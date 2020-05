Aphorisme paraphysique de la démystification

Le premier mai 2018

Manifestation parisienne, j'y étais

Juste devant la contestation qui voulait en découdre

Avec mon drapeau d'anarchie, pour honorer cette foudre

Beaucoup de bruit, pour rien, non mais

Quelques vitrines brisées, et après

Quelques personnes cagoulées

Un minimum, pour ne pas se faire repérer

Quelques symboles capitalistes détruits

C'est normal qu'il en soit ainsi

Tout cela est pourtant bien gentil

En rapport des manifestations de jadis

Du début des années soixante dix

Rien que feu la Ligue Communiste

Des centaines de militants casqués, vrais trotskistes

Prêts à s'insurger, d'autrefois, les vrais gauchistes

Pour la castagne, s'y joignaient des autonomes et des anarchistes

De nos jours, tout est de la rigolade

Sauf pour le pouvoir en place, quelle blague

Les méchants sont dans les gouvernements de tous les pays

Les méchantes sont dans les gouvernements de tous les pays

Mafieux et mafieuses, gangsters, criminels, banquiers, truands

Psychopathes, assassins, économistes, démentes et déments

Les gentils sont les manifestants

Les gentilles sont les manifestantes

Les vrais casseurs sont dans les gouvernements de tous les pays

Les faux casseurs sont les manifestants et manifestantes de tous les pays

Et puis, le trop peu qui est cassé

Est par les assurances, la plupart du temps, remboursé

C'est le monde renversé

On vilipende qui veut tout changer

La réaction, sait, les siens, récompenser

Toute une pourriture qui nous gouverne

Partout dans le monde, d'horribles badernes

C'est notre misère, c'est notre peur

C'est notre conditionnement, c'est notre terreur

Et rien qu'un peu de verre brisé

Maintenant, peut les incommoder

Tout étant tellement peu contesté

Et à la soumission généralisée, la réaction est habituée

McDonald's de bouffe de merde, vitrine explosée, une voiture brûlée

Et toute la propagande capitaliste, offusquée

Tant de journalistes choqués

Il leur en faut peu à ces stipendiés !

Les forces du capital aiment tout spectaculariser

D'un simple débris de verre, dans une manif, se gargariser

Leur projet réel, étant l'interdiction de manifester

Et pendant ce temps, casse sociale généralisée

Tout se faisant subrepticement, année après année

Les pauvres ne pouvant plus se faire soigner

Surtout les personnes salariées mais mal payées

Il faut avoir de l'argent ou un bon réseau

Et encore, dans le chacun pour soi, étatisé

De tout un personnel soignant, souvent sans âme, débordé ou boboïsé

Surtout les médecins spécialistes, le fric, ne pensant qu'à encaisser

En allant même, habilement, à congédier la précarité

Vraiment, de dire Amen à toutes les saloperies, nous en avons les rots

S'opposer au capital et à son monde, voilà de l'authentique héros

Tout le reste sonnant finalement faux !

Le système partout triomphe

Quand tout en face se dégonfle

Il ne faut même plus désespérer Billancourt

Usine Renault, plus aucune trace, l'effacement a fait son tour

C'était, nonobstant, douze mille travailleurs étrangers

Sur trente six mille salariés

Avec les quatre vingt quinze pour cent d'ouvriers spécialisés

Qui furent étrangers, et de pouvoir changer de statut, aucune possibilité

Sous le capital

Qui à tout plaisir est fatal

Toute vie étant comme empaillée

Toute vie étant comme momifiée

Certes

Les anciens chiliens, il y a sept mille ans, momifiaient tout

Mais cela était après la mort

Et non, comme le fait le capital, avant la mort

Donc, avant les égyptiens

70 millions d'animaux, pas seulement les chats, c'est pas rien

Le cerveau étant jeté

Car sans valeur, il était considéré

Quand on voit l'état du monde, en nos années

L'on peut effectivement se le demander

Tout ceci étant de la vie courante

Vraiment, la vie marchande n'est pas marrante

Toujours se faire-valoir, toujours se vendre

Tous contre tous, toutes contre toute, apprendre

Et à tout chef, et à toute chéfesse

Il faudrait botter les fesses

Tout dominant, toute dominante

Dans toute famille, dans tout groupe, dans toute entreprise

Oui, il faudrait conchier toute cette emprise

La dominance n'est hélas pas seulement gouvernante !

Par son cul, par son argent, par son bagout, par sa force

La recherche de dominance est une seule et même écorce

Voilà aussi pourquoi, tout pouvoir

Engendre un autre pouvoir

Or, tout pouvoir est à détruire

Il faudra donc, et correctement, le définir !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

May 1, 2018

Parisian demonstration, I was there

Right in front of the challenge that wanted to fight it

With my flag of anarchy, to honor this lightning

Lots of noise, for nothing, no but

Some broken windows, and after

Some hooded people

A minimum, not to be spotted

Some capitalist symbols destroyed

It is normal that this is so

It’s all very nice though

In connection with the protests of long ago

From the early seventies

Nothing but the late Communist League

Hundreds of helmeted activists, real Trotskyists

Ready to rebel, the real leftists of yesteryear

For the castagne, there were autonomous and anarchists

Nowadays, everything is fun

Except for the power in place, what a joke

The bad guys are in the governments of all countries

The bad guys are in the governments of all countries

Mafia and mafia, gangsters, criminals, bankers, crooks

Psychopaths, murderers, economists, lunatics

The good guys are the protesters

The good guys are the protesters

The real thugs are in the governments of all countries

False thugs are the demonstrators of all countries

And then, the little that is broken

Is through insurance, mostly reimbursed

It's the world overturned

We vilify who wants to change everything

The reaction, know, his own, reward

A whole rot that governs us

All over the world, horrible badges

It's our misery, it's our fear

It's our conditioning, it's our terror

And just a little broken glass

Now can inconvenience them

Everything being so little disputed

And the generalized submission, the reaction is used to

McDonald's shit food, exploded shop window, a burnt out car

And all the capitalist propaganda, offended

So many shocked journalists

They don't need these stipendiés!

The forces of capital like to spectacularize everything

A simple piece of broken glass, in a demo, to gargle

Their real project, being the ban on demonstrations

And meanwhile, general social breakdown

Everything being done surreptitiously, year after year

The poor no longer able to seek treatment

Especially salaried but poorly paid people

You have to have money or a good network

And again, in the every man for himself, state

Of all the nursing staff, often soulless, overwhelmed or sore

Especially the medical specialists, the money, thinking only of cashing

By even skilfully dismissing insecurity

Really, say Amen to all the filth, we have the burps

Oppose capital and its world, that's the authentic hero

Everything else sounds ultimately wrong!

The system everywhere triumphs

When everything opposite deflates

We mustn't even despair anymore Billancourt

Renault factory, no more traces, erasure has taken its turn

It was, notwithstanding, twelve thousand foreign workers

Out of thirty six thousand employees

With ninety-five percent skilled workers

Who were foreigners, and of being able to change their status, no possibility

Under the capital

Which is fatal

All life being as stuffed

All life being mummified

Certainly

The ancient Chileans, seven thousand years ago, mummified everything

But it was after death

And no, like capital does, before death

So before the Egyptians

70 million animals, not just cats, it's not nothing

The brain being thrown away

Because worthless, he was considered

When we see the state of the world, in our years

One can indeed wonder

All this being from everyday life

Really, market life is not fun

Always show off, always sell

All against all, all against all, learn

And to any chief, and to any chéfesse

You should kick your butt

All dominant, all dominant

In any family, in any group, in any business

Yes, we should conquer all this grip

Dominance is unfortunately not only governing!

By her ass, by her money, by her patter, by her strength

The search for dominance is one and the same bark

This is also why, all power

Beget another power

However, all power is to be destroyed

It will therefore have to be defined correctly!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"