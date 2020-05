Tout en un, un en tout, au tout un

Un triangle ignoré

Du dealer, bailleur, gendarme ou policier

Les petites villes, pour les pacifier

Ainsi

Une certaine paix sociale est préservée

Le dealer a sa tranquillité

Parfois, il peut même être indicateur policier

Le bailleur, lui,a les yeux fermés

Du moins, tant que son loyer est payé

Certes

La peur, aussi, de certaines représailles

Surtout, du je-m'en-foutisme qui baye

De toute une hypocrisie

Du dealer, du bailleur, de la police ou de la gendarmerie

Tout cela étant la main dans la main

Du même lien, du même besoin

Surtout dans les petites villes

Où tout se sait, où tout s'empile

De la trilogie indissociable

Mangeant, sans le savoir, à la même table

Prétextes ou projets inavouables

Comme un pacte sur la misère

Calendrier prévisionnel des faits-divers

Fonctionnement ordinaire méconnu

C'est pourtant du tout vu

C'est comme en prison

Là, le bailleur est le maton

Sans came variée, personne ne tournerait plus rond

Des gens péteraient un câble

Et tout redeviendrait du sable !

Et tout fonctionne comme en prison

Comme des règles de manutention

Mais

Tout individu est son maton

Toute personne est sa matonne

Mais

Tout individu est son mouton

Toute personne se bétonne

Dans une éternelle immigration

De toutes les nations

Se constituant dans l'immigration

Au grand mélange, ma, ta, sa, mon, ton, son

Comme en France

Une nation d'hommes immigrés

Une nation de femmes immigrées

De toute une réalité, niée et refusée

Pour la chercheuse en sciences politiques

D'ailleurs, sensuelle, donnant la trique

Hélène Thiollet, pour la paraphraser

Et puis, donc, tout est du monde entier

Par les guerres, tant de femmes furent violées

Souvent, plusieurs fois

Certes, c'est horrible, ma foi

Toutes époques, tous temps, tous pays

Forcément, cela fait des petits

Tant et tant

Pas des soldats russes à Berlin, en avril/mai 1945, seulement

Pas des soldats allemands, en Russie, seulement

Donc, des staliniens et des nazis, seulement

Mais, tous les continents, et tous les régiments

La guerre est ainsi comme matrilinéaire

Car, hélas, après, l'on connaît les mères

Mais plus rarement les pères

Et chaque armée

Des traditions, spécificités, coutumes

Avec des horreurs cachées et d'affichés costumes

Avec des hommes et femmes, torturés, tués

Avec des femmes violées

Et en tous domaines

Presque une même fétide haleine !

Comme pour les classes sociales

Chaque classe sociale

Enfermée dans ses traditions

Enfermées dans ses conventions

Préjugés, jugements de valeur, lieux communs

De l'individu au groupe, c'est certain

Des déterminismes conscients et surtout inconscients

Des automatismes conscients et surtout inconscients

Du langage, du matériel, de l'habitude

Chaque classe sociale dans son hébétude

Regardant les autres classes, de haut

Car, elles sont, bien sûr, dans le faux

Chaque classe sociale se gavant de ses certitudes

Il faudrait, simplement, un peu d'innovation

Dans la génération, dans la répétition

Comme au cinéma

Du film de cape et d'épée

Nous revoilà

Du travail de la répétition

La répétition du travail

Travail de l'imitation

L'imitation du travail

Cinquante heures de répétition

Pour une minute de combat

Devenant ainsi crédible sur l'écran de cinéma

Des arts, de la science, du sport, ou autre, tout est comme ça !

Tout en un

Un en tout

Comme les différentes espèces humaines

Qui au cours de centaines de milliers d'années

Des espèces qui se sont mélangées

De la cohabitation, de l'assimilation, c'est forcé

Des apports génétiques et surtout culturels, au tout métissé

Au tout partagé, rien à comparer

S'enrichissant, ainsi, d'une grande diversité

Aborigènes et pygmées, l'ADN, de plus grande ancienneté

Tout en un

Un en tout

Des particules aux autres univers

De chaque niveau d'organisation

Aucun saut dans chaque spécialisation

Mais une complétude en orchestration

Hors, cependant, de toute réduction !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

An ignored triangle

From the dealer, lessor, gendarme or police

Small towns, to pacify them

So

A certain social peace is preserved

The dealer has his peace

Sometimes it can even be a police informer

The lessor has his eyes closed

At least, as long as his rent is paid

Certainly

Fear, too, of reprisals

Above all, I don't give a damn

With all a hypocrisy

Dealer, lessor, police or gendarmerie

All this being hand in hand

From the same link, from the same need

Especially in small towns

Where everything is known, where everything is stacked

Inseparable trilogy

Eating, without knowing it, at the same table

Shameful pretexts or projects

Like a pact on misery

Provisional news story

Little-known ordinary operation

It is however seen at all

It's like in prison

There, the lessor is the maton

Without a varied cam, nobody would be rounder

People would fart a cable

And everything would become sand again!

And everything works like in prison

Like handling rules

But

Every individual is his maton

Every person is his maton

But

Every individual is his sheep

Everyone is concreting

In an eternal immigration

Of all nations

Constituent in immigration

To the big mix, my, your, her, my, your, her

Like in France

A nation of immigrant men

A nation of immigrant women

Of a whole reality, denied and refused

For the political science researcher

Besides, sensual, giving the stick

Hélène Thiollet, to paraphrase it

And then, everything is from all over the world

By wars, so many women were raped

Often, many times

Admittedly, it's horrible, my faith

All times, all times, all countries

Inevitably, that makes small

So much

No Russian soldiers in Berlin, in April / May 1945, only

No German soldiers, only in Russia

So, Stalinists and Nazis, only

But, all the continents, and all the regiments

War is like matrilineal

Because, alas, afterwards, we know the mothers

But more rarely fathers

And each army

Traditions, specificities, customs

With hidden horrors and displayed costumes

With men and women, tortured, killed

With raped women

And in all areas

Almost the same foul breath!

As for social classes

Each social class

Locked in its traditions

Locked in its conventions

Prejudices, value judgments, commonplaces

From the individual to the group, for sure

Conscious and especially unconscious determinisms

Conscious and above all unconscious automatisms

Language, material, habit

Each social class in its daze

Looking at the other classes, from above

Because they are, of course, in the wrong

Each social class is stuffed with its certainties

It just takes a little innovation

In generation, in repetition

Like in the movies

Cape and sword film

We are back

Rehearsal work

The repetition of work

Imitation work

The imitation of work

Fifty hours of rehearsal

For a minute of combat

Thus becoming credible on the cinema screen

Arts, science, sport, or whatever, it's all like that!

All in one

One in all

Like the different human species

Which over hundreds of thousands of years

Species that have mixed

Cohabitation, assimilation, it's forced

Genetic and especially cultural contributions, all mixed

Everything shared, nothing to compare

Thus enriched by a great diversity

Aborigines and pygmies, DNA, of greater seniority

All in one

One in all

Particles to other universes

From each level of organization

No jump in each specialization

But a completeness in orchestration

Excluding, however, any reduction!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"