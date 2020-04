Coalescence des aberrations

" Et que l'univers est vide. Si les étoiles étaient des brins d'herbe, l'écart entre eux serait de plus de cent kilomètres.

Aurélien Barrau ( physicien et philosophe )

Des univers multiples

Rien, n'est d'aujourd'hui

D'ailleurs ou d'ici

1 et 0, au tout binaire

Déjà, feu G.W. Leibniz

( 1646 - 1716 )

Savant devançant son temps, interdisciplinaire

Comme en marche athlétique, Yohann Diniz

Donc, des machines à calculer

Pascal, Leibniz, en avaient fabriquées

Avec des réseaux informatiques

Déjà conçus, au niveau de la mathématique

Tous les mondes sosies

Tous les êtres sosies

Du coq à l'âne, c'est ma manne, et oui

Même sans les mondes multiples

Du cosmologique au quantique

De l'euclidien à l'hyperbolique

Mais simplement de notre propre Univers

Des mondes où je suis toi

Des mondes où je suis il

Des mondes où je suis gueux ou roi

Mêmes vies, d'autres vies, d'autres moi

Nous sommes galaxies

Nous sommes des morts et des vies !

" En effet, ces univers identiques auraient les mêmes passés, mais pas nécessairement les mêmes futurs. Si ces volumes de Hubble grandissent, de nouveaux " objets " en général différents d'une région à l'autre, vont potentiellement y pénétrer et générer des évolutions différentes. Les copies peuvent diverger. "

Aurélien Barrau ( physicien et philosophe )

Des univers multiples

Et aussi, des planètes

Comme la Terre, mais à la Renaissance

Parfois, du début à la fin, rigoureuse correspondance

Comme la Terre, mais à l'époque des dinosaures

Comme la Terre, mais en 2578

Comme la Terre, mais à l'époque de la Grèce antique

Dans un voyage de mécanique quantique

De l'expérience de pensée, vitesse superluminique

Début des mondes

Fin des mondes

Toutes les époques

Tout un stock

Qui de nos certitudes se moquent

Qui de nos habitudes font toc-toc

Surtout de nos esprits

Qui sont si rétrécis

Du bon sens, en dépit

Tout est fait, la cruauté comme essence

Sinon

Il n'y aurait pas

Car l'organisation de la vie, s'y opposerait

N'est-ce pas ?

Car, voici quelques faits

En France, trente mille décès

Inhérents au froid en 1963

660 campements et bidonvilles français

Ce en avril 2020

32000 adultes et enfants, premiers de viralité!

Pour le désastre de la gestion, c'est 20 sur 20

Et toujours vous votez

Voilà bien de la complicité

Car, c'est au tout vilain

Zoonose

Soixante pour cent

Des maladies infectieuses, chez l'homme

C'est de l'origine animale, en somme

Des animaux non humains

Aux animaux humains

Avec aussi 75 pour cent des maladies émergentes

L'économie de ce monde est totalement démente

Avec la bénédiction des dominants et des dominantes

Des crimes contre l'humanité

De toute une fin spectacularisée

De toute une fin programmée

C'est au pas de quartier

Il y a ceux et celles

Qui croient vivre

Il y a ceux et celles

Qui croient les regarder vivre

Acteurs et actrices

Spectateurs et spectatrices

Qui de plus en plus, ne font plus qu'un

Qui de plus en plus, ne sont plus rien

Comme

Des compulsions de répétitions freudiennes

Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne

Et je n'ai pas le gros cou

Comme l'on dit en Belgique

Pays champion incontesté de l'humour fou

Toute une coalescence frénétique

Mais comme chaque être vivant est unique

Il faut de l'humilité pour ne pas être égocentrique

C'est là, l'apanage, de l'espèce humaine, si destructrice !

" Probabilité d'apparition de notre univers : 1 sur 10 puissance 59, cinquante neuf zéros, tirer les 6 bons numéros au loto cosmique, encore plus improbable qu'au loto humain . "

Aurélien Barrau ( physicien et philosophe )

Des univers multiples

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"And that the universe is empty. If the stars were blades of grass, the distance between them would be more than a hundred kilometers.

Aurélien Barrau (physicist and philosopher)

Multiple universes

Nothing is of today

From elsewhere or from here

1 and 0, all binary

Already the late G.W. Leibniz

(1646 - 1716)

Scientist ahead of his time, interdisciplinary

As in athletic walking, Yohann Diniz

So calculating machines

Pascal and Leibniz had made them

With computer networks

Already designed, at the mathematical level

All lookalike worlds

All lookalike beings

From rooster to donkey, it's my windfall, and yes

Even without the multiple worlds

From cosmological to quantum

From the Euclidean to the hyperbolic

But simply from our own Universe

Worlds where I am you

Worlds where I am

Worlds where I'm beggar or king

Same lives, other lives, other me

We are galaxies

We are dead and lives!

"Indeed, these identical universes would have the same past, but not necessarily the same futures. If these volumes of Hubble grow, new" objects "generally different from one region to another, will potentially penetrate there and generate different developments. Copies may diverge. "

Aurélien Barrau (physicist and philosopher)

Multiple universes

And also, planets

Like Earth, but in the Renaissance

Sometimes from start to finish, rigorous correspondence

Like Earth, but in the dinosaur era

Like the Earth, but in 2578

Like Earth, but in the days of ancient Greece

In a journey of quantum mechanics

Thought experiment, superluminous speed

Beginning of the worlds

End of the worlds

All eras

A whole stock

Who of our certainties laugh

Who of our habits knock on knock

Most of our minds

Who are so shrunk

Common sense, despite

Everything is done, cruelty as essence

If not

There would not be

Because the organization of life, would oppose it

Is not it ?

Because, here are some facts

In France, thirty thousand deaths

Inherent in the cold in 1963

660 French camps and slums

This in April 2020

32,000 adults and children, first in virality!

For the management disaster, it's 20 out of 20

And always you vote

This is good complicity

Because it's all naughty

Zoonosis

Sixty percent

Infectious diseases in humans

It's animal origin, in short

Non-human animals

To human animals

Also with 75 percent of emerging diseases

The economy of this world is totally insane

With the blessing of the dominants and the dominants

Crimes against humanity

From a spectacular end

Of a whole scheduled end

It's in the neighborhood

There are those

Who think they live

There are those

Who believe they watch them live

Actors and actresses

Spectators

Which more and more, are one

Who more and more are nothing

As

Compulsions of Freudian repetitions

Whatever it costs, whatever happens

And I don't have a big neck

As we say in Belgium

Undisputed champion country of crazy humor

A whole frenzied coalescence

But as each living being is unique

It takes humility not to be self-centered

This is the prerogative of the human species, so destructive!

"Probability of appearance of our universe: 1 in 10 power 59, fifty nine zeros, draw the 6 right numbers in the cosmic lotto, even more improbable than in the human lotto."

Aurélien Barrau (physicist and philosopher)

Multiple universes

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"