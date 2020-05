Paraphysique de l'impénitence

N'avez-vous

Pas compris ?

Quand une personne chante

C'est nous

Qui chantons

C'est toi

Qui chante

Nous, toi, qu'elle chante

N'avons-nous

Pas compris ?

Quand une personne écrit

C'est nous

Qui écrivons

C'est toi

Qui écrit

Nous, toi, qu'elle écrit

N'avons-nous

Pas compris ?

Quand une personne parle

C'est nous

Qui parlons

C'est toi

Qui parle

Nous, toi, qu'elle parle

N'avons-nous

Pas compris ?

Quand une personne pense

C'est nous

Qui pensons

C'est toi

Qui pense

Nous, toi, qu'elle pense

Ressassement impénitent

Personne n'est supérieur

Et à toi

Et à moi

Et à nous

Et à vous

Personne n'est inférieur

Et à toi

Et à moi

Et à nous

Et à vous

Tant pis, si ces notions

Qui comme TOUT ne sont que des conventions

Nous les croyons

Tant pis, si ces notions

Qui comme TOUT ne sont que des conventions

Si tu les crois

Si je les crois

Simplement

Partout, tout est de la contrebande

Partout, les télés, les radios, les journaux, mafias de la propagande

Des inutilités

Des superficialités

Il faut, toute la camelote, la vendre

Il faut, toutes les faussetés, les faire apprendre

Avec tous les faux remèdes

Qui contre la raison, plaident

Il s'agit

De créer des maladies

Car, il faut des médecins et des pharmacies

Fabriquer

Du vol, du crime, du délit

Justifiant, toute police, ainsi

Même processus, pour toute armée, aussi !

Mais personne ne me lit

Surtout les proches, de même que les rares amis

Sur un clavier, mon identité, il suffirait de taper

Mais non, aucune curiosité, c'est assez singulier

C'est finalement aussi bien, mais, aucune rancune, aucune animosité !

Bon, continuons donc, à digresser

Alors

Que dans la nature

Certes, la vie, y est dure

Formicage du corbeau

C'est à la fortune du pot

Tout, dans la nature

Est de la pharmacie qui dure

Et puis, la terrifiante surpopulation

Aggravée par une inégale répartition

Comme augmentée par une débile distribution

Avec des populations qui en 2030, environ

Seront en surpoids, et en obésité

Pour une proportion de la moitié

Face à cela, en répulsion

Toute une bigorexie

Du sport pratiqué comme une illusoire anorexie

En vérité

La pensée de la diversité

N'est pas la diversité de la pensée

Collection de semblables, collection bien formatée

La pensée du divertissement

N'est pas le divertissement de la pensée

Toute une industrie

Banques et lobbys

Se revivifiant par l'écologie

De toute critique, vraie ou fausse, se restructurant à l'infini

De toute compétition, de toute hiérarchie

Et aussi du " Je vous l'avais bien dit "

Toi, moi, ils, elles, eux, lui

C'est toujours après coup

Mais, plus l'on est de folles et de fous

Donc, il ne peut en aller qu'ainsi

Car, il s'agit là, de l'organisation de nos vies !

Avec toutes nos catégories

De cela, de ceci

De l'ouvrier, de la manutentionnaire

Du boucher, de la charcutière

De l'artiste, du savant

De l'employé, de l'artisan

Du patron, du paysan

Du croyant, du mécréant

Du militant, de l'indifférent

Et tant d'autres catégories

Voilà bien, ce qu'il faut abolir

Comme de faux souvenirs

Comme de faux soupirs

Plus aucune étiquette

Elles sont toutes aussi ineptes

Rien, ne pouvant, vraiment, se définir

Il faudrait, simplement, laisser la vie, s'épanouir

Les choses se contentent d'être

Elles ne sont ni mauvaises, ni belles

Elles ne sont ni laides, ni bonnes

Nonobstant, sont à proscrire

La souffrance et le meurtre de l'autre

Toute violence envers l'autre

Sachant, que depuis, le début de notre Big Bang

Donc, début de notre espace-temps

Il y a 13,79 milliards d'années, environ

10 puissance 17 secondes, selon

Google

10 puissance 12 sites internet différents enregistrés, selon

Sachant que

Croyant que

Univers invisible, 10 puissance 80 atomes, selon

Sachant que

Croyant que

Chaque être humain qui meurt

De quoi ne pas avoir peur

Des atomes qui vont se désintégrer

10 puissance 25

Comme dix quadrillions

Nous en serrer cinq, oui, nous le pouvons !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Don't you

Not understood ?

When a person sings

It's us

Who sing

It's you

Who sings

We, you, she sing

Don't we have

Not understood ?

When a person writes

It's us

Who write

It's you

Who is writing

We, you, she writes

Don't we have

Not understood ?

When a person speaks

It's us

Who are talking

It's you

Who speaks

We, you, let her speak

Don't we have

Not understood ?

When a person thinks

It's us

Who think

It's you

Who thinks

We, you, she thinks

Unrepentant musing

No one is superior

And to you

And to me

And to us

And to you

No one is inferior

And to you

And to me

And to us

And to you

Too bad, if these notions

Who like ALL are just conventions

We believe them

Too bad, if these notions

Who like ALL are just conventions

If you believe them

If I believe them

Simply

Everywhere, everything is contraband

Everywhere, TVs, radios, newspapers, propaganda mafias

Uselessness

Superficialities

All the junk must sell it

It is necessary, all the falsehoods, to make them learn

With all the wrong remedies

Who against reason, plead

It's about

To create diseases

Because you need doctors and pharmacies

Make

Theft, crime, misdemeanor

Justifying, any policy, as well

Same process, for any army, too!

But nobody reads me

Especially loved ones, as well as rare friends

On a keyboard, my identity, it would be enough to type

But no, no curiosity, it's quite strange

It is ultimately as well, but, no hard feelings, no animosity!

So let's go on digressing

So

That in nature

Life is hard there

Formic raven

It's pot luck

Everything in nature

East of the pharmacy that lasts

And then, the terrifying overcrowding

Worsened by an uneven distribution

As increased by a stupid distribution

With populations that in 2030, approximately

Will be overweight, and obese

For a proportion of half

Faced with this, in repulsion

A whole bigorexia

Sports practiced like an illusory anorexia

In truth

The thought of diversity

Is not the diversity of thought

Collection of similars, well formatted collection

The thought of entertainment

Is not the entertainment of thought

A whole industry

Banks and lobbies

Reviving by ecology

From any criticism, true or false, endlessly restructuring

From any competition, from any hierarchy

And also "I told you so"

You, me, they, them, them, him

It's always after the fact

But the more we are mad and mad

So it can only go so

Because, this is about organizing our lives!

With all our categories

Of this, of this

Worker, handler

Butcher, pork butcher

From the artist, from the scientist

Employee, craftsman

Boss, peasant

Believer, disbeliever

Activist, indifferent

And so many other categories

This is good, what must be abolished

Like false memories

Like false sighs

No more labels

They are just as inept

Nothing, being able, really, to define itself

We should simply let life, flourish

Things are content to be

They are neither bad nor beautiful

They are neither ugly nor good

Notwithstanding, are to be prohibited

The suffering and the murder of the other

All violence towards the other

Knowing that since the beginning of our Big Bang

So, the beginning of our space-time

About 13.79 billion years ago

10 power 17 seconds, depending

Google

10 power 12 different websites registered, depending on

Knowing that

Believing that

Invisible universe, 10 power 80 atoms, according to

Knowing that

Believing that

Every human being who dies

What not to be afraid of

Atoms that will decay

10 horsepower 25

Like ten quadrillion

We shake five, yes, we can!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"