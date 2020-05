Précession de l'aberré

Du syndrome de Stockholm

Dépendance affective, tant des femmes que des hommes

Pire que la dépendance pécuniaire ou matérielle, en somme

De la famille, du couple, d'un groupe

Mais, comme une seule troupe

J'en suis le premier de cordée

Tu en es le premier de cordée

Il en est le premier de cordée

Elle en est la première de cordée

Car, la dépendance est si multiple et si variée

Que personne ne peut l'éviter

Du SDF au PDG

De la SDF au PDG

Sujet tabou que tout le monde veut ignorer !

Car, tout est dépendance, il faut bien l'avouer

Forcément, dans la loi du marche, le marché de la loi

Par cela, toute vie, embellie, supportée ou abimée

Par cela, toute vie, faussée, gâchée ou authentifiée

Et comme pour TOUT, du traduit et de l'interprété !

Et de plus

Et en plus

Précession

Immobilisation

Car, nous ne prêchons qu'à des convaincus

Facile, car, les convaincus, sont justement convaincus

D'ailleurs

Voilà qui fait peur

Les gens sont convaincus de l'être

Avec un discours logique, derrière

Tout discours logique étant réactionnaire

Si les gens étaient convaincus

Qu'ils ne le sont pas

Voilà qui serait révolutionnaire

La doctrine du doute qui persévère

Sauf des faits qui s'avèrent

Mais

Comme nous ne prêchons

Qu'à des femmes convaincues

Vaincues

Mais comme nous ne prêchons

Qu'à des hommes convaincus

Vaincus

En toutes opinions

En toutes relations

En toutes considérations

C'est à nous-mêmes que nous parlons

C'est nous-mêmes que nous écoutons

Et tout ce que nous disons

Et tout ce que nous échangeons

Déjà, nous le savons

Néanmoins

Nous nous en persuadons

Cela serait de la conversation

Mais alors, à quoi bon ?

Ainsi

Jamais, nous ne changeons

Et prêcher à des non-convaincus

C'est peine perdue

Car, cela n'a pour eux, aucune signification

Surtout, des hommes, des femmes

Voilà, l'origine du drame

Peut-être avec les enfants encore candides

Mais petit à petit, contaminés par l'insipide

Ainsi

Jamais, nous ne changeons

Parfois

Quelques points chauds

Comme du volcanisme au plus haut

Des révoltes

Mais plus du coup d'Etat

Que de la vraie révolution, dans la hotte

Avec des opportunistes de tout pouvoir, c'est bien cela

Il faudrait faire table rase

De toutes nos lois si nazes

En vérité, les lois de la domination

Avec toutes les mafias en inféodation

Et à tout cela

Contre tout cela

De l'astéroïde, du volcanisme

Des pluies d'acide chlorhydrique

Des pluies d'acide sulfurique

Rendre tout cela irrespirable

Rendre tout cela vérifiable

Toutes les activités humaines devenues incontrôlables

Comme des volcans destructeurs du monde

Comme des volcans créateurs du monde !

Mais

Depuis toujours, je suis confiné dans mes idées

Solitaire, comme un naufragé

D'autres

Qui sont confinés dans la pauvreté

D'autres

Qui sont confinés dans l'aberré

Dans leurs habitudes

Dans leurs certitudes

Il faudrait des tsunamis mentaux

Du mouvement brutal du plancher marin

De la plasticité neuronale qui survient

Terre qui se déchire

Raz-de-marée qui empire

Des zones de subduction

Tout étant étudié dans l'imprévision

2004, Indonésie

2011, Japon

Des centaines de milliers de victimes

Le climat en guerre, nous élimine

C'est du passé

C'est du présent

C'est de l'avenir

Toutes les époques mélangées

Et tant de catastrophes oubliées

Au tout accentué

De l'espèce humaine, de son industrie et de sa technicité

Certes

Si l'évolution est amorale

Toutes les banques sont strictement immorales

Comme la Banque nationale suisse

Qui fut la banque de l'or nazi, sous feu Hitler

Parfois, même, de l'or dentaire

Du moment que le lingot cela puisse plaire

Mais la Suisse n'est qu'une gigantesque banque

Pour blanchir l'argent propre ou sale, bonne planque

De la finance, un vrai tank

Et avec l'argent, tout est vraiment branque

Comme aussi

Des réseaux dits sociaux

Et en fait, asociaux

Comme aussi

De la prétendue humanité

Qui n'est que de l'inhumanité !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Stockholm syndrome

Affective dependence, for both women and men

Worse than financial or material dependence, in short

Family, couple, group

But, as a single troop

I am the first on the rope

You are the first on the rope

He’s the first in line

She’s the first on the rope

Because addiction is so multiple and so varied

That no one can avoid it

From the homeless to the CEO

From the homeless to the CEO

Taboo subject that everyone wants to ignore!

Because everything is dependence, you have to admit

Inevitably, in the law of the market, the market of the law

By that, all life, embellished, supported or damaged

By this, all life, distorted, spoiled or authenticated

And as with EVERYTHING, translated and interpreted!

And further

And in addition

Precession

Immobilization

Because we only preach to the convinced

Easy, because, convinced, are justly convinced

Besides

That's scary

People are convinced they are

With a logical speech, behind

Any logical discourse being reactionary

If people were convinced

That they are not

That would be revolutionary

The doctrine of doubt that persists

Except for facts that turn out

But

As we do not preach

Only convinced women

Defeated

But as we do not preach

Only to convinced men

Defeated

In all opinions

In all relationships

In all considerations

We are talking to ourselves

We listen to ourselves

And everything we say

And everything we trade

We already know

However

We are convinced

It would be conversation

But then, what good is it?

So

We never change

And preach to the unconvinced

You're wasting your breath

Because it has no meaning for them

Mostly, men, women

This is the origin of the drama

Maybe with the children who are still candid

But little by little, contaminated by the tasteless

So

We never change

Sometimes

Some hot spots

Like volcanism at the highest

Revolts

But no more coup

Only real revolution, in the hood

With opportunists of all power, that's right

It would be necessary to make a clean sweep

Of all our laws so nazes

In truth, the laws of domination

With all the mafias in subjugation

And to all of this

Against all this

Asteroid, volcanism

Hydrochloric acid rain

Rains of sulfuric acid

Make it all unbreathable

Make it all verifiable

All human activities become uncontrollable

Like destructive volcanoes of the world

Like creative volcanoes of the world!

But

I've always been confined to my ideas

Lonely, like a shipwrecked man

Others

Who are confined to poverty

Others

Who are confined in the aberrant

In their habits

In their certainties

It would take mental tsunamis

The brutal movement of the sea floor

Neural plasticity that occurs

Tearing earth

Worsening tidal wave

Subduction zones

Everything being studied in the unpredictable

2004, Indonesia

2011, Japan

Hundreds of thousands of victims

The climate at war eliminates us

It's from the past

It's from the present

It's from the future

All eras mixed

And so many forgotten disasters

All accentuated

Of the human species, its industry and its technicality

Certainly

If evolution is amoral

All banks are strictly immoral

Like the Swiss National Bank

Who was the Nazi gold bank under Hitler fire

Sometimes even dental gold

As long as the ingot can please

But Switzerland is just a gigantic bank

To launder clean or dirty money, good hideout

Finance, a real tank

And with the money, everything is really rough

Like also

So-called social networks

And in fact, asocial

Like also

Alleged humanity

Who is nothing but inhumanity!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"