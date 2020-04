Paraphysique du syndrome général d'adaptation

Il me faudra encore un peu de temps

Avec feu mon accident, c'est obligé

Pour ne plus du tout boiter

Ce qui, soit dit en passant, ne m'a pas empêché

Me trouvant, à ce moment, près de Paris

De prendre mon drapeau noir d'anarchie

Et donc d'aller manifester

Manif du 22 mars, en solidarité

Car c'est de plus une casse sociale généralisée

Les cheminots ne sont pas des privilégiés

Bien au contraire, une vie personnelle perturbée

Quelques avantages, certes, mais obtenus de haute résistance

Obtenir des droits, il y faut de l'insistance

Mais avec le corporatisme

Qui est, faut-il le rappeler, le fondement du fascisme

Il ne peut y avoir réel danger pour le capitalisme

Des revendications parcellaires

Dans le social, de l'identitaire

Aucune convergence des luttes, rien d'unitaire

Mais, il y a encore quelques rares jeunes politisés

Comme dans cette manif

Ne pouvant, de rien, vous fournir un certif

Et une jeune fille de 17 ans, m'abordant

Nous pûmes aller à l'essentiel, vite fait

Puis, elle s'évanouit

Jamais, je ne la revis !

Chaque âge de la vie

Est un monde à part, aussi

Le monde des 4 ans

Le monde des 10 ans

Le monde des 20 ans

Et ce jusqu'à 120 ans

An par an

Avec des codes propres

Avec des valeurs propres

Avec des préjugés et des lieux communs propres

Selon les lieux, les époques, toute une sémiologie propre

Des mêmes mots

Ne signifiant plus les mêmes choses

De son idiosyncrasie, l'on y met sa dose

Chacun, chacune, dans sa solitude

Cheminant de toute une multitude

Il faudrait penser les mêmes choses

Pour que la vie soit permanente rose

Mais toujours

Un syndrome général d'adaptation

Avec du choc organique en réaction

Quand un système entier est de pure agression

Comme pour chaque être humain, une punition

J'entends encore le cri de la manifestation

Ah, anti, anti, ANTICAPITALISTE !

Le système immunitaire du capital

Tend à se consolider tout en s'affaiblissant

Et tendant tant à sa disparition

Et tendant tant à sa perpétuation

Big Bang, Big Crunch, Multivers, universalisation

De l'éternelle autoreproduction de l'inflation

Des univers bulles, chacun en isolation

Notre petite planète est gérée, elle, par la contrefaçon

Comme un médicament sur dix qui est de contrefaçon

Trafic le plus lucratif au monde

Devant la marijuana et la prostitution

Générant deux cent milliards de dollars

En 2014, dans le monde

Il faudrait donc une pharmacie des gens

Des patients et patientes calés en pharmacie

Un partage des connaissances, une autarcie

Il faudrait un hôpital des patients et des patientes

Personnes ferrées du monde de l'hôpital

Et que tout soit ainsi

Hors tout mandarinat, de vraies alternatives au capital

Partage des savoir-faire et des pratiques

Toute gratuité, sans aucun mépris cynique

Sans recherche de dominance

Du partenariat

Sans partenariat

De recherche de dominance

Car un chef ou un leader peuvent en cacher d'autres

Car une cheffesse ou une leader peuvent en cacher d'autres

Une domination peut toujours en cacher une autre

Sous le capital tout est tronqué

Et l'insurrection qui ne vient pas, il faut le constater

Ou de la fausse contestation ou autogestion, au tout étatisé

Langage du capital, langage du travail, langage marchand, tout doit y participer !

Puis, partout, du mandarinat

Politique, artistique, social, philosophique

Médical, érotique, pornographique

Scientifique, professionnel, économique

De l'universitaire

Du spectaculaire

Alors que toute personne

Est porteuse de savoir

Expérience de la maladie

Expérience du chômage volontaire ou involontaire

Expérience du licenciement

Expérience du divorce

Expérience de la pauvreté

Expérience du suicide

Expérience de la religion, de l'idéologie

Expérience de l'accident

Approche capacitaire de la vulnérabilité

Parfois

D'appellation, il est bon de changer

Revenu thérapeutique social

Contre la stigmatisation du capital

Allocation adulte handicapé

Pas de hasard dans la sémiologie du signifié

Mettre en valeur ou bien humilié

Justement, contre la novlangue, qu'il faut blâmer

Technicien de surface ou ingénieur des sols

Pour balayeur, mais pas le même salaire, pas de bol

Tout boulot en vaudrait un autre

Cependant, de certains métiers, personne n'est l'apôtre

Ne rime aucun préjugé

Même de son utilité à la société !

La conscience du monde

Est comme hypersomnie

Et psychologiquement

Et physiologiquement

C'est bien plus dangereux que l'insomnie

Et à propos du sommeil

Cela est encore très socioculturel

Les papous

Qui, pour autant, ne deviennent pas fous

Dormant en sept ou huit fois, malgré tout

Pouvant ainsi se raconter leurs rêves

Une belle façon de prolonger toute trêve

Le subconscient jusqu'au bout de la sève

Plus besoin de mélatonine à diffusion prolongée

Quand le peu de sommeil est de qualité

Sans écran, sans radio, sans télé

Notre monde industriel est lui

Imprévisible, de sa narcolepsie

Comme l'obsolescence programmée obligatoire

Et à ce propos, on peut la toucher, la voir

Mais n'ayez crainte, je ne suis pas un bolcho, mais anarcho

Mais au moins, en ex-RDA

Tout produit était conçu

Pour durer longtemps, voilà

Avec un frigidaire pour 25 ans, qui l'eût cru

Au tout jetable, le capital fait sa mue !

Et pour l'élevage en plein air

La France, comme souvent, jamais la première

Comme pour les truies

Un pour cent en France

Quarante pour cent en Angleterre

C'est une évidence

Que la France est parmi d'autres, raciste et réactionnaire

Comme donc, aussi pour les poules

Poule sauvage : 20 ans

Poule génétiquement modifiée, ça roule

En élevage industriel d'extermination : 1 mois

Avec au moins huit pour cent de mortalité

Tout autant pour la pauvreté

Qu'il s'agit de mal soigner

Une autre façon de s'en débarrasser

En hôpital ou à domicile

Pour l'inhumanité, rien de difficile

De plus en plus, de la dangereuse incompétence

De plus en plus, de fait, de diverses souffrances

Des mutilés et mutilées du travail

Des mutilés et mutilées de la médecine

Des mutilés et mutilées de la science

Des mutilés et mutilées de la technologie

Des mutilés et mutilées de l'industrie

Des mutilés et mutilées de la pollution

Des mutilés et mutilées de la malbouffe

Des mutilés et mutilées de la tradition

Des mutilés et mutilées de l'idéologie et de la religion

Des mutilés et mutilées de la relation conjugale

Du sport de compétition, bref, du capital

Contre le capital, des balles et des rafales

Des femmes, des hommes, des enfants

Comme des machines et des robots, tout un conditionnement

Toute une propagande leur faisant croire, évidemment

Qu'ils, qu'elles, choisissent tout cela, librement !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

I will need a little more time

With fire my accident, it is obliged

To not limp at all

Which, by the way, didn't stop me

Finding myself, at this time, near Paris

To take my black flag of anarchy

And so go to demonstrate

Demonstration of March 22, in solidarity

Because it is also a general social breakage

Railway workers are not privileged

On the contrary, a disturbed personal life

Some advantages, certainly, but obtained from high resistance

Getting rights takes insistence

But with corporatism

Who is, it must be remembered, the foundation of fascism

There can be no real danger to capitalism

Parcel claims

In the social, of identity

No convergence of struggles, nothing unitary

But, there are still some rare politicized young people

As in this demonstration

Unable to provide you with a certificate

And a 17 year old girl approaching me

We were able to get to the point, quickly

Then she passed out

I never saw her again!

Every age of life

Is a world apart, too

The world of 4 year olds

The world of 10 years

The world of 20 years

And this up to 120 years

Year by year

With own codes

With eigenvalues

With its own prejudices and commonplaces

Depending on the place, the time, an entire semiology

Same words

No longer meaning the same things

Of his idiosyncrasy, we put his dose

Each, each, in his solitude

Path of a multitude

You should think the same things

To make life permanent pink

But always

A general adaptation syndrome

With organic shock in reaction

When an entire system is pure aggression

As with every human being, a punishment

I can still hear the cry of the demonstration

Ah, anti, anti, ANTI-CAPITALIST!

The immune system of capital

Tends to consolidate while weakening

And tending so much to its disappearance

And tending so much to its perpetuation

Big Bang, Big Crunch, Multivers, universalization

Eternal auto-reproduction of inflation

Bubble universes, each in isolation

Our little planet is managed by counterfeiting

Like one in ten medicines that are counterfeit

Most lucrative traffic in the world

In front of marijuana and prostitution

Generating two hundred billion dollars

In 2014, worldwide

So people would need a pharmacy

Patients stalled in pharmacies

Knowledge sharing, self-sufficiency

There should be a patient hospital

Railroad people from the hospital world

And let everything be so

Excluding all mandarins, real alternatives to capital

Sharing of know-how and practices

All gratuitousness, without any cynical contempt

Without seeking dominance

Partnership

Without partnership

Dominance research

Because a chief or a leader can hide others

Because a chief or a leader can hide others

One domination can always hide another

Under the capital everything is truncated

And the insurrection that does not come, it must be noted

Or false challenge or self-management, at all state

Capital language, working language, commercial language, everything must participate!

Then everywhere, mandarinate

Political, artistic, social, philosophical

Medical, erotic, pornographic

Scientific, professional, economic

Academic

Spectacular

While anyone

Carries knowledge

Experience of the disease

Experience of voluntary or involuntary unemployment

Dismissal experience

Divorce experience

Poverty experience

Suicide experience

Experience of religion, ideology

Accident experience

Capability approach to vulnerability

Sometimes

By name, it is good to change

Social therapeutic income

Against the stigma of capital

Disabled adult allowance

No chance in the semiology of the signified

Highlight or be humiliated

Precisely, against Newspeak, which we must blame

Surface technician or soil engineer

For sweeper, but not the same salary, no bowl

Any job would be worth another

However, in some trades, no one is the apostle

Does not rhyme any prejudice

Even its usefulness to society!

World consciousness

Is like hypersomnia

And psychologically

And physiologically

It's much more dangerous than insomnia

And about sleep

This is still very socio-cultural

Papuans

Who, however, do not go crazy

Sleeping in seven or eight times, despite everything

Being able to tell their dreams

A nice way to extend any truce

The subconscious to the end of the sap

No more need for prolonged release melatonin

When little sleep is quality

Without screen, without radio, without TV

Our industrial world is him

Unpredictable, from his narcolepsy

Like mandatory planned obsolescence

And in this regard, we can touch it, see it

But fear not, I am not a bolcho, but anarcho

But at least in the former GDR

Every product was designed

To last a long time, that's it

With a fridge for 25 years, who would have believed it

In everything disposable, capital is changing!

And for outdoor breeding

France, as often, never the first

As for the sows

One percent in France

Forty percent in England

It is obvious

That France is among others, racist and reactionary

Like so, also for chickens

Wild hen: 20 years old

Genetically modified hen, it rolls

In industrial extermination breeding: 1 month

With at least eight percent mortality

Just as much for poverty

That it is bad treatment

Another way to get rid of it

In hospital or at home

Nothing difficult for inhumanity

Increasingly, dangerous incompetence

More and more, in fact, various sufferings

Mutilated and mutilated workers

Mutilated and mutilated medicine

Mutilated and mutilated science

Mutilated and mutilated technology

Mutilated and mutilated industry

Mutilated and mutilated pollution

Mutilated and mutilated junk food

Mutilated and mutilated tradition

Mutilated and mutilated ideology and religion

Mutilated and mutilated of the conjugal relationship

Competitive sport, in short, capital

Against capital, bullets and bursts

Women, men, children

Like machines and robots, a whole package

A whole propaganda making them believe, obviously

Let them, let them, choose all of this, freely!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"