

C'est l'éternel, j'aime ce qu'elle fait

Mais, je ne pourrais pas vivre avec

En n'importe quel domaine

Bon sens, de la nana ou du mec

Cela étant dit, sans envie, et sans haine

Bref

Tout enfermement

Tout confinement

En soi, avec ou de part les autres

L'enfermement du confinement

Le confinement de l'enfermement

Ce sont,avant tout des mentalités

C'est de l'organisation de la société !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

