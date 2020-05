Neurogenèse involutive

Revenu de base inconditionnel

Et donc sans aucune pression

L'impôt négatif sur le revenu

Allocation minimum garanti

Revenu universel de base

L'on ira, et oui

Un petit semblant d'anarchie

Pour la pauvreté, un peu d'autonomie

Car

Avec la croissance exponentielle de l'informatique

Quand le capital forge sa propre critique

Si chaque être humain prenait conscience

De l'économie et de son indécence

Tout se ferait

Selon les envies

Tout se ferait

Selon les besoins

Avec aussi des centres de gratuité

Pour qui voudrait sexer

Avec des centres de gratuité

Pour qui voudrait manger

Avec des centres de gratuité

Pour qui voudrait dormir ou se reposer

Avec des centres de gratuité

Pour qui voudrait simplement pérorer

Ou bien le tout un peu mélangé

Des dividendes des biens communs à échanger

Des dividendes des biens communs à partager !

Ainsi aux USA

Pays des inégalités, que voilà

Un revenu minimum universel

Et pour la vie marchande, d'ailleurs, aucune séquelle

Pourrait être institué

Il suffirait, toute transaction financière, de la taxer

Rien qu'à 0,45 pour cent, de la simplicité

Ce qui, à 25000 dollars par an, revient

Et pour chaque américaine et américain

Tout étant une conception de la vie, pas étonnant

Mais encore des bons d'alimentation

Ou donc de l'argent, pas en suppression

Comme les libertariens

Qui ne sont pas des libertaires

Mais des capitalistes avisés libéraux

Que les autres, plus égaux

Comme des bourgeois peuvent être des libertins

Sans aucunement être des libertaires, c'est certain

Mais, petit à petit

Même si la situation actuelle le contredit

L'humanité ira obligatoirement vers l'anarchie

Ou elle disparaîtra plutôt que prévu, c'est ainsi

Et toute une injonction de rectitude

Toute une socioculture de l'attitude

Les corps de la représentation des mentalités

Les mentalités de la représentation des corps !

Alors même

Qu'aucun corps, ou si peu, ne s'aime

Quand la plupart des femmes

Méconnaissent l'appareil génital de la femme

Le clitoris l'enveloppant d'une façon totale

Obscurantisme clitoridien face au machisme vaginal

Le clitoris aux érections internes et aux tissus érectiles

Occupant l'ensemble du territoire en projectile

Et les orgasmes féminins, sous notre nez, qui défilent

Mais aussi

La plupart des hommes

Qui ignorent tout ou presque de la mécanique pénienne

Toute une misère sexuelle, enfin, que l'on apprenne

Malgré tout une technologie de l'amélioration

Comme pour toute domestication

Sur option de la valeur génétique d'un animal

Selon des critères purement industriels

La gestion du capital est cruelle

Optimisation des mâles et des femelles

Mais l'Auroch, ancêtre de la vache

Déjà gravé sur la roche préhistorique

D'hier, d'aujourd'hui, toute vie est épique

Tout étant régit par le fric, c'est tragique

Ainsi, tout syndicat a besoin du patronat

Ainsi, tout patronat a besoin du syndicat

Comme un couple mal marié

Il faut se disputer, surtout, il faut se réconcilier !

Et finalement, dans cette sotte société

Même si l'on ne peut complètement généraliser

La réelle différence entre une dominante et un dominant

Avec une dominée ou un dominé

Du moins le plus souvent

Le dominant est invité et écouté

Même s'il dit des absurdités

Le dominé n'est ni invité ni écouté

Même s'il dit des choses sensées

Comme dire que l'on pourrait se passer

Car, il en fut déjà ainsi, de papiers

Ce qui à leur apparition au treizième siècle

C'était moins hypocrite, au moins, cela était bien nommé

Et cela s'appelait des documents de bonne moralité

Il y a moins de crimes de sang, qu'il y a plusieurs siècles

Nonobstant, en 2017, en France

Cependant, des centaines de personnes mortes dans la rue

143 000 sans domicile fixe, le désespoir en rut

Pour 134 000 places d'hébergement

Et puis, toute une pauvrophobie, ce terrible regard méprisant

Mais le capital

Se nourrit de sa propre contestation

Toute une neurogenèse en adaptation

Comme le canari pour séduire sa femelle

De l'innovation pour ravir sa belle

Et de nature, l'on ose parler de protection

Qu'en en Europe, sept cent mille hérissons

Sont écrasés chaque année par des voitures, belle civilisation !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Unconditional basic income

And therefore without any pressure

Negative income tax

Guaranteed minimum allowance

Basic universal income

We will go, and yes

A little semblance of anarchy

For poverty, a little autonomy

Because

With the exponential growth of IT

When capital forges its own criticism

If every human being became aware

The economy and its indecency

Everything would be done

According to the desires

Everything would be done

As required

With also free centers

For who would like to have sex

With free centers

For who would like to eat

With free centers

For those who want to sleep or rest

With free centers

For those who just want to perish

Or all a little mixed

Dividends from common goods to be exchanged

Dividends from the commons to share!

So in the USA

Country of inequalities, here it is

Universal minimum income

And for commercial life, by the way, no sequelae

Could be instituted

It would suffice, any financial transaction, to tax it

Just 0.45 percent simple

Which, at $ 25,000 a year,

And for every American

Everything being a conception of life, no wonder

But still food stamps

Or money, not deletion

Like libertarians

Who are not libertarians

But savvy liberal capitalists

Than the others, more equal

How bourgeois can be libertines

Without being libertarians, that's for sure

But, little by little

Even if the current situation contradicts him

Humanity will necessarily go to anarchy

Or it will disappear rather than expected, this is how

And a whole injunction of rectitude

A whole socioculture of attitude

The bodies of the representation of mentalities

The mentalities of the representation of bodies!

Even if

No body, or so few, love each other

When most women

Ignore the female reproductive system

The clitoris completely enveloping it

Clitoral obscuration in the face of vaginal machismo

The clitoris with internal erections and erectile tissues

Occupying the entire projectile territory

And the female orgasms, under our noses, which parade

But also

Most men

Who know almost nothing about penile mechanics

A sexual misery, finally, that we learn

Despite everything an improvement technology

As with all domestication

Option of genetic value of an animal

According to purely industrial criteria

Capital management is cruel

Optimization of males and females

But the Auroch, ancestor of the cow

Already carved on prehistoric rock

From yesterday to today, all life is epic

Everything being governed by money, it's tragic

So every union needs employers

So all employers need the union

Like a badly married couple

We must quarrel, above all, we must be reconciled!

And finally, in this foolish society

Even if you can't completely generalize

The real difference between a dominant and a dominant

With a dominated or a dominated

At least most often

The dominant is invited and listened to

Even if he says nonsense

The dominated is neither invited nor listened to

Even if he says sensible things

Like saying we could do without

Because, it was already so, of papers

Which when they appeared in the thirteenth century

It was less hypocritical, at least it was aptly named

And it was called documents of good character

There are fewer blood crimes than there were several centuries ago

Notwithstanding, in 2017, in France

However, hundreds of people died on the street

143,000 homeless, despair in heat

For 134,000 accommodation places

And then, all a poverty, this terrible contemptuous look

But the capital

Feeds on its own challenge

A whole neurogenesis in adaptation

Like the canary to seduce his female

Innovation to delight your beauty

And by nature, we dare to speak of protection

That in Europe, seven hundred thousand hedgehogs

Are crushed every year by cars, beautiful civilization!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"