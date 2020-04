Synergologie de gestion de barbarie

Sans être aveuglé

De la synergologie

Certains faits sont à noter

Communication non verbale

Intonation, timbre de la voix

C'est trente huit pour cent

Langage du corps

C'est cinquante cinq pour cent

Les mots du discours logique, c'est esbaudissant

C'est sept pour cent

Comme l'appareillage idéologique de l'Etat

Il y a des codes corporels, voilà

Des situations où cela s'exprimera

Selon les temps, les lieux, la socioculture, et cetera

Et même la sensation de l'écoulement du temps

Pouvant se ressentir différemment

En exemple, toute douleur

Nous y renvoyant immédiatement

Une seconde de mal de genou ou de dents

N'est pas une seconde de grande joie, évidemment

" Je suis à la recherche de moyens abstraits d'exprimer la réalité, de formes abstraites qui éclaireront mon propre mystère "

Eric Cantona

Temps, travail, et domination sociale

Pour évoquer feu ( 1942 - 2018 ) Moishe Postone

Marxisme hétérodoxe qui détonne

Contre le capital, une attaque frontale !

Il est plus que temps

Des missiles théoriques

Il est plus que temps

Des missiles poétiques

Sans rien obligatoirement développer

Il s'agit du matériel à bien cogiter

Comme les projets d'attentats fascistes religieux, faire échouer

Des fascistes religieux islamistes

Se sacrifier, une vie meilleure ailleurs, un rite

En France, depuis le 15 octobre 2013

Cinquante attentats déjoués

Dix-sept attentats échoués

Onze attentats aboutis

78 projets d'attentats

Connus des services secrets de l'Etat

Onze attentats réussis, 245 victimes décédées

Et toujours les civils en premier

233 personnes tuées

En ce qui concerne les forces de sécurité

Première cible, mais douze personnes tuées

Quand aux cibles confessionnelles, cinq personnes éliminées

Mais le totalitarisme religieux

Celui des salafistes extrémistes, pas seulement eux

Car toute religion est dogmatique

Intolérante et frénétique

Au fond, toute religion est sadique

Comme tout dieu serait forcément sadique

Toute idéologie aussi est séparatrice et castratrice

Ni dieu, ni diable, ni maître, ni gouvernement, bis, bis

Quand il faut même réajuster la théorie critique !

Nous nous approprions

Les idées des autres

De personne, les idées ne sont la propriété

Quand par exemple, nous les approuvons

Qu'elles sont les nôtres, ainsi, nous le croyons

Et si vraiment nous le comprenions

Il ne pourrait y avoir aucune prétention !

Le savoir des partages

Les partages du savoir

Celui de l'entraide et de la solidarité

Quand personne ne veut dominer

D'autres façons, l'on serait gratifié

Il faudrait être un ou une irrécupérable

Du système, et donc, en fait, inexploitable

Ce qui rime avec inclassable

La société est comme une douleur

Et chaque douleur a ses propres heures

Son propre temps, sa propre arithmétique

Sa propre spécificité, son propre rythme

Douleur mentale

Douleur physique

Et l'affligeant désastre économique

1979, Afghanistan, et un futur Etat islamique

Puis, encore, un djihadisme médiatique

Du fascisme religieux, du fascisme idéologique

Dans le monde s'autoreproduisant

Où tout appert dans le faussement

Gestion de la barbarie, barbarie de la gestion

Comme aussi, tout bizutage, ô débile tradition

Toute compétition produisant de la corruption !

L'ignorance de la souffrance

La souffrance de l'ignorance

Quand toute la matière de l'Univers, un univers étalé

Lui-même, petite portion du Multivers

Un atome par mètre cube d'espace

Par atome ou par proton dans l'Univers

C'est un milliard de photons

Et la lumière fut

Passez votre chemin, les je sais tout

Passez votre chemin, les m'as-tu-vu

Passez votre chemin, les je ne l'ai jamais cru

Passez votre chemin, les revenus de tout

Dix puissance trente protons

Pour chaque tonne de roches ou d'eau

Du gigantisme, nous sommes des pas belles, des pas beaux

Mais du petit ou du grand

Il y a toujours du recoupement

Lafarge, le cimentier du djihadisme

Un autre fut lepéniste

Ce qui ne peut étonner personne en France

Quand 41,8 pour cent des gens inscrits au chômage

Sur 6,6 millions de gens inscrits au chômage

Ne touchent aucune indemnité

Voilà un secret bien gardé

Car le spectacle du secret

Est le secret du spectacle

De paresseux et paresseuses, l'on préfère les traiter

Le pouvoir voulant leur enlever toute dignité

Tous les gouvernements, pour cela, bien calés

Les pauvres maltraités et mal soignés

20 mars 2018, avant, plus tard

Urgences du Samu

19039 malades restés sur des brancards

Peut-être cent mille, en vérité, vous avez bien lu

Tout cela en deux mois, aucun hasard

Toutes les nuisances du capital

Sont à la fois, dénoncées

Sont à la fois, encouragées

C'est là, la boucle loi, du capital !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Without being blinded

Synergology

Some facts should be noted

Non-verbal communication

Intonation, timbre of the voice

It's thirty eight percent

Body language

It's fifty five percent

The words of logical discourse are overwhelming

It's seven percent

As the ideological apparatus of the state

There are body codes, that's it

Situations where this will be expressed

Depending on the time, place, socioculture, et cetera

And even the feeling of the passage of time

May feel differently

For example, any pain

Returning us there immediately

One second of knee or toothache

Is not a second of great joy, of course

"I am looking for abstract ways to express reality, for abstract forms which will shed light on my own mystery"

Eric Cantona

Time, work, and social domination

To evoke fire (1942 - 2018) Moishe Postone

Heterodox Marxism that detonates

Against capital, a frontal attack!

It is high time

Theoretical missiles

It is high time

Poetic missiles

Without necessarily developing anything

This is the material to cogitate well

Like plans for religious fascist attacks, to fail

Islamist religious fascists

Sacrifice yourself, a better life elsewhere, a rite

In France, since October 15, 2013

Fifty foiled attacks

Seventeen failed attempts

Eleven successful attacks

78 terrorist projects

Known to state secret services

Eleven successful attacks, 245 dead victims

And always the civilians first

233 people killed

With regard to the security forces

First target, but twelve people killed

As for religious targets, five people eliminated

But religious totalitarianism

That of extremist Salafists, not just them

Because all religion is dogmatic

Intolerant and frantic

Basically, all religion is sadistic

As any god would necessarily be sadistic

All ideology is also separating and castrating

No god, no devil, no master, no government, twice, twice

When it is even necessary to readjust critical theory!

We appropriate

Others' ideas

No one's ideas are property

When, for example, we approve them

That they are ours, so we believe it

And if we really understand it

There could be no pretensions!

Knowledge of sharing

Knowledge sharing

That of mutual aid and solidarity

When nobody wants to dominate

Other ways, we would be gratified

You'd have to be an unrecoverable

System, and therefore, in fact, unusable

What rhymes with unclassifiable

Society is like a pain

And each pain has its own hours

His own time, his own arithmetic

Its own specificity, its own rhythm

Mental pain

Physical pain

And the distressing economic disaster

1979, Afghanistan, and a future Islamic State

Then, again, a media jihadism

Religious fascism, ideological fascism

In the self-reproducing world

Where everything appears falsely

Management of barbarism, barbarism of management

Like also, any hazing, oh stupid tradition

Any competition that produces corruption!

Ignorance of suffering

The suffering of ignorance

When all the matter of the Universe, a spread out universe

Himself, small portion of the Multiverse

One atom per cubic meter of space

By atom or by proton in the Universe

It's a billion photons

And there was light

Go your way, I know everything

Go your way, did you see them

Go your way, I never believed it

Go your way, income from everything

Ten power thirty protons

For each tonne of rock or water

Gigantism, we are not beautiful, not beautiful

But big or small

There is always overlap

Lafarge, the cement maker of jihadism

Another was the Lepéniste

What can not surprise anyone in France

When 41.8 percent of people registered as unemployed

Out of 6.6 million people registered as unemployed

Do not receive any compensation

This is a well-kept secret

Because the spectacle of the secret

Is the secret of the show

Lazy and lazy, we prefer to treat them

Power wanting to take away their dignity

All governments, for that, well wedged

The poor mistreated and mistreated

March 20, 2018, before, later

Samu emergencies

19,039 patients remained on stretchers

Maybe a hundred thousand, in truth, you read that right

All this in two months, no accident

All the nuisances of capital

Are both denounced

Are both encouraged

This is the law loop of capital!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"