MAI 68 MAI 2018

Car, il faut bien le voir

C'est à ne pas y croire

Toutes les conditions sont réunies

MAI 2018, et vive l'anarchie

L'armée y était préparée

Comme la police

Et tous les autres services

Toutes les sécurités de l'étatisme

Préventivement à tout insurrectionnalisme

Tout un amoncellement

De la déception

De fragmentation en fragmentation

Et à tout faire passer

Ne peut plus vraiment faire face, la religion

De la guerre

Tempérée par l'industrie du divertissement

De la guerre

Tempérée, par le refaire le monde, en parlant

Et à propos de la guerre

Quand les bourgeoisies consolident leurs arrières

Le militaire le plus titré

Trop jeune, d'abord refusé, puis réhabilité

Plutôt petit, 1m66 , 51 kg, très léger

Fut feu ( 1925 - 1971 ) Audie Murphy

Qui, entre 1942 et 1945, tua 240 soldats allemands, du camp nazi

Lieutenant, il fut finalement nommé

Ni lourd, ni grand, l'effondrement d'un cliché

Or, toute pensée est souvent un cliché !

Mais, aucun être humain

Avec l'insecte, ne peut rivaliser

Ce, à la même échelle, c'est certain

La cicindèle

Coléoptère le plus rapide au monde, 9 km/heure

Donc, un être humain, en rapport, devrait courir à 700 km/heure

Le pilulier bousier

Lui, porte dix fois son poids

Une personne de 70 kg, devrait porter 700 kg, ouah

De plus, cette charmante bête

Recycle les matières fécales, c'est la fête

Bien avant la Chine, qui est en dette

Mais, c'est moins vendeur

Que le catastrophisme du capital, cette terreur

Ne plus rien cacher, faire de l'argent avec les peurs

Ainsi, fiction de réalité, réalité de fiction

Hollywood, copiant les djihadistes

Le djihadisme copiant Hollywood

Surenchère de généralisation

Généralisation de la surenchère

Du stéréotype vendeur, mais aussi unificateur

Car tout est de la propagande

Propagande contre propagande

Du cinéma, de la radio, de la télévision

De la philosophie, de la science, de la religion

De l'idéologie, persuader, convaincre, faire de l'adhésion

Et à propos des peurs

128 volcans peuvent nous exploser à la gueule

Du voile solaire, éruption volcanique

Injections stratosphériques, de l'hiver géologique !

Mais nous avons déjà nos mers et océans de plastique

Toute la faune marine impactée, c'est tragique

Il est plus que temps de descendre dans la rue

Sur TOUT ce qui nous assassine et nous empoisonne, tirer à vue

Car, nos vies, sont de toutes façons, déjà perdues

Et la grande panique des réactionnaires

Les grèves, les manifs, tout un vent révolutionnaire

En effet, cela sera, cela serait chouette

MAI 68 MAI 2018, la révolte en fête

Cinquante ans, déjà

Coucou, nous revoilà

Mais cette fois, tralala

Méfiance envers toute organisation

Et même contre toute organisation

Méfiance envers tout syndicat

Et même contre tout syndicat

Il faut sortir le bazooka

En révolution, mieux vaut voyager en solitude

Qu'avec la contre-révolutionnaire multitude

S'allier, oui

Mais alors sur des bases proches de l'anarchie

Et l'absence de preuve

N'est pas preuve de l'absence

Comme le foie, star de l'organisme

Bien plus que le cerveau, ce faux truisme

Le foie aux 90 milliards de cellules

300 molécules fabriquées, le foie, c'est pas nul

Et pas de foie artificiel, bile, digestion

Sans compter toute une détoxification

Et deux pour cent des françaises et français

Ont le foie gras

Il faudrait donc le manger, comme pour les pauvres oies

Des tissus fibreux envahissants

Bon appétit, c'est vraiment ragoûtant !

D'une guerre l'autre, toujours reliant

Israël qui n'hésite pas à tuer

Ses propres soldats pour ne pas avoir à les monnayer

Pour les crimes de guerre

Depuis longtemps, elle est nation première

Comme pour d'autres cours

Un sempiternel tour

Le persécuté devenant persécuteur

Surtout, rester cogiteuse ou cogiteur

Un peu comme une neurogenèse

De tout âge, vraie fausse thèse

Finalement

Dans le monde de la guerre permanente

Passée, à venir, imminente, présente

MONDE SOULEVE TOI

Mais chaque personne a sa dose de fascisme

Puisque l'on baigne dans le fascisme

Complexe ou plus simplet

En le sachant, l'on s'en défait

Après, que cela soit vrai ou faux

L'on peut toujours traiter l'autre de facho

Tout le monde l'est un peu, c'est pas rigolo

Pourtant, bientôt

MAI 68 MAI 2018

Tout semblant s'y prêter

La future traîtrise déjà veut se placer

Sur la ligne de départ, pour tout récupérer

Sur la ligne de départ, pour tout entraver

Tout syndicat, tôt ou tard, courroie du capital

Même la fameuse CNT anarchosyndicaliste espagnole, ô piège fatal

Et vive la révolution sociale

Anti, anti, ANTICAPITALISTE, contre le capital

Contre les flics, contre les militaires, contre les bureaucrates

Les neutraliser en échec et pat

Et oui, c'est L'invité, et oui, c'est Pat

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Pour toute forme de vie, est bien cruelle

C'est l'isolement de tous contre tous

C'est l'isolement de toutes contre toutes

Ou alors, en dernière joute

MAI 68 MAI 2018

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Because, you have to see it

Not to believe

All the conditions are met

MAY 2018, and long live anarchy

The army was prepared for it

Like the police

And all the other services

All the security of statism

Preventively from all insurrectionalism

A whole heap

Disappointment

From fragmentation to fragmentation

And to pass everything

Can't really cope anymore, religion

Of the war

Tempered by the entertainment industry

Of the war

Tempered, by remaking the world, speaking

And about the war

When the bourgeoisies consolidate their rear

The most successful military

Too young, first refused, then rehabilitated

Rather small, 1m66, 51 kg, very light

Fut feu (1925 - 1971) Audie Murphy

Who, between 1942 and 1945, killed 240 German soldiers from the Nazi camp

Lieutenant, he was finally appointed

Neither heavy nor large, the collapse of a cliché

Any thought is often a cliché!

But, no human being

With the insect, cannot compete

This, on the same scale, for sure

Tiger beetle

Fastest beetle in the world, 9 km / hour

So a related human being should run 700 km / hour

The dung beetle pill box

He wears ten times his weight

A 70 kg person should carry 700 kg, wow

In addition, this charming beast

Recycle feces, it's party time

Long before China, which is in debt

But, it is less seller

That the catastrophism of capital, this terror

Don't hide anything anymore, make money with fears

So reality fiction, reality fiction

Hollywood, copying the jihadists

Jihadism copying Hollywood

Generalization bid

Generalization of the overbidding

From the seller stereotype, but also unifying

Because everything is propaganda

Propaganda against propaganda

Cinema, radio, television

Philosophy, science, religion

Ideology, persuade, convince, gain buy-in

And about fears

128 volcanoes can explode in our mouths

Sun veil, volcanic eruption

Stratospheric injections, geological winter!

But we already have our seas and oceans of plastic

All the marine fauna impacted, it's tragic

It's time to take to the streets

On EVERYTHING that kills and poisons us, shoot on sight

Because our lives are already lost anyway

And the great panic of reactionaries

Strikes, demonstrations, a whole revolutionary wind

Indeed, it will be, it would be great

MAY 68 MAY 2018, revolt in celebration

Fifty years already

Hello, here we are again

But this time, tralala

Distrust of any organization

And even against any organization

Distrust of any union

And even against any union

You have to take out the bazooka

In revolution, it is better to travel alone

That with the counter-revolutionary multitude

Ally, yes

But then on bases close to anarchy

And the lack of evidence

Is not evidence of absence

Like the liver, star of the organism

Much more than the brain, this false truism

The liver with 90 billion cells

300 molecules manufactured, the liver is not zero

And no artificial liver, bile, digestion

Without counting a whole detoxification

And two percent of French and French

Have foie gras

It should therefore be eaten, as for poor geese

Invasive fibrous tissue

Bon appetite, it's really stewing!

From one war to the next, always connecting

Israel which does not hesitate to kill

His own soldiers so as not to have to cash them

For war crimes

It has long been a first nation

As for other courses

An age-old tour

The persecuted becoming a persecutor

Above all, stay cogitous or cogitator

Kind of like neurogenesis

Any age, true false thesis

Finally

In the world of permanent war

Past, to come, imminent, present

WORLD RAISE YOU

But each person has their dose of fascism

Since we are bathed in fascism

Complex or simpler

Knowing it, we get rid of it

Next, whether it's true or false

One can always call the other a facho

Everyone is a little, it's not funny

Yet soon

MAY 68 MAY 2018

Everything seems to lend itself to it

The future treachery already wants to place itself

On the starting line, to recover everything

On the starting line, to hinder everything

Any union, sooner or later, capitalizes

Even the famous Spanish anarchosyndicalist CNT, oh fatal trap

Long live the social revolution

Anti, anti, ANTICAPITALIST, against capital

Against the cops, against the military, against the bureaucrats

Neutralize them in check and pat

And yes, it's The Guest, and yes, it's Pat

Spectacular techno-industrial trading society

For any form of life, is very cruel

It is the isolation of all against all

It's the isolation of all against all

Or then, in the last game

MAY 68 MAY 2018

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"