Séparatisme de l'abîme

Premier mai 1977, 16 heures 05

Lors du défilé de la fête du fascisme

Pardon, de la " Fête du Travail "

Car jour institutionnalisé par le pétainisme

Une simple banderole

Pour faire glisser quelques guibolles

FÊTE DE L'ALIENATION

L'on aurait pu ajouter, contre le tout idiot

Contre la racaille bureaucratique

Contre la racaille stalinienne

Contre la racaille gauchiste

Contre la racaille nationaliste

Contre la racaille politicienne

Contre la racaille artistique

Contre la racaille syndicaliste

Encore un coup des anarchistes

Encore un coup des situationnistes

Je le sais

Car de cette manifestation, j'étais

Mais j'en ai tant fait

Que je puis confondre, il est vrai

De toutes façons

Ce genre de personnes, je fréquentais

En rien, je n'ai changé

Toujours prêt à révolutionner

Mais de moins en moins de volontaires

De plus en plus de réactionnaires

De gauche, du centre, d'extrême gauche

D'extrême gauche, d'extrême centre, d'extrême droite

Et pour toutes les bourgeoisies récupératrices

Du prêt à tout dégueuler, elles sont éditrices !

Et puis

Le sexisme des femmes

Tout un séparatisme

Et puis

Le sexisme des hommes

Tout un séparatisme

Le fascisme du séparatisme

Le séparatisme du fascisme

Toutes les mamelles du capitalisme

Et si les gens ne voulaient pas changer ?

Et si les gens ne voulaient rien changer ?

Comme la plupart des pauvres

Comme la plupart des riches

Il faudrait alors tout massacrer

Devenir à son tour dictatorial

Nouvelle version du capital

Ou alors, s'organiser par les affinités

Mais les affinités ne sont pas des points communs

Mais les points communs ne sont pas des affinités

Des communes libertaires bien organisées

Du pacifisme, certes, mais, armé

Dans ce monde où absolument tout est inhumanité

Dans ce monde où presque tout est à rejeter

Tout y est de grande débilité

Et certifié par les notables et les célébrités

Dans leurs gueules, je voudrais cracher

Ainsi

Vingt et un pour cent de françaises et de français

Estiment que quand une personne cède

Quand on la force, il n'y a pas de viol !

Ainsi

Vingt-cinq pour cent de françaises et de français

Considèrent que dans le domaine sexuel

Les femmes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent

Par rapport aux hommes

Ainsi

Vingt-deux pour cent des hommes

Dix-sept pour cent des femmes

Considèrent que lorsque une femme dit non

Elle veut dire oui

Ainsi

Vingt et un pour cent des françaises et des français

Estiment que lors d'une relation sexuelle

Les femmes peuvent prendre du plaisir

Lorsque le rapport sexuel est forcé

Ainsi

Vingt-sept pour cent des françaises et des français

Estiment que lorsqu'une femme ne réagit pas

L'on ne peut parler de violence sexuelle

Ainsi

Soixante-trois pour cent des françaises et des français

Considèrent qu'il est plus difficile

Pour un homme que pour une femme

De maîtriser leur désir sexuel

Alors que c'est purement SOCIOCULTUREL

Rôles à tenir, rôles à jouer, des relations poubelles

De la charge mentale, de la surcharge cérébrale, lui ou elle !

La plupart des relations humaines

Et qui sont, comme la répugnante publicité, inhumaines

Et qui sont complètement artificielles

Elles sont comme des relations professionnelles

Relations sans âme et superficielles

Sans vouloir jouer au héraut

Moi qui déteste les héros

De la généalogie ascendante, au tout idiot

Le genre humain

Devenu le pire ennemi du genre humain

Puis

Il y a tellement de réactionnaires

Et ce, de tous les genres

Que contre tout cela

Et bien, nous ne faisons pas le poids

Voilà, voilà

Et toute rencontre authentique devient problématique

Quand c'est au tout trique

Dix kilomètres de distance autrefois

Cent kilomètres, de nos jours, édifiant, ma foi

Comme Paris, ville de la solitude

Du tourisme puant et de l'éternelle multitude

1 186 339 femmes

1 054 282 hommes

Y'a quelqu'une ? Y'a quelqu'un ?

De vivante ou de vivant, j'entends, hein ?

Ode aux sonnets de complaintes

Quand, en toutes choses, la marchandise du capital, nous feinte !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

