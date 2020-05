Come-back de la gauche du capital

France

5 mai 2017

La gauche du capital manifeste

De toutes ses trahisons, elle empeste

Plus qu'une manifestation

La gauche du capital se lance dans sa reconstruction

Il s'agit de préparer les futures élections

P comme pourri

S comme salaud

Parti socialiste

Voilà la salope opportuniste

Du grain à moudre pour les fascistes

Et cela va main dans la main

Faux socialistes et vrais staliniens

C'est toujours la même chose

Pour la récupération politicienne, aucune pause

Plus que jamais

Du vrai révolutionnaire, comme un souhait

Ni de droite

Ni de droite

Puisque tout ou presque est de droite

Pour que surtout, rien ne change

Rien d'étonnant, rien d'étrange

Le capital est la pire des fanges !

Un jour dans les rues

Des ennemis partout

Des amis, nulle part, surtout

Des cerveaux malades, sortant du pus

De la fausse convergence, du faux lien

Division de l'unité

L'unité de la division

C'est ainsi qu'avec le corporatisme

Se greffe dessus tout opportunisme

Et à la toute fin

Gagne à ce jeu truqué, toujours le vilain

Le libéral, le fasciste, le stalinien

Or, toutes les versions

Du capital, et il y en a beaucoup, en rang d'Oignon

Comme l'Hydre qui ne vieillit pas !

Esbaudissant, n'est-ce pas ?

Mais, elle est toujours mangée

Ainsi, son immortalité est feintée

Alors que dans toute grande ville

Comme une chambre à gaz, façon plus subtile

Des millions de décès

Dans le monde, chaque année, c'est un fait

L'être humain devenu éponge aux radicaux libres

Et être libre, c'est savoir que rien n'est libre !

Mais hélas

Le passé ne semble jamais avoir été

Sauf pour qui y est né

Chacun, chacune

Naissant dans son propre temps

Et à tout passé, fait écran

De ce temps présent

Le jeune est né dedans

Et c'est comme si

De ce fait, pour lui

Tout avait été toujours comme cela

Car cela est son seul référent, voilà

C'est sa seule quotidienne réalité

Le reste est comme purement imaginé

Et s'il ne s'intéresse pas à l'Histoire

Tout ce que l'on veut, on lui fera croire

Le capital rajeunit sa pensée molle

Avec les tendances du moment, se met à la colle

La pensée du sur place mobile, comme seule école

Trop peu se disant

Trop peu y réfléchissant

Ma vie de merde

Il faut que je la perde !

Et attention

Car à toute fausse révolution

Toute bourgeoisie y apporte son petit panier

Comme Mai 68, qu'elle sut si bien défigurer

L'espèce humaine

N'est pas une réussite

Peut-être ailleurs, une meilleure suite

Et tous les gens

Qui confisquent nos mots

Les reprenant mal à propos, les salauds

La spécialité de bien des bobos

Et tous les jours

Être comme un obligé

De tant de gens détestés

De gré ou de force, il faut leur parler

Mais écrire, de toute parole, c'est se vider

Il n'y a finalement, que la vie administrative

Pour pas crever, il faut qu'on la vive

Des papiers, des familles, des vacances, des transports, du chômage

Spectaculaire intégré, marchandise unifiée, toutes nos cages

De quoi avoir la rage

De ce monde au tout taré

Il faut le dynamiter

Car de ce monde, l'on ne peut s'exiler !

Patrice Faubert ( 2018 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

France

May 5, 2017

The left of manifest capital

With all her betrayals, she stinks

More than a demonstration

The capital's left embarks on its reconstruction

It is a question of preparing the future elections

P like rotten

S like bastard

Socialist Party

This is the opportunistic bitch

Grain for the fascists

And it goes hand in hand

False socialists and true Stalinists

It's always the same thing

For political recovery, no break

More than ever

Real revolutionary, like a wish

Neither right

Neither right

Since almost everything is right

So that above all, nothing changes

Nothing surprising, nothing strange

Capital is the worst mire!

One day in the streets

Enemies everywhere

Friends, nowhere, especially

Sick brains coming out of the pus

False convergence, false link

Unit Division

The unity of the division

This is how with corporatism

Is grafted on all opportunism

And at the very end

Win this rigged game, always the villain

The liberal, the fascist, the Stalinist

However, all versions

Capital, and there is a lot, in the rank of Onion

Like the Hydra which does not age!

Dapper, isn't it?

But, she is still eaten

So his immortality is feigned

Whereas in any big city

Like a gas chamber, more subtly

Millions of deaths

Around the world, every year, it's a fact

The human being turned into a free radical sponge

And to be free is to know that nothing is free!

But unfortunately

The past never seems to have been

Except for who was born there

Each, each

Born in its own time

And everything happened, screen

From this present time

The youngster was born in it

And it's like

Therefore, for him

Everything had always been like this

Because this is his only referent, here

It's his only daily reality

The rest is as purely imagined

And if he is not interested in history

Anything we want, we'll make her believe

Capital rejuvenates its soft thinking

With the trends of the moment, starts to stick

The thought of mobile on-site, as the only school

Too few saying to themselves

Too little thinking about it

My shit life

I must lose it!

And be careful

Because to any false revolution

Any bourgeoisie brings their own basket

Like May 68, that she knew how to disfigure so well

The humankind

Is not a success

Maybe elsewhere, a better suite

And all the people

Who confiscate our words

Wrongly picking them up, the bastards

The specialty of many sores

And every day

Be like a forced

Of so many hated people

Whether you like it or not, you have to talk to them

But to write, of all words, is to empty oneself

There is ultimately only administrative life

To not die, we have to live it

Papers, families, vacations, transportation, unemployment

Spectacular integrated, unified merchandise, all our cages

Enough to have rage

From this crazy world

You have to blast it

Because of this world, one cannot go into exile!

Patrice Faubert (2018) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"