La société du plagiat compilateur

" Aujourd'hui nous connaissons les protéines de la synapse, en 2011 lorsque nous avons défini toutes les protéines synaptiques chez l'homme, nous avons découvert à notre grande surprise, qu'il y a des mutations génétiques qui sont responsables de plus de 130 maladies mentales et qui codent les protéines synaptiques et les machines moléculaires. Et lorsque ces mutations altèrent la fonction des gènes, elles altèrent aussi la fonction des protéines et des machines moléculaires, ce qui génère ces 130 maladies mentales "

Professeur Seth Grant ( biologiste moléculaire )

Certes, mais c'est encore l'environnement

Qui sur les gènes sera l'imprimant

Je l'ai déjà dit et écrit

La prétendue non-violence est une supercherie

La prétendue non-violence est une fumisterie

Car sous le capital, tout est violence

C'est même la principale cadence

Rien qu'à la naissance

Alors

Que nous pourrions naître et sourire

Haptonomie libertaire sans aucune ire

Le capital est un cloaque

Et ainsi à la naissance, une paire de claques

Toute éducation ou presque y est tarée

Cependant, tout s'apprenant, tout pourrait changer

Et à partir du berceau

L'on peut faire des éveillés ou des idiots

L'on peut faire des gentilles et des gentils

Le conditionnement le permet, c'est ainsi

L'on peut faire des méchantes et des méchants

Rien n'est de choix, tout est imposé, finalement

Là où il y a de l'argent

Les rapports entre les gens, sont violents

La violence contre soi

La violence contre les autres

La plupart des gens

Se regardent avec indifférence

Encore une forme de violence

La plupart des gens

Se regardent mal

Surtout, si l'on est une marginale ou un marginal

Encore une autre forme de violence !

Nous sommes

Toutes et tous dans la violence

Et à des degrés divers, voilà bien une évidence

Sauf pour la fausse conscience

La pensée séparée de toutes les confidences

Et à la vérité

Nous ne pouvons, plus que jamais, nous supporter

Forcément

Quand l'autre est soi un rival ou une rivale

Quand l'autre est un possible ennemi ou une possible ennemie

Car, c'est la compétition

Car, c'est la comparaison

Car, surtout, c'est la fragmentation

Tout un monde de séparation

Tout ceci pouvant se nommer comme émulation

Car, c'est la hiérarchie

Car, c'est l'autorité

Délation généralisée

Notation encouragée

Quand tout doit se noter

Quand tout doit se dénoncer

Avec toute une méchanceté affirmée

Avec de la méchanceté sublimée

De la gentillesse éculée

De la gentillesse moquée

Extension de la méchanceté

Méchanceté de l'extension

Au tout nazifié

Au tout fascisé

Au tout réifié

Notre présente société mérite t-elle d'être sauvée ?

Non, et elle fait tout pour crever !

Elle le cherche bien

Elle le mérite bien !

Tout est devenu dégueulasse

Au tout rapport rapace

Aucune chaleur, de la glace

Le capital, c'est la Gestapo permanente

Le capital, tout y est approbation démente

Encore plus de fous et de folles

Tout s'y prête, tout s'y colle

Nous sommes notre Île de Pâques

Découverte par accident, en vrac

Sans doute par des polynésiens

Sans carte, ni boussole, mais le pied marin

Déjà le catamaran

Cent à cent cinquante personnes, c'est pas du flan

De la navigation astronomique

Du repère de l'eau, du nuage, évitant le tragique

La planète Terre est finalement assez petite

Certes, du système solaire, c'est la pépite

Nous sommes de nos jours comme les Rapanuis

Du Moaï en tuf au tout industrie

Nouvelles peintures corporelles

Nouveaux rituels

Ancêtres divinisés, du dialogue aux vivantes et vivants

La télévision, le cinéma, la radio, l'internet, c'est plus récent

Tout produit de l'oubli

Tout produit de l'entropie

Tout commence et tout finit

Rien ne commence et rien ne finit

Avec ou sans exobiologie

Quand nous donne des leçons, la fourmi

Chemins optimaux, adaptation infinie !

La fourmi

Un million de neurones

Cent mille connexions

Pour l'application de l'algorithme d'optimisation

Par exemple, contre les embouteillages, une vraie fascination

Mais

Ancien myrmécologue amateur

Quand l'étude des fourmis suffisait à mon bonheur

75 pour cent de proximité génétique entre fourmis

D'une même colonie

50 pour cent de proximité génétique pour les humains

Entre frères et soeurs

Cela n'est pas pour autant que l'on s'entend

Au niveau entente, les fourmis, si, justement

Mais, chez homo sapiens, homo sapienne, l'environnement

Est toujours, définissant

Et beaucoup de gens

Ont pu, pourraient, peuvent, pourront

Dire ou écrire les mêmes choses

Et beaucoup de gens

Ont pu, pourraient, peuvent, pourront

Penser ou faire les mêmes choses

Ainsi, d'une façon l'autre, tout est plagiat

Volontaire ou involontaire, c'est inévitable, voilà

Et cela, sans jamais le savoir

Et cela, sans jamais le croire

De tout ce fatras, passé, présent, futur

Par le jeu des probabilités

Des notables et des célébrités

Quelle blague, vraiment, il faut oser

Une seule solution, la masturbation

Pardon, une seule solution, la révolution !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"Today we know the proteins of the synapse, in 2011 when we defined all the synaptic proteins in humans, we discovered to our surprise, that there are genetic mutations which are responsible for more than 130 mental illnesses that encode synaptic proteins and molecular machines. And when these mutations alter the function of genes, they also alter the function of proteins and molecular machines, which generates these 130 mental illnesses "

Professor Seth Grant (molecular biologist)

Certainly, but it's still the environment

Who on the genes will be the printer

I already said and wrote

Alleged nonviolence is a hoax

Alleged nonviolence is a joke

Because under capital, everything is violence

It’s even the main cadence

Just at birth

So

That we could be born and smile

Libertarian haptonomy without any ire

Capital is a cesspool

And so at birth, a pair of slaps

Almost all education is tarnished

However, learning everything, everything could change

And from the cradle

We can make awake or idiots

We can make nice guys

The packaging allows it, that's how

You can make bad guys and bad guys

Nothing is of choice, everything is imposed, ultimately

Where there is money

Relationships between people, are violent

Violence against oneself

Violence against others

Most people

Look at each other with indifference

Another form of violence

Most people

Look bad

Especially, if one is a marginal or a marginal

Yet another form of violence!

We are

Everyone in violence

And to varying degrees, this is obvious

Except for false consciousness

Thought separated from all secrets

And the truth

We can, more than ever, bear each other

Necessarily

When the other is a rival

When the other is a possible enemy or a possible enemy

Because it's competition

Because it's the comparison

Because, above all, it is the fragmentation

A whole world of separation

All this can be called as emulation

Because it's the hierarchy

Because it is the authority

Generalized reporting

Encouraged rating

When everything should be noted

When everything has to denounce

With all a wickedness affirmed

With sublimated wickedness

Old-fashioned kindness

Mocked kindness

Extension of wickedness

Wickedness of the extension

All Nazified

All fascinated

At all reified

Does our present society deserve to be saved?

No, and she does everything to die!

She is looking for him well

She deserves it!

Everything has become disgusting

To any rapacious relationship

No heat, ice

Capital is the permanent Gestapo

Capital, everything is demented approval

Even more crazy people

Everything lends itself to it, everything sticks to it

We are our Easter Island

Discovered by accident, in bulk

No doubt by Polynesians

Without map or compass, but the sea foot

Already the catamaran

One hundred to one hundred and fifty people, that's no blank

Astronomical navigation

From the landmark of water, of the cloud, avoiding the tragic

Planet Earth is finally quite small

Certainly of the solar system is the nugget

We are nowadays like the Rapanuis

From Moaï in tuff to all industry

New body paints

New rituals

Deified ancestors, from dialogue to the living and the living

Television, cinema, radio, internet, it's more recent

Any product of oblivion

Any product of entropy

Everything begins and everything ends

Nothing begins and nothing ends

With or without exobiology

When lessons give us, the ant

Optimal paths, infinite adaptation!

The ant

One million neurons

One hundred thousand connections

For the application of the optimization algorithm

For example, against traffic jams, a real fascination

But

Former amateur myrmecologist

When the study of ants was enough for my happiness

75 percent genetic proximity between ants

From the same colony

50 percent genetic proximity to humans

Between brothers and sisters

This is not to say that we get along

At the agreement level, the ants, if, precisely

But, in homo sapiens, homo sapienne, the environment

Is always, defining

And many people

Could, could, can, can

Say or write the same things

And many people

Could, could, can, can

Thinking or doing the same things

So, one way the other, everything is plagiarism

Voluntary or involuntary, it's inevitable, that's it

And that, without ever knowing it

And that, without ever believing it

Of all this clutter, past, present, future

By the game of probabilities

Notables and celebrities

What a joke, really, you have to dare

Only one solution, masturbation

Sorry, only one solution, the revolution!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on " hiway index "