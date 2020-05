Paraphysique de la paraphysique

Champs magnétiques

Poétiques

Champs magnétiques

Politiques et physiques

1949, TOKAMAK, déjà les russes

En marche, les autres prennent le bus

Principe de l'étoile artificielle

De la fusion nucléaire en bouteille

Scotomisant

Toute une misère relationnelle

Du réacteur en fusion

Pas vraiment la solution

ITER

Alors qu'au niveau humanitaire

Tout est absolument à faire

Quand tant de gens crèvent de faim

Jamais, il ne change, ce train-train quotidien

Il est si ancien ce refrain

Ici ou maintenant

Où toutes les subventions vont au tout dément

Et à l'énergie naturelle

La technocratie préfère l'énergie artificielle

Tout est dit

Quand la seule industrie

Est devenue le seul moteur de l'humanité fictionnelle !

Mais au fond

Tout est de la convention

Mais au fond

Tout est de l'interprétation

Mais au fond

Tout est de la tradition

Ainsi

Dès le septième siècle

Et jusqu'à 1564, au seizième siècle

De l'édit de Roussillon

Toute tradition pousse un roupillon

Le début de l'année était le 25 mars

Feu ( 1550 - 1574 ) Charles neuf, mit donc fin à la farce

Il y avait d'ailleurs des variations

Selon les pays et les régions

Puis, cela devint progressivement

Et dans toute l'Europe, fatalement

Le premier janvier

En généralisation des calendriers

Et en 1622, la mutation fut terminée

Quand la symbiote

Du biologique au sociologique

Finit par chausser toutes les bottes

C'est souvent pour le pire

Il faut bien le dire

Comme les déchets marins en plastique

Qui engloberaient la planète Terre

L'on ne peut le taire

Au moins, donc, une à deux fois , c'est tragique !

Et là, pas de néoténie

Mécanismes cellulaires, de la pure magie

Du secret de longue longévité

Comme le Rat-taupe, si étudié

Le processus du vivant

Fait toujours très fort

De dix à cent mille milliards de cellules humaines dans un corps

Tout est un travail permanent, rien, jamais, ne dort

Pour cela, pas de congés payés

Pas de sécurité sociale, de la précarité

Alors

Que dans le vivant, rien ne peut chômer

La gratuité ne peut se faire payer

C'est comme en géographie

Où il n'y a vraiment aucun pays

Et toute frontière, c'est de l'arbitraire

Toute frontière constituée sur diverses guerres

Ainsi, tout nationalisme

C'est indubitablement du réactionnaire imaginaire

Comme ce mal que l'on fait aux migrantes et aux migrants

Qui des régions fascisantes et inhospitalières

Vont comme errantes et errants, s'enfuyant

Quand chaque seconde est une adversité

Troubles mentaux associés

Troubles du sommeil, des crises d'angoisse

De la panique généralisée, la langue à apprendre, toute une poisse !

Ce ne sont pas là, certes, gens, qui pourront vivre bien longtemps

Comme feu la française ( 1875 - 1997 ) Jeanne Louise Calment, 122 ans

Sans doute, pour cela, un environnement de relative clémence

Car, il est de grande évidence

Qu'avec de bonnes conditions de vie

Longues et harmonieuses pourraient être nos vies

Alors que présentement, tout, prématurément, nous vieillit !

Comme la plupart de nos produits

Les additifs industriels

Arômes et nanoparticules

Tous les E ceci ou les E cela, il tue bien le ridicule

De l'hyperactivité des enfants

E 320, cancérigène

E 171, dioxyde de titane

Du catch du capital, le colorant blanc

De la crème solaire, du dentifrice, encore du cancérigène

E 120, cactus, colorant naturel

Cochenille mature, un vrai sel

La couleur des boissons, des tissus

Des viandes des carnivores pansus

Mais même le dit naturel n'est plus vraiment naturel

Muté de la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Idem, des compléments alimentaires et autres granulés

Quand tout est trafiqué et falsifié, de toute nourriture, se méfier !

Et toujours aussi, l'on se fait piéger

Bonnes crevettes, de noir, elles sont tachetées

Quand à l'artifice, elles ne sont pas traitées

Pour apparaître de fausse couleur rose

En tout, la contrefaçon ose

Il ne faut point hésiter

Dans la terrifiante réalité qui ose musarder

Et finalement

Que devient toute chose ?

De la merde et de la rose

Ceux et celles qui manifestaient jadis

Nouvelle réaction, dont nous subissons les sévices

Cela se croyait de gauche

Droite gauche droite gauche

Or, c'est toujours de droite

Car tout gouvernement rime et trime avec droite

Comme les 3500 militants

Passés par Ordre Nouveau, en peu de temps

Cette extrême droite du capital, si française

Se recyclant dans tout pouvoir, à l'aise

Et là, aucune licorne

Et là, aucune légende

La bêtise plaisant toujours aux imbéciles

Plus besoin du réfléchir, c'est du facile

De la terreur plus encore que du futile

Avec de la fausse liberté bien subtile !

UTUP

UTOPA

Ornement pour l'oreille chez les Mayas

Même pour les hommes, fausse autorisation que voilà

Par exemple

Si c'est une croix gammée

L'on vous craindra, l'on vous félicitera

Par exemple

Si c'est un A cerclé

Vous serez moqué, vous serez agressé

Mais l'on est encore sous la protection

De la grande indifférence en action

Tout un fascisme libéral

S'adaptant, la nouvelle évolution du capital

Et voici

1,200 million de chasseurs en France

Générant diverses pollutions

Du gibier, exposition au plomb

Comme une sorte d'ingestion

Pas bon pour toute digestion

Comme si tout devait disparaître

La raison confisquée envoyant tout paître

Et de A à Z, et de Z à A

Voici le temps

Au tout paraître

Voici le temps

Où il ne faut plus être !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Magnetic fields

Poetic

Magnetic fields

Political and physical

1949, TOKAMAK, already the Russians

On the march, the others take the bus

Principle of the artificial star

Bottled nuclear fusion

Scotomiser

A whole relational misery

Molten reactor

Not really the solution

ITER

While at the humanitarian level

Everything is absolutely to do

When so many people starve

It never changes, this daily routine

It is so old this refrain

Here or now

Where all the subsidies go to the demented

And with natural energy

Technocracy prefers artificial energy

All is said

When the industry alone

Has become the only engine of fictional humanity!

But basically

Everything is convention

But basically

Everything is interpretation

But basically

Everything is tradition

So

From the seventh century

And until 1564, in the sixteenth century

From the Roussillon edict

All tradition grows a nap

The start of the year was March 25

Feu (1550 - 1574) Charles neuf, put an end to the farce

There were also variations

According to countries and regions

Then it gradually became

And all over Europe, fatally

The first of January

Generalization of calendars

And in 1622, the mutation was finished

When the symbiote

From biological to sociological

Finally put on all the boots

It's often for the worse

It must be said

Like plastic marine litter

Which would include planet Earth

We can't keep quiet

At least, therefore, once or twice, it's tragic!

And there, no neotenia

Cellular mechanisms, pure magic

The secret of long life

Like the Mole Rat, if studied

The living process

Always very strong

From ten to one hundred trillion human cells in a body

Everything is permanent work, nothing ever sleeps

For this, no paid holidays

No social security, precariousness

So

That in the living nothing can be unemployed

Free cannot be paid

It's like in geography

Where there is really no country

And any border is arbitrary

Any border built on various wars

So all nationalism

It is undoubtedly imaginary reactionary

Like this harm done to migrants

Who fascinating and inhospitable regions

Go like wanderers and wanderers, running away

When every second is an adversity

Associated mental disorders

Sleep disturbances, anxiety attacks

Widespread panic, the language to learn, a real pity!

These are certainly not people who will be able to live a long time

Comme la feu la française (1875 - 1997) Jeanne Louise Calment, 122 years old

No doubt, for this, an environment of relative leniency

Because, there is great evidence

Only with good living conditions

Long and harmonious could be our lives

While now everything is prematurely aging!

Like most of our products

Industrial additives

Aromas and nanoparticles

Every E this or E this, it kills the ridiculous

Hyperactivity in children

E 320, carcinogenic

E 171, titanium dioxide

Capital catch, the white dye

Sunscreen, toothpaste, still carcinogenic

E 120, cactus, natural dye

Mature cochineal, a real salt

The color of drinks, fabrics

Meats of the pansus carnivores

But even the said natural is no longer really natural

Mutated from the spectacular techno-industrial merchant society

Same, food supplements and other granules

When everything is tampered with and falsified, of all food, beware!

And always also, we get trapped

Good shrimp, black, they are spotted

As for the device, they are not treated

To appear false pink color

In all, counterfeiting dares

Do not hesitate

In the terrifying reality that dares to dawdle

And finally

What becomes of everything?

Shit and rose

Those who once demonstrated

New reaction, of which we are subjected to abuse

It was believed to be from the left

Right left right left

It’s always right

Because all government rhymes and trimes with right

Like the 3,500 activists

Passed by New Order, in a short time

This extreme right of capital, so French

Recycling in any power, at ease

And there, no unicorn

And there, no legend

Foolishness always pleases fools

No need to think about it, it's easy

More terror than futile

With very subtle false freedom!

UTUP

UTOPA

Ear ornament among the Maya

Even for men, this is false authorization

for example

If it's a swastika

We will fear you, we will congratulate you

for example

If it is a circled A

You will be mocked, you will be attacked

But we are still under protection

Great indifference in action

All a liberal fascism

Adapting, the new evolution of capital

And here

1,200 million hunters in France

Generating various pollutions

Game, exposure to lead

Like some kind of ingestion

Not good for all digestion

As if everything should disappear

Reason confiscated sending everything to graze

And from A to Z, and from Z to A

Here is the time

To all appear

Here is the time

Where you no longer have to be!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"